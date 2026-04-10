Великий сериал о выгорании или провал года? Редакция Кинопоиска спорит о втором сезоне «Питт»

На HBO Max завершился второй сезон «Питт», медицинского процедурала, который занял почетное серебряное место в нашем рейтинге лучших сериалов 2025 года. Продолжение понравилось зрителям и критикам (шоу уже продлили на третий сезон), но разделило редакцию пополам. Делимся своими мнениями о новой смене питтсбургской неотложки.
Против
Марат Шабаев
руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска
Второй раз «Питт» выглядит куда менее эффектно. К бодрой концепции (15 серий — 15 часов одной рабочей смены героев) мы привыкли, а новых сюрпризов авторы не заготовили. В этот раз обошлось без Большого События, каким в первом сезоне был шутинг; на его роль немного претендует хакерская атака, из-за которой все перешли на бумажную регистрацию пациентов, но ничего шокирующего из-за этого не происходит. Зато сценаристы провели красной нитью через весь сезон кризис доктора Робинавича — и наблюдать за этим по-настоящему невыносимо. Каждый герой считает нужным обсудить или намекнуть, что запланированное путешествие на мотоцикле станет для Робби последним. Да мы поняли, хватит уже! Пожелаю сценаристам работать тоньше и придумать для третьего сезона что-то более захватывающее, чем слезливое лицо Ноа Уайли. Спин-офф про мучения ночной смены приветствуется.
За
Паша Мальцев
руководитель соцсетей Кинопоиска
Все еще грандиозное гуманистическое высказывание о всех нас в формате крепко сбитого медицинского процедурала. В «Питт» каждого можно понять и простить. Каждому можно — и нужно — посочувствовать. Сериал учит нас быть лучше, эмпатичнее и осторожнее. Наверное, именно поэтому на втором сезоне он наконец ворвался в поп-культуру, обрел фандом и статус народного хита не только за рубежом, но и в России.
Значительная часть обсуждений сезона посвящена токсичности доктора Робби, который кошмарит сотрудников и не может разобраться со своими травмами. Да, он тяжелый и неудобный человек, чья сила местами разрушительна для окружающей среды и людей. Но фишка «Питт» в том, что в кризисе пребывают все персонажи: Мохан, Аль-Хашими, Лэнгдон или Уитакер. Просто проблемы Робби выпуклее, что не оправдывает такого поведения, но дает ключ к его пониманию. Все герои проходят через некоторое дерьмо, «танцуют сквозь тьму», по выражению доктора Эббота (отрадно за Шона Хэтоси, вышедшего в прайм). Всё как в жизни.
«Питт» цепляет не только своим гиперреализмом, оторванными конечностями, пациентскими микродрамами и прочими кейсами питтсбургской неотложки, но и тем, что поверх этого выстраивается нормальная драматургия, компенсирующая концептуальную схематичность сериала. Раз невыносимый страдалец Робби (или донельзя сердобольная Маккей, или язва Сантос, или душнила Огилви) раздражает зрителей, значит, он вызывает эмоции, функционирует как персонаж — и ему еще есть куда двигаться. Отмечу, что финал в духе последнего сезона «Игры в кальмара» со слезинкой младенца меня немного расстроил. Лучше бы Робби обнял Дану. Или, на худой конец, свой байк (шутка).
Против
Игорь Кириенков
шеф-редактор витрин Кинопоиска
Кажется, это было у кого-то в Х: второй сезон «Питт» — самое быстрое падение с пьедестала в истории телевидения. Новые серии, действительно, смотришь с оторопью: вот об этом пластиковом и аморфном шоу я год назад трубил на каждом углу, стремясь увлечь близких и далеких 15-серийным медицинским процедуралом (абсолютный анахронизм в эпоху стримингов), который выходит на элитарном HBО (оксюморон)? Думаю, дело не только в спорном решении выпускать по сезону в год — хотя ровно это на наших глазах сгубило «Медведя», другое очаровательное поначалу драмеди о жизни на работе. В старом «Питт» был и саспенс, и competence porn, и вполне душераздирающие сцены; а вспомните, какой там финальный эпизод, когда все уже закончилось, но герои призраками бродят по больнице, чтобы хоть чем-то занять себя, пока не упал адреналин. Половина нового «Питт», которую я, скрипя зубами, выдержал, — ленивая прогулка в «Кроксах»: у героев все ладится, смерть больше никого, по большому счету, не трогает, а еще в каждой серии кто-то напоминает, что доктор Робби ездит на мотоцикле без шлема.
Полтора месяца назад я без особенных сожалений переключился на новую «Клинику» и с удивлением обнаружил, что она предлагает то же, что и «Питт», — только в еще более концентрированной форме: профессионализм, юмор и обаятельные персонажи, легендарные и остроумно придуманные новички. Ну, а тем, кто скучает по тому самому HBO, который рискует, а не эксплуатирует успешные IP, хочется порекомендовать новый сериал Стивена Конрада «ГКС. Сент-Луис» — меланхоличный детектив о тайных желаниях, мужской дружбе, бодрящем смузи, нелепых велосипедах и Индиане Джонсе.
За
Ольга Белик
руководительница российского направления медиа Кинопоиска
После мощнейшего первого сезона я переживала, что второй окажется слабее и вторичнее. И поначалу так оно и было: действие буксовало, сюжеты повторялись, напряжение спадало. Но потом я поняла: фишка в том, что если первый сезон показывал нам внешнее, то второй — внутреннее.
Мы попали в персональный ад доктора Робби, лимб, где он застрял и откуда мечтает себя стереть. Шаг за шагом, эпизод за эпизодом нас деликатно проводили через его боль и желание самоуничтожиться. Он ненавидит это место и обожает его, не мыслит себя без отделения и презирает себя за это. Отсюда повторяющиеся кейсы, какие-то сюжетные глупости, бесконечные попытки поговорить и оттолкнуть. Этот сезон — человеческое выгорание as it is, час за часом. В финале первого сезона желание прыгнуть с крыши было спонтанным срывом, тут же это планомерное движение в бездну. Ощущение, созвучное если не всем, то многим. Остановите Землю, я сойду.
И поэтому мне нравится, что сезон заканчивается ребенком и караоке. Новой надеждой, безусловной любовью и маленьким жизненным счастьем.
Против
Татьяна Симакова
управляющий редактор медиа Кинопоиска
Доктор Робби претендует на звание самого бесячего и невыносимого персонажа последнего десятилетия.
Возможно, это было сделано преднамеренно и эта репрезентация идет в одном пакете с мемом «мужской депрессии не существует». В общем, образ собирательный и узнаваемый: герой тыкает всем в их недостатки и больные места, сам не утруждаясь показаться психиатру. Вместо этого он без защиты гоняет на мотоцикле, изводит придирками и тиранит подчиненных, демонстрирует неспособность к эмпатии — короче, козлит, превращая и так кошмарные условия работы неотложки в ад на земле. Ему всё прощают из-за авторитета и безусловно выдающихся врачебных навыков.
По-человечески все это понятно, но врачу стоило бы отнестись к своему состоянию более ответственно, не так ли? И вот разговор с доктором Аль-Хашими в финальной серии — самый яркий пример: Робби требует безупречности от других, но в своем глазу бревна не видит. Хочется просто орать: дед, пей таблетки!
А как вам продолжение медицинского хита? Поделитесь своим мнением о втором сезоне «Питт» в комментариях!
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