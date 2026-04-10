Великий сериал о выгорании или провал года? Редакция Кинопоиска спорит о втором сезоне «Питт»

Паша Мальцев @almostfamous руководитель соцсетей Кинопоиска

Все еще грандиозное гуманистическое высказывание о всех нас в формате крепко сбитого медицинского процедурала. В «Питт» каждого можно понять и простить. Каждому можно — и нужно — посочувствовать. Сериал учит нас быть лучше, эмпатичнее и осторожнее. Наверное, именно поэтому на втором сезоне он наконец ворвался в поп-культуру, обрел фандом и статус народного хита не только за рубежом, но и в России.

Значительная часть обсуждений сезона посвящена токсичности доктора Робби, который кошмарит сотрудников и не может разобраться со своими травмами. Да, он тяжелый и неудобный человек, чья сила местами разрушительна для окружающей среды и людей. Но фишка «Питт» в том, что в кризисе пребывают все персонажи: Мохан, Аль-Хашими, Лэнгдон или Уитакер. Просто проблемы Робби выпуклее, что не оправдывает такого поведения, но дает ключ к его пониманию. Все герои проходят через некоторое дерьмо, «танцуют сквозь тьму», по выражению доктора Эббота (отрадно за Шона Хэтоси, вышедшего в прайм). Всё как в жизни.

«Питт» цепляет не только своим гиперреализмом, оторванными конечностями, пациентскими микродрамами и прочими кейсами питтсбургской неотложки, но и тем, что поверх этого выстраивается нормальная драматургия, компенсирующая концептуальную схематичность сериала. Раз невыносимый страдалец Робби (или донельзя сердобольная Маккей, или язва Сантос, или душнила Огилви) раздражает зрителей, значит, он вызывает эмоции, функционирует как персонаж — и ему еще есть куда двигаться. Отмечу, что финал в духе последнего сезона «Игры в кальмара» со слезинкой младенца меня немного расстроил. Лучше бы Робби обнял Дану. Или, на худой конец, свой байк (шутка).