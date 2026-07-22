«Гарри Поттер» встречает Миядзаки: каким получилось аниме «Ателье колдовских колпаков»

На Кинопоиске стартовало «Ателье колдовских колпаков». Это одно из самых ожидаемых новых аниме года о девочке, которая мечтает стать волшебницей и внезапно получает такой шанс. Рассказываем, чем цепляет «Ателье колдовских колпаков» и почему за ним стоит следить в ближайшие месяцы.

О чем это Юная Коко живет в глуши вместе с мамой и торгует тканью. Еще в детстве она встретила в городе загадочного незнакомца, который рассказал ей о магии и продал книгу с картинками вместе с «волшебной палочкой». Девочка сразу заинтересовалась и захотела стать колдуньей, но мама ее быстро разочаровала, потому что чародейству нельзя обучиться, если ты не родилась с подобным талантом. Коко расстроилась, но любить чудеса и мечтать не перестала. В один прекрасный день их скромный магазинчик посетил волшебник Кифлий. Подглядев, как он колдует, девочка узнала правду: создавать волшебство может каждый, нужны лишь магические чернила. Ее «палочка» на самом деле оказалась перьевой ручкой, и с наступлением ночи Коко принялась чертить узоры из купленной когда-то книги. Как только нарисованный круг замыкался, начинали происходить чудеса, и чем лучше и ровнее была работа, тем мощнее оказывалось заклинание. Беззаботное колдовство продолжалось до тех пор, пока Коко не догадалась обвести сложный рисунок, который запустил мощный магический процесс. В последний момент девочку спас Кифлий, а вот ее мама попала под действие магии и оказалась заключена в огромный кристалл. Сначала волшебник хотел стереть память Коко, но из-за ценной зацепки с книгой взял ее в подмастерья. Вместе герои отправились в ателье, где новой ученице Кифлия предстоит познакомится с другими девочками-волшебницами и начать обучение, чтобы спасти маму и помочь магу найти запретную книгу.

Кто это сделал

Аниме адаптирует одноименную мангу Камомэ Сирахамы (она создавала дизайн персонажей для серии «Старец» в антологии «Звездные войны: Видения»), выходящую с 2016 года в журнале Morning Two. На данный момент произведение собрано в 15 томах-танкобонах, а их тираж превышает 7,5 млн копий. С 2019 года в том же издании выходит спин-офф «Кухня колдовских колпаков», который пишет и иллюстрирует Хироси Сато. В ответвлении основное внимание уделено волшебным блюдам и их приготовлению. В конце глав есть рецепт для каждого желающего попробовать чудесную кухню из вселенной тайтла (вымышленные ингредиенты можно заменить реальными).

Экранизировать «Ателье колдовских колпаков» выпала честь студии BUG FILMS, в чьей библиотеке значится лишь один тайтл — «Предсмертный список зомби». К тому же три года назад тот сериал столкнулся с трудностями в производстве, из-за чего релиз некоторых серий несколько раз откладывали, а финальные эпизоды зрителям пришлось ждать три месяца.

Естественно, когда в руки неопытной студии попал такой потенциальный хит, фанаты напряглись. Однако после назначения сценариста Хироси Сэко («Дандадан», «Дорохэдоро», «Человек-бензопила») и режиссера Аюму Ватанабэ («Летнее время», «Космические братья» и параллельно идущее «Сказание об Аканэ») стало немного спокойнее. Изначально премьера намечалась на 2025 год, но ее пришлось перенести ради доработки. Судя по первым сериям, время на доработку потратили не зря.

Как это выглядит

Первые три эпизода «Ателье колдовских колпаков» радуют. Студия развеяла все предубеждения и кропотливо поработала над анимацией и рисовкой. Картинка получилась насыщенная и теплая, местами напоминающая проекты Хаяо Миядзаки и Studio Ghibli, движения плавные, а статичных кадров очень мало. В первых сериях зрителей постепенно погружают в лор вселенной и рассказывают основы магии: почему колдовать можно не всем, какие законодательные ограничения есть у волшебников и как работают магические рисунки. При этом система здесь не самая простая и строится не на базовых заклинаниях, а на точной работе с чернилами.

Персонажей оценивать рановато, потому что их характеры пока схематичны и упираются в узнаваемые шаблоны. Например, одна из учениц, Агата, страдает от своего трудоголизма и считает, что главная героиня не заслужила место среди магов, поэтому злится на Коко и пытается подставить новенькую. Две другие подопечные работают на контрасте: одна — гиперактивная и эмпатичная, а вторая— интровертная и меланхоличная. Сама Коко мечтательна и наивна, чем может слегка раздражать, а их учитель загадочен и силен. А еще Кифлий похож на Годзё Сатору из «Магической битвы» (видимо, мы сейчас смотрим на мир внутри ловушки, в которой его запечатали).

Однако пока аниме выглядит больше как детская сказка без замаха на что-то серьезное, хотя первоисточник выходит в сэйнэн-журнале (то есть тайтл рассчитан на взрослую аудиторию). На данный момент не особо понятно, кто выступает антагонистом в сериале, кроме информации, что это волшебник, использующий запретную магию. Скорее всего, со временем сюжет обрастет деталями и приобретет глубину, а пока «Ателье колдовских колпаков» создает ощущение уюта и беззаботности. Невозможно оставаться равнодушным к девочке, у которой сбылась заветная мечта, но ее цена оказалась очень высокой.

Что говорят критики и зрители

На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes у «Ателье колдовских колпаков» пока всего четыре рецензии, все они положительные. Журналист Collider называет сериал «идеальным фэнтезийным аниме, которое сразу же захватывает внимание». Автор отмечает, что «визуальная составляющая — одна из лучших на современном телевидении, создающая невероятный чувственный опыт, который переносит зрителя в мир очарования, магии и непредвиденных опасностей». Согласна с высказыванием и рецензентка из Mashable: «Визуально адаптация потрясающая. Волшебные круги разворачиваются по экрану, словно страницы из рукописи, одежда развевается и драпируется с тактильной мягкостью, а фоны наполнены мельчайшими деталями».

В издании Espinof и вовсе говорится, что аниме — «абсолютное наслаждение, и если оно сохранит этот высокий уровень, то, несомненно, займет место среди лучших сериалов года». Судя по оценкам, похожие впечатления испытывают и зрители. У тайтла сейчас внушительные рейтинги — 8.8 на Кинопоиске и IMDb и без малого столько же (8.75 из 10) на сайте MyAnimeList. Конечно, со временем цифры могут измениться, но пока это лучший старт в весеннем сезоне.

Вердикт

«Ателье колдовских колпаков» стартовало очень уверенно, и, несмотря на все опасения, студия задала высокий уровень, который теперь нужно сохранить до конца сезона. Проект по атмосфере похож одновременно на «Провожающую в последний путь Фрирен» и франшизу «Гарри Поттер» (она тоже начиналась как беззаботная сказка, которая со временем становилась мрачнее и серьезнее). Пока это крайне атмосферный и милый сериал, с которым очень уютно проводить время. Он определенно претендует на звание одного из лучших в сезоне (хотя конкурентов вроде «Троецарствия Японии» и «Дорохэдоро» со счетов не списываем). Хотелось бы, чтобы и дальше планка не понижалась.

Автор: Евгений Белоусов (@evgeny_bel)