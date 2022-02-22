«Эйфория» возвращается: вспоминаем все, что произошло за два сезона

12 апреля на HBO наконец-то состоится премьера многострадального продолжения «Эйфории». Третий сезон выходит спустя четыре года после второго. За это время ведущие актеры стали большими звездами, а шоураннер Сэм Левинсон успел разругаться со съемочной группой и снял провального «Кумира». Чтобы вновь встроиться в историю одного из самых откровенных и визуально эффектных шоу о подростках, вспоминаем главные события сериала.
Главные герои
Главная героиня и закадровый голос на протяжении всех серий. С детства ей диагностировали ОКР, СДВГ и генерализованное тревожное расстройство. Умная, наблюдательная, саркастичная и наркозависимая. Вещества для нее — способ заглушить навязчивые мысли.
Трансгендерная девушка. В 11 лет мать поместила ее в психиатрическую больницу из-за гендерной дисфории. После развода родителей живет с поддерживающим отцом. Мечтательная, добрая, но эмоционально нестабильная. Подтверждение собственной женственности ищет через внимание мужчин.
Самая популярная девушка в школе, дерзкая и очень уверенная в себе. Наблюдая за несчатливой судьбой матери, Мэдди решила для себя, что хочет красивой жизни и не хочет ради этого работать. Состоит в токсичных отношениях с Нейтом Джейкобсом.
Квотербек школьной футбольной команды, красавец, тиран и манипулятор. В детстве нашел секс-видео со своим отцом, и это сломало ему психику. Любимое занятие — представлять, на что он готов пойти, если кто-то обидит Мэдди.
Блондинка с красивой фигурой. Отец — наркозависимый, мать злоупотребляет алкоголем, поэтому Кэсси пытается компенсировать нехватку любви через внимание мужчин. Стремится быть желанной и нужной, часто жертвуя собственными интересами.
Младшая сестра Кэсси, лучшая подруга Ру с детства. Тихая, внимательная и склонная к рефлексии. Испытывает одиночество и неуверенность в себе. Поначалу кажется второстепенным персонажем, но к финалу второго сезона становится одной из ключевых фигур истории.
Подруга Мэдди и Кэсси. В школе обычная девушка, зато в интернете — мегапопулярный автор фанфиков. Комплексует из-за лишнего веса. Пытается обрести свою сексуальность с помощью вебкама, но это не решает проблему с самооценкой.
Отец Нейта — успешный бизнесмен в сфере недвижимости. Он внушает сыну, что мужчина должен быть сильным, доминирующим и не показывать слабости. Всю жизнь подавляет свою гомосексуальность. У Кэла есть еще один сын — Аарон, пассивный подросток, которого вся семья считает неудачником.
Наркодилер, выросший с бабушкой Мари (Кэтрин Нардуччи), тоже дилершей, которая теперь находится в коме. Когда-то одна из ее клиенток оставила у нее на время маленького сына, но больше за ним не вернулась. Так в их доме появился Эштрей (Джейвон Уолтон), которого Феско вырастил как родного брата. Поначалу Феско был для Ру просто поставщиком, но со временем между ними завязалась настоящая дружба.
Первый сезон (2019)
Возвращение Ру из рехаба
Ру возвращается домой, пройдя курс реабилитации после передозировки. В этом состоянии ее обнаружила младшая сестра Джиа (Сторм Рид). К веществам Ру пристрастилась еще подростком, попробовав таблетки умирающего от рака отца.
Первое, что делает Ру после выписки, — отправляется к дилеру Феско. Мать (Ника Кинг) требует, чтобы дочь сдала тест на запрещенные вещества, и та использует для этого мочу своей подруги Лекси. Ру начинает ходить на встречи анонимных наркопотребителей, но врет присутствующим, что остается трезвой. Ее спонсором становится Али (Колман Доминго), который быстро уличает девушку во лжи.
Во второй серии к Феско приходит его поставщик Маус (Мико), и он насильно заставляет Ру попробовать более тяжелые наркотики. Ей становится плохо, и после этого Феско категорически отказывается продавать ей что-либо.
Появление Джулс
Единственное, что на время заставляет девушку завязать, — знакомство с Джулс, новенькой в городе. Между ними возникает связь. Али скептически относится к этому, сравнивая их отношения с новой формой одержимости. Он считает, что бросать употреблять ради кого-то — путь в никуда: зависимость лечится, только если ты сам хочешь ее побороть.
Одноклассник героев Маккей устраивает вечеринку, на которой Нейт начинает агрессивно приставать к Джулс, и она в ответ режет себе руку. Это шокирует всех присутствующих. Выясняется, что до этого Джулс встречалась в мотеле со взрослым мужчиной, и им оказывается Кэл Джейкобс, отец Нейта, который записывает свой секс на видео.
В приложении для знакомств Джулс начинает переписываться с парнем, в которого влюбляется. Они обмениваются откровенными фото. Он назначает ей встречу, и оказывается, что это Нейт. Джейкобс говорит, что знает о ее связи с его отцом, и начинает шантажировать Джулс.
Случай в бассейне
Нейт и Мэдди встречаются, но их отношения постоянно сопровождаются ссорами. Чтобы вызвать ревность, девушка просит Тайлера Кларксона (Лукас Гейдж) заняться с ней сексом в бассейне. После этого Нейт пробирается к Тайлеру в квартиру и жестоко избивает его. Позже во время карнавала между Нейтом и Мэдди вспыхивает очередной конфликт, и он хватает ее за шею, оставляя синяки.
В школе становится очевидно, что девушка подверглась насилию, и ее мать подает заявление в полицию. Нейта отстраняют от учебы. Тогда он вынуждает Тайлера взять вину на себя, угрожая обвинением в изнасиловании несовершеннолетней. Также Нейт заставляет Джулс дать показания против Кларксона. С Джейкобса снимают обвинения, и он снова начинает встречаться с Мэдди, которая позже украдет из его комнаты диск с записью секса Кэла и Джулс.
Кэт Эрнандес и вебкам
Кэт комплексует из-за того, что все еще девственница, и решает покончить с этим на вечеринке Маккея. На следующий день секс-видео утекает в сеть, и Кэт обнаруживает тысячи просмотров и комментариев. Это подталкивает ее создать анонимный аккаунт и начать зарабатывать на вебкаме, унижая мужчин, которые платят ей за это. На какое-то время это дает Кэт ощущение власти и уверенности в себе. Параллельно она меняет стиль, поведение, становится более яркой и дерзкой, но за этой маской по-прежнему скрываются уязвимость и страх настоящей близости.
В нее влюбляется Итан (Остин Абрамс) — обычный искренний парень. Кэт не может принять эту простую любовь, она привыкла к другому формату внимания. Сначала она саботирует эти отношения, но потом дает Итану шанс.
Первые серьезные отношения Кэсси
Кэсси Ховард начинает встречаться с Маккеем (Элджи Смит), первокурсником колледжа. Он признается ей в любви, но при этом стыдит за то, что бывшие парни сливали ее интимные фото в сеть, и не готов публично признавать их отношения. На хеллоуинской вечеринке в колледже Маккея унижают в рамках инициации, после чего он вымещает агрессию на Кэсси. Вскоре она узнает, что беременна, и делает аборт. Кэсси и Маккей расстаются.
Школьный бал
В школе проходит зимний бал. После затяжной депрессии и невозможности встать с кровати, чтобы сходить в туалет, Ру попадает в больницу с почечной инфекцией. Позже на балу она импульсивно предлагает Джулс сбежать из города. Но на вокзале в последний момент Ру не решается сесть в поезд — думает о маме и сестре. Джулс уезжает одна. Ру возвращается домой и срывается после трех месяцев трезвости. Первый сезон заканчивается музыкальным номером с Ру под песню «All for Us».
Второй сезон (2022)
Новогодняя вечеринка и убийство Мауса
Второй сезон начинается с того, что Эштрей убивает их с Феско поставщика Мауса. После этого они выходят на новую поставщицу, Лори (Марта Келли), и начинают работать с ней.
На новогодней вечеринке Ру знакомится с новым другом Эллиотом (Доминик Файк), тоже наркозависимым. Там же они с Джулс воссоединяются. На этой вечеринке происходит еще два ключевых события. У Лекси и Феско завязывается милый разговор, между ними проскакивает искра. Позже дилер жестоко избивает Нейта. Этому предшествует просьба Ру: она чувствует, что с Джулс что-то происходит, и начинает подозревать, что Нейт ее шантажирует. Тогда Ру умоляет Феско припугнуть Джейкобса.
Ру продолжает врать Джулс и семье о своей трезвости. Зависимость тем временем только прогрессирует. Отчаявшись, Ру приходит к Лори с бизнес-предложением — продавать вещества в школе. Лори соглашается и выдает ей чемодан с товаром на 10 тыс. долларов. Ру забирает его для личного пользования.
Джулс и Эллиот рассказывают матери Ру, что ее дочь снова употребляет. Та выбрасывает содержимое чемодана и решает снова отвезти дочь в рехаб. Но по дороге в больницу Ру выпрыгивает из машины.
Роман Нейта и Кэсси
Нейт подвозит Кэсси на вечеринку, и между ними возникает связь. Кэсси для него идеальная партнерша — красивая, уязвимая и готовая всегда подстроиться под партнера. Он начинает фантазировать об идеальной жизни с ней, парень видит Кэсси как жену и мать его будущих детей. Джейкобс прекрасно понимает, что Ховард эмоционально нестабильна и будет держаться за него любой ценой, а значит, он сможет полностью ее контролировать.
Кэсси быстро влюбляется в Нейта, но испытывает чувство вины, потому что он бывший парень ее лучшей подруги. Нейт настаивает на секретности и демонстративно игнорирует Кэсси на людях. Она начинает одержимо добиваться его внимания: рано встает, тщательно продумывает образы, но парень на это не реагирует. Тогда Кэсси начинает копировать стиль его бывшей, и только после этого он наконец ее замечает.
Кульминация происходит на дне рождения Мэдди. Ру при всех раскрывает правду о романе Кэсси и Нейта. После разоблачения они официально становятся парой, и Кэсси переезжает жить к своему новому парню.
Пьеса Лекси
В школе проходит премьера спектакля Лекси, в котором она пересказывает жизнь своих друзей и сестры. Для самой девушки это момент выхода из тени: она наконец говорит вслух то, что долго держала в себе. Ключевой эпизод — сцена, где Лекси показывает гипермаскулинный мир Нейта и его окружения, высмеивая образ идеального альфа-самца. Нейт не выдерживает и в ярости уходит из зала, а заодно разрывает отношения с Кэсси.
Для нее это становится ударом, она чувствует себя преданной, потому что ее личную жизнь выставили напоказ. Кэсси срывается, выбегает на сцену и устраивает сестре истерику. Начинается переполох, на сцену также выбегает Мэдди, и между ней и Кэсси завязывается драка. В финале Лекси посвящает пьесу Феско, но он не приходит на спектакль. В его доме происходит перестрелка с полицией, во время которой погибает Эштрей.
Ру нравится пьеса Лекси, особенно ее трогает сцена похорон отца. К финалу Ру понимает, что не может быть в отношениях, пока не разберется с зависимостью. Она говорит, что оставалась трезвой до конца учебного года, и за кадром признается, что Джулс, возможно, была любовью всей ее жизни, но это не значит, что им нужно быть вместе.
Арест Кэла
Во втором сезоне нам показывают флешбэк в 1980-е: молодой Кэл влюблен в своего друга Дерека, но подавляет чувства из-за консервативного отца. Он встречается с Маршей, будущей матерью Нейта. В ночь выпускного Кэл и Дерек идут в бар, пьют текилу и танцуют под «Never Tear Us Apart». Утром Марша сообщает, что беременна. Кэл понимает, что больше никогда не сможет жить так, как ему хочется.
В настоящем времени Кэл возвращается в тот же бар, напивается, танцует с незнакомцем и ввязывается в драку. Дома он произносит пьяный монолог перед женой и сыновьями: признается в двойной жизни, унижает семью и уходит.
Нейт отправляется к Мэдди, чтобы забрать у нее украденный диск. Он угрожает ей пистолетом, и та отдает запись. Нейт возвращает диск Джулс, а в финале сдает отца полиции.
О чем будет третий сезон
История третьего сезона разворачивается спустя 5 лет после событий второго. Ру продолжает бороться с зависимостью и остается должна деньги Лори. Кэсси и Нейт готовятся к свадьбе, Джулс учится в художественной школе, а Мэдди переезжает в Голливуд. К актерскому составу продолжения присоединились певица Росалия, Шэрон Стоун, Триша Пэйтас, Наташа Лионн, Даниэль Дедуайлер, Элай Рот и Маршон Линч.
Автор: Кира Голубева (@mimiyellow)