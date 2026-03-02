Американская история скандала: как Сидни Суини монетизирует соцсетевой хейт

На Кинопоиске появился фильм «Горничная», в котором Сидни Суини играет помощницу по дому, постепенно понимающую, какие темные секреты скрывают ее работодатели. Картина стала кассовым хитом, особенно в российском прокате, где собрала более 1 млрд рублей. Скандальная репутация Сидни Суини сыграла в этом успехе не последнюю роль.
Жалоба на гонорары
Первый скандал случился с Сидни Суини в 2022 году. В большом интервью для The Hollywood Reporter она откровенно рассказала о финансовых реалиях молодой актрисы в Голливуде. Фраза, которая разлетелась по интернету, звучала так: «Если бы я захотела взять перерыв на шесть месяцев, у меня не хватило бы денег это покрыть. Меня никто не содержит, и мне не к кому обратиться за помощью, чтобы оплатить счета».
Дальше она объяснила, что актерам на стриминговых платформах больше не платят так, как раньше, резидуалов от стриминга нет, а из гонорара нужно постоянно отдавать проценты юристу, агентам и бизнес-менеджерам. «Если бы я только снималась, я бы не могла себе позволить жизнь в Лос-Анджелесе. Я беру рекламные контракты, потому что вынуждена», — сказала Суини.
Интернет не особенно проникся ее откровениями. В ответ посыпались язвительные комментарии: странно было читать, что актриса из двух хитовых проектов HBO жалуется на нехватку денег. Позже Суини уточнила, что ее слова вырвали из контекста. Она отвечала на вопрос о том, почему до сих пор не завела семью, и говорила о невозможности сделать паузу в карьере, а не о бедности как таковой.
Вечеринка в кепках MAGA
В августе 2022 года Сидни устроила маме сюрприз — вечеринку на ее 60-летие. В соцсетях появились фотографии, на которых гости были в красных бейсболках с надписью «Make Sixty Great Again» — пародией на слоган Трампа «Make America Great Again». В кадре также мелькнул флаг Thin Blue Line — символ поддержки полиции. Интернет взбудоражился: Суини — трампистка!
Актриса быстро отреагировала на это в X (тогда еще Twitter), попросив не делать выводов из невинного момента. Позже она дополнила: «Ничего из того, что я скажу, не поможет этому разговору». Это стало одним из первых крупных случаев, когда Суини столкнулась с тем, что в современном медиапространстве даже семейная вечеринка может стать политическим заявлением.
В поддержке Трампа ее снова обвинили спустя три года. В августе 2025-го The Guardian сообщила, что Сидни зарегистрирована во Флориде как избирательница от Республиканской партии. При этом сама актриса свою партийную принадлежность публично не комментировала и в целом старается держаться в стороне от политических дискуссий. Параллельно в сети периодически всплывают слухи, будто Зендея якобы избегает совместных появлений с Суини на промо третьего сезона «Эйфории» именно из-за этого и что у актрис конфликт. Подтверждений этим разговорам нет, они остаются на уровне слухов.
SNL и объективация
Одна из главных дискуссий вокруг Сидни Суини — разговор о (само)сексуализации актрисы. Это ее осознанная позиция или навязанная индустрией и зрителями роль? Вопрос неоднозначный.
Когда вышел фильм «Кристи», где Суини сыграла боксершу (для роли она набрала мышечную массу и отказалась от привычного гламурного образа), картина провалилась в прокате. В медиа это быстро превратили в нарратив о том, что ее основная аудитория — мужчины, которых привлекает прежде всего ее внешность, а не драматическая работа. Когда актриса выходит за пределы привычного образа, часть этой аудитории оказывается в ней не заинтересована.
Во время выхода «Эйфории» нередко обсуждалось, что Суини просила шоураннера Сэма Левинсона не включать сцены топлес, если они не оправданны драматургически. В интервью Cosmopolitan она говорила: «Есть подборки с обнаженными сценами известных актеров-мужчин, которые получают „Оскары“ и похвалу за свою работу. Но стоит женщине сделать то же самое, это считают унижением. Это очевидный двойной стандарт, и я надеюсь, что смогу хотя бы немного повлиять на его изменение». В 2023 году в разговоре с The Sun Сидни признавалась: «У меня большая грудь, я блондинка, и для многих это все, что я из себя представляю». Суини не раз называла «отвратительным и несправедливым» то, что люди вырезали и распространяли скриншоты ее обнаженных сцен из сериала.
2 марта 2024 года она стала ведущей Saturday Night Live, и почти каждый скетч вечера так или иначе строился вокруг ее внешности: официантка Hooters, карикатурная чирлидерша; шутки в монологе о том, что ее запасной план покорения Голливуда — «показать грудь». Vanity Fair тогда выпустил материал о том, что SNL обошелся с Суини нечестно, зрители обвинили сценаристов в мизогинии.
Однако участник шоу, комик Боуэн Янг, позже рассказал в подкасте Fly on the Wall, что все было иначе: «Она пришла и сказала: „Пожалуйста, шутите про мою грудь“. Она буквально умоляла об этом». По его словам, Суини — пример артистки, которая прекрасно понимает, как ее воспринимают в обществе, и сознательно использует это в своих интересах. Ранее сама актриса объясняла эту стратегию так: «Столько людей говорят: „Она стала известна, потому что показала грудь“. Окей, значит, ты просто учишься жить в этой системе. Можно бороться, но люди всегда атакуют тебя в ответ».
Скандальные джинсы
В июле 2025 года бренд American Eagle запустил масштабную кампанию с Суини под слоганом «Sydney Sweeney Has Great Jeans» («У Сидни Суини отличные джинсы»). В одном из роликов актриса произносила: «Гены (genes) передаются от родителей к потомству и часто определяют такие черты, как цвет волос, характер и даже цвет глаз. Мои джинсы (jeans) — голубые». Акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже взлетели на 23,7%.
Но интернет мгновенно обвинил актрису чуть ли не в нацизме, учитывая, что Суини блондинка с голубыми глазами. Тему быстро подхватили СМИ, а вслед за ними и правые политики. Сенатор Тед Круз написал в X: «Теперь безумные левые ополчились на красивых женщин». Дональд Трамп высказался еще прямолинейнее: «Если Сидни Суини — зарегистрированная республиканка, я думаю, ее реклама фантастическая». American Eagle выпустил официальное заявление, подчеркнув, что кампания «всегда была только про джинсы».
Позже Суини дала интервью GQ, которое быстро стало мемом. Беседу вела директор фичер-направления издания Кэтрин Стефель. На протяжении нескольких минут она пыталась получить от актрисы прямой комментарий по поводу обвинений в расистских коннотациях рекламы. «Критика заключалась в том, что, возможно, в нынешнем политическом климате белым людям не стоит шутить о генетическом превосходстве. Я просто хочу дать вам возможность высказаться об этом конкретно», — сказала Стефель. Суини выдержала паузу, сделала невозмутимое лицо и ответила: «Я думаю, что, когда у меня будет тема, о которой я захочу высказаться, люди это услышат».
Это была не единственная рекламная история, вызвавшая резонанс. До этого Суини сотрудничала с брендом Dr. Squatch и выпустила мыло Sydney’s Bathwater Bliss с «водой из ее ванны». Продукт моментально раскупили, однако в сети эту акцию назвали шагом назад для феминизма. Актриса парировала: «Важно держать руку на пульсе того, что говорят люди, потому что все это разговор с аудиторией. Интересно, что больше всего возмущались девушки. Хотя именно они с восторгом обсуждали свечу с „водой из ванны“ Джейкоба Элорди после „Солтберна“».
Бюстгальтеры на знаке «Голливуд» и кассовые рекорды
Едва утихли скандалы 2025-го, как Суини начала новый год с очередной провокации. TMZ опубликовал видео, на котором актриса ночью забирается на знаменитый знак Hollywood и развешивает на нем бюстгальтеры из своей новой линии белья SYRN. Позже она сама выложила ролик процесса в соцсетях. Первая коллекция Seductress распродалась за считаные часы после запуска 28 января.
Но пользователей возмутило сразу несколько моментов. Во-первых, отсутствие разрешения на подобную акцию, а во-вторых, ее неуместность во время жестких рейдов иммиграционной полиции в Миннесоте (на протестных акциях против них погибли двое людей). Голливудская торговая палата, владеющая правами на знак с 1978 года, заявила, что ни она, ни фонд Hollywood Sign Trust не были уведомлены о происходящем.
Но, как это часто бывает, скандалы только подогревают интерес. Кульминацией стал выход фильма «Горничная» — экранизации бестселлера Фриды Макфадден, где у Суини вновь есть откровенная постельная сцена. При бюджете около 35 млн долларов триллер собрал 386 млн долларов в мировом прокате, став самым кассовым проектом в карьере Суини, где у нее ведущая роль. «Горничная» обошла «Кто угодно, кроме тебя» (220 миллионов) и почти приблизилась к показателям «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино (393 миллиона). При этом в рецензиях чаще выделяли игру Аманды Сайфред.
Путь Суини в последнее время все чаще сравнивают с траекторией карьеры Памелы Андерсон. Обе стали секс-символами своего поколения: Андерсон — в 1990-х благодаря «Спасателям Малибу» и обложкам Playboy, Суини — в 2020-х через «Эйфорию» и скандальное промо. Обе рано начали строить бизнес за пределами актерства. Интересно, повторит ли Суини вторую часть пути Андерсон — ту, где Памела постепенно дистанцировалась от образа секс-бомбы и решила посвятить себя огороду.
Пока что на 2026 год у актрисы плотный график. Весной она возвращается к роли Кэсси в третьем сезоне «Эйфории». Также Суини появится в режиссерском дебюте Колмана Доминго «Скандальная!» — истории о романе актрисы Ким Новак и музыканта Сэмми Дэвиса, которого сыграет Дэвид Джонссон из «Чужой: Ромул». Кроме того, Суини исполнит главную роль в экранизации романа «Обычай страны» Эдит Уортон. Режиссером и сценаристкой выступит Джози Рурк, постановщица «Двух королев». По слухам, Суини может появиться и в «Дьявол носит Prada 2», однако официального подтверждения этому пока нет.
Автор: Кира Голубева (@mimiyellow)
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images, Christopher Polk / Variety via Getty Images