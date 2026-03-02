Американская история скандала: как Сидни Суини монетизирует соцсетевой хейт

Во время выхода «Эйфории» нередко обсуждалось, что Суини просила шоураннера Сэма Левинсона не включать сцены топлес, если они не оправданны драматургически. В интервью Cosmopolitan она говорила: «Есть подборки с обнаженными сценами известных актеров-мужчин, которые получают „Оскары“ и похвалу за свою работу. Но стоит женщине сделать то же самое, это считают унижением. Это очевидный двойной стандарт, и я надеюсь, что смогу хотя бы немного повлиять на его изменение». В 2023 году в разговоре с The Sun Сидни признавалась: «У меня большая грудь, я блондинка, и для многих это все, что я из себя представляю». Суини не раз называла «отвратительным и несправедливым» то, что люди вырезали и распространяли скриншоты ее обнаженных сцен из сериала.