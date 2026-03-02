«Наша задача — расширять кругозор режиссеров»: российские кастинг-директора комментируют кастинг-номинации на «Оскар»

Если говорить про мужские роли, меня даже не столько ДиКаприо поразил, сколько Шон Пенн, потому что у него сложнейшая роль, которую он сделал мегакруто. По поводу ролей женских: я не увидела нигде в номинациях героиню, которая, на мой взгляд, ее очень заслуживает. Реджина Холл — она играет Диандру, женщину, которая спасла Виллу, вытащив ее из школы. Это просто офигительно сделанная роль. И для меня, кстати, большое удивление, что именно Тияну Тейлор номинировали, а не ту же Чейз Инфинити. Ведь роль Тияны не такая сложная, и перевертыша какого-то я там в ней не вижу. А вот Чейз — это настоящая победа кастинга. В фильме сильнейший второй план, который иллюстрирует наши любимые шутки про то, что в американских фильмах непременно должны быть гей, лесбиянка, небинарная личность, черный, азиат и т. д. Да, и вот эта вся политика diversity, которую они пропагандируют и практически включают в условия любых кинопроектов, здесь выглядит, в отличие от фильма «Золушка», суперорганично, потому что так и выглядит американское общество. Там же еще много отличной групповки и массовки — мигранты на границе или революционеры в доме Бенисио дель Торо, — и это тоже на высшем уровне сделанный кастинг.