«Наша задача — расширять кругозор режиссеров»: российские кастинг-директора комментируют кастинг-номинации на «Оскар»

В этом году «Оскар» наконец признал одну из самых незаметных, но очень влиятельных профессий в кино: появилась номинация «Лучший кастинг». Это победа Гильдии кастинг-директоров (CDG), которые собирают актерские ансамбли, определяющие жизнь фильма, и находят артистов, порой получающих «Оскары». Вместе с российскими кастинг-директорами Кинопоиск разбирает номинантов и пытаемся понять, где граница между ремеслом и творчеством, как рождаются удачные актерские ансамбли, что можно считать настоящей кастинг-победой и почему споры о том, кто сильнее — ДиКаприо или Шаламе, на самом деле тоже часть этой профессии.
Кастинг-директор Нина Голд: «Марсианин», «Конклав», «Игра престолов», «Звездные войны: Скайуокер. Восход», «Олененок», «Вонка», «Игра королевы», «Мир юрского периода», «Мавританец», «Ребекка», «1917», «Чернобыль», «Паддингтон»
Маргарита Ленских
«Рождение империи», «Королева Анна», «Чемпион мира», «Хеппи-энд», «Вторжение», «Измены», глава Гильдии кастинг-директоров России
Ходят разные легенды о том, кто такой Шекспир — один человек или коллектив авторов, — поэтому тут сложно говорить о точности попадания в типаж самого Шекспира, его родственников и прочем. Это скорее фильм-рассуждение, и здесь не идет речи о точности исторического попадания. За Ниной Голд стоят десятки легендарных фильмов и, например, сериал «Чернобыль», в котором совершенно выдающийся кастинг, ведь англичане сняли кино об отличной от них ментальности.
Смею предположить, что перед Ниной стояла задача воссоздать XVI век через типажи, которые можно поместить в аутентичность того времени, и они все вместе будут как единый организм рассказывать историю любви, становления автора, историю о предназначении. Поэтому оба главных героя — ирландцы. Внешность большинства актеров максимально близка к эпохе, если опираться на исторические портреты и описания. К тому же здесь нет голливудского гламура — ни идеальных зубов, ни суперсексуальности. Все приближено к реалиям XVI века: лица, одежда, манера говорить. Тетушки, отец Уильяма, брат Агнес, актеры массовых и групповых сцен — это не просто фон, а полноценные жители той эпохи.
Но при всем этом мне было бы интересно узнать, насколько для самой Нины этот проект был новым. Потребовал ли он от кастинг-директора отказа от ее же привычных лекал подбора звездных лиц? Или, наоборот, ее опыт в фэнтези («Игра престолов») помог ей создать тот самый исторический мир?
Актерский ансамбль в «Хамнете» не является уникальным с точки зрения переоткрытий актеров или новых имен, тем не менее он построен так, что помогает режиссеру превратить эпоху из декорации в действующую фигуру. Кастинг здесь — инструмент утяжеления реальности, где каждый утвержденный артист тяжелый и тихий. Я имею в виду то, что герои не какие-то одухотворенные феи и музы, они очень бытовые и приземленные, существуют максимально реалистично, но этот прием работает на идею авторов о фильме-медитации.
В современном европейском кино неклассическая красота — это уже тренд. Они лица нового интеллектуального кино. Является ли их типаж действительно историческим или это просто современный канон интересной внешности, который мы проецируем на прошлое?
Хочу уделить внимание детскому кастингу. Дети — это всегда самая сложная часть. Джекоби Джуп, сыгравший Хамнета, не просто милый ребенок, он опытный актер и настоящий эмоциональный центр картины. Он играет по-взрослому, не уступая своим экранным родителям. Интересно посмотреть пробы и других детей, узнать, кто же претендовал на эту роль.
Да, нужно отметить, что прием сюжетосложения вторичен и идет по пути «Влюбленного Шекспира», но, на мой взгляд, Хлоя Чжао намеренно выбирает такое направление и создает картину, которая в духе нашего времени, она возвращает нас в реалии XVI века, когда родился тот, кто оставил свой след в мировой литературе, актуален сегодня и будет актуален всегда. И все же «Влюбленный Шекспир» — чисто голливудский гламур и карнавал. «Хамнет» — тишина, аскетизм, боль. Если сюжетно они похожи (роман с музой/женой, становление автора), то кастинг здесь — главный инструмент, который их разводит. Действительно ли Хлоя Чжао делает своего рода ремейк «Влюбленного Шекспира» или она спорит с ним через подбор актеров — через Бакли (сильная земная женщина) вместо воздушной Гвинет Пэлтроу, через Мескала (замкнутого, тяжелого) вместо романтичного Джозефа Файнса?
Кастинг-директор Кассандра Кулукундис: «Нефть», «Вокс люкс», «Бруталист», «Призрачная нить», «Она», «Магнолия», «Мастер», «Любовь, сбивающая с ног»
Татевик Залинян
«Аутсорс», «Фишер», «Метод», «Лихие», «Золотое дно», «Август», «Улица Шекспира», «Любопытная Варвара», «Руки Вверх!», «Лада Голд», «Нулевой пациент», «Глубже!»
На мой взгляд, у этого фильма есть все шансы взять «Оскар» и за лучший кастинг. Но вот на что я обратила внимание: номинация звучит именно как «Лучший кастинг», а не как «Лучшая работа кастинг-директора». Кино — искусство коллективное, и работа кастинг-директора не автономна. Если не знаешь точно, кто кого предложил и привел, никогда не поймешь, где заслуга кастинг-директора, а где — режиссера. Тем более что нередко актер идет именно на режиссера. Есть режиссеры, которые прислушиваются к кастинг-директору, особенно если давно работают вместе. А есть те, для кого кастинг-директор — это формальная должность, менеджер, который просто звонит тем, кому сказал режиссер, потому что у режиссера картинка уже в голове сложилась.
Кастинг-директор «Битвы за битвой» Кассандра Кулукундис прошла с Полом Томасом Андерсоном всю жизнь, сделала все его фильмы, кроме «Ночей в стиле буги». Это, конечно, огромное преимущество, когда ты хорошо знаешь режиссера, когда у вас годами выработанный коннект, крутая сонастройка. И это очень облегчает работу, ведь, помимо креатива, есть еще и техническая часть работы: как проходят кастинги, как вы общаетесь с артистами, вместе вы это делаете или не вместе.
Кастинг фильма «Битва за битвой» построен вокруг больших звезд, но вряд ли при поиске героев исходили из категории «звезда — не звезда». Скорее из категории «насколько интересно артист эту конкретную роль сделает». Кастинг-директор и режиссер собирают не команду звезд, а ансамбль. И важно именно то, как ансамбль сложится, как между собой артисты взаимодействуют.
В этом фильме три больших артиста. Шон Пенн — это, на мой взгляд, одна из самых сильных его работ за последнее время. Совершенно невероятно круто подобрана дочь — Чейз Инфинити. Мне кажется, что с первого же ее появления ты понимаешь, что она дочь героя Шона Пенна. По глазам, по взгляду… Может быть, это не только вопрос кастинга, но и операторской работы или режиссерского приема, но ты это чувствуешь с первого же появления актрисы в кадре. Это то, что меня в кастинге абсолютно поразило. Сама Кассандра рассказывала в интервью, что Пол Томас Андерсон дал ей самые широкие полномочия для поиска Виллы и что она смотрела сотни девушек от 12 до 25 лет, а увидев, как Чейз танцует, поняла, что та уникальна.
В «Битве за битвой» три абсолютно гениальных мужских артиста, но при этом открытием являются две героини. Это дочка, у которой вторая в жизни роль. И Тияна Тейлор, которая вообще не актриса, она певица, но при этом «Золотой глобус» отхватила именно она, а не трое мужчин.
Если говорить про мужские роли, меня даже не столько ДиКаприо поразил, сколько Шон Пенн, потому что у него сложнейшая роль, которую он сделал мегакруто. По поводу ролей женских: я не увидела нигде в номинациях героиню, которая, на мой взгляд, ее очень заслуживает. Реджина Холл — она играет Диандру, женщину, которая спасла Виллу, вытащив ее из школы. Это просто офигительно сделанная роль. И для меня, кстати, большое удивление, что именно Тияну Тейлор номинировали, а не ту же Чейз Инфинити. Ведь роль Тияны не такая сложная, и перевертыша какого-то я там в ней не вижу. А вот Чейз — это настоящая победа кастинга. В фильме сильнейший второй план, который иллюстрирует наши любимые шутки про то, что в американских фильмах непременно должны быть гей, лесбиянка, небинарная личность, черный, азиат и т. д. Да, и вот эта вся политика diversity, которую они пропагандируют и практически включают в условия любых кинопроектов, здесь выглядит, в отличие от фильма «Золушка», суперорганично, потому что так и выглядит американское общество. Там же еще много отличной групповки и массовки — мигранты на границе или революционеры в доме Бенисио дель Торо, — и это тоже на высшем уровне сделанный кастинг.
Я еще хотела обратить внимание на актера Джона Хугенэккера. Это тот белый человек из клуба, которого застрелила дочь. Потрясающе он сделал свою роль, очень сильный, очень запоминающийся персонаж получился. Но тоже не отмечен ни в каких номинациях.
Кастинг-директор Франсин Майслер: «12 лет рабства», «Выживший», «Бёрдмэн», «Микки 17», «Джокер: Безумие на двоих», «Падение империи», «Дюна», «Не смотрите наверх», «Пятьдесят оттенков серого», «Ешь, молись, люби», «Харви Милк», «Хэнкок», «Народ против Ларри Флинта», «Наследники» и «Киностудия»
«Грешники» Райана Куглера — для меня самый любопытный из претендентов в новой категории. Фильм номинирован на рекордные шестнадцать «Оскаров», и кастинг здесь — это настоящее изобилие: черные, белые, азиаты, индейцы, музыканты, вампиры; все поют, танцуют, дерутся. Это многофигурная композиция, где каждый голос усиливает историю о расизме, блюзе и сверхъестественном ужасе 1930-х в дельте Миссисипи. За всем этим стоит Франсин Майслер — легенда Голливуда, которая работала над фильмами «12 лет рабства», «Выживший», «Бёрдмэн», «Джокер 2», «Дюна», «Маленькие женщины», «Убийство священного оленя» и множеством других невероятных картин. У нее могла бы уже полка обвалиться от «Оскаров», но она до сих пор в деле. И да, меня поразило, что в фильме, который так глубоко копает в черную культуру, расизм и идентичность, кастинг-директор белая. Но именно это делает ее работу еще интереснее. Думаю, что для нее это был серьезный вызов самой себе, и результат получился потрясающий.
Главные роли близнецов Дыма и Пепла — у Майкла Б. Джордана, любимчика Куглера. Здесь Майкл играет двух братьев, и хотя гримерам, на мой взгляд, стоило чуть сильнее их разделить, химия между братьями взрывная, ну и мы их все же отличаем друг от друга. Хейли Стайнфелд в роли Мэри — идеальное попадание: она не только прекрасная актриса и певица, но и выглядит так, будто родилась в той эпохе (напомню, в 14 лет Хейли стала одной из самых молодых номинанток на «Оскар» за «Железную хватку» братьев Коэн). Еще одно гениальное решение — Питер Дрейманис, он тоже музыкант, фронтмен группы July Talk, канадец латышского происхождения. Его Берт — поющий вампир, и это чистый кастинг-выигрыш: заводящая песня трио вампиров звучит и выглядит настолько круто, а театральный перформанс Дрейманиса добавляет такого рок-н-ролльного шарма, что это едва ли не самый запоминающийся эпизод картины.
Особенно интересно в этом кастинге то, что в нем много музыкантов, и это не случайность, ведь, помимо истории о расизме, этот фильм рассказывает о музыке. Легенда блюза Бадди Гай (ему 88 лет!) играет пожилого Сэмми, он произносит текст от себя, просто импровизирует, но в этом нет ни грамма фальши, и это держит зрителя.
Фантастическое открытие фильма — это мальчишка-гитарист, дебютант Майлз Кейтон, сейчас ему всего 20 лет, а на момент проб было 18. И он точно находка Майслер. Она объявила глобальный поиск и отсматривала сотни самопроб от музыкантов со всего мира. Среди них была запись Майлза. Видео было снято то ли в темном подвале, то ли в комнате без света. Камера плохо освещала лицо, кадр выглядел любительским и непрофессиональным. Но, как только он открыл рот и запел, его голос буквально пробился сквозь темноту и плохое качество видео. Куглер и Майслер сразу поняли, что парень выглядит как ботаник, но такой голос невозможно игнорировать, и он идеально подходит персонажу. В итоге Майлз не только спел в кадре, но и специально для роли научился играть на гитаре за два месяца. Его дебют принес ему Critics' Choice Award, и многие критики отметили, что он одно из главных открытий года. Вообще, музыкантов легче научить актерству, чем наоборот, и здесь это работает идеально: профессиональные актеры не смогли бы так петь.
Еще в этом кастинге я бы обратила внимание на Вунми Мосаку (жену Дыма). Пышная красивая африканка, она прямо добавляет визуальной силы. И на Ли Цзюнь Ли — китайскую актрису, известную по сериалу «Почему женщины убивают»; ее роль усиливает тему расизма, который бьет не только по черным. Совершенно великолепен Омар Бенсон Миллер (полный охранник бара). Он играет эпизод, но запоминается мгновенно.
Если сравнивать «Грешников» или «Хамнета» с другими номинантами за кастинг, то, на мой взгляд, работать на таких картинах в разы интереснее, потому что в них от кастинг-директора больше зависит, нежели чем когда есть два солирующих актера и все происходит вокруг них. Правда, в «Битве за битвой» два ярких женских открытия, которые даже затмевают звезд-мужчин, да и «Марти Великолепный» неплохо сделан с точки подбора актеров, там свита прекрасно делает короля.
Если попробовать сравнить голливудские кастинги с российскими, то «Грешники» — особенно выпуклый пример различия подходов. Потому что сама структура национальных кастингов у них сильно отличается от нашей. У нас, чтобы сделать кастинг про Бурятию или про Якутию, нужно туда в экспедицию, ходить по театрам, ДК, искать с фонариком вручную. А у них есть множество платформ, где можно оставлять заявки на типажи, больше работы ведется с коренным населением, есть специализированные базы данных. Но это не отменяет великолепнейшей работы кастинг-директора.
Вообще, национальный кастинг в российском кино представлен мало. У меня был опыт на проекте «Трудно быть богом»: мы искали мальчишку-бурята или башкира, и это было сложно. Ведь для того, чтобы появились башкирские дети-актеры, надо чтобы в Башкортостане была хотя бы какая-нибудь киношкола. А их нет и не будет. Ну, в ближайшее время я не вижу потенциала к этому, а в США киношкола есть в каждом штате. У них серьезно относятся даже к школьным театрам, там классные педагоги, классные театральные студии.
Но при этом есть что-то и общее: большинство кастинг-директоров и в России, и в Голливуде — женщины. И я бы объяснила это тем, что женщины больше про выстраивание отношений и про коммуникацию. Как будто бы у женщин больше эмпатии и внимания к человеку. Ведь кастинг можно делать только через это.
Кастинг-директор Габриэль Домингес: «Божественная любовь», «Лихорадка», «Собственность», «Леванте», «Голубая тропа»
Владимир Голов
«Здесь был Юра», «Лермонтов», «Агния», «Фрау», «Снегирь», «Привет, мама», «Мастер и Маргарита», «Купе номер 6», «Герда», «Общага», «Дылда», «Лето», «Кислота», «Довлатов», «Теснота», «Интимные места»
В «Секретном агенте» Клебера Мендонсы Филью очень тонкая, почти ювелирная работа с кастингом. Кроме основных актеров, там огромное количество типажей, которые полностью соответствуют эпохе 1970-х в Бразилии. Я специально потом полез проверять: да, владелица дома, соседи, случайные прохожие — все они выглядят так, будто их просто взяли с улицы тех лет. При этом они существуют на уровне настоящих актеров, не выделяются, не переигрывают, а просто живут в кадре. Это очень сложно — собрать команду, где типаж не задавит актера своей реалистичностью, а дополнит его.
Актеры подобраны по тому же принципу: они выглядят так, как выглядели люди того времени. Эстетика 1970-х — яркие выпуклые лица, внутреннее напряжение, которое сразу считывается. В современном кино лица часто усредненные, спокойные, а здесь каждый персонаж говорящий, с характером, который накладывает на него жизнь.
Габриэль Домингес — бразильский кастинг-директор, у которого не такая уж большая фильмография. С Мендонсой он сотрудничал всего один раз — был ассистентом кастинг-директора на фильме «Водолей» (2016). Другие его работы я не знаю, но уже по трейлерам и постерам видно, что он умеет находить лица. В «Секретном агенте» это особенно заметно: его кастинг добавляет фильму документальной глубины.
Вообще, кастинг-директор — человек, который, грубо говоря, расширяет режиссеру кругозор. Наша задача — дать больше, чем режиссер сам видит в материале, вдохнуть объем. В «Секретном агенте» это сделано на каком-то запредельном уровне, при этом ансамбль радикально авторский. Даже у Пола Томаса Андерсона все актеры известные, а тут почти все бразильские, и единственное знакомое лицо (за исключением эпизода с Удо Киром) — Вагнер Моура из «Нарко», который уже номинирован на «Оскар», получил «Золотой глобус» и приз в Каннах.
Как объяснить зрителю, который не очень понимает, в чем гениальность роли Вагнера Моуры? Он же почти ничего не делает, просто ходит и иногда разговаривает. Но это тончайшая работа: без крика, без надрыва он несет драму почти всего народа в своих глазах. Не орет, не рвет на себе тельняшку, не делает трюки. Он молчит, но внутри него множество сомнений, переживаний и разных чувств. И это именно то, что делает роль выдающейся.
Этот опыт сложно переложить на российскую почву, потому что у нас намного меньше времени на подготовку. Они сценарий три года писали, у них была возможность поработать над подбором типажей. У меня в последнее время таких сложных задач не было, но я почти всегда совмещаю актеров и не-актеров. Принципиальной разницы между нами и ними нет, просто у них шире поле. В Голливуд на кастинги идут актеры из Англии, Австралии, всей Европы. У них больше ресурсов получать актеров, потому что все туда стремятся. У нас зачастую приходится затыкать типажами дыры.
Здесь еще было внутреннее ограничение: это Бразилия, и люди должны были нести в себе внутреннее состояние той страны. Без этого ощущения человек просто не смог бы существовать в этом фильме. И, самое удивительное, несмотря на то что показывают страшное время для страны, фильм смотрится легко, с каким-то внутренним юмором. Бразильцы рефлексируют с легкостью, а мы в России любим купаться в трагедии. Иронии нашим режиссерам часто не хватает.
Номинация за кастинг — это, конечно, событие. Почему ее не было раньше? Наверное, из-за режиссерской и продюсерской ревности. Хотя большие режиссеры вроде Вуди Аллена и Клинта Иствуда еще лет десять назад писали письма в Академию с благодарностями кастинг-директорам и с вопросом, почему нет такой номинации.
Кастинг-директор Дженнифер Вендитти: «Бугония», «Неограненные алмазы», «Эйфория», «Гив ми либерти», «Oneohtrix Point Never: Потерян, но никогда не одинок»
Дарья Кожарская
«Хроники русской революции», «Левша», «Мерзлая земля», «Эбигейл», «Нормальный только я», Amore more, «Заключение», «Тайфун»
Дженифер Вендитти делала и «Бугонию», которая не номинирована за кастинг, при этом Эмма Стоун — в списке претендентов на статуэтку как лучшая актриса. Вендитти очень интересная. Она работала с российскими актерами в «Гив ми либерти», и, если смотреть ее творчество в целом, видно, что она вообще много взаимодействует с субкультурами, с разными социальными слоями и с национальным кастингом. Конкретно с братьями Сэфди она сотрудничает с 2014 года и была кастинг-директором многих их проектов. Еще она делала «Эйфорию», где тоже нельзя не обратить внимание на сложность типажей и смешение профессиональных и непрофессиональных актеров. То же самое, что мы видим и в «Марти».
Этот кастинг выделяется тем, что вся история построена вокруг звезды класса А — Тимоти Шаламе. Из известных там есть еще Гвинет Пэлтроу в роли Кей Стоун. Остальные актеры неизвестные, а некоторые вообще непрофессиональные. Тайлер Креатор, который играет друга-таксиста, — хип-хоп-исполнитель. Японец — профессиональный спортсмен, причем в фильме он играет слабослышащего и в жизни является слабослышащим. Мафиози, который ищет собаку, — режиссер Абель Феррара. Если бы взяли кого-то другого, мог бы получиться клишированный персонаж, можно было бы и вообще скатиться в комедию. А Феррара как будто создан для этого образа, про него ходят слухи, что он как-то связан с мафией. Миллионера, мужа Кей Стоун, играет Кевин О’Лири — настоящий канадский бизнесмен. То есть всё это люди с судьбой, с историей, с энергией.
Снимать финальный турнир можно было и в Америке, там не какая-то специфическая локация, но режиссер и кастинг-директор настояли на Японии, потому что массовка там не просто фон, а настоящие люди, которые живут в Японии, и это чувствуется. Или, например, сцена в биллиардной — там все персонажи появляются на один эпизод, но при этом и за главным агрессивным парнем, и за другими видны какие-то их человеческие истории. В общем, смешение звезд, непрофессионалов, спортсменов, бизнесменов, режиссеров — это очень смелый и очень точный ход.
Автор: Елена Слатина
Фото: Legion-Media