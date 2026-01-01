«Горничная», «Буратино», «Здесь был Юра»: главные премьеры Кинопоиска в марте

Сидни Суини попадает в ловушку для «Горничной», а Дев Патель — в «Ловушку для кроликов». Юрий Колокольников подковывает блох в «Левше», а Александр Яценко оживляет полено в «Буратино». Джима Джармуша, Адама Драйвера и Кейт Бланшетт заботят «Отец мать сестра брат», а Константина Хабенского и молодое российское кино — дядя и панки. А еще спорт: КХЛ, РПЛ, Ла Лига и UFC. Рассказываем о самых интересных релизах марта, которые станут доступны в Плюсе, Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Главное

Премьера: 3 марта

Новая антология иконы американского инди-кино Джима Джармуша — печальная трагикомедия о сложных родственных связях, получившая главный приз на Венецианском кинофестивале и ноль номинаций на «Оскаре». В американской глубинке брат и сестра (Адам Драйвер и Майем Биалик из «Теории большого взрыва») проведывают своего отца-хитрюгу (Том Уэйтс). В Дублине две сестры (Кейт Бланшетт и Вики Крипс) собираются на чаепитие у требовательной матери-писательницы (Шарлотта Рэмплинг). В Париже разнополые двойняшки (Индия Мур и Люка Сабба) переживают гибель родителей-бунтарей. Кинокритик Станислав Зельвенский считает, что режиссер снял лучшую работу своего позднего периода.

«Отец мать сестра брат» будет доступен для покупки в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.

«Отец мать сестра брат»: Джармуш снова в отличной форме

Премьера: 5 марта

Развлекательный триллер по мотивам бестселлера Фриды Макфадден. Девушка Милли (Сидни Суини) устраивается горничной с проживанием в особняк богатой семьи Винчестер. Когда хозяйка Нина (Аманда Сайфред) начинает проявлять признаки ментального нездоровья, Милли понимает, что секреты Винчестеров гораздо опаснее, чем ее собственные. Режиссером выступил Пол Фиг («Простая просьба», «Шпион»). В «Горничной» также снялись Брэндон Скленар, Элизабет Перкинс и Микеле Морроне. Западные критики считают, что у Фига получилось потенциальное guilty pleasure — кэмповая смесь из юмора, насилия и сюжетных твистов. В России и СНГ «Горничная» собрала почти 20 млн долларов, став вторым самым кассовым американским релизом в легальном прокате после 2022 года.

«Горничная» будет доступен для покупки в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.

Премьера: 19 марта

Переосмысление повести Николая Лескова в форме шпионского триллера. Нищий изобретатель из Тулы (Юрий Колокольников) и столичный дворянин (Фёдор Федотов) объединяются, чтобы вывести на чистую воду британскую агентуру, следящую за императором Александром III с помощью механических блох. Над сценарием работал Илья Куликов, (хиты от «Полицейского с Рублевки» и «Закона каменных джунглей» до «Перевала Дятлова»). Руководил съемочным процессом Владимир Беседин, стоявший у истоков киновселенной «Майор Гром» и снявший первую короткометражку о российском супергерое. В актерский состав также попали Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов и Артур Иванов. По словам Никиты Демченко, авторы вдохновлялись не Лесковым, а «Трансформерами», «Шерлоками» Гая Ричи и юмором Джеймса Ганна.

Премьера: март

Новая экранизация сказки Алексея Толстого, вдохновленная советским телефильмом. Волшебный ключик исполняет мечту папы Карло (Александр Яценко): у старого мастера появляется умный, веселый и… деревянный сынок. Ожившее полено получает имя Буратино (Виталия Корниенко) и отправляется в приключение с театральной труппой во главе с жестоким Карабасом-Барабасом (Фёдор Бондарчук). В картине также сыграли Анастасия Талызина(Мальвина), Марк Эйдельштейн (Артемон), Степан Белозёров (Пьеро), Рузиль Минекаев (Арлекин), Лев Зулькарнаев (Дуремар), Виктория Исакова (Алиса), Александр Петров (Базилио) и Светлана Немоляева (Тортилла). Поставил фильм Игорь Волошин («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»). «Очередная победа художественного цеха, который на пару с кропотливыми CG-специалистами задает новую планку для всего сказочного кинопроизводства», — пишет про фэнтези Никита Демченко.

Премьера: март

Трогательное дебютное драмеди Сергея Малкина, получившее Гран-при фестиваля актуального российского кино «Маяк». По сюжету трое молодых панк-музыкантов — раздолбаи Олег, Серёга и Чеба (Кузьма Котрелёв, Денис Парамонов и Александр Поршин) — вынуждены 10 дней присматривать за Юрой (неузнаваемый Константин Хабенский), несамостоятельным дядей Олега с особенностями ментального развития. По словам режиссера, кино основано на реальных событиях, которые случились с ним и его друзьями несколько лет назад. «Это действительно обаятельное и чуткое кино об ответственности, милосердии, тепле (но и о фрустрациях) тридцатилетних, а не сопливый эксплотейшен, попавший в программу по социальной квоте», — рассказывал о ленте Никита Демченко.

«Здесь был Юра» будет доступен для покупки в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.

«Как я стал плохим»

Премьера: 6 марта

Музыкальный док о том, как группа ZOLOTO во главе с казахстанским исполнителем Владимиром Золотухиным покорила свои первые стадионы во время масштабного тура «Перевоплотиться». В треках одноименного альбома можно услышать влияние сёрф-рока, блюза и нью-вейва, а в фильме посмотреть, с какими трудностями сталкивались музыканты в пути.

Что смотреть на витрине START

Премьера: 26 марта

Богатый бизнесмен Гриша (Павел Деревянко), холостяк и ловелас, напившись на своем же дне рождения, требует у верного помощника Ильи (Илья Лыков) раздобыть ему семью. На следующий день Гриша просыпается в одной постели с женой (Юлия Снигирь), а в доме находит детей (Александра Тихонова и Марк-Малик Мурашкин), почему-то называющих его отцом. Списывая происходящее на горячечный бред после бурного праздника или заказ от мстящих конкурентов, он пытается разоблачить новообретенную семейку. Однако слова родственников подтверждают документы, семейные фото, работники, партнеры и даже родная мать Георгия. Комедия Дмитрия Власкина («Притворись моим мужем»), снятая под влиянием одноименной картины с Николасом Кейджем. По словам кинокритика Оли Красновой, в предсказуемом и наивном фильме «кризис половины жизни превращается в набор комедийных положений, а гротеск соседствует с трогательной интонацией, заявляющей семейные ценности с деликатностью».

Премьера: март

Финальные серии детективной черной комедии про российских вурдалаков. В третьем сезоне уральский вампир Борис Феликсович (Егор Дружинин) в ответ на поражение готовится отомстить смоленским кровососам, хотя его собратья во главе с 500-летней вампиршей Госпожой не стремятся развязывать клановую войну. Тем не менее семейство деда Славы (Юрий Стоянов) готовится к атаке, Женёк (Тимофей Кочнев) уже копает путь для отступления. Тем временем Барановский (Дмитрий Чеботарёв) выжимает все соки из полученного бессмертия, Ольга (Ольга Медынич) готовится родить крайне необычного ребенка, а Ирина Витальевна (Татьяна Догилева) берется сама наводить порядок, когда в Смоленске опять начинают пропадать люди. Третий сезон снял Алексей Акимов, бессменный шоураннер проекта и один из сценаристов. «Это больше не сатира про то, какими кровососам видятся наши дураки и дороги, а многофигурная мелодрама, которая могла бы высасывать зрительскую кровь еще долгие годы. То есть больше „Дневники вампира“, чем „Реальные упыри“», — писал о сезоне Никита Демченко.

Смотрите этот сериал на START и на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с Амедиатекой и START.

Что смотреть на витрине ТНТ

Премьера: март

Елизавета Петровна Кивер получает должность начальницы ОВД в городке Краснове. Ей предстоит заставить сотрудников работать, чтобы повысить никчемную статистику раскрываемости. За попытки расшевелить отделение харизматичная Кивер получает прозвище Шальная. Полицейская комедия с Мариной Федункив, Максимом Лагашкиным, Максимом Киселёвым и Виктором Логиновым. За режиссуру отвечал Руслан Данилевич, работавший над «Инкассаторами» и «Юностью».

Что смотреть на витрине Амедиатеки

Премьера: март

Продолжение детективного сериала. Следователь Дэн Соммердаль (Петер Мюгинд) плохо справляется с ролью примерного семьянина, но по-прежнему хорошо ловит убийц в датском городке Хельсингёр. Пока Жозефина (Майбритт Саэренс) налаживает быт и прорабатывает старые травмы, детектив разрывается между воспитанием ее сыновей и новым громким делом. Его друг и коллега Флемминг Торп (Андре Бабикян) замечает трещины в браке Соммердаля раньше него самого. Когда Марианна (Лаура Драсбек), бывшая жена, криминалистка и коллега Соммердаля, втягивает отдел в расследование, ведущее в далекое прошлое его семьи, Дэну приходится выбирать между профессиональным долгом и защитой новообретенных близких.

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Комедии

Премьера: 5 марта

Валентина (Анастасия Красовская, звезда «Слова пацана» и «Герды»), которой не везет в личной жизни, приобретает аллергию на любовь. Каждый раз, когда она чихает рядом с влюбленными, они расстаются. Это ставит под угрозу ее карьеру в цветочном магазине, брак ее родителей (Елена Валюшкина и Алексей Маклаков) и отношения близкой подруги (Тина Стойилкович из «Москва слезам не верит. Все только начинается»). Девушке нужно срочно вылечиться и снять проклятие, на помощь приходит парень Рома (Глеб Калюжный, снимавшийся с Красовской в «Черной весне» и «Трудных подростках»). Ромком на День святого Валентина поставил Андрей Пантелеев, автор «Колбасы».

Премьера: март

Психотерапевтка на грани нервного срыва в одиночку вынуждена справляться с болезнью дочери, всеми сопутствующими обязанностями и бытовыми катастрофами. Страшный и мучительный фильм о материнстве, снятый для А24 Мэри Бронштейн, женой Рональда Бронштейна, соавтора братьев Сэфди. Исполнительница главной роли Роуз Бирн уже успела получить «Серебряного медведя» на Берлинском фестивале, «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». «Бирн, от лица которой камера не отлипает, проделывает фантастическую работу и одними глазами передает сто оттенков тревожности, варьирующейся от смутного беспокойства до полного безумия», — отчитывался после Берлинале Кинопоиск.

Премьера: март

Сотрудник бумажной фабрики, несправедливо уволенный после многолетней преданной службы, решается расправляться с конкурентами по поиску новой работы. Черная комедия Пак Чхан-ука, режиссера культового «Олдбоя», эротического триллера «Служанка» и детектива «Решение уйти». Антикапиталистическая картина участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. В ее основу лег роман Дональда Уэстлейка «Топор», а главную роль сыграл Ли Бён-хон, звезда сериала «Игра в кальмара»и таких лент, как «Я видел дьявола» и «Объединенная зона безопасности». «Барочная режиссерская манера корейца вступает с приземленным материалом в удивительную химическую реакцию — таких фильмов о безработице вы еще не видели», — заверяет кинокритик Кинопоиска Станислав Зельвенский.

Хорроры и детективы

Премьера: 1 марта

Импульсивная капитан полиции Рафаэлла Косте (Лола Девэр) и Астрид Нильсен (Сара Мортенсен), сотрудница полицейского архива с феноменальной памятью и расстройством аутистического спектра, продолжают раскрывать вместе самые сложные дела. Новейшие сезоны французского детектива, который сравнивают с «Хорошим доктором».

Премьера: 1 марта

Паучий хоррор, над которым трудились режиссер Анхель Гомес Эрнандес («Бугимен. Начало легенды») и сценарист Джейсон Ротуэлл («Полярный»). По сюжету новый вид ядовитых пауков терроризирует многоквартирный дом. В главной роли — Матильда Лутц, звезда «Выжившей» и новой «Рыжей Сони».

Премьера: 4 марта

Третий за два года хоррор Осгуда Перкинса для студии Neon после «Собирателя душ» и «Обезьяны». Художница Лиз (Татьяна Маслани) соглашается провести уик-энд с бойфрендом, врачом Малкольмом (Россиф Сазерленд), в его уединенном домике в лесу, чтобы отпраздновать годовщину отношений. Когда Малкольм уезжает в больницу по срочному вызову, в доме просыпаются таинственные силы. Перкинс быстро снял камерное кино в Канаде, чтобы не распускать съемочную группу «Собирателя душ» в ожидании окончания забастовок в Голливуде. Главные приемы режиссера — долгие пустые планы, странные персонажи, черный юмор и медленный ритм — по-прежнему на месте.

«Крипер» будет доступен для покупки в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.

Премьера: 4 марта

Ребут одноименной рождественской хоррор-франшизы, куда уже входят культовый слэшер 1984 года, его четыре сиквела и ремейк 2012 года. По сюжету убийца в костюме Санта-Клауса устраивает в маленьком городке резню, чтобы отомстить за гибель родителей. В режиссерском кресле — хоррормейкер Майк П. Нельсон («Поворот не туда: Наследие», «З/Л/О 85»). Маньяка играет Роэн Кэмпбелл из «Хеллоуин заканчивается», а «последнюю девушку» — Руби Модайн из «Счастливого дня смерти». У фильма пока что высокий по мерками жанра рейтинг на Rotten Tomatoes — 78% «свежести».

Премьера: 19 марта

Инди-хоррор из программы прошлогоднего «Сандэнса». 1970-е. Звуковик (Дев Патель) переезжает с женой — электронным музыкантом (Рози Макьюэн) в удаленную хижину в валлийской глуши, где пара сталкивается с миром фей, грибов и мха. Станислав Зельвенский назвал «Ловушку для кроликов» в числе лучших фильмов ужасов 2025 года. «Все это крайне туманно и несколько монотонно, но с интересным саунд-дизайном и вообще нетривиально», — описывал увиденное кинокритик.

Премьера: март

Видеоблогер Крис Стакманн, едва ли не самый известный англоязычный обзорщик фильмов в YouTube, дебютировал в режиссуре с хоррором в духе «Озера Мунго» и «Проклятия» (японского, но не того). По сюжету главная героиня отправляется на поиски своей сестры, которая пропала без вести во время исследования паранормальных явлений в заброшенном городке Шелби Оукс. Финансирование на съемки инди-ленты нашли через Kickstarter, а после премьеры на фестивале фантастического кино «Фантазия» к проекту присоединились продюсер Майк Флэнаган и прокатная студия Neon («Собиратель душ», «Анора»). Затем фильм досняли и перемонтировали.

Спорт

Матчи месяца в хоккее

Март — последний месяц регулярного чемпионата. Участники плей-офф с Запада известны, на Востоке командам осталось заполнить четыре позиции. 2 марта готовить друг друга к важнейшим матчам сезона будут «Спартак» и «Авангард». 4 марта московское «Динамо» всего второй раз в чемпионате сыграет с «Автомобилистом». Лучшая команда Западной конференции — «Локомотив» — 9 марта примет «Северсталь», счет в их сезонной серии 2-2.

13 и 16 марта «Трактор», продолжающий решать задачу попадания в плей-офф, по очереди сыграет с «Торпедо» и СКА. 20 марта, в последний день регулярки, московское «Динамо» и «Ак Барс» проведут генеральную репетицию перед премьерой в Кубке Гагарина.

Все матчи сезона КХЛ можно смотреть на Кинопоиске в прямом эфире и в записи.

Матчи месяца в футболе

Чемпионат России вернулся после зимней паузы. После 19-го тура тройка лидеров не изменилась: на вершине — действующий чемпион «Краснодар» (43 очка), его догоняет «Зенит» (42), следом идет «Локомотив» (40). ЦСКА неожиданно уступил «Ахмату» (36), сенсационная «Балтика» (35) замыкает пятерку. Чтобы улучшить положение дел в таблице, у российских клубов в марте будет три тура.

В Ла Лиге «Барселона» и «Реал» догоняют друг друга в гонке за чемпионство, ждут ошибок друг друга и по очереди ошибаются. В марте лидеры продолжат делить время между чемпионатом Испании и Лигой чемпионов и в таком режиме проведут по шесть матчей.

Единоборства месяца

В март поместилось сразу четыре турнира UFC. Утром 8 марта Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра встретятся в октагоне 11 лет спустя. Их первый бой завершился победой гавайца, оба с тех пор приняли статус легенд ММА. На кону будет стоять неформальный пояс BMF. 15 марта Джош Эмметт попытается перезагрузить карьеру на турнире в Лас-Вегасе, помешать ему сделать это попытается молодой Кевин Вальехос. У аргентинца три победы и ноль поражений в главном промоушене мира.

21 марта Мовсар Евлоев подерется в Лондоне с Лероном Мёрфи. Мовсар в UFC с 2019-го года, у него ноль поражений в карьере. Победа над англичанином с похожим рекордом должна означать скорый бой за титул.

28 марта на турнире в Сиэтле Исраэль Адесанья намерен завершить серию поражений. Сейчас у бывшего чемпиона в среднем весе их три подряд, два последних — досрочные. Джо Пайфер — на другом полюсе: все три боя в UFC он завершил победами.

Автор: Михаил Моркин

