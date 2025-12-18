2020–2025. Итоги российских стримингов: 25 главных сериалов эпохи

2020-е перевалили за середину, но уже ясно, что это десятилетие самое драматичное в истории российского телекино. Да, это не опечатка: проекты вроде «Союза Спасения» и «Последнего богатыря» размыли грань между фильмами и сериалами, а телевидение, которое в начале 2020-х, казалось, сдавало позиции, продолжает править на контентном троне. Однако определенно стриминговые сериалы сегодня оказывают большее влияние на нашу жизнь, чем кино. Попробуйте вспомнить фильмы 2020-х, сравнимые по резонансу со «Словом пацана», «Нулевым пациентом» или «Фишером». В период с 2020-го по 2025-й в России снято несколько тысяч сериалов, и несколько десятков из них стали событиями. Но какие действительно вошли в историю индустрии?
За ответом мы обратились к ее представителям, попросив назвать по 10 самых важных проектов пятилетки (на самом деле, за 6 лет). Каждую из позиций в сформированном таким образом топ-25 мы попросили прокомментировать голосовавших за нее режиссеров, сценаристов, актеров и критиков. Они вспоминают, что действительно потрясло их из всего многообразия стриминг-контента, назначают главное и объясняют, почему так.
Этот список Кинопоиск составил методом традиционного для нас опроса: в 2022-м мы выпускали «100 великих сериалов XXI века», в 2023-м — «100 великих фильмов». В конце 2025-го триста с лишним экспертов выбрали 25 самых лучших, по их мнению, российских сериалов 2020–2025 годов. На этот раз в лонг-лист вошло 302 названия, так что выбор был непростым, учитывая, сколько убойных хитов и скрытых сокровищ накопилось за это время.
Как устроен опрос
Мы обратились к 688 представителям индустрии: режиссерам и сценаристам, продюсерам и директорам стримингов, операторам и монтажерам, художникам-постановщикам и художникам по костюмам, звукорежиссерам и композиторам, актерам и кастинг-агентам, кинокритикам и киноведам, журналистам и авторам Telegram-каналов о кино. Всего личные топ-10 прислали 311 представителей индустрии (для сравнения: в прошлых опросах участвовало около 200 человек). 291 человек отказался. Примечательно, что порядка 80% отказов связаны с одним типом ответа: либо «не смотрю сериалы», либо «не смотрю российские сериалы».
Каждого согласившегося мы попросили назвать 10 сериалов пятилетки — де-факто шестилетия, потому что мы решили принять за отсчетную точку начало ковидного 2020-го, который запер всех дома и дал вертикальный взлет многим стриминговым проектам. Участникам опроса редакция предоставила список из 302 сериалов, ассоциирующихся в первую очередь со стримингами, первый или финальный эпизод которых вышел на российских платформах с 01.01.2020 до 01.12.2025 (то есть в выборку попадали, например, «Трудные подростки», «Содержанки» и «Эпидемия»); в итоговом списке сезоны не были разделены, то есть учитывались голоса за весь сериал, а не за конкретный сезон.
Список не охватывал абсолютно все российские сериалы за указанный период: мы сразу предупредили, что не оцениваем анимационные и документальные проекты (зато берем в расчет сериалы с YouTube и VK). Финальный топ-25 считался по количеству упоминаний: одно упоминание — один голос. Для каждого из сериалов-финалистов мы попросили комментарий у респондентов, включивших его в свои десятки.
Как и все подобные топы, наш неточен и субъективен. К тому же его организацией занимались не бездушные роботы: механизм опроса и сбора топов требовал сочетания вежливости продажника и упорства коллектора. Однако мы уверены, что, учитывая число участников и их профессиональную сферу, проект получился репрезентативным. Он фиксирует оценки представителей киноиндустрии по состоянию на 2025 год. С ним, как и с любой выборкой, можно соглашаться и спорить.
Святослав Подгаевский
режиссер, сценарист, генеральный продюсер QS Films
С «Триггером» я познакомился, когда оператор Коля Богачёв предложил в качестве примера посмотреть одну из его работ. Я включил первую серию, чтобы глянуть стилистику. И как-то совершенно незаметно для себя посмотрел весь сезон, не отрываясь. Это оказалась занимательная, яркая и мастерски сделанная история по всем параметрам. «Триггер», на мой взгляд, отличный пример захватывающего триллера с классными поворотами и ироничными героями.
Мария Кувшинова
кинокритик
В «Психе» раздражает все: и отталкивающая репрезентация психотерапии, и невыносимый герой, и еще более невыносимая Елена Лядова, и мертвая Москва, и отсутствие внятной развязки. Но каждому взрослому и не очень хорошему человеку, который постоянно задается вопросом, что делать с самим собой, этот сериал подает знак: ты не один.
Александр Носков
сценарист, продюсер
Мне особенно приятно, что писать про «Подслушано в Рыбинске» выпало именно мне. Не только потому, что Ваня Баранов — мой близкий друг и боевой товарищ, с которым мы прошли огонь, воду и нескольких неприятных продюсеров. А потому, что сериал у него получился. Прям по-настоящему. Со временем все сложнее смотреть на проекты коллег с холодной головой: глаз очень замылен. Но тут я вижу то, что, может, и не видно многим: сколько сценариста в этом сериале. Трибунцев, по сути, и играет самого Ваню. Поэтому получилось так по-доброму, по-честному, без позерства. Сериал теплый, наивный, с каким-то внутренним светом. Как раз то, что нужно сейчас.
Михаил Китаев
глава Плюс Студии
Для меня этот сериал был заметен на фоне остальных за счет визуального стиля. Я на него обратил внимание именно за стиль и прекрасную операторскую работу, а дальше уже втянулся в просмотр.
Михаил Врубель
продюсер, сооснователь кинокомпании «Водород», соучредитель школы кино и телевидения «Индустрия»
Редкий российский проект, где отличный сценарий гармонично сочетается с крепкой режиссурой. Создатели сумели органично переплести демонологию, медицинскую драму и мистические элементы, не перегибая палку. Данила Козловский, Паулина Андреева, Виктория Исакова прекрасные. Жаль, что в индустрии мало настолько ярких и самобытных проектов.
Надежда Васильева
художница по костюмам, автор Telegram-канала V_B
Мне интересен режиссер Рустам Мосафир тем, что он делает свое кино, стоит твердо в своей нише, подключает только свою безумную энергию, создает собственный визуальный ряд. С жанровым кино пробиться у нас трудно, проекты, непохожие на другие, встречают сложно. Мосафир идет поперек движения привычного восприятия зрителя и продюсера. Он один, и это интереснее всего.
Яна Вагнер
писательница
Редкий случай в нашем сериалостроении, когда все получилось вдруг и без скидок. Вот буквально плюнул уже в очередной раз, сдался и думаешь: «Хватит, жизнь коротка, есть же Netflix и HBO, сколько можно». Внезапно и бюджета большого оказывается не нужно, и звезд дорогих, и картинки сложной. В кадре четыре актера (с мамой — пять), живые люди и диалоги. Просто люди, просто жизнь, одна большая радость. Умеем, когда хотим.
Юлия Идлис
сценаристка
Сериал подарил современному российскому зрителю архетип места в юнгианском смысле. Топи не просто выдуманная деревня и не заоблачное место из словаря. Это место в сознании, где время остановилось и заморозило артефакты воспоминаний постсоветской и ранней российской юности: мифы, легенды, страшилки. Там находятся не Баба-Яга и Илья Муромец, а зэки, лес, в котором можно пропасть навсегда, засекреченное опасное производство рядом с деревней и электричка, не приезжающая никуда.
Елена Ванина
сценаристка
Российское медиапространство много лет не понимало, как правильно говорить про секс, как сделать это современно. Happy End — лучший пример такого разговора. Без стигматизации, осуждения и морализаторства. Там есть вполне лихой сюжет, опасность и ставки. Но главное для меня не это, а следующая мысль: мы все люди, секс есть в нашей жизни, про него классно говорить — весело, смешно, провокационно, как угодно. Секс-работники не обязательно какие-то жуткие падшие люди. В сериале гениальная Лена Тронина. Очень лихой и живой киноязык. А еще есть важное ощущение, что авторы хорошо чувствуют своих героев. Это делают не взрослые дяди и тети про молодых, а они про самих себя. Дерзкий, очень свободный сериал. Сейчас таких не хватает.
Егор Корешков
актер
Авторская работа Пети Фёдорова. В последнее время выходят в основном референсы — сложно найти что-то по-настоящему новое. Пете удалось создать свой узнаваемый и неповторимый сериал. В нем чувствуется оригинальный почерк, есть душа, глубина, качество и юмор. Так рождается настоящий кинематограф.
Катерина Михайлова
продюсер
Первый сериал в стиле burchpunk — киберпанк с российским колоритом. Смотришь и наслаждаешься — сюжет в сочетании с антуражем на фоне нашего русского, исконно-посконного. Точно запомнишь, если посмотрел, ярко выделяется на фоне многих сериалов.
Алёна Солнцева
кинокритик, куратор национального конкурса фестиваля «Послание к человеку»
Мало того что производственная комедия — редчайший жанр, но обильно украшенная сюрреалистическими деталями и абсурдным юмором история про дурака на царствовании еще и опирается на народные карнавальные традиции перевертыша. Жизнь в министерстве перспективного планирования проходит странно, но при этом узнаваемо. Ян Цапник в роли старательного борца с коррупцией смешон и трогателен одновременно. В созданной фантазией Романа Волобуева меланхолической атмосфере безумного офиса артисты получают явное наслаждение от возможности свободно продемонстрировать свои способности в столь широком диапазоне комического.
Зака Абдрахманова
режиссер, сценаристка
Первый сезон сериала «Почка» удался во многом благодаря главной героине. Сюжет тут в роли ведомого: помести Кустову в любые обстоятельства и наблюдай — скучно точно не будет. Обаятельная злодейка, которую не за что любить, но в конце концов начинаешь уважать ее за витальность и целеустремленность. Большая удача тут и выбор актрисы. Не представляю в «Почке» никого, кроме Любови Аксёновой. Если любой российский сценарист сейчас захочет создать классного женского персонажа, он не может не считаться с тем, что уже существует Наталья Кустова, наша матерь антигероинь.
Юрий Быков
режиссер, сценарист
Яркий пример внятного, емного, яркого, харизматичного сериала для широкой аудитории. Я бы отметил некую приподнятость над реальностью того, что сделано в этом сериале. Пестрые, в некотором смысле условные персонажи из какой-то отдельной вселенной, не документальной, но близкой к настоящему Ростову современности. Этот сериал показывает необычную режиссерскую фантазию и находчивость. Для широкой публики создана хрестоматийная история Ромео и Джульетты, которая тысячу раз существует в разных интерпретациях. Стас Иванов, обладающий собственным языком и самобытностью, берет хрестоматийный сюжет, но делает его по-своему, очень выпукло. «ЮЗЗЗ», конечно, локальная жанровая история, но при этом точная и честная.
Ситора Алиева
киновед, куратор полнометражной программы фестиваля «Короче»
После первого сезона провела соцопрос: все ждали продолжения. Одно из достоинств сериала: мизантропический и удушливый мир не преследовал меня после просмотра.
Сусанна Альперина
редактор «Российская газета — Неделя», программный директор фестивалей Original+, автор Telegram-канала Alperina
Редкий случай, когда на должном уровне выдержаны все серии. Точный, выверенный, я бы сказала, выстраданный, но не знаю точно, сценарий Олега Маловичко, демонстрирующий высокий уровень мастерства. Тема, которая попадает в нерв общества, которое устало от пустых комедий и хочет правдивого разговора на сложную тему. Сильные актерские работы: для меня по-новому раскрылись Карина Разумовская и Александр Ильин — младший.
Александр Андрющенко
продюсер, режиссер, сооснователь кинокомпании «Водород» и школы «Индустрия»
Это просто лучшее, что было снято. В этом сериале прекрасно все, и оторваться от него невозможно. Тот случай, когда каждый, кто работал над этой историей, сделал это на 10 из 10.
Игорь Кириенков
шеф-редактор витрин Кинопоиска, автор Telegram-канала «кириенков»
На первый взгляд, сериал одного из ключевых авторов российского кино последних десяти лет Наталии Мещаниновой — история юного стендапера. Равнодушный, пресыщенный зал; дерзкие слова, за которые могут заставить отвечать в клубе, в школе и дома; матерые комики, рассматривающие дебютанта с антропологическим интересом. В куда большей степени это жесткая комедия про тиранию святости, которая разъедает и без того хрупкую социальную ткань. Мещанинова по-триеровски мизантропично снимает семейные ужины и супружеский секс, заостряет болезненные аспекты адаптации воспитанников детдома и задает неудобные вопросы об эгоизме благотворительности. Это вам не «Луи», «Мастер не на всех руки» или «Удивительная миссис Мейзел» — скорее смех в темноте.
Антон Малышев
директор фонда «Кинопрайм», продюсер фестиваля «Маяк»
Яркий пример решения амбициозной задачи командой талантливых и рисковых людей. Смесь исторической драмы с мистикой, цифры с пленкой, то, что четные и нечетные серии снимали разные режиссеры, — все эти необязательные и сложные элементы позволили появиться самобытному многосерийному фильму, который, на мой взгляд, задал новый уровень для производства сериалов в России.
Аркадий Водахов
генеральный продюсер телеканала ТНТ
Это редкий сериал про 1990-е без глянца. Он говорит о взрослении, дружбе и выборе так честно, как это помнят те, кто действительно жил в то время. В нем точная среда, узнаваемые детали и музыка эпохи. Но, главное, живые герои, которым веришь с первой сцены. Получился своеобразный мостик между поколениями: подростки видят себя, а родители — свое прошлое, и у них появляется общий язык. Практически эталонный пример того, как сильная драматургия и классная химия молодых актеров могут создать по-настоящему народную историю.
Константин Майер
сценарист, продюсер
«Вампиры средней полосы» — очень редкое развлечение, где есть сразу много ингредиентов и жанров, эклектичный актерский ансамбль, и все это очень хорошо сбалансировано. Сериал показывает, как можно представить экзотических для нашего кино монстров в образе практически своих соседей и родных. То, что это сделано таким киноязыком — не сказки, а семейной саги, — отдельное достижение и вклад. За всем этим видно абсолютно гоголевское кунг-фу. Органично сочетаются и фольклорная нечисть, и народные жизнь и быт, и мистика. При этом не теряется теплота и человечность. Для меня это доказывает, как глубоко в нашей культуре укоренен мифологический взгляд на мир и как он гармонично может быть рассказан современным киноязыком, вплетен в нашу историю.
Андрей Золотарёв
сценарист, продюсер
У нас боятся говорить на острые темы, потому что считают, что они не зрительские. Действительно, массовый зритель часто опасается включать сериалы, где затрагиваются опасные вещи вроде тяжелых болезней. Когда мы смотрим медицинский процедурал, кажется, что классный доктор вылечит всё. Когда включаем истории такого рода и знаем, что не будет хеппи-энда, это отталкивает большую аудиторию. Но «Нулевой пациент» сделан филигранно, круто и стильно, в нем найден правильный подход. Это позволило превратить проект не только в искусство, но и в зрительский проект. Его действительно очень многие посмотрели. Мне кажется, это большое достижение сценариста и режиссеров.
Юлиана Слащева
генеральный директор Киностудии им. М. Горького, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм»
Талантливо сделанное и поэтому особенно тяжелое эмоциональное погружение в природу зла и морального падения. Меня тронула трансформация главного героя Кости Волкова из симпатичного парня в циничного манипулятора. Финал заставляет смотреть в себя и размышлять о цене компромиссов. Эта история — очень затягивающее, хоть и трудное для восприятия зрелище. Что особенно ценно, ее метафорический сюжет о выборе между светом и тьмой универсален. Подобная история могла бы произойти в любой стране, что делает высказывание о современном обществе по-настоящему международным.
Наталья Капустина
продюсер, сценаристка
Сериал «Чики» поразил меня атмосферой. Это, наверное, первый русский сериал, где был создан свой мир — жирный, жаркий, солнечный. Прекрасная операторская работа! Кстати, Сергея Гилёва для «Фишера» мы приметили именно в «Чиках». Спасибо!
Сарик Андреасян
режиссер, продюсер
Мощный проект, пожалуй, один из самых знаковых сериалов за всю историю современной российской индустрии. Его называют культовым, причем по праву: дети в школах цитируют героев, играют в «дружбанов и чушпанов»! Режиссерская работа Жоры Крыжовникова впечатляет. Атмосфера рубежа 1980–90-х воссоздана с удивительной точностью — от деталей быта до музыкального сопровождения. Можно похвалить и точный кастинг: актерский состав, в котором и признанные звезды, и молодые таланты, которые благодаря сериалу стали новыми звездами. Сценарий держит в напряжении от первой до последней серии. Здесь нет лишних эпизодов, каждая сцена работает на раскрытие истории и характеров. Сериал оказывается не просто криминальной драмой из эпохи чернухи в российском кино, а глубоким исследованием человеческих отношений, общества, выбора и тех последствий, которые остаются с нами на всю жизнь.
Опросы и списки: Тимур Алиев
Шеф-редактор: Филипп Миронов
Редактор: Василий Корецкий
AR-менеджеры: Арина Ружейникова, Лёша Лазарев, Юра Жуков, Юля Кустова
Дизайн, леттеринг и иллюстрации: Евгений Николаев