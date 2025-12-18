2020–2025. Итоги российских стримингов: 25 главных сериалов эпохи

Как устроен опрос

Мы обратились к 688 представителям индустрии: режиссерам и сценаристам, продюсерам и директорам стримингов, операторам и монтажерам, художникам-постановщикам и художникам по костюмам, звукорежиссерам и композиторам, актерам и кастинг-агентам, кинокритикам и киноведам, журналистам и авторам Telegram-каналов о кино. Всего личные топ-10 прислали 311 представителей индустрии (для сравнения: в прошлых опросах участвовало около 200 человек). 291 человек отказался. Примечательно, что порядка 80% отказов связаны с одним типом ответа: либо «не смотрю сериалы», либо «не смотрю российские сериалы».

Каждого согласившегося мы попросили назвать 10 сериалов пятилетки — де-факто шестилетия, потому что мы решили принять за отсчетную точку начало ковидного 2020-го, который запер всех дома и дал вертикальный взлет многим стриминговым проектам. Участникам опроса редакция предоставила список из 302 сериалов, ассоциирующихся в первую очередь со стримингами, первый или финальный эпизод которых вышел на российских платформах с 01.01.2020 до 01.12.2025 (то есть в выборку попадали, например, «Трудные подростки», «Содержанки» и «Эпидемия»); в итоговом списке сезоны не были разделены, то есть учитывались голоса за весь сериал, а не за конкретный сезон.

Список не охватывал абсолютно все российские сериалы за указанный период: мы сразу предупредили, что не оцениваем анимационные и документальные проекты (зато берем в расчет сериалы с YouTube и VK). Финальный топ-25 считался по количеству упоминаний: одно упоминание — один голос. Для каждого из сериалов-финалистов мы попросили комментарий у респондентов, включивших его в свои десятки.

Как и все подобные топы, наш неточен и субъективен. К тому же его организацией занимались не бездушные роботы: механизм опроса и сбора топов требовал сочетания вежливости продажника и упорства коллектора. Однако мы уверены, что, учитывая число участников и их профессиональную сферу, проект получился репрезентативным. Он фиксирует оценки представителей киноиндустрии по состоянию на 2025 год. С ним, как и с любой выборкой, можно соглашаться и спорить.