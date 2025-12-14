Лучшие российские фильмы — 2025: выбор Кинопоиска

В «Лермонтове» Бакура Бакурадзе не найти хрестоматийного Михаила Юрьевича из школьной программы: ни внятной биографии, ни узнаваемых образов, ни истории создания «Героя нашего времени» и других шедевров.

Вместо этого скрупулезное наблюдение за тем, как и из чего складывался последний день жизни поэта. Режиссер приглашает зрителя на территорию медленного кино и выстраивает крайне неторопливое повествование, перегруженное деталями, которые, на первый взгляд, не имеют никакого значения. Но именно из этих подробностей — кто-то куда-то скачет, кто-то кого-то ждет, бесконечные беседы, вино, лес, «ночевала тучка золотая» — и прорастает Лермонтов Бакурадзе.

Поначалу кажется, что стендап-комик Илья Озолин, приглашенный на главную роль, играет пародию на поэта, настолько его образ снижен: и неказист, и неловок, и нелеп. Но спустя несколько сцен понимаешь, что Озолин играет двух Лермонтовых. Один — колючий, язвительный, безжалостно саркастичный. Другой — хрупкий, нежный, тонкокожий — прячется за этой броней.

Однако колючки в таких случаях, как правило, растут сразу в две стороны — не только наружу, но и внутрь, а потому ранят того, кого должны защищать. И пуля Мартынова, кажется, была не роковой случайностью, а долгожданным освобождением из этой ловушки.

