Лучшие российские фильмы — 2025: выбор Кинопоиска

Лермонтов и Пушкин. Галстук и освежитель воздуха. Предки и ровесники. Нежный ромком и разудалая криминальная комедия. Редакция Кинопоиска и постоянные авторы вспоминают 10 главных российских фильмов 2025 года. Этот спецпроект сделан совместно с ВТБ.
Этот топ составлен путем голосования сотрудников редакции и наших постоянных авторов. Фильмы ранжированы и расположены в порядке убывания набранных голосов, а критерии оценки абсолютно субъективны. В голосовании участвовали тайтлы, которые вышли в российский прокат или в цифре в период с конца 2024-го (и не могли принять участие в предыдущем итоговом топе) до второй недели декабря 2025-го.
Если карточка фильма черная, значит, он доступен в вашей подписке Кинопоиска.
Всеволод Коршунов
киновед, куратор курса «Практическая кинокритика» в МШК, автор Telegram-канала «Кабинет доктора К.»
В «Лермонтове» Бакура Бакурадзе не найти хрестоматийного Михаила Юрьевича из школьной программы: ни внятной биографии, ни узнаваемых образов, ни истории создания «Героя нашего времени» и других шедевров.
Вместо этого скрупулезное наблюдение за тем, как и из чего складывался последний день жизни поэта. Режиссер приглашает зрителя на территорию медленного кино и выстраивает крайне неторопливое повествование, перегруженное деталями, которые, на первый взгляд, не имеют никакого значения. Но именно из этих подробностей — кто-то куда-то скачет, кто-то кого-то ждет, бесконечные беседы, вино, лес, «ночевала тучка золотая» — и прорастает Лермонтов Бакурадзе.
Поначалу кажется, что стендап-комик Илья Озолин, приглашенный на главную роль, играет пародию на поэта, настолько его образ снижен: и неказист, и неловок, и нелеп. Но спустя несколько сцен понимаешь, что Озолин играет двух Лермонтовых. Один — колючий, язвительный, безжалостно саркастичный. Другой — хрупкий, нежный, тонкокожий — прячется за этой броней.
Однако колючки в таких случаях, как правило, растут сразу в две стороны — не только наружу, но и внутрь, а потому ранят того, кого должны защищать. И пуля Мартынова, кажется, была не роковой случайностью, а долгожданным освобождением из этой ловушки.
Евгения Молодцова
старший продюсер видео и подкастов Кинопоиска
Айко живет в Москве и работает гримером, но в селе в Казахстане, откуда она давно уехала, умирает ее папа, и она отправляется на похороны. В заснеженном и когда-то родном доме героине предстоит раниться о постоянные несостыковки. Отец, который был для нее тираном, для других оказывается добрым и любящим. Традиции и порядки, в которых все нужно делать показательно наружу, а настоящие чувства и желания прятать глубоко внутри, для нее невыносимы, а для других — норма.
Могла бы получиться грузная драма, после которой нужно то ли плакать, то ли помереть, но остроумные диалоги, комедийные элементы и насыщенные узнаваемыми мелкими деталями сцены не дают скатиться в уныние. Скорее, наоборот, удивительно цельная дебютная игровая картина Заки Абдрахмановой рождает в зрителях теплые чувства любви и надежды. Чувства, на которых все в общем-то и держится.
Получилось очень терапевтическое кино с живыми персонажами, среди которых есть те, с кем тебе вряд ли по пути, но никого из них нельзя назвать по-настоящему хорошим или плохим. Взрослая героиня, мгновенно падающая в позицию обиженного и израненного ребенка, а потом из нее выходящая через поступки и принятие, в конечном счете за эти полтора часа показывает, что все мы, конечно, в душе супергерои, но еще и недолюбленные дети, бунтующие подростки и уехавшие из когда-то родного места взрослые.
Отсидев срок за мелкое преступление, молодой и рукастый парень Кеша (Юра Борисов) возвращается из тюрьмы в родной якутский поселок для старателей, где его ждут отец (Дмитрий Поднозов) и младший брат Тима (Макар Хлебников). Потеряв работу на прииске, Кеша решает украсть несколько золотых слитков из сейфа начальника (поздний балабановский талисман Александр Мосин), чтобы загнать их китайцам. Аферу раскрывают мгновенно, и Кеша, который неспособен думать наперед, принимает одно плохое решение за другим, подвергая опасности близких.
Два режиссера родом из Якутии, Владимир Мункуев («Нуучча») и Максим Арбугаев («Генезис 2.0»), объединились, чтобы снять совместное кино под присмотром креативного директора Бориса Хлебникова. Режиссерские функции поделили между собой: Мункуев написал сценарий, Арбугаев встал за камеру. Криминальная драма, в титрах которой встретились два номинанта на «Оскар» (Борисов и Арбугаев), получила Гран-при на фестивале «Маяк». Критики предрекали ей статус народного хита, но кино не попало даже в топ-50 самых кассовых российских фильмов года, несмотря на участие находящегося на пике славы Борисова.
Тем обиднее. Кино якутского тандема вступает в диалог с балабановскими «Братьями», хотя, по сути, больше напоминает «Хорошее время» (Паттинсон, кстати, для этой роли «Брата» тоже пересматривал). У Сэфди заторможенный брат Конни втягивал братишку в бессмысленное американское ограбление ради самого себя. Бессмысленное русское ограбление у Мункуева и Арбугаева еще дуболомнее, но Кеша грабит уже от безысходности. Режиссеры, впрочем, не столько исследуют проблему социальной адаптации бывших заключенных, сколько задают зрителям общечеловеческие вопросы. Стоит ли отвечать насилием на насилие? Поддерживает ли тебя семья или, наоборот, пытаясь помочь, на дно утянет?
Мюзикл про Пушкина, где он читает рэп? Простить такое можно только Юре Борисову, и то после «Аноры»! Если серьезно, то «Пророк. История Александра Пушкина» не просто мюзикл, а громкий эксперимент режиссера Феликса Умарова и продюсера Петра Анурова, где великий русский поэт не только «глаголом жжет сердца людей», но и разбавляет музыкальные номера речитативом и танцами.
За время просмотра картины легко пройти от любви до ненависти. Она открывается юным Пушкиным (Кай Гетц), самым неудачным музыкальным номером, но впоследствии раскрывается в отлично продуманных сценах: теннисной дуэли с императором Николаем I (Евгений Шварц), романтичной серенаде с графиней Елизаветой Воронцовой (Аня Чиповская), идеологической рэп-дуэли с шефом жандармов Александром Бенкендорфом (Сергей Гилёв) и трогательной лирике жены поэта Натальи Гончаровой (Алёна Долголенко).
Обычные сцены в «Пророке» меркнут на фоне музыкальных номеров, что, впрочем, не портит стремительное, хоть и рваное, погружение в мир великого поэта. Феликс Умаров часто ищет нестандартные ракурсы камеры, она летает в кадре, кружится, а люди в красивых костюмах выбивают ритм очередной мелодии в такт песням The Hatters.
Как любой хороший мюзикл, «Пророк» многократно повторяет свои идеи, показывая цикличность жизни Пушкина. Балагур и повеса взрослеет, проходит через эволюцию взглядов и становится серьезным мужчиной, и вот уже к его супруге проявляют интерес жадные до авантюр молодые люди. Но честь для Александра Сергеевича вся, равно как и он сам для всех нас.
Даулет Жанайдаров
редактор видеоэссе и подкастов Кинопоиска, автор Telegram-канала «500 дней Даулета»
Главный отечественный фильм года для меня — «Ровесник» Фёдора Кудрявцева, хулиганское мокьюментари про зумера, выясняющего судьбу отца, который сгинул в 1990-е и оставил после себя только видеокассетное эхо.
Тема «лихого» десятилетия в нашем кино изъезжена вдоль и поперек, но «Ровесник» находит новый ракурс: бандиты, конечно, присутствуют, но в основе фильма — история мечтателей и протостартаперов.
Два времени сталкиваются и отзеркаливают друг друга: родненькая киногения домашних VHS-камер прихотливо монтируется с тикток-лентой, фотонарезкой и скринлайфом, а частная история вырастает до портрета целой страны, чтобы показать: все осталось прежним, но все бесповоротно поменялось.
Питерские киношники и театралы едут в индийский город Варанаси снимать престранный артхаусный фильм во главе с эксцентричным режиссером-шарлатаном (Роман Михайлов). Но вся эта и без того шаткая затея под угрозой срыва из-за вспыхнувшей любви главной звезды (Марк Эйдельштейн) к случайно встреченной девушке (Дарья Брюханова), которая вот-вот должна покинуть город.
Пост-пост-мета-мета-мокьюментари-комедия «Надо снимать фильмы о любви» родилась во время производства более масштабной и амбициозной «Жар-птицы», и это своего рода диптих. Фильм, который снимают герои «Фильмов о любви», как бы и есть «Жар-птица». Но, как оно часто бывает (см. «Чунгкингский экспресс», снимавшийся во время простоя на «Прахе времен», или «Небо над Берлином», задуманное разминкой перед «Когда наступит конец света»), сделанное на одном дыхании более простое кино кажется интереснее «основного» опуса. При всей симпатии и интересе ко всему михайловскому лору именно «Фильмы о любви» кажутся мне наиболее обаятельной и глубокой вещью.
Никита Демченко
редактор российского направления медиа Кинопоиска, автор Telegram-канала «Седьмое искусство»
Эсэмэмщица Алиса (Мила Ершова) заселяется в просторную питерскую pinterest-квартиру, где в ванной обнаруживает зеркало в параллельную реальность. Ту, в которой эту же жилплощадь уже занял повеса Иван (Юрий Насонов). Первая реакция — шок и взаимное отторжение. Однако вскоре молодых людей начинает тянуть друг к другу.
В год, когда любители российских ромкомов уже успели отчаяться (настолько, что ринулись пересматривать «Питер FM» на большом экране), случилось маленькое чудо. Как никогда серой осенью словно бы из ниоткуда возник «Сводишь с ума» — яркий и изобретательный жанровый мейнстрим (в лучшем смысле этого слова) про то, как в слегка кукольном и пластмассовом Петербурге рождаются умилительно живые и пылкие чувства, способные преодолеть любые барьеры, даже пространственно-временные. Впрочем, из ниоткуда он возник для нас с вами. А вот для режиссера Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума» — результат 14-летней работы, продукт долгих и серьезных усилий. И пусть на фестивале «Короче» фильм остался без наград, вложения все же окупились. Сай-фай-ромком с Милой Ершовой и Юрием Насоновым собрал почти 100 миллионов в российском прокате, занял почетное место в топ-250 Кинопоиска и даже — еще одно чудо! — вырвался за пределы синефильского пузыря в святую святых — ленту рилсов и тиктоков. Прав был Роман Михайлов: надо снимать фильмы о любви. Добавим: особенно те, в которых есть Anna Asti, Сироткин и группа PALC.
Концепцию «Где наши деньги?» можно емко описать формулой: что если герои «Подозрительных лиц» были бы идиотами из фильмов Гая Ричи, родившимися в России девяностых? Пока одни режиссеры все еще пытаются воссоздать или даже убить самое лихое десятилетие, Владимир Зинкевич собирает его мозаику из обложек видеокассет. Сюжетная структура как у Брайана Сингера. Энергия Гая Ричи. Жестокий юмор Тарантино. В конце концов, герой по прозвищу Терминатор с железной пластиной в башке.
В таком киноманском подходе есть что-то располагающе непретенциозное. Девяностые для российского кино — это примерно то же самое, что и Дикий Запад для вестернов; мифологическое пространство, имеющее к реальной эпохе лишь приблизительное отношение. Кто-то использует его для высказывания, кого-то привлекает эстетика. А Зинкевич просто зовет нас поугарать, вспоминая любимое кино. Если одним из ваших главных зрительских переживаний была взятая в видеопрокате кассета со «Святыми из Бундока» в переводе Гоблина, то пропустить «Где наши деньги?» будет, цитируя Шварценеггера, большой ошибкой.
Константин Бронзит делает российскую семейную анимацию great again.
Брендовый галстук Мак, оказавшись на помойке, проходит (не с первого раза) стадии от отрицания до принятия, после чего направляется в мусорный рай вместе с новыми приятелями: треснутой фарфоровой вазой Лили, потрепанным ботинком Бутом, истраченной катушкой ниток Кати и душным во всех смыслах освежителем воздуха Бризом. По пути к друзьям присоединяется старенький аналоговый мобильник Лестар. Вместе им предстоит преодолеть разнообразные невзгоды и даже предательство некоторых участников команды.
За неполные полтора часа сюжет о поиске лучшей жизни успевает сделать изящный пируэт от утопии до антиутопии и обратно, заигрывая при этом с отсылками к Pixar, сюжетам Пелевина и нынешнему тренду на экологичность — и отходов, и общения. Эта сверхъестественная емкость к тому же дополнена застревающими в головах зрителей всех возрастов песнями Марины Ланды и Сергея Васильева, авторов музыкальных хитов мультсериала «Смешарики», которые тут творят буквально мусорные симфонии. На месте и парадоксальный юмор, рождающий гэги вроде крысы, питающейся книгами и сетующей на пресность Пастернака. Это превращает мультфильм в полноценное драмеди с нотками кино морального беспокойства. За счет легкой считываемости общечеловеческих переживаний, низведенных до переполоха на помойке, возникает удивительная антитеза мусора и гуманистического идеала, к которому тот стремится, — контраст буквально низменного и возвышенного. Узнавание себя в таком пестром натюрморте более чем обнадеживает, ведь помойка, оказывается, никогда не конец, а может быть, даже и начало.
Елена Рябцева
продюсер видео и подкастов Кинопоиска, автор Telegram-канала «Культурный алхимик»
Очередная сказка, вышедшая в этом году, но есть нюанс. Режиссер Иван Соснин, уроженец Свердловской области, сдувает пыль с фольклора народов Урала, где всегда бок о бок проживали русские, коми, манси, ханты, удмурты. К непутевому екатеринбургскому журналисту Антону (Александр Яценко) обращаются герои легенд, которых стали забывать: Нюлэсмурт (удмуртский леший), Шишига (дух болот из славянской мифологии) и Нёр-ойка, считавшийся у манси покровителем оленьих стад. Все они и другие их волшебные сородичи погибнут, если не найдут новых хранителей легенд. Антон и его 12-летняя, замкнувшаяся в себе после развода родителей дочка Мира отправляются в путешествие, которое не только спасет мифических существ, но и поможет наладить отношения в семье.
Неочевидный выбор героев сказок — главный плюс фильма: мы, зрители, узнаём о них одновременно с Антоном и Мирой и поневоле становимся теми самыми хранителями легенд, продлевающими жизнь Нюлэсмурту, Шишиге и Нёр-ойке. Прекрасный пластический грим и до шерстинки проработанные костюмы позволили сохранить ламповую атмосферу советской сказки без использования компьютерной графики. Ну а поездка Шишиги в ванне на крыше автомобиля — одно из моих самых ярких киновпечатлений в этом году! В общем, «Легенды наших предков» — это теплая семейная сказка в жанре роуд-муви, которая оставляет приятное послевкусие и расширяет кругозор и детей, и взрослых.
