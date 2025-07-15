Илья Озолин, 27 лет, комик и актер. Снялся в «Лермонтове» Бакура Бакурадзе

Продолжаем череду необычных гостей в рубрике «Привет! Меня зовут…». Вы уже могли слышать и видеть Илью Озолина в стендап-барах и телеэфире, однако с кинематографом комик соприкоснулся впервые. Спасибо за это Лизе Янковской, которая посоветовала Бакуру Бакурадзе взять Илью на заглавную в фильме «Лермонтов». В честь выхода в прокат картины (подробнее о ней здесь) о смерти великого поэта мы попросили Озолина, который почти никогда не дает интервью, ответить на вопросы нашей специальной анкеты. Ниже Илья рассуждает, о чем на самом деле «Лермонтов», с теплом вспоминает первые съемки и фильм «Третий лишний 2», а также советует, чем дома можно заменить спорт.

Дата рождения: 29 сентября 1998 года Место рождения: Москва Рост: 168 см Цвет глаз: зеленые

Родился в Москве. Мама и папа — археологи, которые переехали в Перу, когда мне было два года. Все потому, что в начале нулевых интерес к культуре инков был высоким: не то у правительства Перу появились деньги, не то американские гранты стали доступнее (все-таки повестка в американских институтах тогда была направлена на изучение своих «колоний»). В общем, постколониализм и все такое. Было время.

Иными словами, вырос я в Перу в основном. 5 лет мы жили в Агуас-Кальентесе — маленьком городе, почти поселке около Мачу-Пикчу. А когда надо было идти в школу, перебрались в Куско. Там уже родители работали при институте, копались в архивах. Как часто бывает у детей мигрантов, у меня был большой интерес к России. Ты владеешь русским языком, но при этом оторван от этой среды. Наверное, так себя чувствует рыба в аквариуме с видом на океан.

После школы я оказался на распутье. Мог поступить в Куско или поехать в Америку. Но решил побывать в России, тем более там квартира пустая. Приехал, короче говоря, разведать обстановку и как-то незаметно втянулся. Я вообще никого не знал и просто бродил месяц по Москве. Зашел один раз в бар, а там бесплатный стендап. Ну, сел, послушал. И как будто бы впервые прокоммуницировал с кем-то. Решил попробовать выступить тоже и в итоге начал делать это регулярно. Со временем стали и за деньги звать. Пошло-поехало. Родителям сказал, что не приеду обратно в Перу. Они отреагировали нормально (редакции не удалось верифицировать историю о родителях Ильи, которые, по нашим данным, всегда проживали в Москве. — Прим. ред.)

Затем в один день мне написала Лиза Янковская, out of blue, и сказала, что порекомендовала меня на роль Бакуру Бакурадзе в фильм «Лермонтов». Ну а дальше уже история.

— Что тебя сегодня порадовало?

— Жена. И завтрак в постель — шакшука (жизнь с девушкой — отдельная тема для скетчей Озолина в социальных сетях. — Прим. ред.).

— Назови три фильма, которые оказали на тебя влияние?

— Так вышло, что сейчас я кино практически не смотрю. Поэтому оказать влияние могли либо те фильмы, которые в моем детстве показывали по телевизору, либо те, что были в нашей DVD-коллекции. Ну, или какие-то глыбы, которых нельзя было избежать. «Аватар», например. Хотя больше всего мне нравились комедии. Особенно дурашливые. Скажем, «Полицейская академия», «Очень страшное кино» или уже чуть позже «Третий лишний 2». И, разумеется, «Гриффины» с «Симпсонами».

— Первый фильм/мультфильм, который ты посмотрел в кинотеатре?

— Сложно сказать. Кажется, это была либо «Корпорация монстров», либо мультфильм «Роботы». Зато отчетливо помню, как попал не просто в кинотеатр, а сразу в 5D-зал, где и сидения двигались, и вода брызгала.

— Лучший и худший фильм для первого свидания?

— «Третий лишний 2». Это ответ сразу на оба вопроса. Если девушка не поймет сцену, где на Марка Уолберга падает не буду говорить что, значит, она не тот человек, который тебе нужен.

— Любовь — это… — «Третий лишний 2».

— Тебя легко растрогать? Какой последний фильм заставил тебя плакать?

— Это как-то несерьезно. Как можно расчувствоваться из-за фильма? Наверное, нужно очень серьезно воспринимать происходящее на экране, погружаться в действие с головой. Лично я так не умею и всегда держу в голове, что передо мной выдумка, чья-то фантазия. Так что лить слезы в кинотеатре — это как над стулом плакать. Но это лично для меня. Кто-то ведь и над стулом может порыдать.

— «Лермонтов» — твоя первая большая роль в кино. Расскажи, как попал в проект. Согласился участвовать без раздумий или масштаб фигуры и ответственность все же пугали?

— Всё как у всех. Сначала позвали на пробы, а потом сообщили, что я их успешно прошел. А после этого уже как-то глупо отказываться. Какой бы масштаб фигуры ни был… Да и зачем вообще думать об ответственности и зрителях, которым все равно на сто процентов не получится угодить? Если обо всем тревожиться и предварительно загонять себя в какие-то рамки, то никогда ничего нового не будет.

— Расскажи про свои пробы. Волновался?

— Я шел с интересом, но не сильно волновался. Во-первых, если бы меня не утвердили, то это не стало бы концом света. А во-вторых, уже не в том возрасте, чтобы столь активно восхищаться происходящим вокруг. Тем более меня не космические корабли позвали строить.

— Говорила ли тебе на тот момент о чем-то фамилия Бакурадзе?

— Нет. Говорю же, я кино практически не смотрю. Только если какие-то фрагменты в рилсах… Поэтому перед пробами я видел один лишь кадр из «Шультеса» — фильма Бакура, который я когда-то добавлял себе в закладки. Однако в конечном счете все же глянул. Хороший, мне понравился.

— Лермонтов — мифологическое облако. Как писал князь Васильчиков, в нем видели двух человек: добродушного — для небольшого кружка ближайших друзей, заносчивого, вздорного — для всех прочих знакомых. Какого Михаила Юрьевича играл ты?

— Мне кажется, это все какие-то усложнения. Все ведь гораздо проще. Я выучил текст и воспроизводил его на площадке ровно так же, как сейчас на интервью. То есть бубня себе под нос и не изображая ничего сверхъестественного. Видимо, это от меня и требовалось. Если бы режиссеру нужно было еще что-то, то он бы либо не утвердил меня, либо попросил говорить погромче.

— Твой партнер Андрей Максимов охарактеризовал работу с Бакурадзе так: «У Бакура работа с актером заканчивается, мне кажется, на моменте кастинга. Он очень долго пробует, а дальше дает артисту возможность самому что-то искать». Ты тоже искал?

— Я, вероятно, мог бы что-то искать, но на площадке все равно чувствовал себя немного не в своей тарелке. Вдруг я что-то предложу и все надо мной посмеются? Или, например, режиссер расстроится? Зачем оно надо… Но это всё с непривычки. Из-за отсутствия опыта. Ретроспективно я понимаю, что можно было проявить более активное участие в процессе. В следующий раз, наверное, так и поступлю.

— А какие отношения с Лермонтовым у тебя были до съемок? Раскрылся ли поэт для тебя как-то по-новому?

— Не было у нас никаких отношений… В школе я мало что читал. А сейчас и подавно. Ведь мы живем в мире информации, которая ежедневно поступает потоками. Я пытаюсь этому миру соответствовать, полностью ему отдаваться. Поэтому я в играх, в рилсах.

Что касается нашего фильма, то это же все выдумка. Соответственно, отношение и у меня, и у будущего зрителя формируется не к самому Лермонтову и показанным событиям, а к этой самой выдумке. К проекциям, которыми мы заполняем пустоту, образовавшуюся из-за недостатка свидетельств. В трактовке Бакура все произошло вот так — из-за заносчивости, упрямства и глупости. Как было на деле — неизвестно. И даже если было бы больше информации от очевидцев, то ни о чем нельзя говорить наверняка. Люди же постоянно врут. Говорят одно, а имеют в виду другое. Поэтому наш фильм не байопик, а фикшен.

— Бакурадзе называет «Лермонтова» «антропологическим портретом человека». А о чем этот фильм, на твой взгляд?

— Я пока не видел фильм, чтобы дать однозначный ответ. Конечно, я читал сценарий, который был написан достаточно литературно. Но это все равно только скелет, план действий. Так что сложно сказать, о чем снимал Бакур. Думаю, об упрямстве. Вот к чему все это было? Дуэль эта? Подготовка, поездки туда-сюда? Ради чего? Все причины, откровенно говоря, ерунда, однако же люди отчаянно держатся за эти концепты, стараются соответствовать схемам, которые их потом пожирают. Жизнь — она ведь больше схем.

— Ты сам стараешься жить вне схем?

— А как? Это же невозможно! Само собой, я тоже следую схемам, заложенным еще в детстве. Отдаю себе отчет в том, это схемы и программы, но поделать-то ничего с ними не могу. Есть, в конце концов, морально-этический код. Кто-то время от времени бросает ему вызов, но ничем хорошим это никогда не кончается. Даже вот у Раскольникова не получилось. И ни у кого не получится. Нужно существовать в каком-то вакууме для этого.

— Как тебе в целом пережитый опыт? Продолжишь сниматься, если предложат?

— Здорово было. Во-первых, мы снимали в горах. Так что это, считайте, отпуск. Во-вторых, съемки — это постоянное внимание. С тобой все носятся. Вызывают тебе машину, передают в бережные руки ассистента по актерам, таскают завтрак в вагончик, наносят грим, приговаривая: «Какой у вас интересный череп!» Ты вроде можешь все это сам сделать. Но опять же схема! Так на площадке принято, поэтому тебя окружают заботой. А мне в итоге остается только за пять минут проговорить текст в кадре. И всё. Можно идти на прекрасный обед посреди гор.

Иными словами, я открыт ко всем предложениям. Но! Только там, где тепло и желательно есть море. В Сибири сниматься не буду.

— Как тебе, кстати, Пятигорск?

— Прекрасный город. Всё там изучил: и рестораны, и термальные источники. Хорошо провел время и получил за это зарплату.

— Лермонтов, как известно, занимался не только литературой, но еще и, например, писал картины. А есть ли у тебя хобби?

— Нунчаки. Я вообще ненавижу спорт… Это ж надо куда-то идти, платить тренеру и вот это все. Можно, конечно, заниматься демократичным бегом. Но все равно, получается, выходить на улицу придется. А нунчаки можно крутить дома сколько влезет. Правда, пол и шкафчики вокруг царапаются. Кто-то скажет, что нунчаки не спорт, и будет в целом прав. Для меня это как спиннеры крутить — бессознательное, умиротворяющее занятие.

Ну и в видеоигры играю, да. На днях вот начал Death Stranding 2, прошел не так давно Elden Ring. Но надо отметить, что я не игроман. Не фанатею от каких-то конкретных серий и не выбиваю платины. Мне скорее важен сам процесс игры. Он, как и нунчаки, разгружает.

— И все же литература — отличная подпитка для творческой личности и тем более для комика. Ты прям совсем не читаешь или просто кокетничаешь?

— Нет времени! Я же либо кручу нунчаки, либо играю, либо отдыхаю, снимаясь в кино. Куда тут еще книги?

— Подарили ли тебе съемки новый материал для твоих монологов? — Вообще ноль. Да и я все меньше и меньше выступаю.

— Это какое-то осознанное решение?

— В моей жизни нет осознанных решений. Я просто плыву по течению. Да, в октябре будет сольный концерт. Мне предложили — не отказываюсь. Но сам выгрызать себе место не буду. Все от меня чего-то хотят, но я как-то не понимаю что.

— Откуда, кстати, ты черпаешь вдохновение для написания шуток? И что тебя самого смешит?

— Ну, опять же дурацкие комедии. Стендап надоел, я его почти не смотрю уже. Максимум фрагменты в рилсах. А так больше всего меня смешит жизнь. Она вообще шутит постоянно. Просто надо уметь это видеть и не относиться к себе всерьез.

— Расскажи о своих музыкальных предпочтениях.

— В наушниках я музыку не слушаю. Болит от них голова. Могу дома под нунчаки что-нибудь себе включить. Какой-нибудь рок или там рэп. Например. Weyes Blood.

— Есть композиция, которая лучше всего говорит о тебе? — «Гоп-стоп» Александра Розенбаума.

— Твой самый большой в жизни страх?

— Страх смерти. Как у всех.

— Что или кто поддерживает тебя в трудные времена?

— Осознание, что все пройдет. Это жизнь. Зачем серьезно к ней относиться, убиваться из-за мелочей и цепляться за грусть?

— Твое тотемное животное?

— Терпеть не могу животных. Боже упаси, если они еще и тотемные будут.

— Что бы ты сказал себе пятилетнему?

— Купи биткоин.

— Что бы пожелал себе через 20 лет?

— Не продавай биткоин.