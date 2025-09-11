Кинопоиск
Индустрия

Лермонтов, Буратино и Сайлент Хилл: что мы будем смотреть в кино в 2025-м и 2026-м

Обсудить0

На прошлой неделе прошел Санкт-Петербургский международный контент-форум, где отечественные прокатчики представили участникам кинорынка свои самые актуальные релизы 2025–2026 годов. Кинопоиск побывал на событии и запротоколировал планы дистрибьюторов на этот и ближайшие пару лет. Добавляйте понравившиеся фильмы в ваши списки «Буду смотреть».

Детское и семейное

«Алиса в Стране чудес»

«Горыныч»

Прокатчик: «Вольга»

Дата релиза: 23 октября 2025 года

О чем: Моряк Лёха (Александр Петров) попадает в некоторое царство, некоторое государство, где сначала спасает маленького дракончика, а затем оказывается вовлечен в приключения сказочного размаха.

Кто делает: Дмитрий Хонин, за плечами которого сказки для ТВ и сериал «Кислород». Всестороннее рекламное сопровождение «Горынычу» обеспечивается ВГТРК.

Читайте также:

«Алиса в Стране чудес»

Прокатчик: «Централ Партнершип»

Дата релиза: 23 октября 2025 года

О чем: Музыкальный фильм по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. В основу лег аудиоспектакль на стихи Владимира Высоцкого.

Кто делает: Режиссер Юрий Хмельницкий, чьей предыдущей работой был «Лед 3». Сценарист — Карина Чувикова, у которой в этом году вышел сериал «Между нами химия», собравший позитивные отзывы. В «Алисе» задействованы Анна Пересильд, Ирина Горбачёва, Милош Бикович, Паулина Андреева и другие знакомые зрителю артисты, каждый из которых демонстрирует в кадре еще и свои вокальные данные.

«Папины дочки. Мама вернулась»

Прокатчик: «Атмосфера кино»

Дата релиза: 30 октября 2025 года

О чем: Даша наконец окончательно возвращается к семье. Правда, отношения с Веником далеки от образцовых. Чтобы примирить лед и пламя, приходится объединиться всему семейству Васнецовых.

Кто делает: Анатолий Колиев, успевший поработать над одноименным сериалом, а между делом снявший драму о похоронках «Семь черных бумаг». В проект вернулись буквально все актеры оригинального состава — от Пуговки до олигарха Аллигатора. И это, конечно, наполняет фильм сокрушительной дозой ностальгии.

«На выброс»

Прокатчик: «НМГ Кинопрокат»

Дата релиза: 20 ноября 2025 года

О чем: Выброшенный на помойку галстук в компании таких же списанных в утиль предметов-друзей отправляется в путь, который, как они все надеются, поможет им свершить все их желания.

Кто делает: Один из главных российских мультипликаторов современности Константин Бронзит. «На выброс» — результат совместного производства России и Канады, а именно студий Metrafilms и Lakeside Animation Studio.

Читайте также:

«Три богатыря и свет клином»

Прокатчик: «Вольга»

Дата релиза: 18 декабря 2025 года

О чем: Свежее пополнение в линейке «богатырской» франшизы отметится и новыми персонажами в семьях богатырей. Героям на этот раз предстоит разобраться с загадочной темной тучей, нависшей над царством и грозящей затмить весь белый свет.

Кто делает: Закономерным образом за производство отвечают СТВ и «Мельница». Постановка мультфильма в надежных руках: в портфолио режиссера Дарины Шмидт есть предыдущие работы по «Богатырям», «Три кота» и даже «Смешарики».

«Елки 12»

Прокатчик: «НМГ Кинопрокат»

Дата релиза: 18 декабря 2025 года

О чем: Традиционная новогодняя история о хитросплетениях человеческих судеб, которые однажды сойдутся в единой точке ради того, чтобы свершилось чудо.

Кто делает: Постановкой занималась целая команда, в том числе актер Борис Дергачёв, которого зритель привык видеть в кадре, и Юрий Коробейников, работавший над «Елками 11». В качестве сценариста в проект вернулся Жора Крыжовников, к которому присоединился один из создателей сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» — Пётр Внуков.

«Простоквашино»

Прокатчик: «Атмосфера кино»

Дата релиза: 1 января 2026 года

О чем: Киноадаптация классики, не нуждающейся в представлении. Мальчик по имени Дядя Фёдор, над чем шутят и сами герои, сбегает от родителей в деревню в компании пса Шарика и кота Матроскина.

Кто делает: Фильмом занимается Сарик Андреасян, полную поддержку релизу оказывают холдинг «Газпром-медиа» и «Союзмультфильм», отмечающий в 2026 году году 90-летие. В кадре сплошь знакомые лица: Павел Прилучный, Лиза Моряк, Иван Охлобыстин, ранее подаривший свой голос Печкину в современных мультфильмах «Простоквашино».

«Чебурашка 2»

Прокатчик: «Централ Партнершип»

Дата релиза: 1 января 2026 года

О чем: Чебурашка живет у Гены уже год, обучаясь самостоятельности и иногда хулиганя, но их налаженный быт рушится, когда друзья узнают, что их дом хотят снести ради парка развлечений.

Кто делает: Добившийся успеха с «Чебурашкой» Дмитрий Дьяченко, в перерыве между первым и вторым фильмами снявший сказку «Финист — Ясный сокол» и триллер «Бешенство». В новой картине зритель наконец увидит крокодила Гену — именно таким перед ушастиком предстанет его раздосадованный друг, когда Чебурашка в очередной раз нашкодит.

Читайте также:

«Морозко»

Прокатчик: «Централ Партнершип»

Дата релиза: 12 февраля 2026 года

О чем: Сестры Марфа и Настя, которые, в отличие от героинь оригинала, больше не воюют друг с другом, берутся сразить злую ведьму, из-за которой в их деревне не наступает зима.

Кто делает: Эдуард Бордуков, для которого это первый опыт в сказочном жанре. Роль Морозко исполнил Кирилл Зайцев, а в злодейку перевоплотилась Елизавета Боярская. Ролик со съемочной площадки демонстрирует масштаб декораций и графики, обещающие действо на уровне главных рекордсменов жанра.

«Жемчуг»

Прокатчик: «Каро Премьер»

Дата релиза: 12 марта 2026 года

О чем: Сироту из Ханты-Мансийска, влюбленную в Индию, принимает в свою семью богатый чиновник, что становится настоящим испытанием на прочность для его брака.

Кто делает: Тина Баркалая, ранее продемонстрировавшая свой авторский почерк лентой «Сказки Гофмана», филигранно объединив волшебство и реальность. Чету олигархов сыграли Евгений Цыганов и Светлана Ходченкова, которым для своих ролей даже пришлось разучить индийские танцы.

«Холоп 3»

Прокатчик: «Централ Партнершип»

Дата релиза: 12 июня 2026 года

О чем: Супруги на грани развода попадают в эпоху Петра I и его судоплаваний, где их перевоспитанием займется уже знакомая по предыдущим фильмам франшизы команда шоуменов.

Кто делает: У штурвала вновь Клим Шипенко, а производством, как и прежде, занята студия Yellow, Black and White. На этот раз компанию Милошу Биковичу составят Павел Прилучный и Кристина Асмус, а также Анна Чиповская в роли любовного интереса главного холопа страны.

Читайте также:

«Умка»

Прокатчик: «Централ Партнершип»

Дата релиза: 3 декабря 2026 года

О чем: Маленький мальчик, живущий с родителями на Северном полюсе, находит друга — медвежонка Умку, у которого браконьеры вскоре похищают маму. Теперь друзьям предстоит спасти ее.

Кто делает: Максим Пешков, выступавший прежде в качестве сценариста многих флагманских сериалов ТНТ. Как и большинство киноадаптаций мультклассики, «Умка» создается при поддержке «Союзмультфильма», также проекту помогает «Газпром-медиа».

Экранизации

»Левша»

«Буратино»

Прокатчик: «НМГ Кинопрокат»

Дата релиза: 1 января 2026 года

О чем: Новое киновоплощение повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» о деревянном мальчике в Тарабарском королевстве.

Кто делает: Игорь Волошин, набивший руку в сказочных делах, что подтверждает успех его «Волшебника Изумрудного города». В истории встретились все главные лица последних лет — от Виталии Корниенко, сыгравшей Буратино, до Марка Эйдельштейна в роли Артемона.

Читайте также:

«Левша»

Прокатчик: «Атмосфера кино»

Дата релиза: 22 января 2026 года

О чем: Нищий изобретатель из Тулы и столичный дворянин объединяются, чтобы вывести на чистую воду британскую агентуру, следящую за императором Александром III с помощью механических блох.

Кто делает: Производством занимается студия Legio Felix, в числе работ которой «Полицейский с Рублевки». Руководит съемочным процессом Владимир Беседин, стоявший у истоков киновселенной «Майор Гром» и снявший первую короткометражку о сыщике.

Читайте также:

«Сказка о царе Салтане»

Прокатчик: «Атмосфера кино»

Дата релиза: 12 февраля 2026 года

О чем: Экранизация классической сказки А. С. Пушкина о царе, по вине злокозненных завистниц разлученного с семьей.

Кто делает: Заглавного героя сыграл Павел Прилучный, а его царицу — Лиза Моряк. Как несложно догадаться, в режиссерском кресле вновь Сарик Андреасян. Уже по трейлеру заметна проделанная работа: и исполинский дядька Черномор с 33 богатырями, и сражение Царевны Лебеди с Вороном в духе баталий «Дома Дракона», и искусная художественная составляющая дают понять, что каждый изумруд бюджета пошел в дело. А бюджет немалый: 100 миллионов ушло на костюмы, 200 — на декорации.

«Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный»

Прокатчик: «Централ Партнершип»

Дата релиза: 1 января 2027 года

О чем: Продолжение одного из главных новогодних событий этого года. Элли и ее друзья наконец добрались до Изумрудного города, но встреча с великим и ужасным Гудвином преподносит им новые сюрпризы, а значит, и новые приключения.

Кто делает: В работе занята вся команда первого фильма, включая пса Уджера, во главе с режиссером Игорем Волошиным. Имя актера, сыгравшего Гудвина, по-прежнему держится в тайне.

«Винни Пух и все-все-все»

Прокатчик: «Наше кино»

Дата релиза: 25 марта 2027 года

О чем: Обычный школьник случайно находит на заброшенной даче портал в Зачарованный лес, где живут Винни Пух, Пятачок, ослик Иа и все-все-все.

Кто делает: Один из главных будущих проектов «Нашего кино», который производится совместными силами с «Союзмультфильмом». У руля режиссер Василий Ровенский, опытный продюсер и сценарист, в активе которого огромное количество сказок и мультфильмов. Также подтверждено участие Андрея Леонова, который, вероятно, озвучит Винни Пуха, как когда-то его отец, актер Евгений Леонов.

Триллеры и ужасы

»Метод исключения»

«Эддингтон»

Прокатчик: Capella Film

Дата релиза: 16 октября 2025 года

О чем: В маленьком американском городке наступает эпидемия коронавируса, которая становится катализатором стремительно растущих противоречий в обществе.

Кто делает: Ари Астер, громко заявивший о себе слоубернами «Реинкарнация» и «Солнцестояние», а затем доказавший умение работать над сложносочиненными темами абсурдистскими «Всеми страхами Бо». Как обычно, за спиной Астера студия A24, в кадре же звезды первой величины — Хоакин Феникс и Педро Паскаль.

Читайте также:

«Метод исключения»

Прокатчик: «Вольга»

Дата релиза: 4 декабря 2025 года

О чем: Сотрудника бумажной фабрики увольняют после многолетней преданной службы. Не найдя новой работы, он решает взяться за радикальные методы и перейти к расправам над конкурентами.

Кто делает: Пак Чхан-ук, режиссер культового «Олдбоя», эротического триллера «Служанка», детектива «Решение уйти». Роль несчастного труженика исполнил не менее известный Ли Бён-хон, звезда сериала «Игра в кальмара» и таких лент, как «Я видел дьявола» и «Объединенная зона безопасности».

Читайте также:

«Крипер»

Прокатчик: «Атмосфера кино»

Дата релиза: 4 декабря 2025 года

О чем: Девушка соглашается провести выходные в лесном имении своего возлюбленного, но тот неожиданно оставляет ее наедине с тайной огромного дома.

Кто делает: Новое творение Оза Перкинса, в начале года подарившего нам «Обезьяну», а прошлым летом блиставшего «Собирателем душ». Как и в случае с прошлыми картинами, права на распространение «Крипера» принадлежат студии Neon, превращающей продвижение фильмов Перкинса в отдельное искусство.

«Возвращение в Сайлент Хилл»

Прокатчик: «Вольга»

Дата релиза: 22 января 2026 года

О чем: Молодой человек отправляется на поиски возлюбленной в город Сайлент Хилл, где таинственные фигуры, мрачные образы и тревожные явления постепенно сводят парня с ума.

Кто делает: Кристоф Ган, ответственный за самый первый фильм по мотивам культовой видеоигры, а ранее за барочный триллер «Братство волка» и якудза-боевик «Плачущий убийца». Подробности картины тщательно скрываются, но создатели обещают старт промокампании уже этой осенью.

Драмы

«Отец, мать, сестра, брат»

«Лермонтов»

Прокатчик: «Вольга» / К24

Дата релиза: 16 октября 2025 года

О чем: О последнем дне в жизни М. Ю. Лермонтова, сраженного на дуэли его старым другом Николаем Мартыновым.

Кто делает: Режиссером и сценаристом картины выступил Бакур Бакурадзе, чей «Снег в моем дворе» покорил синефилов в 2024 году. Как и все предыдущие работы Бакура, «Лермонтов» спродюсирован компанией СТВ.

Читайте также:

«Я бы тебя пнула, если бы могла»

Прокатчик: «Вольга»

Дата релиза: 20 ноября 2025 года

О чем: Женщина на грани нервного срыва в одиночку вынуждена справляться с загадочной болезнью ее дочери и всеми сопутствующими обязанностями, не говоря уже о бытовых катастрофах.

Кто делает: Новая надежда наградного сезона для студии А24. За главную роль в фильме Роуз Бирн уже успела получить «Серебряного медведя» на Берлинском фестивале. Для режиссера Мэри Бронштейн это вторая режиссерская работа спустя 17 лет после дебюта.

«Отец, мать, сестра, брат»

Прокатчик: «Вольга»

Дата релиза: 1 января 2026 года

О чем: Три истории об отношениях взрослых детей с их родителями и о пропасти между ними, кажущейся подчас совершенно непреодолимой.

Кто делает: Икона независимого американского кино Джим Джармуш, триумфально вернувшийся на экраны с первым за 6 лет фильмом и получивший главный приз на прошедшем недавно Венецианском кинофестивале. Большая удача прокатчиков!

Читайте также:

«Кутюр»

Прокатчик: Capella Film

Дата релиза: 26 февраля 2026 года

О чем: О трех женщинах, так или иначе связанных с модной индустрией. В ходе Недели моды в Париже они сталкиваются с собственными уязвимостями, незаметными за внешним лоском.

Кто делает: Француженка Алис Винокур, известная по драме «Проксима» с Евой Грин. Здесь же экранное напряжение создают Анджелина Джоли и Луи Гаррель, исполнившие роли режиссера и оператора соответственно.

Байопики

«Битва моторов»

«Марти Великолепный»

Прокатчик: «Атмосфера кино»

Дата релиза: 15 января 2026 года

О чем: Молодой и самоуверенный игрок в настольный теннис, превращающий каждое свое выступление в настоящее шоу, прокладывает себе дорогу на спортивный олимп.

Кто делает: Первая режиссерская работа Джоша Сэфди без участия его брата Бенни, в дуэте с которым были созданы «Хорошее время» и «Неограненные алмазы». Роль заклинателя жесткой ракетки Марти Райсмана исполнил Тимоти Шаламе, а его партнершей стала Гвинет Пэлтроу.

«Красавица»

Прокатчик: «Вольга»

Дата релиза: 19 февраля 2026 года

О чем: Если и байопик, то своеобразный. Это реальная история о том, как сотрудники Ленинградского зоопарка спасали животных во время блокады Ленинграда, в числе которых бегемотиха по прозвищу Красавица.

Кто делает: Антон Богданов, выступающий здесь также сосценаристом и продюсером. О подопечных зоосада будут заботиться Юлия Пересильд, Слава Копейкин, Стася Милославская и Виктор Сухоруков, с особым восторгом отзывающийся о съемочном процессе, включавшем кормление тигренка и игры с обезьянками.

Читайте также:

«Шум времени»

Прокатчик: «Наше кино»

Дата релиза: 24 сентября 2026 года

О чем: История жизни и творчества советского композитора Дмитрия Шостаковича.

Кто делает: Алексей Учитель, режиссер множества знаковых картин, основатель студии «РОК». По утверждению Учителя, сценарий «Шума времени» — лучший из когда-либо прочитанных им. Воплотить его в жизнь доверено таким звездам, как Данила Козловский и Евгений Цыганов, главную роль исполнил Олег Савцов.

Читайте также:

«Битва моторов»

Прокатчик: «Централ Партнершип»

Дата релиза: осень 2026 года

О чем: Главный герой — пионер отечественного автомобилестроения Андрей Нагель, решивший во что бы то ни стало принять участие в ралли Монте-Карло. Для этого требовалось всего ничего — создать автомобиль, способный потягаться с зарубежными моделями.

Кто делает: За амбициозную задачу объединить на экране Ивана Янковского и Юру Борисова взялся Илья Маланин, за плечами которого множество преимущественно актерских работ. Продюсером однако выступает Пётр Ануров, которому не привыкать работать над масштабными проектами, пример тому — «Серебряные коньки» и «Пророк. История Александра Пушкина».

Читайте также:

«Провод мертвеца»

Прокатчик: «Парадиз»

Дата релиза: не объявлена

О чем: Реальная история, произошедшая в 1977 году, когда мужчина решил, что ипотечная компания пытается его обмануть. В отчаянии он берет в заложники сына главы этой компании, требуя обнулить долг и отказаться от притязаний на участок.

Кто делает: Гас Ван Сент, прервавший молчание спустя 7 лет после «Не волнуйся, он далеко не уйдет». Образ обезумевшего похитителя примерил на себя Билл Скарсгард, добавивший комичности в эту непростую историю. Небольшую роль исполнил Аль Пачино, который стал здесь олицетворением беспринципной банковской системы.

Фэнтези и фантастика

«Поймать монстра»

«Авиатор»

Прокатчик: «Атмосфера кино»

Дата релиза: 20 ноября 2025 года

О чем: 1929 год, летчик Иннокентий Платонов попадает в Соловецкий лагерь, где его подвергают криогенной заморозке в рамках научного эксперимента. Пробуждение происходит лишь в 2026 году, но далеко не все идет по плану нового поколения ученых.

Кто делает: Масштабная работа Егора Михалкова-Кончаловского по одноименному роману Евгения Водолазкина. Среди сценаристов числится недавно умерший Юрий Арабов. В кадре — Константин Хабенский, выразивший со сцены глубочайшее почтение литературному первоисточнику, а также Александр Горбатов и Софья Эрнст.

«Поймать монстра»

Прокатчик: «Атмосфера кино» / Arna Media

Дата релиза: 25 декабря 2025 года

О чем: Маленькая девочка обращается за помощью к потрепанному жизнью соседу. Она уверена, что ему по плечу убить монстров, которые живут у нее под кроватью и уже съели ее родителей.

Кто делает: Брайан Фуллер, для которого это дебют в полнометражном кино после «Ганнибала», «Американских богов» и «Стар Трека». Производство картины лежит на студии Lionsgate, а непосредственно за ловлю монстров отвечает Мадс Миккельсен, с кем Фуллер уже работал на «Ганнибале».

«Девятая планета»

Прокатчик: «Централ Партнершип»

Дата релиза: 29 января 2026 года

О чем: В памяти заурядного автомеханика начинают возникать незнакомые ему воспоминания о военной службе за пределами Земли, войне с монстрами и утерянной любви.

Кто делает: Фантастический боевик с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях снимает молодой режиссер Николай Рыбников, замеченный ранее в работе над сериалом «Трудные подростки» и криминальной драмой «Чекаго». Проект поддерживается крупнейшими фигурами индустрии — СТВ и «Газпром-медиа».

Документальное кино

«Брат навсегда»

«Брат навсегда»

Прокатчик: «Вольга»

Дата релиза: 30 октября 2025 года

О чем: документальный фильм, посвященный дилогии «Брат» Алексея Балабанова и приуроченный к 25-летию второй ленты о похождениях Данилы Багрова.

Кто делает: Григорий и Анна Сельяновы, дети основателя студии СТВ Сергея Сельянова и продюсера практически всех картин Балабанова. В кадре — небывалая плотность звезд российского кино, работавших с режиссером. Поддержку проекту оказали все российские стриминг-платформы: Кинопоиск, Okko, Premier, START, Wink, «Иви».

«Косолапая история»

Прокатчик: «Каро Премьер»

Дата релиза: новогодние праздники 2026–2027 годов

О чем: Про мишек на побережье Курильского озера в Южно-Камчатском заповеднике.

Кто делает: Семейная пара документалистов Дмитрий и Анна Шпиленки, чей фильм «Огненный лис» в 2024 году собрал огромную кассу. На этот раз в работе им помогает оператор Алексей Безруков, опытный специалист по дикой природе.

Читайте также:

Боевики, ромкомы, драмеди

«Мажор в Дубае»

«Грабитель с крыши»

Прокатчик: «Парадиз»

Дата релиза: 9 октября 2025 года

О чем: Сбегая от полиции, расхититель ресторанов «Макдоналдс» находит укромное убежище в магазине игрушек и влюбляется в его сотрудницу, чем ставит под угрозу всю свою профессиональную деятельность.

Кто делает: Дерек Сиенфрэнс, известный своими драмами с Райаном Гослингом«Валентинка» и «Место под соснами». В «Грабителе» вместо Гослинга — Ченнинг Татум, которому составила компанию Кирстен Данст.

«Мажор в Дубае»

Прокатчик: «Централ Партнершип»

Дата релиза: 30 октября 2025 года

О чем: Новые похождения Мажора, которому на этот раз придется отправиться в Дубай, чтобы выручить друга, встрявшего в разборки мирового масштаба из-за криптовалюты.

Кто делает: Егор Чичканов, уже не раз проявивший себя в авантюрных комедиях. «Мажор в Дубае» явно выглядит апогеем динамичного и приключенческого жанра. Друга Соколовского играет Павел Чинарёв, который в показанном фрагменте успевает устроить дубайский дрифт, подраться с местными и снести стену здания. Фильм производства Плюс Студии.

Читайте также:

«Иллюзия обмана 3»

Прокатчик: «Атмосфера кино»

Дата релиза: 13 ноября 2025 года

О чем: Команда иллюзионистов «Четыре всадника», использующая свое мастерство для грандиозных ограблений, вербует молодых коллег с целью кражи крупнейшего в мире алмаза.

Кто делает: Рубен Флейшер, режиссер «Венома» и «Добро пожаловать в Zомбиленд», сменил Джона Чу, полностью занятого «Злой». К основной четверке героев (Джесси Айзенберг, Дэйв Франко, Вуди Харрельсон, Айла Фишер) присоединились трое новых звезд, в числе которых Доминик Сесса, проснувшийся знаменитым после «Оставленных» Александра Пэйна.

Автор: Владимир Дорохов

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

11 сентября13
10 сентября3
10 сентября34
25 августа1

Главное сегодня

Вчера8
Вчера6
Вчера2
Вчера8
Вчера2
Вчера0
13 сентября9
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации