Лермонтов, Буратино и Сайлент Хилл: что мы будем смотреть в кино в 2025-м и 2026-м

На прошлой неделе прошел Санкт-Петербургский международный контент-форум, где отечественные прокатчики представили участникам кинорынка свои самые актуальные релизы 2025–2026 годов. Кинопоиск побывал на событии и запротоколировал планы дистрибьюторов на этот и ближайшие пару лет. Добавляйте понравившиеся фильмы в ваши списки «Буду смотреть».

Детское и семейное

«Алиса в Стране чудес»

Прокатчик: «Вольга»

Дата релиза: 23 октября 2025 года

О чем: Моряк Лёха (Александр Петров) попадает в некоторое царство, некоторое государство, где сначала спасает маленького дракончика, а затем оказывается вовлечен в приключения сказочного размаха.

Кто делает: Дмитрий Хонин, за плечами которого сказки для ТВ и сериал «Кислород». Всестороннее рекламное сопровождение «Горынычу» обеспечивается ВГТРК.

Прокатчик: «Централ Партнершип»

Дата релиза: 23 октября 2025 года

О чем: Музыкальный фильм по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. В основу лег аудиоспектакль на стихи Владимира Высоцкого.

Кто делает: Режиссер Юрий Хмельницкий, чьей предыдущей работой был «Лед 3». Сценарист — Карина Чувикова, у которой в этом году вышел сериал «Между нами химия», собравший позитивные отзывы. В «Алисе» задействованы Анна Пересильд, Ирина Горбачёва, Милош Бикович, Паулина Андреева и другие знакомые зрителю артисты, каждый из которых демонстрирует в кадре еще и свои вокальные данные.

Прокатчик: «Атмосфера кино»

Дата релиза: 30 октября 2025 года

О чем: Даша наконец окончательно возвращается к семье. Правда, отношения с Веником далеки от образцовых. Чтобы примирить лед и пламя, приходится объединиться всему семейству Васнецовых.

Кто делает: Анатолий Колиев, успевший поработать над одноименным сериалом, а между делом снявший драму о похоронках «Семь черных бумаг». В проект вернулись буквально все актеры оригинального состава — от Пуговки до олигарха Аллигатора. И это, конечно, наполняет фильм сокрушительной дозой ностальгии.

Прокатчик: «НМГ Кинопрокат»

Дата релиза: 20 ноября 2025 года

О чем: Выброшенный на помойку галстук в компании таких же списанных в утиль предметов-друзей отправляется в путь, который, как они все надеются, поможет им свершить все их желания.

Кто делает: Один из главных российских мультипликаторов современности Константин Бронзит. «На выброс» — результат совместного производства России и Канады, а именно студий Metrafilms и Lakeside Animation Studio.

Прокатчик: «Вольга»

Дата релиза: 18 декабря 2025 года

О чем: Свежее пополнение в линейке «богатырской» франшизы отметится и новыми персонажами в семьях богатырей. Героям на этот раз предстоит разобраться с загадочной темной тучей, нависшей над царством и грозящей затмить весь белый свет.

Кто делает: Закономерным образом за производство отвечают СТВ и «Мельница». Постановка мультфильма в надежных руках: в портфолио режиссера Дарины Шмидт есть предыдущие работы по «Богатырям», «Три кота» и даже «Смешарики».

Прокатчик: «НМГ Кинопрокат»

Дата релиза: 18 декабря 2025 года

О чем: Традиционная новогодняя история о хитросплетениях человеческих судеб, которые однажды сойдутся в единой точке ради того, чтобы свершилось чудо.

Кто делает: Постановкой занималась целая команда, в том числе актер Борис Дергачёв, которого зритель привык видеть в кадре, и Юрий Коробейников, работавший над «Елками 11». В качестве сценариста в проект вернулся Жора Крыжовников, к которому присоединился один из создателей сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» — Пётр Внуков.

Прокатчик: «Атмосфера кино»

Дата релиза: 1 января 2026 года

О чем: Киноадаптация классики, не нуждающейся в представлении. Мальчик по имени Дядя Фёдор, над чем шутят и сами герои, сбегает от родителей в деревню в компании пса Шарика и кота Матроскина.

Кто делает: Фильмом занимается Сарик Андреасян, полную поддержку релизу оказывают холдинг «Газпром-медиа» и «Союзмультфильм», отмечающий в 2026 году году 90-летие. В кадре сплошь знакомые лица: Павел Прилучный, Лиза Моряк, Иван Охлобыстин, ранее подаривший свой голос Печкину в современных мультфильмах «Простоквашино».

Прокатчик: «Централ Партнершип»

Дата релиза: 1 января 2026 года

О чем: Чебурашка живет у Гены уже год, обучаясь самостоятельности и иногда хулиганя, но их налаженный быт рушится, когда друзья узнают, что их дом хотят снести ради парка развлечений.

Кто делает: Добившийся успеха с «Чебурашкой» Дмитрий Дьяченко, в перерыве между первым и вторым фильмами снявший сказку «Финист — Ясный сокол» и триллер «Бешенство». В новой картине зритель наконец увидит крокодила Гену — именно таким перед ушастиком предстанет его раздосадованный друг, когда Чебурашка в очередной раз нашкодит.

Прокатчик: «Централ Партнершип»

Дата релиза: 12 февраля 2026 года

О чем: Сестры Марфа и Настя, которые, в отличие от героинь оригинала, больше не воюют друг с другом, берутся сразить злую ведьму, из-за которой в их деревне не наступает зима.

Кто делает: Эдуард Бордуков, для которого это первый опыт в сказочном жанре. Роль Морозко исполнил Кирилл Зайцев, а в злодейку перевоплотилась Елизавета Боярская. Ролик со съемочной площадки демонстрирует масштаб декораций и графики, обещающие действо на уровне главных рекордсменов жанра.

Прокатчик: «Каро Премьер»

Дата релиза: 12 марта 2026 года

О чем: Сироту из Ханты-Мансийска, влюбленную в Индию, принимает в свою семью богатый чиновник, что становится настоящим испытанием на прочность для его брака.

Кто делает: Тина Баркалая, ранее продемонстрировавшая свой авторский почерк лентой «Сказки Гофмана», филигранно объединив волшебство и реальность. Чету олигархов сыграли Евгений Цыганов и Светлана Ходченкова, которым для своих ролей даже пришлось разучить индийские танцы.

Прокатчик: «Централ Партнершип»

Дата релиза: 12 июня 2026 года

О чем: Супруги на грани развода попадают в эпоху Петра I и его судоплаваний, где их перевоспитанием займется уже знакомая по предыдущим фильмам франшизы команда шоуменов.

Кто делает: У штурвала вновь Клим Шипенко, а производством, как и прежде, занята студия Yellow, Black and White. На этот раз компанию Милошу Биковичу составят Павел Прилучный и Кристина Асмус, а также Анна Чиповская в роли любовного интереса главного холопа страны.

Прокатчик: «Централ Партнершип»

Дата релиза: 3 декабря 2026 года

О чем: Маленький мальчик, живущий с родителями на Северном полюсе, находит друга — медвежонка Умку, у которого браконьеры вскоре похищают маму. Теперь друзьям предстоит спасти ее.

Кто делает: Максим Пешков, выступавший прежде в качестве сценариста многих флагманских сериалов ТНТ. Как и большинство киноадаптаций мультклассики, «Умка» создается при поддержке «Союзмультфильма», также проекту помогает «Газпром-медиа».

Экранизации

»Левша»

Прокатчик: «НМГ Кинопрокат»

Дата релиза: 1 января 2026 года

О чем: Новое киновоплощение повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» о деревянном мальчике в Тарабарском королевстве.

Кто делает: Игорь Волошин, набивший руку в сказочных делах, что подтверждает успех его «Волшебника Изумрудного города». В истории встретились все главные лица последних лет — от Виталии Корниенко, сыгравшей Буратино, до Марка Эйдельштейна в роли Артемона.

Прокатчик: «Атмосфера кино»

Дата релиза: 22 января 2026 года

О чем: Нищий изобретатель из Тулы и столичный дворянин объединяются, чтобы вывести на чистую воду британскую агентуру, следящую за императором Александром III с помощью механических блох.

Кто делает: Производством занимается студия Legio Felix, в числе работ которой «Полицейский с Рублевки». Руководит съемочным процессом Владимир Беседин, стоявший у истоков киновселенной «Майор Гром» и снявший первую короткометражку о сыщике.

Прокатчик: «Атмосфера кино»

Дата релиза: 12 февраля 2026 года

О чем: Экранизация классической сказки А. С. Пушкина о царе, по вине злокозненных завистниц разлученного с семьей.

Кто делает: Заглавного героя сыграл Павел Прилучный, а его царицу — Лиза Моряк. Как несложно догадаться, в режиссерском кресле вновь Сарик Андреасян. Уже по трейлеру заметна проделанная работа: и исполинский дядька Черномор с 33 богатырями, и сражение Царевны Лебеди с Вороном в духе баталий «Дома Дракона», и искусная художественная составляющая дают понять, что каждый изумруд бюджета пошел в дело. А бюджет немалый: 100 миллионов ушло на костюмы, 200 — на декорации.

Прокатчик: «Централ Партнершип»

Дата релиза: 1 января 2027 года

О чем: Продолжение одного из главных новогодних событий этого года. Элли и ее друзья наконец добрались до Изумрудного города, но встреча с великим и ужасным Гудвином преподносит им новые сюрпризы, а значит, и новые приключения.

Кто делает: В работе занята вся команда первого фильма, включая пса Уджера, во главе с режиссером Игорем Волошиным. Имя актера, сыгравшего Гудвина, по-прежнему держится в тайне.

Прокатчик: «Наше кино»

Дата релиза: 25 марта 2027 года

О чем: Обычный школьник случайно находит на заброшенной даче портал в Зачарованный лес, где живут Винни Пух, Пятачок, ослик Иа и все-все-все.

Кто делает: Один из главных будущих проектов «Нашего кино», который производится совместными силами с «Союзмультфильмом». У руля режиссер Василий Ровенский, опытный продюсер и сценарист, в активе которого огромное количество сказок и мультфильмов. Также подтверждено участие Андрея Леонова, который, вероятно, озвучит Винни Пуха, как когда-то его отец, актер Евгений Леонов.

Триллеры и ужасы

»Метод исключения»

Прокатчик: Capella Film

Дата релиза: 16 октября 2025 года

О чем: В маленьком американском городке наступает эпидемия коронавируса, которая становится катализатором стремительно растущих противоречий в обществе.

Кто делает: Ари Астер, громко заявивший о себе слоубернами «Реинкарнация» и «Солнцестояние», а затем доказавший умение работать над сложносочиненными темами абсурдистскими «Всеми страхами Бо». Как обычно, за спиной Астера студия A24, в кадре же звезды первой величины — Хоакин Феникс и Педро Паскаль.

Прокатчик: «Вольга»

Дата релиза: 4 декабря 2025 года

О чем: Сотрудника бумажной фабрики увольняют после многолетней преданной службы. Не найдя новой работы, он решает взяться за радикальные методы и перейти к расправам над конкурентами.

Кто делает: Пак Чхан-ук, режиссер культового «Олдбоя», эротического триллера «Служанка», детектива «Решение уйти». Роль несчастного труженика исполнил не менее известный Ли Бён-хон, звезда сериала «Игра в кальмара» и таких лент, как «Я видел дьявола» и «Объединенная зона безопасности».

Прокатчик: «Атмосфера кино»

Дата релиза: 4 декабря 2025 года

О чем: Девушка соглашается провести выходные в лесном имении своего возлюбленного, но тот неожиданно оставляет ее наедине с тайной огромного дома.

Кто делает: Новое творение Оза Перкинса, в начале года подарившего нам «Обезьяну», а прошлым летом блиставшего «Собирателем душ». Как и в случае с прошлыми картинами, права на распространение «Крипера» принадлежат студии Neon, превращающей продвижение фильмов Перкинса в отдельное искусство.

Прокатчик: «Вольга»

Дата релиза: 22 января 2026 года

О чем: Молодой человек отправляется на поиски возлюбленной в город Сайлент Хилл, где таинственные фигуры, мрачные образы и тревожные явления постепенно сводят парня с ума.

Кто делает: Кристоф Ган, ответственный за самый первый фильм по мотивам культовой видеоигры, а ранее за барочный триллер «Братство волка» и якудза-боевик «Плачущий убийца». Подробности картины тщательно скрываются, но создатели обещают старт промокампании уже этой осенью.

Драмы

«Отец, мать, сестра, брат»

Прокатчик: «Вольга» / К24

Дата релиза: 16 октября 2025 года

О чем: О последнем дне в жизни М. Ю. Лермонтова, сраженного на дуэли его старым другом Николаем Мартыновым.

Кто делает: Режиссером и сценаристом картины выступил Бакур Бакурадзе, чей «Снег в моем дворе» покорил синефилов в 2024 году. Как и все предыдущие работы Бакура, «Лермонтов» спродюсирован компанией СТВ.

Прокатчик: «Вольга»

Дата релиза: 20 ноября 2025 года

О чем: Женщина на грани нервного срыва в одиночку вынуждена справляться с загадочной болезнью ее дочери и всеми сопутствующими обязанностями, не говоря уже о бытовых катастрофах.

Кто делает: Новая надежда наградного сезона для студии А24. За главную роль в фильме Роуз Бирн уже успела получить «Серебряного медведя» на Берлинском фестивале. Для режиссера Мэри Бронштейн это вторая режиссерская работа спустя 17 лет после дебюта.

Прокатчик: «Вольга»

Дата релиза: 1 января 2026 года

О чем: Три истории об отношениях взрослых детей с их родителями и о пропасти между ними, кажущейся подчас совершенно непреодолимой.

Кто делает: Икона независимого американского кино Джим Джармуш, триумфально вернувшийся на экраны с первым за 6 лет фильмом и получивший главный приз на прошедшем недавно Венецианском кинофестивале. Большая удача прокатчиков!

Прокатчик: Capella Film

Дата релиза: 26 февраля 2026 года

О чем: О трех женщинах, так или иначе связанных с модной индустрией. В ходе Недели моды в Париже они сталкиваются с собственными уязвимостями, незаметными за внешним лоском.

Кто делает: Француженка Алис Винокур, известная по драме «Проксима» с Евой Грин. Здесь же экранное напряжение создают Анджелина Джоли и Луи Гаррель, исполнившие роли режиссера и оператора соответственно.

Байопики

«Битва моторов»

Прокатчик: «Атмосфера кино»

Дата релиза: 15 января 2026 года

О чем: Молодой и самоуверенный игрок в настольный теннис, превращающий каждое свое выступление в настоящее шоу, прокладывает себе дорогу на спортивный олимп.

Кто делает: Первая режиссерская работа Джоша Сэфди без участия его брата Бенни, в дуэте с которым были созданы «Хорошее время» и «Неограненные алмазы». Роль заклинателя жесткой ракетки Марти Райсмана исполнил Тимоти Шаламе, а его партнершей стала Гвинет Пэлтроу.

Прокатчик: «Вольга»

Дата релиза: 19 февраля 2026 года

О чем: Если и байопик, то своеобразный. Это реальная история о том, как сотрудники Ленинградского зоопарка спасали животных во время блокады Ленинграда, в числе которых бегемотиха по прозвищу Красавица.

Кто делает: Антон Богданов, выступающий здесь также сосценаристом и продюсером. О подопечных зоосада будут заботиться Юлия Пересильд, Слава Копейкин, Стася Милославская и Виктор Сухоруков, с особым восторгом отзывающийся о съемочном процессе, включавшем кормление тигренка и игры с обезьянками.

Прокатчик: «Наше кино»

Дата релиза: 24 сентября 2026 года

О чем: История жизни и творчества советского композитора Дмитрия Шостаковича.

Кто делает: Алексей Учитель, режиссер множества знаковых картин, основатель студии «РОК». По утверждению Учителя, сценарий «Шума времени» — лучший из когда-либо прочитанных им. Воплотить его в жизнь доверено таким звездам, как Данила Козловский и Евгений Цыганов, главную роль исполнил Олег Савцов.

Прокатчик: «Централ Партнершип»

Дата релиза: осень 2026 года

О чем: Главный герой — пионер отечественного автомобилестроения Андрей Нагель, решивший во что бы то ни стало принять участие в ралли Монте-Карло. Для этого требовалось всего ничего — создать автомобиль, способный потягаться с зарубежными моделями.

Кто делает: За амбициозную задачу объединить на экране Ивана Янковского и Юру Борисова взялся Илья Маланин, за плечами которого множество преимущественно актерских работ. Продюсером однако выступает Пётр Ануров, которому не привыкать работать над масштабными проектами, пример тому — «Серебряные коньки» и «Пророк. История Александра Пушкина».

Прокатчик: «Парадиз»

Дата релиза: не объявлена

О чем: Реальная история, произошедшая в 1977 году, когда мужчина решил, что ипотечная компания пытается его обмануть. В отчаянии он берет в заложники сына главы этой компании, требуя обнулить долг и отказаться от притязаний на участок.

Кто делает: Гас Ван Сент, прервавший молчание спустя 7 лет после «Не волнуйся, он далеко не уйдет». Образ обезумевшего похитителя примерил на себя Билл Скарсгард, добавивший комичности в эту непростую историю. Небольшую роль исполнил Аль Пачино, который стал здесь олицетворением беспринципной банковской системы.

Фэнтези и фантастика

«Поймать монстра»

Прокатчик: «Атмосфера кино»

Дата релиза: 20 ноября 2025 года

О чем: 1929 год, летчик Иннокентий Платонов попадает в Соловецкий лагерь, где его подвергают криогенной заморозке в рамках научного эксперимента. Пробуждение происходит лишь в 2026 году, но далеко не все идет по плану нового поколения ученых.

Кто делает: Масштабная работа Егора Михалкова-Кончаловского по одноименному роману Евгения Водолазкина. Среди сценаристов числится недавно умерший Юрий Арабов. В кадре — Константин Хабенский, выразивший со сцены глубочайшее почтение литературному первоисточнику, а также Александр Горбатов и Софья Эрнст.

Прокатчик: «Атмосфера кино» / Arna Media

Дата релиза: 25 декабря 2025 года

О чем: Маленькая девочка обращается за помощью к потрепанному жизнью соседу. Она уверена, что ему по плечу убить монстров, которые живут у нее под кроватью и уже съели ее родителей.

Кто делает: Брайан Фуллер, для которого это дебют в полнометражном кино после «Ганнибала», «Американских богов» и «Стар Трека». Производство картины лежит на студии Lionsgate, а непосредственно за ловлю монстров отвечает Мадс Миккельсен, с кем Фуллер уже работал на «Ганнибале».

Прокатчик: «Централ Партнершип»

Дата релиза: 29 января 2026 года

О чем: В памяти заурядного автомеханика начинают возникать незнакомые ему воспоминания о военной службе за пределами Земли, войне с монстрами и утерянной любви.

Кто делает: Фантастический боевик с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях снимает молодой режиссер Николай Рыбников, замеченный ранее в работе над сериалом «Трудные подростки» и криминальной драмой «Чекаго». Проект поддерживается крупнейшими фигурами индустрии — СТВ и «Газпром-медиа».

Документальное кино

«Брат навсегда»

Прокатчик: «Вольга»

Дата релиза: 30 октября 2025 года

О чем: документальный фильм, посвященный дилогии «Брат» Алексея Балабанова и приуроченный к 25-летию второй ленты о похождениях Данилы Багрова.

Кто делает: Григорий и Анна Сельяновы, дети основателя студии СТВ Сергея Сельянова и продюсера практически всех картин Балабанова. В кадре — небывалая плотность звезд российского кино, работавших с режиссером. Поддержку проекту оказали все российские стриминг-платформы: Кинопоиск, Okko, Premier, START, Wink, «Иви».

«Косолапая история»

Прокатчик: «Каро Премьер»

Дата релиза: новогодние праздники 2026–2027 годов

О чем: Про мишек на побережье Курильского озера в Южно-Камчатском заповеднике.

Кто делает: Семейная пара документалистов Дмитрий и Анна Шпиленки, чей фильм «Огненный лис» в 2024 году собрал огромную кассу. На этот раз в работе им помогает оператор Алексей Безруков, опытный специалист по дикой природе.

Боевики, ромкомы, драмеди

«Мажор в Дубае»

Прокатчик: «Парадиз»

Дата релиза: 9 октября 2025 года

О чем: Сбегая от полиции, расхититель ресторанов «Макдоналдс» находит укромное убежище в магазине игрушек и влюбляется в его сотрудницу, чем ставит под угрозу всю свою профессиональную деятельность.

Кто делает: Дерек Сиенфрэнс, известный своими драмами с Райаном Гослингом — «Валентинка» и «Место под соснами». В «Грабителе» вместо Гослинга — Ченнинг Татум, которому составила компанию Кирстен Данст.

Прокатчик: «Централ Партнершип»

Дата релиза: 30 октября 2025 года

О чем: Новые похождения Мажора, которому на этот раз придется отправиться в Дубай, чтобы выручить друга, встрявшего в разборки мирового масштаба из-за криптовалюты.

Кто делает: Егор Чичканов, уже не раз проявивший себя в авантюрных комедиях. «Мажор в Дубае» явно выглядит апогеем динамичного и приключенческого жанра. Друга Соколовского играет Павел Чинарёв, который в показанном фрагменте успевает устроить дубайский дрифт, подраться с местными и снести стену здания. Фильм производства Плюс Студии.

Прокатчик: «Атмосфера кино»

Дата релиза: 13 ноября 2025 года

О чем: Команда иллюзионистов «Четыре всадника», использующая свое мастерство для грандиозных ограблений, вербует молодых коллег с целью кражи крупнейшего в мире алмаза.

Кто делает: Рубен Флейшер, режиссер «Венома» и «Добро пожаловать в Zомбиленд», сменил Джона Чу, полностью занятого «Злой». К основной четверке героев (Джесси Айзенберг, Дэйв Франко, Вуди Харрельсон, Айла Фишер) присоединились трое новых звезд, в числе которых Доминик Сесса, проснувшийся знаменитым после «Оставленных» Александра Пэйна.

Автор: Владимир Дорохов