«Лермонтов» с комиком Ильей Озолиным: сюжет, первый тизер, детали съемок

Режиссер Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе») снял драму о последнем дне поэта: Михаил Лермонтов трагически погиб на дуэли ровно 184 года назад, 15 июля 1841 -го. Показываем первый тизер фильма, а Бакур Бакурадзе рассказывает, как долго искал исполнителя главной роли и как в поисках помогла Лиза Янковская.

О чем это

Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Два дня назад Лермонтов (Илья Озолин) и Мартынов (Евгений Романцов) были друзьями, а теперь стали непримиримыми врагами. До их дуэли остается всего несколько часов, но никто из друзей, родственников и приятелей поэта не задумывается о трагическом финале.

Кто работает над фильмом

Бакур Бакурадзе и Фёдор Кудряшов на съемках фильма

Режиссер Бакур Бакурадзе описывал эту работу как «антропологический портрет человека», что это не совсем фильм о Лермонтове, а скорее «иллюстрация к жизни поэта». Идея фильма возникла у Бакурадзе во время путешествия. «Мы с детьми ехали кататься на лыжах в Грузию. Проезжали Пятигорск, я предложил посмотреть на место дуэли Лермонтова. И там представил, как он на своей лошади едет погибать. Мне показалось, что я увидел один день с утра до вечера, то, как он его прожил», — вспоминал режиссер в интервью Кинопоиску.

Роль Лермонтова исполнил стендап-комик Илья Озолин, выступающий в жанре альтернативной комедии. Бакур Бакурадзе поделился, что выбирал актера интуитивно. «Я всегда ищу и актеров, и неактеров. Ищу совпадения с моим персонажем. Илья — внешне неяркий парень, небольшого роста, с сиплым голосом. Все это складывается в нужный неспокойный характер, который должен быть полной противоположностью Мартынову. Мы же не просто Лермонтова ищем, но и его окружение, как он в него вписывается», — рассказывал режиссер.

Илья Озолин

В картине также снялись Вера Енгалычева (Екатерина Быховец, любовь поэта), Евгений Романцов (Николай Мартынов), Дмитрий Соломыкин (Александр Пушкин), Андрей Максимов (Александр Бенкендорф) и другие. Съемки прошли в Пятигорске в 2024 году.

Что о фильме рассказывает команда

Бакур Бакурадзе

автор сценария и режиссер

Никто не знает, каким был Лермонтов. Даже современники говорили, что он не похож ни на один из своих портретов. Есть только один рисунок карандашом, который якобы передает точное портретное сходство, и тот в профиль. Поэтому мы все достраиваем его образ — из воспоминаний, из писем, из его собственных произведений. Мы знаем, что он был, с одной стороны, очень романтичный и одинокий человек, но, с другой стороны, очень колкий, острый, язвительный.

Илья Озолин

Когда я работал над сценарием, прочитал о нем все, что смог найти. — Андроникова, Висковатова, Мартьянова, Щеголева. И я долго искал актера на роль Лермонтова. Были долгие пробы, я всех спрашивал: вдруг вы знаете кого-то, кто мог бы его сыграть? Илью Озолина мне в итоге посоветовала Лиза Янковская. И он отлично справился с ролью, на мой взгляд.

Сергей Сельянов

продюсер

Мы работаем с Бакуром Бакурадзе без малого 20 лет, с его первого фильма «Шультес», который он снимал для кинокомпании СТВ. И с первой же его работы было ясно, что Бакурадзе — это большой, серьезный режиссер. Его герои — всегда одиночки, которые вываливаются из современного им мира. Хочется сказать, что они теряются в нем, но нет, они тоже слишком крупные для того, чтобы потеряться, даже когда это вопрос жизни и смерти, как в его фильме «Брат Дэян». Это мир теряет их и теряет непоправимо. То, что героем нового фильма Бакурадзе стал Лермонтов, не только не удивительно, но и закономерно. Это мужчина, одиночка, герой, чья судьба связана с Кавказом. И, наконец, это очень крупная фигура для русской культуры, которая Лермонтова потеряла очень рано, в 27 лет. Мне кажется, что эта встреча Лермонтова и Бакурадзе в каком-то смысле была неизбежна.

Уршула Малка и Вера Енгалычева

Когда премьера

Кинопрокатная компания «Вольга» совместно с К24 выпустят фильм 16 октября. «Лермонтов» также откроет фестиваль актуального российского кино «Маяк», который пройдет в октябре.

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