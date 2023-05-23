«Битва моторов»: сюжет, первый тизер-трейлер и дата выхода

Один из самых ожидаемых российских фильмов этого года — «Битва моторов». В нем герои Ивана Янковского и Юры Борисова (они играют реальных людей — автолюбителя Андрея Нагеля и инженера Дмитрия Бондарева) в 1908 году отправляются в авантюрное путешествие Санкт-Петербург — Монако на автомобиле собственного производства, чтобы доказать, что тот не хуже заграничных гоночных машин. Показываем первый тизер и рассказываем, как проходили съемки и зачем для них делали тесты грязи.

О чем это

Сюжет основан на реальной истории о том, как российский автомобиль «Руссо-Балт» участвовал в ралли Монако. 1908 год. Автолюбитель Андрей Нагель (Иван Янковский) и инженер Дмитрий Бондарев (Юра Борисов) собирают команду единомышленников и приступают к разработке автомобиля «Руссо-Балт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель принимает рискованное решение — доказать жизнеспособность их машины в легендарном ралли Монако.

Кто основные герои

Андрей Нагель (Иван Янковский)

Нагель — автомобильный энтузиаст, издатель ряда тематических журналов. Ему и принадлежит идея сделать первый гоночный автомобиль в Российской империи на базе Русско-Балтийского вагоностроительного завода. Отечественный автомобиль стоил больше, чем аналоги иностранных марок, и поначалу не внушал доверия покупателям. Чтобы доказать его конкурентоспособность, Нагель отправляется с «Руссо-Балтом» на престижное ралли Монако, но прежде им с напарником нужно добраться к Лазурному Берегу из зимнего Санкт-Петербурга.

Дмитрий Бондарев (Юра Борисов)

В реальной истории напарником Нагеля был штурман Вадим Михайлов. В фильме же компанию Нагелю составит Дмитрий Бондарев, тоже реально существовавший человек, инженер и автомобильный конструктор.

«Когда мы начали представлять, как рассказать эту историю, то договорились, что будем допускать некие вольности. Потому что в полнометражное кино сложно уместить такую масштабную историю, — рассказывает Илья Маланин. — Мы скорее вдохновились теми событиями. За „Руссо-Балтом“, конечно, стояло не пять инженеров: над автомобилем работали порядка двухсот человек. Я прочитал дошедшие до нас биографии этих людей, Вадим Михайлов действительно был интересной личностью. Но мне показался более интересным человек, который создал мотор — Дмитрий Бондарев. И хотелось, чтобы эти два героя — кто отвечал за сердце автомобиля и идейный вдохновитель — вместе поехали в финальную гонку».

Лидия (Паулина Андреева)

Паулина Андреева Актриса Моя героиня — автогонщица, редкое занятие для женщины тех лет. Она разбирается в автомобилях, много путешествует по Европе и не только, что отражено в ее гардеробе: в нем сочетаются элементы Востока и парижский шик. Лидия выглядит своеобразно для своей эпохи, можно сказать, даже маскулинно: носит короткую стрижку, без объемных шляп и кудрей. В чем-то мы с ней похожи — я тоже люблю автомобили, путешествия и тоже не совсем про кудри. Лидия интереснее, чем классическая героиня, которая обычно становится возлюбленной главного героя. Она занимается мужским делом, но поддерживает и мотивирует Нагеля, призывает его к смелости, чтобы тот не сдавался.

Густав Лист (Ехезкель Лазаров)

Ехезкель Лазаров Актер Моего героя зовут Густав Лист, он, собственно, привез автомобили марки «Бенц» в Российскую империю. Он соревнуется с Нагелем, который планирует создать первый русский автомобиль. А Лист — бизнесмен, поэтому он не хочет, чтобы «Руссо-Балт» стал лучшей машиной в России. Я, как любой актер, не могу сказать, что мой герой — плохой человек. По крайней мере, потому что Mercedes все еще автомобиль № 1, что доказывает, что Лист был прав. Это не первые мои съемки с российскими коллегами (Ехезкель играл в сериалах «Мата Хари» и «Тот, кто читает мысли (Менталист)». — Прим. ред.), я также служил в театре в России. И сам живу здесь 30 лет, моя жена русская, поэтому я более-менее знаю ваш язык и культуру. Но мне нужно было тренировать произношение для съемок, чтобы говорить уверенно и знать, на чем делать акцент.

Михаил Шидловский (Алексей Гуськов)

Алексей Гуськов Актер Михаил Шидловский — начальник производства автомобилей под маркой «Руссо-Балт», руководитель вагоно-строительного Русско-Балтийского завода. И, как мы его придумали, он также инженер. Мы конечно же стремимся воссоздать для зрителя ощущение того времени, но наш фильм не байопик. Поэтому наша история основана на реальных событиях, но в ней есть и вымысел. Мой герой как раз тот человек, который поверил в завиральную идею Андрея Нагеля и поддержал его.

Иван Иванов (Антон Рогачёв)

Антон Рогачёв Актер Иван Иванович Иванов — это действительно исторический персонаж (вообще, у нас почти все герои — реально существовавшие люди). Это автогонщик, которого все называют Дите. Он помогает команде Нагеля, а до этого работал у одного богатого человека, который продавал зарубежные автомобили. Иван работал у него гонщиком-испытателем и ездил на иномарках. Для съемок я специально ездил в Музей техники Вадима Задорожного в Подмосковье, где есть единственная книга по «Руссо-Балту», издание Политехнического музея. Там в том числе написано про Ивана Ивановича. Мне очень нравится герой, потому что я сам безумно люблю машины. Сейчас с папой восстанавливаю старинную машину Ford Mercury Cugar.

Пётр Степанов (Алексей Розин)

Алексей Розин Актер Мой персонаж Пётр Егорович скорее собирательный образ группы инженеров, которые работали над «Руссо-Балтом» и помогли Нагелю отправиться в ралли. У меня тоже есть свой автомобиль, так что я понимаю, как устроены механизмы в ретроавтомобилях. Они в целом не сильно отличаются от современных, разве что радио нет. Вдобавок у нас прям проходят полноценные репетиции с автомобилями, которые занимают целый день.

Есть ли трейлер?

16 января вышел тизер-трейлер «Битвы моторов», в котором герои Янковского и Борисова участвуют в ралли Монако рискованным путем: стартуют не из Берлина или Варшавы, а прямо из Санкт-Петербурга и будут добираться по снежным дорогам до Лазурного побережья, чего прежде никто не делал.

С чего началась «Битва моторов»

Идея фильма появилась у режиссера Ильи Маланина («Ненормальный») пару лет назад, после того как он увидел статью про зарождение отечественного автопрома. «На самом деле, это известная в узких кругах история. Я стал читать, как „Руссо-Балт“ участвовал в ралли Монако, про путешествие Нагеля и остальные гонки „Руссо-Балта“, разные модели — для кольцевых гонок, раллийных, гражданские версии», — вспоминает режиссер.

Михаил Хасая и Илья Маланин

Позже эта история превратилась в сценарную заявку и попала продюсеру Петру Анурову («Серебряные коньки», «Пророк. История Александра Пушкина»). «Мы стали искать автора, пытались писать с несколькими известными сценаристами, но у нас не получалось. А потом пригласили Андрея Курганова, который написал „Пророка“ вместе с Василием Зорким», — вспоминает Ануров. На счету Курганова также сериалы «Мерзлая земля» и «Хэдшот».

Вопрос с кандидатами на главные роли долго не стоял. С Юрой Борисовым Илья Маланин работал как режиссер на сериале «Ничего особенного» (он должен был войти в линейку оригинальных российских проектов Netflix, но так и не вышел — в 2022 году платформа заморозила производство). «Юре и Ване изначально было интересно поработать друг с другом. И в этом часть нашей идеи — впервые столкнуть их вместе в кадре в самом расцвете, — добавляет Пётр Ануров. — Нам было важно, чтобы получилась история на двоих. Хотя в реальной истории у Нагеля более важная роль, нам было интересно сделать Бондарева тоже главным героем наряду с Нагелем».

Как делали ретромашины для фильма

Помимо героев-актеров, в фильме есть и герои-автомобили. Оригинальные «Руссо-Балты» практически не сохранились. Как рассказывает Илья Маланин, остались лишь пожарная модель в Риге и гражданская в Политехническом музее в Москве. «А больше никаких автомобилей нет, тем более спортивных и раллийных, которые у нас снимаются, поэтому их пришлось создавать», — объясняет режиссер.

Пётр Ануров добавляет, что к тому же ретроавтомобили нельзя было бы использовать в аттракционных сценах, — когда машины переворачиваются, обгоняют друг друга, застревают в грязи. «Если нужные нам модели „Руссо-Балтов“ вообще не сохранились, то „Бенц“ можно было найти, но нам бы просто не дали историческую машину ставить на грязь».

В итоге для съемок построили 10 машин разной степени сложности. Основные машины были построены конструкторским бюро Игоря Ермилина, одного из лучших автоконструкоторов, создавшего в том числе знаменитую гоночную «Марусю» (Marussia). Они поднимали в архивах доступные исторические чертежи и делали автомобили более удобными в управлении и быстрыми, нежели исторические аналоги. «Внешне они ничем не отличаются, — подытоживает продюсер. — Раньше же машины не ездили по 150 км/час, а нам нужно было сделать так, чтобы они были очень быстрые». Детали тоже были учтены. Например, у Нагеля и Михайлова были специальные лыжи для машины, чтобы можно было проехать по снегу. Киношному «Руссо-Балту» тоже добавили их в комплект.

Чтобы построенные машины были на ходу, на площадке за ними следил специальный техник. Тем более что условия съемок будут разными — и в мороз, и под палящим солнцем у морского берега. Для кольцевой гонки построили специальную трассу под Санкт-Петербургом. По словам оператора Михаила Хасая («Пророк. История Александра Пушкина», «Анна К») для съемок даже провели тесты грязи: сколько нужно песка, глины и воды, чтобы получилась та консистенция, которая будет достоверно и хорошо выглядеть в кадре.

Конечно, не весь хронометраж фильма занимают соревнования. «С точки зрения кинопроизводства гонки — это очень сложно. А еще очень дорого. Поэтому такие фильмы редко выпускаются, они еще и очень высокобюджетные. Гонки у нас действительно будут, но это также история о людях, которые стоят за первым российским автомобилем. Кто они, почему они за это взялись?» — добавляет Илья Маланин.

Еще один вызов для команды — географический. Герои должны оказаться в Германии, Франции и доехать до Монако. «Мы выбрали Сербию и Черногорию как относительно доступные страны для съемок: не нужно делать визу, сохранилась возможность осуществлять платежи», — объясняет Пётр Ануров. В Черногории нашли натуру, похожую на юго-восток Франции, там будут снимать действие в городах Авиньон и Безансон. Черногория также будет играть Германию, кирхи добавят с помощью компьютерной графики. А на границе Сербии и Черногории снимут перевал «Руссо-Балта» через Альпы.

Как снимали презентацию «Руссо-Балта» императору

В апреле мы попали на площадку фильма в Санкт-Петербурге. В Этнографическом музее снимали выставку автомобилей. Помимо «Руссо-Балта», свои модели показывали именитые зарубежные компании: «Роллсъ-Ройсъ», «Чалмерсъ», «Бенцъ и Ко» и другие. По сюжету посетители выставки обращают внимание, что «Руссо-Балт» дороже конкурентов, а тут в зале появляется главный гость — император Николай II (Сергей Волков). Густав Лист (Лазаров) хочет отвлечь его от российского автомобиля и показывает новый гоночный Blitzen Benz. Чтобы заинтересовать императора, Нагель (Янковский) анонсирует сборку нового гоночного автомобиля, несмотря на удивление его команды.

Под сводами музея собрали 10 автомобилей. По словам художника-постановщика Тимура Шагиахмедова, над декорациями в этой сцене работали несколько месяцев. Сначала делали 3D-модель и проектировали ее под автомобили (они все разного размера). А затем двое суток монтировали декорации в самом музее и готовили машины к мотору.

Например, «Бенц» снимался накануне на натурной съемке — в дожде и грязи, в копоти. Поэтому его спешно очищали, чтобы тот блистал на выставке. «Чтобы привести в порядок все машины для выставки, у меня два бутафора-живописца три дня работали. Некоторым из этих автомобилей больше ста лет. Мы их сутками натирали. Машина „Рено“ участвует в настоящей выставке, и нам пришлось ее прямо там реставрировать, в присутствии зрителей», — рассказывает Шагиахмедов.

«В России есть несколько крупных музеев и частных коллекционеров. Так по одной, по две машины из каждого места собирали. После 1930-х много машин сохранилось, а у нас самый сложный в этом плане период, очень мало машин дожило до наших дней», — признается Пётр Ануров.

Поэтому к машинам на площадке отношение максимально бережное — как к живым. Паулина Андреева даже шутит, что поняла всех мужчин, которые относятся к машине как к человеку. А еще рассказывает, что до съемок актеры учатся водить реплики исторических автомобилей: они проводят тест-драйв, чтобы привыкнуть к габаритам и управлению автомобиля. Правда, Янковскому и Борисову пока порулить не дают — из-за того, что Иван сломал автомобиль прямо в первый день репетиций (его, разумеется, тут же починили).

Когда прокат

«Битва моторов» выйдет в прокат 8 октября 2026 года.

Материал был впервые опубликован в мае 2025 года. Мы обновили его к выходу тизера.

Автор: Лиза Кузнецова

Фото: Пресс-служба Централ Партнершип