10 главных вопросов про «Этерну». Это наша «Игра престолов»? А кто ее герои?

Скоро на Кинопоиске выходит сериал «Этерна» — экранизация фэнтезийного цикла Веры Камши «Отблески Этерны». Первый том «Красное на красном» был опубликован еще в 2004 году, а сейчас издано уже 16 книг. И это не конец — планируется еще две части! Цикл эпический: тут есть и дворцовые интриги, и дуэли, и масштабные батальные сцены, да и персонажей в «Этерне» не меньше, чем у Джорджа Мартина или Анджея Сапковского.

На Comic Con Russia только что был представлен трейлер пилота, где можно было убедиться: режиссер Евгений Невский и продюсеры Евгений Баранов и Евгений Рене тщательно воссоздали мир Камши, продуманный и сложный. В нем полно деталей — от разных кланов до религий. Попробуем немного в нем разобраться.