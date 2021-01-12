10 главных вопросов про «Этерну». Это наша «Игра престолов»? А кто ее герои?

Скоро на Кинопоиске выходит сериал «Этерна» — экранизация фэнтезийного цикла Веры Камши «Отблески Этерны». Первый том «Красное на красном» был опубликован еще в 2004 году, а сейчас издано уже 16 книг. И это не конец — планируется еще две части! Цикл эпический: тут есть и дворцовые интриги, и дуэли, и масштабные батальные сцены, да и персонажей в «Этерне» не меньше, чем у Джорджа Мартина или Анджея Сапковского.
На Comic Con Russia только что был представлен трейлер пилота, где можно было убедиться: режиссер Евгений Невский и продюсеры Евгений Баранов и Евгений Рене тщательно воссоздали мир Камши, продуманный и сложный. В нем полно деталей — от разных кланов до религий. Попробуем немного в нем разобраться.
01
Это что-то вроде «Игры престолов»?
У «Этерны» и правда с ней много общего. Например, тут тоже нет главного героя, зато есть несколько персонажей, чьими глазами мы видим происходящее в разных уголках мира. Но, в отличие от саги Джорджа Мартина, это не средневековое фэнтези: мир «Этерны» больше похож на Европу XVII века.
02
О чем сериал?
Принц Альдо Ракан (Анар Халилов), наследник некогда правившей династии, хочет вернуть себе трон. Пока что он живет в изгнании, почти без денег, без армии, а о короне только мечтает. К тому же на пути у него стоит Рокэ Алва (Юрий Чурсин) — первый маршал королевства по прозвищу Ворон, который считается непобедимым. Хорошо, что у Альдо есть верный друг и соратник Робер Эпине (Павел Крайнов) — наследный герцог в бегах, который заботится о принце как о младшем брате.
Тем временем другой герцог — шестнадцатилетний Ричард «Дикон» Окделл (Денис Нурулин) из северной провинции — отправляется в училище для юных дворян неподалеку от столицы. У него тоже есть свои счеты с Алвой: жестокий полководец на дуэли убил его отца, и теперь Ричард хочет ему отомстить.
03
Где все это происходит?
В мире под названием Кэртиана, в королевстве Талиг. Оно занимает большую часть материка Золотые Земли и поделено на провинции: Эпине, Придду, Надор и Кэнналоа.
04
А поточнее?
За весь цикл книг герои где только не побывали, но остановимся пока на тех местах, которые увидим в первой серии.
Лаик — школа для юных дворян, где они учат философию, стихосложение, историю, географию и тренируются в фехтовании. Лаик еще называют «загоном», а молодых воспитанников — унаров — «жеребятами». Тут начинает свой путь герцог Ричард Окделл. А после обучения он должен будет отправиться в Олларию — столицу Талига, большой и шумный город, где крутятся придворные интриги и в карты проигрываются целые состояния. Там уж точно можно найти приключений на свою герцогскую голову.
Альдо и Робер скрываются в Агарисе — вольном приморском городе, подвластном только Эсперадору, главе церкви. Пожалуй, его можно сравнить с Ватиканом или Константинополем. Тут пьют вино с пряностями, едят морепродукты и гуляют по старым мощеным улочкам.
05
Этот мир похож на наш?
Во многом Талиг и правда напоминает реальную Европу. Например, провинция Кэнналоа похожа на Каталонию, северный Надор — на Шотландию, а Эпине — на Францию. Это угадывается и по климату, и по именам героев, и даже по тому, что производит каждая провинция. Так что если выбираете вино, то берите кэнналийское (оно считается самым лучшим!), а вот за шерстью и мехом лучше ехать в Надор.
06
Что вообще творится в Талиге?
У королевства полно внешних врагов, которые так и норовят на него напасть, но все-таки в основе истории внутренние конфликты. Уже давно идет противостояние старой и новой знати, которое началось аж 400 лет назад. Тогда Талигом правила династия Раканов, но их свергли Оллары и до сих пор занимают трон. Старой аристократии — Людям Чести, как они себя зовут — очень хочется у Олларов власть отобрать, и за пять лет до событий сериала отец Ричарда, Эгмонт, даже поднял восстание. Успехом оно не увенчалось: Рокэ Алва прошел через непроходимые болота и разбил бунтовщиков. Теперь Людям Чести остается надеяться только на младшего Окделла и Альдо.
07
Есть в «Этерне» какие-нибудь дома вроде Старков и Таргариенов?
Есть! Знатных домов много, но главных четыре. По легенде, их основали боги, создавшие всю Кэртиану. Они выбрали Раканов королями, а своих наследников обязали помогать Раканам и наделили их магией стихий — Скал, Молний, Ветра и Волн. От них и пошли Великие дома, а их глав стали называть Повелителями Стихий. Может, раньше Повелители и правда могли призывать магию, но сейчас это всего лишь старые сказки.
СКАЛЫ — Окделлы
Повелители Скал — род Окделлов из Надора. Сейчас его глава — герцог Ричард Окделл, получивший титул после смерти отца Эгмонта пять лет назад. Герб рода — золотой вепрь на багряном фоне, девиз — «Тверд и незыблем».
МОЛНИИ — Эпине
Повелители Молний — род Эпине из провинции с таким же названием. Глава его — герцог Анри-Гийом Эпине, дед Робера. На гербе изображены черный и белый жеребец, которых разделяет золотая молния, а их девиз — «Предвещает победу».
ВЕТЕР — Алва
Повелители Ветров — герцоги Алва, сейчас этот титул и звание Властителя Кэнналоа принадлежит Рокэ. На гербе дома — летящий ворон на синем фоне, их девиз — «Против ветра».
ВОЛНЫ — Придды
Повелители Волн — герцоги Придды, властители Придды. На момент начала истории глава дома — Вальтер Придд, а его наследник Валентин учится вместе с Ричардом Окделлом в Лаике. Герб рода — золотой спрут на лиловом фоне, а девиз — «Из глубин».
08
А магия? Магия-то тут есть?
В мире «Этерны» в нее почти никто не верит, но она есть и не совсем похожа на ту магию, которую мы привыкли видеть в фэнтези-историях. Никаких огненных шаров, заклинаний и драконов, но больше не расскажем — спойлеры.
09
Что такое эта самая Этерна?
Дело в том, что Кэртиана не единственный населенный мир во вселенной. Их целое множество («Ожерелье»), и эти миры нужно было защищать. Этим занимались великие непобедимые воины, которых звали Одинокими, и одна из их крепостей как раз называлась Этерна. Потом она разрушилась из-за неизвестного катаклизма, а Одинокие, сторожившие ее, разбрелись по мирам. На самом деле эта история не имеет большого влияния на сюжет, но в книгах можно найти много отсылок к ней.
10
И когда же все это ждать?
Первая часть истории выйдет уже в эти новогодние праздники. Это не просто первая серия, а практически целый фильм, который погрузит нас во вселенную «Этерны» и познакомит с главными героями. Продолжение увидим только через год.
Автор: Валерия Усталова
Иллюстрации: Александр Черепанов