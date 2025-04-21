«Горыныч»: сюжет, трейлер, Петров в образе моряка

Александр Петров вновь находит нечто на дне морском, теперь уже не гигантского осьминога, как в «Кракене», а милого сказочного зверька. Первыми показываем трейлер «Горыныча» и рассказываем о фильме, над которым работали создатели сказок «По щучьему велению», «Огниво» и «Конек-горбунок».

О чем это

Во время спуска в батискафе на дно морское старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин (Петров) попадает в подводную пещеру, которая служит порталом в сказочный мир. Он переносится в неопознанное княжество, где находит оставшегося без мамы маленького дракона. Алехин становится ему опекуном и другом, а также дает сказочному детенышу имя — Горыныч (сам Горыныч считает Лёшу родной мамой). Вместе им предстоит срочно излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и жадных предателей. И еще Лёша впервые в жизни встретит принцессу.

Кто работает над сказкой

Сергей Маковецкий, Виктория Агалакова и Александр Петров

Помимо Александра Петрова, в фильме также сыграли Сергей Маковецкий (князь), Виктория Агалакова (Маруса), Алексей Филимонов (боярин Парамон Дундук), Роман Курцын (Бамбула), Сергей Епишев (доктор Жюль), Нина Усатова (Глафира Ивановна), Александр Робак (старпом Горячев) и другие.

Александр Петров Актер В этой истории для меня было важным, чтобы мой герой был максимально искренним и реагировал на все происходящее неподдельно. Алехин — это реальный человек, который внезапно попадает в сказочный мир и тут же берет ответственность за маленького Горыныча. Их дуэт, с одной стороны, как у взрослого с малышом, но в тоже время Лёха общается с ним на равных и делится личными переживаниями. Сам дракончик тоже нет-нет да шарахнет кого-то огоньком. Я с опаской подходил к съемкам в сказках, но очень благодарен опыту съемок в «Горыныче» и Сергею Сельянову, который предложил мне именно эту сказку.

Режиссер «Горыныча» — Дмитрий Хонин (телемюзиклы «Бременские музыканты» и «Снегурочка»). Сценарий написал Александр Архипов, на счету которого целый ряд игровых и анимационных сказок: «Огниво», «По щучьем велению», «Садко». Над художественным миром и костюмами героев работала команда киносказок студии СТВ — художница-постановщица Анастасия Каримулина и художницы по костюмам Надежда Васильева и Ольга Михайлова.

Как создавали Горыныча

Александр Горохов Продюсер Образ Горыныча рождался на стыке реальности и вымысла. В качестве основы мы взяли рептилию-земноводное, визуально ближе всего оказалась игуана. Но нам также хотелось придать персонажу черты, вызывающие у зрителя симпатию и эмоциональный отклик. Поэтому мы обогатили образ Горыныча повадками, ассоциирующимися с домашними животными — щенками, котятами, кого мы в повседневной жизни встречаем чаще всего. Таким образом, сформировался собирательный и при этом уникальный образ. Главной нашей задачей было добиться того, чтобы персонаж одновременно сохранял природную естественность (то есть облик ящерицы), но получился обаятельным, вызывал симпатии зрителей. Мы разработали его мимику, нарисовали брови и ресницы, чтобы он мог передавать широкий спектр эмоций. В отличие от реальной игуаны, наш Горыныч умеет улыбаться, сердиться, и это стало возможным благодаря продуманной анимационной работе. Поскольку персонаж не говорит, артикуляция губ нам не требовалась, и мы решили этот вопрос максимально просто, опираясь на природные формы. Дополнительно мы придумали для него небольшие рожки — элементы, характерные для ряда земноводных, в частности игуан.

Когда прокат

Сергей Маковецкий и Александр Робак

«Горыныч» выйдет в кинотеатрах 23 октября 2025 года.

Материал впервые вышел 28 апреля 2025 года. Мы обновили его к релизу трейлера.