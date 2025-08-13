«Хроники русской революции»: что известно о масштабном сериале Андрея Кончаловского

В октябре в онлайн-кинотеатрах START и Кинопоиск (в подписке Плюс с Амедиатекой и START) выйдет кинороман Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». 16-серийная драма основана на архивных документах и посвящена периоду с 1905 по 1924 годы: первой русской революции 1905–1907 годов, а также Февральской и Октябрьской 1917-го, которые привели к формированию советской власти. Собрали все, что известно о сериале, где снялись Юлия Высоцкая, Юра Борисов, Никита Ефремов и Евгений Ткачук.

О чем это

Трагические события Октябрьской революции показаны через приключения главного героя — вымышленного офицера Михаила Прохорова (Юра Борисов). Он пытается распутать клубок заговоров, касающихся известных персонажей — от Распутина, Гапона и Троцкого до Горького, Блока и Мейерхольда. Среди главных героинь — тоже вымышленный персонаж, светская дама и революционерка Ариадна (Юлия Высоцкая).

Сюжет охватывает 20 лет противостояния вымышленных и реальных исторических персонажей, среди которых император Николай II (Никита Ефремов), вождь революции Владимир Ленин (неузнаваемый Евгений Ткачук) и Иосиф Сталин (Тимофей Окроев). Внимание режиссера сосредоточено в первую очередь на человеческих судьбах, будь то знаменитые исторические лица или безвестные персонажи, пересекающиеся в переломный момент истории России.

Кто главные герои

Юра Борисов и Юлия Высоцкая

Михаил Прохоров (Юра Борисов) — молодой офицер охранного отделения. По долгу службы распутывает цепочку заговоров вокруг известных людей эпохи. Связующее звено всех линий киноромана.

— молодой офицер охранного отделения. По долгу службы распутывает цепочку заговоров вокруг известных людей эпохи. Связующее звено всех линий киноромана. Ариадна Славина (бессменная в главных ролях у режиссера Юлия Высоцкая) — революционерка, эмоциональная и порывистая героиня.

— революционерка, эмоциональная и порывистая героиня. Николай II (Никита Ефремов) — последний российский император. Его гибель вместе с женой и детьми приходится на показанные в сериале события.

— последний российский император. Его гибель вместе с женой и детьми приходится на показанные в сериале события. Владимир Ленин (Евгений Ткачук) — вождь революции. В сериале его покажут не только как историческую фигуру, но и то, каким он был в повседневной жизни.

— вождь революции. В сериале его покажут не только как историческую фигуру, но и то, каким он был в повседневной жизни. Иосиф Сталин (Тимофей Окроев) — видный политический деятель на момент событий в сериале.

В «Хрониках» также сыграли Александр Мизёв, Никита Каратаев, Данил Никитин, Мария Шумакова и другие.

Кто работал над сериалом

Режиссер-постановщик — Андрей Кончаловский («Дорогие товарищи!»), который также написал сценарий совместно с Еленой Киселёвой («Смотри на меня!», «Дорогие товарищи!»). Оператор — Андрей Найденов («Первый „Оскар“», «Рыжий»). Вместе с художниками-постановщиками Ириной Очиной («Дорогие товарищи!», «Дорога на Берлин»), Сергеем Австриевских («Асфальтовое солнце») и Эдуардом Галкиным («В списках не значился»,«Внутри убийцы») над проектом работал отдельный художник по военному костюму Евгений Севрук.

Актеров на роли исторических личностей искали по всей стране. Андрей Кончаловский объявил всенародный кастинг: кастинг-менеджеры (Элина Терняева, Светлана Пилипко, Дарья Кожарская) объездили десятки городов, отмечая людей и в местных театрах, и на улицах; многие роли сыграли непрофессиональные актеры. Объявления о кастинге висели даже в московском метро. Поиск актеров начался за полтора года до съемок и продолжался практически до последней смены. В итоге в сериале 150 исторических персонажей, похожих на прототипов. Дольше всего искали актера на роль Ленина, пока Андрей Кончаловский не утвердил наиболее подходящего по темпераменту Евгения Ткачука. Съемки завершились 6 августа 2023 года в Большом театре.

Никита Ефремов



Продюсеры — Алишер Усманов («Дорогие товарищи!»,«Лев Яшин. Вратарь моей мечты»), Антон Златопольский («Кракен», «Сто лет тому вперед»), Эдуард Илоян («Чебурашка», «Мужу привет»). Исполнительный продюсер — Олеся Гидрат («Дорогие товарищи!», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»). Производство — телеканал «Россия» и «Черно-белое кино».

Что рассказывает команда

Андрей Кончаловский

режиссер и сценарист

Этот фильм — попытка что-то понять про Россию, про тех, кто двигал революцию, про тех, кого она смела. И те, и другие имели право быть неправыми. Мне очень важно, чтобы исторические личности в этой картине вызывали эмоциональный отклик: не император или Ленин как вождь и трибун, а просто люди со слабостями, с претензиями, с надеждами. Но это нелегко, потому что существуют шаблоны, стереотипы, архетипы.

Я недаром назвал наш сериал «Хроники русской революции», ибо хроники — это описание каждодневных событий, которые могут не иметь большого значения, когда они вырваны из контекста. Но когда эти малозначимые вещи выстроены в цепь, то они начинают приобретать важное, иногда роковое значение.

Юра Борисов

играет Михаила Прохорова

Моего персонажа зовут Михаил Прохоров. Он офицер, служит стране, живет ради страны. Что для него страна? Даже не знаю, смог бы он сам себе ответить на этот вопрос. Наверное, люди вокруг. Когда мир, в котором он вырос и сформировался, начинает рушиться, одновременно рушится и его внутренний мир, потому что они тесно взаимосвязаны. И мой герой абсолютно не понимает, что ему со всем этим делать.

«Хроники русской революции» — самый длинный проект в моей жизни. Я очень переживал, когда брался за него, потому что не понимал, как можно удержать все это в голове одновременно. Но потом мы встретились с Андреем Сергеевичем, я ему говорю: «Я не знаю, как это возможно сделать!» А он в ответ смеется: «Я и сам не знаю, потому и делаю». И мы отправились в это крутое путешествие вместе.

Юлия Высоцкая

играет Ариадну

Ариадна — это персонаж, передающий ощущение, настроение, характер эпохи. Что-то такое мятущееся, тревожное, не находящее покоя ни себе, ни вокруг себя. На мой взгляд, это абсолютная женщина — непредсказуемая, взбалмошная, порывистая, нелогичная и в то же время очень страстная. И когда такой характер ложится на эту эпоху и на эти события, происходит взрыв. У меня ощущение, что такая героиня нужна в этой истории, чтобы уравновесить локомотив происходящих событий каким-то живым эмоциональным ядром. Наверное, Ариадна — самое чувственное, что есть в этой истории.

Евгений Ткачук

играет Владимира Ленина

Нашей сверхзадачей было сделать из плакатного героя человека. Избавиться от клише, добиться действительно живой речи не с трибуны, а в разговорах с людьми, в обычном бытовом пространстве. Этот бытовизм вообще был самым главным: чеши там, где чешется, суй себе в рот картошку и жуй ее, а если происходит какая-то несуразица, пытайся из нее выползти. Я, на самом деле, очень люблю такие моменты, потому что в этом и есть жизнь, которую может зафиксировать камера.

Когда премьера

«Хроники русской революции» выйдут на стримингах START и Кинопоиск в подписке Плюс с Амедиатекой и START, а также в эфире телеканала «Россия», в октябре 2025 года.

По этой ссылке можно добавить сериал в ваш список «Буду смотреть».