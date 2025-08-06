Искусственный интеллект, Юра Борисов и Эндрю Гарфилд: что известно о новом фильме Луки Гуаданьино про OpenAI

Этим летом стартовали съемки биографического фильма «Искусственный». Лука Гуаданьино взялся за историю корпоративного конфликта в OpenAI. Роль гендиректора компании, Сэма Альтмана, исполнит Эндрю Гарфилд, а Юра Борисов перевоплотится в другого сооснователя OpenAI — Илью Суцкевера. Собрали все подробности о проекте в одном материале.

О чем это

В основе сюжета лежат реальные события ноября 2023 года, когда в компании OpenAI разразился скандал. Совет директоров неожиданно уволил Сэма Альтмана с поста CEO за то, что тот не всегда был честен с правлением. Под давлением инвесторов начались переговоры о его возвращении, но неожиданно крупнейший из акционеров — Microsoft — заявил, что Альтман переходит работать к ним. Инициатором увольнения якобы стал другой сооснователь OpenAI, Илья Суцкевер. Вскоре и он выступил за то, чтобы Сэма вернули.

Эндрю Гарфилд в роли Сэма Альтмана на съемках фильма Айк Баринхолц в роли Илона Маска на съемках фильма

Создатели фильма позиционируют его как «Социальную сеть» эпохи искусственного интеллекта — историю о взлете технологического стартапа, который опередил свое время. Но если фильм Дэвида Финчера воспевал дерзость молодых программистов, новая работа Луки Гуаданьино пойдет другим путем: это будет сатира на культуру Кремниевой долины и предупреждение об опасностях безответственной коммерциализации ИИ-технологий.

Действие развернется в штаб-квартире OpenAI в Сан-Франциско. В центре истории окажутся как знаменитости (Сэм Альтман, Илья Суцкевер и Илон Маск), так и рядовые сотрудники компании, втянутые в корпоративный конфликт. При этом никто из влиятельных героев не будет показан в выгодном свете, кроме Ильи Суцкевера, чьи благородные намерения разбились о реальность большого бизнеса.

Что мы знаем про OpenAI и Сэма Альтмана

OpenAI — компания из Сан-Франциско, которая создала ChatGPT, чат-бот, который может вести осмысленные диалоги и писать тексты, и DALL·E, умеющего создавать изображения по описанию.

Офис OpenAI. Сан-Франциско, Калифорния

Компания появилась в декабре 2015 года как исследовательская лаборатория, где группа инженеров и инвесторов (среди них был Илон Маск) пыталась сделать ИИ полезным и безопасным. Со временем OpenAI стала коммерческой структурой и одним из главных игроков на мировой арене в IT-сфере. Сэм Альтман — предприниматель и инвестор, которого в Кремниевой долине считают визионером в области технологий. До OpenAI он возглавлял акселератор стартапов Y Combinator, откуда вышли десятки компаний-единорогов (то есть стартапов, рыночная стоимость которых оценивается выше 1 млрд долларов). В OpenAI Альтман стал не только генеральным директором, но и главным лицом, продвигающим идею дружественного ИИ.

Он много говорит о том, что искусственный интеллект — это и инструмент невероятных возможностей, и потенциальная угроза, если не контролировать его развитие. Однако совет директоров утверждает, что Альтман годами затруднял работу — принимал ключевые решения единолично и регулярно утаивал критически важную информацию. Например, в мае 2024 года бывший член правления OpenAI Хелен Тонер рассказала, что, когда в ноябре 2022-го компания выпустила ChatGPT, они узнали об этом из Twitter.

Кто снимается в фильме

Обозреватель Puck Мэттью Беллони получил доступ к сценарию, поэтому некоторые характеристики основных персонажей уже известны.

Эндрю Гарфилд Сэм Альтман

Эндрю Гарфилд сыграет Сэма Альтмана. Гарфилду не впервой участвовать в фильмах о техномагнатах — он уже прославился ролью Эдуардо Саверина, друга Марка Цукерберга и сооснователя Facebook, в «Социальной сети». Теперь актер перевоплотится в харизматичного и противоречивого генерального директора OpenAI. В сценарии глава компании выведен лжецом, великим интриганом, манипулятором и жадным до власти человеком.

Юра Борисов Илья Суцкевер

Юра Борисов исполнит роль Ильи Суцкевера, сооснователя и главного научного сотрудника компании. Его персонаж — талантливый, честный и немного наивный программист. Похоже, это герой-резонер. Его глазами Гуаданьино и мы будем смотреть на происходящее в компании.

Моника Барбаро Мира Муратти

Моника Барбаро сыграет Миру Муратти, технического директора. Она одна из немногих женщин в топ-менеджменте компании и ближайшая соратница Альтмана. В 2023 году именно Муратти временно заняла пост исполняющей обязанности CEO после увольнения Сэма и участвовала в переговорах о его возвращении.

Айк Баринхольц Илон Маск

Айк Баринхольц перевоплотится в Илона Маска, одного из ранних инвесторов компании, который позже стал ее критиком и конкурентом. В фильме герой Баринхольца будет больше озабочен своей неисправной беспилотной Tesla, чем перспективой того, что неконтролируемый ИИ уничтожит мир.

Купер Хоффман Грег Брокман



Купер Хоффман сыграет президента OpenAI Грега Брокмана, еще одного сооснователя компании, который в 2023 году в знак протеста покинул совет директоров вместе с Альтманом.

В фильме также снимутся Купер Кох («Монстры: История братьев Менендес»), Джейсон Шварцман («Поезд на Дарджилинг»), Билли Лурд («Американская история ужасов»), Зозия Мамет («Девочки») и Крис О’Дауд («Черное зеркало»). Их роли пока держатся в секрете.

Кто работает над «Искусственным»

Лука Гуаданьино («Назови меня своим именем», «Претенденты») взялся за фильм лишь после того, как выбыл из проекта «Сержант Рок». По заказу DC Studios итальянский режиссер собирался летом 2025 года снимать военный боевик о солдате Второй мировой войны, пехотном унтер-офицере.

Для Гуаданьино это первый опыт работы с актуальной технотематикой и комедийным жанром, прославился он в первую очередь чувственными атмосферными драмами. Amazon MGM Studios надеется повторить эффект, который в свое время произвела «Социальная сеть».

Лука Гуаданьино

Над сценарием работает Саймон Рич — американский писатель-сатирик, бывший сценарист шоу Saturday Night Live и соавтор книги экспериментальных стихов, созданных при участии ИИ. Голливудские мейджоры изначально сомневались в потенциале «Искусственного»: по слухам, в Warner Bros. и Paramount читали черновик сценария, но сочли его скучным и отказались от проекта. Ситуацию изменила глава отдела производства и развития Amazon MGM Studios Кортни Валенти, которая дала производству зеленый свет. Бюджет картины оценивается в 40 млн долларов — солидная сумма для разговорной драмы.

Художником по костюмам Гуаданьино вновь пригласил Джонатана Андерсона, креативного директора модного дома Dior (ранее он руководил Loewe). Андерсон уже работал с режиссером на фильмах «Претенденты» и «Квир». На этот раз перед ним стоит необычная задача — переизобрести стиль непритязательного гардероба технарей Кремниевой долины. Сам Гуаданьино шутит, что ему интересно, можно ли превратить культовый флисовый жилет, любимый атрибут айтишников, в шикарный предмет гардероба.

Оператор фильма — Малик Хасан Сайид, снявший «Его игру» Спайка Ли, а также клипы для Рианны, Ники Минаж, Бейонсе и Ланы Дель Рей.

Ожидается, что «Искусственный» выйдет не ранее 2026 года.

Автор: Кира Голубева

