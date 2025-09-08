«Букины 2», «Этерна» и еще 13 главных российских сериалов этого лета

Кинопоиск продолжает подводить квартальные итоги российских сериальных новинок. Все их смотрит автор Telegram-канала «Культовые русские сериалы» Иван Ковальчук и затем составляет персональный дайджест самого главного за сезон.
В подборке — 15 российских сериалов этого лета. Для вашего удобства мы разделили их на шесть смысловых блоков. Цель этой подборки — помочь зрителям сориентироваться в многообразии российских шоу.
Чудо-семьи
Этим летом чудо-семьи из российских сериалов возвращали зрителей в нулевые, получали сверхспособности и даже покушались на российскую классику.
ТНТ
Продолжение бесконечной истории Букиных — дисфункциональной семьи из «Счастливы вместе». Во втором сезоне героев вернули в двухэтажную квартиру, а сериал превратился в точную копию ситкома из нулевых — с закадровым смехом, простеньким юмором и гладковыбритым Геной Букиным (Виктор Логинов). Различия если и есть, то минимальные, разве что Рома (Александр Якин) остепенился, а блондинку Свету пришлось отправить в Китай из-за нежелания Дарьи Сагаловой участвовать в съемках.
Привлечь новую аудиторию к сериалу, который теперь выглядит как привет из далекого прошлого, — та еще задачка. Но это не отменяет факта, что Букины, вновь загнанные в рамки олдскульного ситкома, наконец-то расслабились и почувствовали себя как дома. Идею возрождения героев в таком формате даже смогли оправдать в начале первой серии. «Ты хочешь назад, в двухтысячные?» — спрашивала Даша (Наталья Бочкарёва). «Хочу. Мне кажется, сейчас все хотят», — отвечал Гена. И в чем он не прав?
Okko
Второй сезон превратил «Открытый брак» в сериал-антологию. Севу (Антон Васильев) и Оксану (Марина Александрова), спасавших свои отношения в первом сезоне, отправили на покой, а на их месте оказалась новая пара — университетский препод Саша (Павел Деревянко) и пиарщица Агния (Юлия Александрова). Их брак трещит по швам, они решают разойтись, но все равно не могут отпустить друг друга.
У первой части была незатейливая, однако понятная и работающая фабула. Герои хотели спасти брак, пробовали открытые отношения и постоянно спотыкались. Второй акт, напротив, гораздо запутаннее: намерения Саши и Агнии туманны, а сюжет сезона никак не связан с названием сериала. Нет тут ни открытого брака, ни свободных отношений. Экс-супруги и все их окружение просто варятся в мелодраматическом котле, периодически занимаясь сексом и встречаясь с другими персонажами втайне от своих постоянных партнеров. «Измены» или «Беспринципные» — эти названия куда лучше характеризуют то, что происходит на экране.
Кинопоиск
Жизнь москвичей Баранкиных меняется, после того как в современный мир телепортируется их родственница Варвара (Юлия Топольницкая), извозчица из XIX века. Да не просто телепортируется, а привозит с собой волшебные камни, дарующие сверхспособности. Семья потомственных таксистов превращается в супергероев, но на чудо-камушки есть и другие претенденты: вслед за Варварой в 2020-е отправляется таинственный злодей Велимир (Александр Мизев).
«Баранкины» не самый типичный проект Кинопоиска: это простая семейная комедия, милая, но больше телевизионная, чем стриминговая. Впрочем, отдыхать от масштабных сериалов тоже нужно, и почему бы не сделать это в компании веселой семейки таксистов со сверхспособностями?
Kion
Сестры Ира (Юлия Александрова), Оля (Маруся Климова) и Маша (Полина Гухман) хотят сменить Нижний Новгород на Москву. Чтобы переехать, девушкам нужна финансовая помощь от мамы — владелицы ювелирного бизнеса Татьяны (Лариса Гузеева). Но планы сестер рушатся, когда Татьяна возвращается из отпуска с молодым массажистом Никитой (Павел Деревянко). Дочери уверены, что он аферист, но бизнесвумен не готова расставаться с любовником и продолжает вкладываться только в него.
С пьесой Чехова сериал от создателей «Беспринципных» роднят лишь название и имена сестер. Все остальное совсем не классика, а наспех сделанная мелодрама, паразитирующая на шумном дуэте Гузеевой и Деревянко. Для первой это возможность вновь напомнить о себе как об актрисе. Для второго — легитимный способ в сотый раз продемонстрировать пресс. «Три сестры» — тот случай, когда громкие имена актеров пошли сериалу во вред. Не будь их, он привлек бы гораздо меньше внимания.
Комедии от ТНТ
Куда же без них? Комедии от телеканала ТНТ продолжают появляться вне зависимости от времени года. Это лето не исключение.
ТНТ
Тридцатилетки Рома (Борис Дергачёв) и Аня (Анастасия Калашникова) расстаются спустя три года после свадьбы, но по-разному переживают развод. Пока Аня заводит новые знакомства и пытается забыть о бывшем муже, Рома мечтает вернуть любимую. Масла в огонь подливают друзья экс-супругов. Они уверены, что без Ромы и Ани общая тусовка развалится, а значит, героям необходимо сойтись.
История миллениалов, которые учатся жить друг без друга, обернута в оболочку легкого ромкома, потому шутки тут непритязательные. Аня находит парня помладше и косит под зумершу в хрестоматийных традициях Стива Бушеми из «Студии 30», а Рома заводит интрижку с боксершей, но боится, что его изобьют, и это вершина юмора. Впрочем, для летней телекомедии «Остаться друзьями» выглядит неплохо. Сериал быстро забывается, во время просмотра почти не раздражает. Да и герои здесь не отталкивающие, с ними хочется остаться друзьями или хотя бы приятелями.
ТНТ
Инкассаторы Витя (Вячеслав Чепурченко) и Серёга (Кирилл Мелехов) — взрослые мужики, но в душе еще дети. Первый живет с мамой, поглощает мармеладных мишек и боится признаться в любви бухгалтерше Оксане (Анна Глаубэ). Второй играет в видеоигры, собирает Lego и сидит под каблуком у собственной жены. Инфантильность героев проявляется и на работе: напарники постоянно косячат и получают штрафы от грозного начальника Денисыча (Дмитрий Колчин). Но жизнь горе-инкассаторов меняется, когда ребята узнают, что босс пытался их подставить. Витя и Серёга решают отомстить — ограбить собственную машину, подбросить деньги начальнику и сдать его копам.
Криминальная комедия от ТНТ — российский наследник «Тупого и еще тупее». Главные герои не блещут умом и сообразительностью, поэтому все их планы заранее обречены на провал. Мелехов и Чепурченко комично отыгрывают остолопов, однако уровень шуток здесь буквально детсадовский. О буднях инкассаторов, раз уж они редко оказываются в центре комедийных сериалов, можно было рассказать более оригинальным способом.
Врачебные тайны
Этим летом в центре российских сериалов оказались медработники. Теперь у нас есть проекты о трансплантологе, кардиохирурге и акушерке.
«Иви», START
Талантливый врач-трансплантолог Сергей Коваленко (Сергей Гилёв) сбегает из тюрьмы, в которой оказался по вине коллег и собственной жены (Вильма Кутавичюте). Теперь его цель — отомстить совладельцам клиники по пересадке органов, увидеться с дочерью (Софья Аржаных) и восстановить справедливость. Но просто не будет: в биографии Коваленко полно темных пятен, а элитная больница тесно связана с криминальным миром и черным рынком органов.
«Хирург» — динамичный триллер с очевидными плюсами: от актерской игры Гилёва, впервые появившегося в главной роли, до уместных и совсем не скучных флешбэков. Однако сериал, по признанию сценариста Стаса Иванова, был придуман около 10 лет назад, и это чувствуется. Беглый заключенный Коваленко всерьез задумывается о смене личности и возвращении в семью, важные персонажи успешно прячутся под сюжетной броней, пока эпизодических гасят без суда и следствия. «Как ни актуализируй, отдает мхом», — идеальное описание сериала от его же автора. В 2010-х «Хирург» мог быть хитом, но в 2025-м выглядит бледновато.
Okko
Валерия Моторуева (Марина Александрова) — звездная акушерка. Она работает в крутой московской клинике, выступает за естественные роды и в одиночку воспитывает троих детей. Однажды пациенткой Леры становится любовница (Даша Верещагина) крупного бизнесмена из девяностых (Пётр Буслов), роды проходят не по плану, и ребенок рождается с серьезными осложнениями. Теперь Лере грозит тюремный срок, а спастись можно, только доказав свою невиновность.
Первый сериал в режиссерской карьере Анны Кузнецовой («Каникулы») — неуютная драма о женской доле, несправедливости и вечных поисках крайнего. Куча напряженных сцен, сложные многогранные персонажи, сильная героиня с уставшими глазами и тончайший перформанс Марины Александровой — «Дыши», вопреки своему названию, делает все, чтобы не дать зрителю вздохнуть спокойно.
START, Okko
Московский кардиохирург Миша (Павел Попов) и его девушка Аня (Анна Завтур) отправились во Вьетнам, чтобы отдохнуть, покататься на серфах и обручиться в романтической обстановке. Планам парочки не суждено сбыться. В пляжном кафе Аня встречает старых знакомых, эмигрантов-наркодилеров во главе с рыжим авантюристом Сахаром (Артур Бесчастный), и решает сбежать в компании плохих парней. Расстроенный Миша пытается отыскать возлюбленную и тут же попадает в эпицентр бандитских разборок. Зловещие якудза, копы под прикрытием и боевые путаны прилагаются.
На первый взгляд, это драйвовая криминальная драма, вдохновленная азиатскими боевиками из 1990-х. Ближе к финалу выясняется, что за погонями и перестрелками скрывается история нормиса, который забивает на правила и наконец-то начинает жить в кайф. Московский врач превращается в беспечного ездока, и всё это под жарким вьетнамским солнцем. Кажется, «Высокий сезон» не зря анонсировали как международный проект.
Инфомошенники
Инфобизнесмены и лайф-коучи уже давно стали частью нашей жизни. Неудивительно, что теперь они попали и в российские сериалы.
Premier, START
Начинающий инфобизнесмен Артём (Сергей Романович) задолжал 2 млн рублей опасным людям. Чтобы не выплачивать долг, паренек решает сбежать в лес и выдать себя за повзрослевшего ребенка-маугли. План провалился, и вместо новых документов герой получил новый дом. Он оказался на странном хуторе, которым владеет Батя (Гоша Куценко), бизнесмен из девяностых, отказавшийся от благ цивилизации.
Мы много раз видели, как городской плохиш попадает в богом забытую (а иногда и мифическую) деревню на перевоспитание — спасибо «Холопу» и, например, «Казачку». Но «Хутор» подходит к надоевшему сюжету, выкрутив градус абсурда на максимум. Деревушка Бати не просто душное местечко без интернета, это буквально фэнтези-локация с дикими обычаями и фриковатыми обитателями. За забором скрывается не только любопытный мир, но и трогательная история о внутреннем кризисе, бегстве от проблем и попытках построить новую жизнь.
Okko
Джамал (Аскар Ильясов) — обаятельный пикапер, который гремит цепями на джинсах, базарит на уверенном и учит соблазнению по деструктивной методике Алекса Лесли. Однажды он покидает родную Казань, отправляется в Москву и становится коучем в школе отношений «Эгоисты». Моральные принципы Джамала и его подход к соблазнению нравятся далеко не всем. Практикующий психолог Елена Островская (Светлана Иванова), работающая в той же конторе, не может смириться с поведением новичка.
Романтическую комедию от Okko тащит герой Аскара Ильясова, действительно харизматичный и яркий сам по себе. Все остальное — лишь скучные декорации, а история очаровательного раздолбая и отталкивающей злюки вряд ли способна кого-либо удивить. Ключевой вопрос: уместны ли «Циники» — сериал, в котором мизогинный секс-коуч оказывается не мошенником, а мастером любовных дел? В конце концов, совсем недавно неадекватное поведение последователей таких же Джамалов (только настоящих) привело к громкому скандалу и аресту.
Российский эпик
Историческая драма, растянувшаяся на несколько десятилетий, и экранизация популярных фэнтези-романов — да-да, без них тоже не обошлось.
Кинопоиск
Масштабное фэнтези на основе романов Веры Камши. Герои (от свергнутого наследника престола до сына убитого герцога) бьются за власть в вымышленном мире Кэртианы, находящемся на пороге Великого Излома — конца света, предсказанного местными богами. Все это с костюмами под Средневековье и с россыпью молодых актеров — от Ивана Трушина и Антона Рогачёва до Ксении Трейстер и Валентины Ляпиной.
Вторая попытка Кинопоиска экранизировать цикл романов «Отблески Этерны» получилась лучше полнометражной версии. Впрочем, на деле и шести эпизодов недостаточно, чтобы отойти от стартовой точки хотя бы на несколько шагов — настолько богат этот мир. Сейчас «Этерна», помимо заявки на эпическое фэнтези, — контент с франшизным потенциалом, на реализацию которого хочется надеяться.
Первый канал, Okko
Историческая драма о Петре I (Константин Плотников), охватывающая три десятилетия его правления. Великий государь реформирует Русь, подавляет стрелецкий бунт 1698-го и побеждает в Северной войне, а еще дружит с Александром Меншиковым (Евгений Ткачук), проводит время в Немецкой слободе и влюбляется в Анну Монс (Тина Стойилкович).
Создателям «Государя» удалось главное — рассказать об одном из важнейших правителей в истории России и не скатиться в унылый официоз. Избежать духоты помог неожиданный кастинг: Петра I сыграл Константин Плотников, известный в первую очередь по роли Горшка в сериале «Король и Шут». Его Пётр, несмотря на статус, получился живым человеком, а не музейным экспонатом или строчкой из «Википедии». Неудивительно, что Плотников справился. Пётр Алексеевич, конечно, русский рок не слушал и с ирокезом не ходил, но звание панка своего времени определенно заслуживает.
Сменили профессию
Они были известным кинокритиком и выдающимся математиком, но за последние три месяца превратились в режиссеров российских сериалов.
START
Первый сериал или, вернее, многосерийный фильм в карьере Романа Михайлова — некогда блестящего математика, а теперь одного из самых самобытных российских режиссеров. Это история взросления Руслана (Олег Чугунов) — обычного паренька, чья юность пришлась на лихие девяностые. Его отец (Кирилл Полухин) — карточный шулер, его друг Ласло (Марк Эйдельштейн) успел побывать в психиатрическом отделении, его окружение тесно связано с наркотиками и криминалом, а его единственное желание — вновь встретить свою первую любовь, загадочную девушку в свадебном платье (Мария Мацель).
Сериалов о девяностых стало слишком много, и «Путешествие на солнце и обратно» может показаться повторением «Детей перемен» и «Лихих». Хотя это не так. Михайлов миксует суровый быт главного героя с фэнтезийными элементами, и получается безумный трип — нечто меланхоличное, волшебное и трогательное. Ощущение, будто листаешь альбом с забытыми фотографиями, вспоминаешь моменты из детства, замечая в них особую магию.
Okko
Очередное драмеди о молодых москвичках стартует с секс-вечеринки. Именно там знакомятся главные героини «Разочарованных»: кинокритик Вера (Елизавета Шакира), финансистка Надежда (Эрика Булатая) и художница по костюмам Любовь (Софья Гершевич). Дамы с говорящими именами начинают дружить, обсуждать парней и совместными усилиями искать место в этом жестоком и, судя по картинке, неоновом мире.
Все это сериальный дебют кинокритика Дениса Виленкина и еще одна попытка рассказать о проблемах и переживаниях современных женщин простым языком. Впрочем, отыскать веру, надежду и любовь в «Разочарованных» так же тяжело, как в недавней «Ире» и прошлогодних «Взрослых». Временами кажется, что все мысли главных героинь связаны исключительно с сексом, а сериалу идеально подошло бы название «Ограниченные», раз уж получился разговор не по душам, а исключительно по телу.
Автор: Иван Ковальчук