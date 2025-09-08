«Букины 2», «Этерна» и еще 13 главных российских сериалов этого лета

«Хирург» — динамичный триллер с очевидными плюсами: от актерской игры Гилёва, впервые появившегося в главной роли, до уместных и совсем не скучных флешбэков. Однако сериал, по признанию сценариста Стаса Иванова, был придуман около 10 лет назад, и это чувствуется. Беглый заключенный Коваленко всерьез задумывается о смене личности и возвращении в семью, важные персонажи успешно прячутся под сюжетной броней, пока эпизодических гасят без суда и следствия. «Как ни актуализируй, отдает мхом», — идеальное описание сериала от его же автора. В 2010-х «Хирург» мог быть хитом, но в 2025-м выглядит бледновато.