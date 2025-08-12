5 книг лета, которые вы могли пропустить

Элис Вернон, британская писательница и преподаватель Университета Аберистуита, с детства страдала от кошмаров. Сперва она видела пауков: когда она открывала глаза, паук сидел на ее подушке или же спускался на паутине с потолка. В подростковом возрасте кошмары и гипнопомпические галлюцинации, возникающие при пробуждении, приняли новые, более яркие формы. А позже Вернон стала видеть у изножья кровати женщину — преподавательницу, которая одно время преследовала ее в школе.

В «Ночных кошмарах» Вернон рассказывает о своем опыте, о том, каково жить, когда кровать превращается в источник мучений; о том, как в разные времена и в разных культурах сон и его темные стороны завладевали воображением людей; как опыт сна фиксировался в изобразительном искусстве, литературе и современной науке. Вернон говорит и о ночных страхах, когда спящих внезапно охватывает страх, настолько сильный, что люди кричат или причиняют боль себе и окружающим. Парасомнии, пишет она, могут быть пороговым состоянием, в котором тело движется и проявляет личные качества и эмоции, но бодрствующее рациональное «я» фактически «мертво».

Расстройства сна описаны различными способами в художественной литературе, видеоиграх, судебных документах, дневниках и новостях. Часто при описании сны искажали, а кошмары, галлюцинации и лунатизм и вовсе скрывались. После новостей о том, как жена, страдающая лунатизмом, отрезала мужу руку, рассказывать о своем расстройстве попросту значило сделать себя изгоем в обществе. Мало кто из страдающих кошмарами пойдет к сомнологу и сейчас: для обращения ко врачу храп считается более весомой причиной, чем жуткие образы. «Изучая эти истории и обращаясь к собственному опыту, мы, возможно, лучше поймем природу сна», — говорит Вернон. В любом случае, «Ночные кошмары» будут интересны не только людям, страдающим от парасомний, но и всем, кому хотелось бы узнать о таких вещах чуть больше.