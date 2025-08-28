«Из всех решений выбирать самое доброе»: сотрудники Яндекса — о том, чем они обязаны Стругацким

О Яндексе и НИИЧАВО: В НИИЧАВО я бы работал в отделе предсказаний и пророчеств. Я думаю, все аналитики и есть сотрудники такого отдела. Я помню, что у Стругацких он был скорее сборищем шарлатанов и псевдоученых, но мы, продакты и аналитики, показали, что может быть иначе. Строить прогнозы, предсказывать изменения в поведении пользователей, в развитии индустрии и делать потом продукты для счастья пользователя — это самое интересное. У меня сейчас должность — визионер, то есть такой продакт, который думает в том числе не о настоящем дне, а о будущем. Одна из задач, над которой я работаю, — понять, что будет с интернетом через два года. Вот, например, представим, что все будут пользоваться голосовыми ассистентами или ответами Алисы в поиске, никто не станет переходить на сайты. А сайты после этого останутся? Если нет, то откуда нейросети будут брать ответы? Если мы хотим, чтобы источники остались, может быть, нам нужно уже сейчас что-то предпринять? Но что именно? Вот такие задачи из отдела предсказаний и пророчеств.