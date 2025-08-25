Кем был, во что верил и чего добился Аркадий Стругацкий? Объясняет писатель Шамиль Идиатуллин

Братья ожесточенно спорили, ругались и обижались друг на друга, меняясь ролями. Жуткая юность и гарнизонная молодость выработали у Аркадия рефлекс встречать любые вызовы и неожиданности просто и по возможности свирепо. Зрелость, в том числе творческую, он посвятил переработке этого рефлекса в более сложные реакции — это видно по черновикам и письмам. Он быстро впадал в раздражение, особенно в армейской молодости и в пожилом возрасте, когда все больнее сказывались привычки той молодости, но любил, ценил и уважал брата беспредельно. В начале 1980-х он даже решил скрасить самый мрачный для авторов период переездом в Ленинград: «Здоровье не позволяет нам встречаться редко и намного, а напрашивается стиль встречаться почти ежедневно часа на два-три и много и полезно трепаться. Для этого не годятся дома творчества, для этого надобно жить в одном городе. <…> И надо бы быть на всякий случай поближе друг к другу: если и не из сентиментальных соображений, то все-таки ближе тебя у меня в этом мире людей нет». Вскоре сам же Аркадий, к огорчению Бориса, отверг план как технически нереализуемый.