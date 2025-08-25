Сериал «Трудно быть богом»: сюжет, кадры со съемок и сербский актер Александар Радойичич в главной роли

Повесть Бориса и Аркадия Стругацких «Трудно быть богом» вновь экранизируют. «НМГ Студия» и Team Films при поддержке Института развития интернета снимают для Wink одноименный сериал. Текст Стругацких адаптировал Андрей Золотарёв («Сто лет тому вперед», «Слово пацана. Кровь на асфальте»), а снимает сериал Дмитрий Тюрин (второй сезон «Эпидемии», «Триггер»). Список актеров внушительный: Сергей Безруков, Фёдор Лавров, Никита Кологривый и Фёдор Бондарчук, который также продюсирует «Трудно быть богом». Кинопоиск объявляет исполнителя главной роли, дона Руматы Эсторского — сербского актера Александара Радойичича.

О чем это

Далекое будущее. Земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским — богатым аристократом и любителем драк, выпивки и женщин. Главное правило прогрессоров — не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, точечно спасая немногочисленных просветителей от гибели. Но у Антона есть личный интерес, который он скрыл от института: где-то в Арканаре без вести пропал его отец.

В главной роли — сербский актер Александар Радойичич

Теймур Джафаров

продюсер

Кастинг на главного героя был очень тщательным и продолжительным процессом, потому что мы искали именно молодого и живого актера, который сможет передать юность, наивность и одновременно внутренний конфликт Руматы Эсторского. Александар прошел через очень жесткий отбор из множества претендентов. И сначала у нас были сомнения, поскольку был небольшой языковой барьер. Но мы решили, что именно он наш Румата и он даст нужную искренность в образ — не уставший герой, как в книге, а тот, кто только-только попадает в Арканар, вместе со зрителем погружаясь в этот сложный и опасный мир.

Александар Радойичич

Дмитрий Тюрин

режиссер-постановщик

В отличие от повести, где Румата — уже опытный прогрессор, пять лет работающий в Арканаре, у нас в сценарии он только попадает на эту планету. Он еще зеленый новобранец, не нюхавший пороху. Поэтому мы ориентировались на молодых актеров 30–35 лет. Румата, несомненно, герой, в каком-то смысле даже супергерой, железный человек; он прекрасно фехтует, владеет самыми продвинутыми техниками боя, в одиночку может справиться с толпой вооруженных бандитов.

Однако он не должен быть таким брутальным мачо, потому что он герой думающий, рефлексирующий, фактически Гамлет. И вдобавок еще и ученый-историк. Ведь кто такой прогрессор? Это, по сути, спецназ от науки, суперагент под прикрытием, Штирлиц на другой планете. Он должен выполнять научные задачи, уметь защитить свою жизнь и жизнь местных инопланетных Коперников и да Винчи в жестоком средневековом мире, при этом не причинив вреда окружающим. Ну и наконец, надо помнить, что Румата из далекого XXII века, из мира победившего гуманизма, и в нем должна быть какая-то чистота, наивность даже, детскость. Свет в глазах.

Представьте себе задачку — найти актера с таким набором качеств! Сначала, конечно, мы перерыли наших молодых артистов, а когда коробочка исчерпалась, стали смотреть по сторонам. Понятно, что этнически и лингвистически нам ближе всего Балканы, вот мы и отправились в Сербию. Саша Радойичич — звезда сербского кинематографа, его там знают и любят, поэтому он попал в нашу первую выборку. Поначалу Саше мешал языковой барьер. На момент проб он совсем не знал русского языка и просто вызубрил текст. Мы потом еще почти полгода рыли землю в поисках нужного нам актера. А на презентации проекта в НМГ показали пробы Саши, и он поразил комиссию. Нам одобрили дополнительные выездные пробы. И мы поехали к Саше, три дня репетировали и записали несколько сцен на его родном сербском.

Александар Радойичич

актер

О пути в кино

Первый опыт актерства я получил еще в детстве, лет в семь. Меня с ранних лет пленила магия кино, особенно нравились экшен-фильмы. В Белграде я играл в детских театрах Pozorištance Puž и Boško Buha, ребенком даже снялся в нескольких фильмах. Эти первые шаги и пробудили во мне страсть к профессии.

После школы я поступил на факультет драматического искусства в Белграде. Там начал глубже изучать актерское ремесло и понял, что игра на сцене или перед камерой — это большая ответственность перед зрителем.

До «Трудно быть богом» я снимался в разных сербских кино- и телепроектах. Например, в спортивной мелодраме «Монтевидео: Божественное видение» (главную роль в фильме о чемпионате мира по футболу в 1930 году сыграл Милош Бикович. — Прим. ред.) и в ее продолжении «До встречи в Монтевидео!». Сыграл сербского поэта Милорада Митровича в драме «Шляпа профессора Вуйича», а также легендарного баскетболиста Борислава Станковича в спортивном байопике «Мы будем чемпионами мира» (в обоих проектах тоже играл Бикович. — Прим. ред.). Все эти работы повлияли на мое становление как актера.

О съемках в «Трудно быть богом»

У меня уже был небольшой опыт в российском кино — я играл в русско-сербском фильме «Балканский рубеж». Но получить главную роль в крупном российском проекте мне казалось немыслимым. Только через полгода после того, как меня утвердили, уже на съемках в Иране я по-настоящему осознал, что это свершилось.

Прежде всего я благодарен за этот шанс и возложенную на меня ответственность. И выложусь до конца, чтобы оправдать такое доверие.

О своем герое Румате Эсторском

Для меня Румата олицетворяет чистоту человеческой души в ее первозданном виде. Я убежден, что человек ближе всего к богу в момент рождения, но затем жизнь и общество накладывают на него тяжелый груз. И эта чистота постепенно теряется. Сохранить ее — величайший вызов для человека.

Поэтому мы так часто говорим о том, что важно сохранить ребенка внутри себя. В этом смысле я вижу Румату как ребенка в теле взрослого, брошенного в земной мир, полный тьмы и несправедливости.

У меня маленькая дочь, она помогла мне лучше понять, как чистое существо воспринимает окружающий мир. Как и следует из названия «Трудно быть богом», я не воспринимал Румату как совершенство. Напротив, стремился сохранить в нем человеческие черты, сделать его живым и близким зрителю. Мне хотелось вдохновить зрителей, чтобы они попытались вновь обрести первородную чистоту и доброту.

О Борисе и Аркадии Стругацких

Я знал, что братья Стругацкие — важные фигуры в русской литературе, и смотрел культовый фильм Андрея Тарковского «Сталкер», вдохновленный их повестью «Пикник на обочине».

Однако до съемок «Трудно быть богом» мне не выпадало возможности серьезно ознакомиться с их творчеством. Я прочитал роман и был поражен тем, как органично в нем сочетаются научная фантастика, философия и психология человека. И каким образным языком это описано.

Об отличиях съемок в Сербии и России

Хотя искусство имеет универсальный язык в любой стране, различия в производственном процессе заметны сразу. В России чтут культуру и традиции, это отражается в подходе к работе каждого участника съемок. Все отдают себя делу без остатка, несмотря на любые трудности на площадке.

Я горжусь тем, насколько талантливы мои сербские коллеги. Но российская киноиндустрия функционирует на более высоком уровне из-за другого масштаба рынка и инвестиций в культуру. И я благодарен судьбе, что могу развиваться в тех направлениях, которые в моей стране были бы недоступны.

О российском кино и Милоше Биковиче

Я знаком с советским кино, а вот с российским современным начал знакомиться лишь после того, как в нем начал сниматься Милош Бикович и его проекты крутили на сербском телевидении. Он открыл современные российские фильмы нашим зрителям.

Мы с Милошем дружим еще со студенчества, и я искренне горжусь его успехами. Я следил за его работами, начиная с «Солнечного удара» великого Никиты Михалкова, затем «Духless», «Холоп», сериал «Отель „Элеон“». Я благодарен ему за то, что именно он открыл двери на российский рынок другим сербским актерам, в том числе мне.

Если брать проекты без Милоша, я большой поклонник сериала «Эпидемия». Он произвел на меня сильнейшее впечатление.

Кто играет других героев

Дон Кондор (Сергей Безруков) — опытный разведчик, работает в Арканаре уже 15 лет. Мечтает уйти в отставку, но для этого ему нужно подготовить преемника.

Дон Куба (Фёдор Бондарчук) — приближенный короля и военный министр. Ему изменяет супруга дона Окана, из-за чего он сходит с ума от ревности, но это и питает страсть к ней.

Дон Рэба (Фёдор Лавров) — учредитель серой гвардии, с ее помощью осуществляет гонения на образованных людей королевства. Жестокий и умный манипулятор.

Барон Пампа (Никита Кологривый) — единственный настоящий друг дона Руматы. Средневековый рыцарь и аристократ, благородный, богатый и одаренный небывалой силой. Отличный боец, беззаветно любит свою жену.

Что рассказывает о сериале команда

Теймур Джафаров

продюсер

О влиянии Стругацких и подготовке к экранизации

Я всегда был фанатом Стругацких и их книги «Трудно быть богом». Для многих из нас это часть культурного и ментального кода. Братья Стругацкие — это не просто фантасты, а вершители глубоких социальных и философских тем, передающих вечные вопросы человеческой природы и нравственности. Их произведения обладают феноменальной кинематографичностью, сочетая приключения и глубокие смыслы. В современном российском кино они продолжают вдохновлять режиссеров и сценаристов не только на создание жанровых проектов с фантастическим антуражем, но и на осмысление вечных человеческих проблем. Их творческое наследие остается источником новых идей и подходов к киноискусству.

Подготовка этого сериала — результат долгой и кропотливой работы, которая длилась около семи лет. Главная причина — создание уникального правдоподобного мира, продуманного до мельчайших деталей: от астрономического положения планеты Арканар (Кеплер 4077) до атмосферы, гравитации, религиозных и бытовых мелочей. Мы общались с астрофизиками, религиоведами, историками, чтобы все выглядело достоверно и масштабно. Что касается прав на книгу, ситуация была непростой: после долгих переговоров команде Team Films удалось вернуть возможность экранизации в Россию из Голливуда. Без наших усилий экранизация на десятилетия оказалась бы недоступной в стране, права остались бы у голливудских продюсеров, которые могли ими так и не воспользоваться. Мне пришлось дважды вести сложные переговоры, потому что в первый раз из-за сроков мы не успели запустить проект. Нам повезло, что в наш проект поверил Фёдор Сергеевич Бондарчук, и тот стал очень масштабным. Я рад, что все получилось, и теперь зрители в России, разные поколения, смогут массово познакомиться с одной из моих любимых историй.

О футуристичном мире в «Трудно быть богом»

Мы построили целый киногород Арканар на площади 6,5 гектара с 48 зданиями и общей площадью около 14 тысяч квадратных метров конструкций. По масштабам это примерно в три раза больше Красной площади. Это уникальный и грандиозный проект, ставший самой большой декорацией в России для съемок. В составе города средневековые улицы, ремесленные мастерские, дома горожан, храмовые сооружения, дворец Кондора с бассейном, акведук высотой 14 метров и длиной более 30 метров, водяное колесо высотой 14 метров и центральная скульптура «Воин на Пуме» высотой 17 метров и весом свыше 20 тонн. Все здания имеют второй ярус, связанный переходами и крышами, что позволяет перемещаться по городу сверху. Архитектурный стиль сочетает элементы средневековой Европы и Востока с элементами руинированности, создающими атмосферу древности и живого города, который функционирует как настоящий — со своим реквизитом, обитателями и динамикой съемочного процесса.

Самым сложным в работе было организовать и спроектировать такой масштабный комплекс за относительно короткое время — всего за пять месяцев с момента начала работ площадка превратилась в полноценный живой мир.

О стрессовых съемках в Иране

Дмитрий Тюрин

режиссер

Мы как раз заканчивали ночную смену, когда началась бомбежка. К счастью, мы были достаточно далеко от города и слышали только звуки взрывов. Нам запретили выезжать с локации из соображений безопасности, потому что наш отель находился прямо напротив аэропорта и была опасность, что его тоже будут бомбить. В гостиницу мы попали только к утру, когда все закончилось. Было тревожно, конечно, но страха не было.

Теймур Джафаров

продюсер

Мы очень переживали за безопасность всей группы, это был большой стресс и серьезный вызов. Эвакуация была быстрым и слаженным решением, и, безусловно, это один из самых стрессовых кейсов в моей практике. Здесь я не только скажу огромное спасибо всем нашим партнерам за поддержку, в частности холдингу НМГ и НТВ, но и выражу восхищение всей команде Team Films. Мы молодцы, поскольку заранее проработали план эвакуации для нашей группы, поэтому оперативно смогли вывезти людей.

Когда премьера

Премьера восьмисерийной драмы состоится в 2026 году, точную дату еще не объявили. «Трудно быть богом» выйдет в онлайн-кинотеатре Wink, а после — на телеканале НТВ.