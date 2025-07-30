Все экранизации Стругацких — от худшей к лучшей

Эпиграфом к этой экранизации повести «За миллиард лет до конца света» мог бы стать цитируемый у Стругацких анекдот: «Где имение, а где — вода…» — настолько существенно отличается книга от первоисточника. Многие персонажи сильно изменились или вообще растворились при переносе действия из ленинградского двенадцатиэтажника в маленький туркменский город, снятый в печальной сепии. Главный герой Малянов ввиду изнурительной жары часто появляется в трусах, демонстрируя атлетическое телосложение. В фильме он не астрофизик, а врач, пишущий для души работу о ювенильной гипертонии в старообрядческих семьях. Приезжающая по телеграмме, посланной неизвестными, но влиятельными силами, жена героя превратилась в старшую сестру, вероятно, чтобы не отвлекать Малянова от напряженной мужской дружбы с математиком Вечеровским. А инженер-электронщик Губарь принял облик беглого дезертира с автоматом, который берет Малянова в заложники. Важными персонажами становятся змей, который «соблазнил Еву», и беспризорный мальчик, который оборачивается ангелочком и благодаря ловкому ракурсу камеры буквально взмывает в небо. В таком же метафизическом смысле следует понимать все происходящее в «Днях затмения». Если для Стругацких в названии повести ключевые слова — «миллиард лет» (в том смысле, что у мироздания еще достаточно времени, чтобы помешать человечеству сделать самоубийственные открытия), то Сокуров показывает уже состоявшийся конец света, хронологически и метафорически совпавший с распадом советской империи.