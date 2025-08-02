«Прошлое на самом деле не умерло, оно рядом с нами». Большой разговор с Ником Перумовым

— Трилогия Толкина ходила в любительских переводах начиная с середины 1970-х. Поэтому я не буду брать на себя пальму первенства, тем более мой перевод не был опубликован. Но, действительно, фэнтези в России началось именно с Толкина, а если точнее, с книги «Хоббит». Вы, возможно, помните это знаменитое издание с Евгением Леоновым на обложке. Кстати, он очень хорошо подходил под эту роль и в идеальном мире, наверное, и должен был бы сыграть Бильбо. До «Хоббита» у нас все фэнтези существовало в виде так называемых литературных сказок. Можно вспомнить, например, «Королевство кривых зеркал» Виталия Губарева, «Трех толстяков» Юрия Олеши и, конечно же, «Волшебника Изумрудного города» Александра Волкова, который сделал из достаточно посредственной сказки Баума настоящий фэнтези-роман. Конечно, большую роль сыграл Евгений Шварц с «Тенью», «Драконом» и «Снежной королевой». Он заложил каноны жанра литературной сказки, и, к сожалению, он же поставил ему пределы — как писал Николай Гумилев, скудные пределы естества. Возвращаясь к «Хоббиту»: в оригинальной книге Торин Оукеншильд в какой-то момент поддается власти золота, и с ним начинают происходить всякие нехорошие вещи. Благодаря этому в предисловии к советскому изданию появилась такая фраза: «Книга повествует о разрушительной власти денег». Я так понимаю, это послужило достаточным идеологическим обоснованием, чтобы книгу вставили в издательский план. После этого в начале 1980-х,вышли «Хранители» в переводе Муравьёва и Кистяковского. Шедевральный перевод, он довольно сильно отклоняется лексически от оригинала, но при этом создает абсолютно фантастическую, феноменальную атмосферу. Я всю жизнь завидовал белой завистью тому, как Андрей Кистяковский — а именно он в основном переводил первый том — создал этот мир, отталкиваясь от английского текста, который пропитан реминисценциями, для русского читателя достаточно чуждыми и непонятными. Потому что Толкин опирался на глубочайшую историю англосаксонского мифа начиная с «Беовульфа», а нашему читателю все это не было знакомо. Кистяковский проделал гигантскую работу и создал на своем великолепном русском языке новое пространство мифа. Другие переводы могут быть более точными по смыслу или адекватнее передавать детали, но ни один из них, по моему скромному мнению, даже близко не подошел к поэтичности и образности перевода Кистяковского. В конце 1970-х, когда ко мне в руки попал «Хоббит», я просто заболел этим жанром.