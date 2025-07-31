«Принцесса Мононоке»: фильм, который сделал анимацию взрослой

Однако благородный дикарь Аситака, живущий между магическим миром и человеческим, не готов занять сторону в их противостоянии, в отличие от воспитанной волками принцессы Сан. Аналогичный сюжет о конфликте природы и прогресса в трактовке студии Disney неизбежно превратился бы в нравоучительную историю о борьбе добра со злом, разоряющая лес госпожа Эбоси — глава Железного города — в американском мультфильме была бы изображена эгоистичной и жадной злодейкой. Но Миядзаки рисует более сложную картину баланса сил и интересов. Отказавшись от коммунизма, он не перестал сочувствовать угнетенным и изгоям и не стал традиционалистом, бездумно идеализирующим прошлое. Так что индустриальный Железный город — это общество не только технического, но и социального прогресса: госпожа Эбоси без предрассудков принимает туда женщин, покончивших с проституцией, мошенников и прокаженных, то есть тех, кому в традиционном обществе нет места. В фильме о фильме Миядзаки заостряет внимание на этом противоречии: экологическая деградация — цена, которую человечество платит за искоренение бедности. Он оговаривается, что не знает ответа на вопрос, справедлива ли эта цена.