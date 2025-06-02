Что смотреть в кино: «Терминатор 2», «Принцесса Мононоке» и «Надо снимать фильмы о любви» с Марком Эйдельштейном

Рассказываем о новинках и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут новая картина Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви», триллер «Бухта Бэррона», ромком «Укради мою мечту», анимация «Пушистый форсаж: Гран-при» и хоррор «Улыбка. Новый кошмар». Кроме того, на больших экранах покажут 4К-реставрации «Терминатора 2» и «Принцессы Мононоке», а также аниме Мамору Хосоды «Летние войны».

Покупайте билеты в кино на Кинопоиске Вернем до 50% баллами Плюса за покупку билетов с Яндекс Пэй. Акция до 31.12.25, условия.

Главные премьеры

Шестой за два года полнометражный фильм писателя, драматурга, актера, математика и главного российского инди-режиссера Романа Михайлова — мокьюментари об изнанке съемочного процесса. По сюжету группа российских актеров (Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Мария Мацель и Илларион Маров играют самих себя) приезжает в Варанаси снимать седьмую ленту Михайлова «Жар-птица» (она вышла в российский прокат в марте). Прокатом картины занимается дистрибьютор «молодого российского кино» K24.

Подробнее о фильме и Романе Михайлове:

Мальчик Бэррон погибает на железной дороге, а полиция быстро закрывает дело. Его отец Калеб, суровый мужчина, имеющий проблемы с гневом, отказывается верить в официальную версию гибели сына и похищает его одноклассника Итана, ребенка будущего сенатора штата. Главную роль играет Гаррет Хедлунд, звезда «Трон: Наследие». В полнометражном дебюте Эвана Ари Келмана также снялись Стивен Лэнг из «Аватара», Хеймиш Линклейтер из «Полуночной мессы» и Трэмелл Тиллман из «Разделения». Критики журят драматический триллер за излишний мелодраматизм, однако хвалят игру Хедлунда.

Ворчливый скептик Полина (София Каштанова) устраивает сеанс разоблачения у бабушки-экстрасенса. В отместку ясновидящая делает так, чтобы у Полины началась череда неудач абсолютно во всех сферах. Чтобы вернуть прежнюю жизнь и победить высшие силы, Полине придется влюбить в себя отца-одиночку (Константин Крюков) и его детей, а также рискнуть всем, что у нее осталось. Снятый в летней Армении ромком от режиссера и сценаристов комедии «​​7 дней, 7 ночей».

Немецко-британская спортивная анимация, созданная к 50-летию Европа-парка, крупнейшего парка развлечений в Германии. Веселая и обаятельная мышка Эдда решает войти в историю автоспорта, выиграв гонку на болидах в честь 50-й годовщины европейского Гран-при. Однако на соревнованиях ее противником становится мышонок Эд, ее кумир и четырехкратный чемпион. В англоязычной версии герои говорят голосами Джеммы Артертон, Томаса Сэнгстера и Хейли Этвелл.

На этой неделе в прокат выходят сразу три хоррора, которых прокатчики хитро записали в продолжения известных франшиз. «Пункт назначения: Высотка 613» рассказывает про дом с потусторонними силами на Тайване, «Заклятье. Кровь экзорциста» — про злой дух викинга в Шотландии, а «Улыбка. Новый кошмар» — про страшную тень в Канаде. Судя по низким зрительским оценкам на IMDb, в историю жанра не войдет ни один из них. Однако наиболее качественно выглядит «Улыбка» с Кристо Фернандесом из «Теда Лассо» в одной из ролей. На фестивале FilmQuest в Юте кино даже получило приз за грим.

Перевыпуск

1995 год. Мать будущего спасителя человечества Сара Коннор (Линда Хэмилтон) проводит дни в психиатрической лечебнице за попытку взорвать фабрику компьютеров, а ее сына Джона (Эдвард Ферлонг) растит приемная семья. Чтобы предотвратить ядерный апокалипсис, который устроит «Скайнет», Джон Коннор из 2029-го отправляет на подмогу перепрограммированного Т-800 (Арнольд Шварценеггер), а коварный ИИ — более совершенную модель Т-1000 (Роберт Патрик). Один из лучших сай-фай-боевиков и сиквелов в истории, снятый Джеймсом Кэмероном почти 35 лет назад. Демонстрироваться будет театральная версия в 4К-реставрации 2021 года.

Подробнее о фильме:

Компьютерный гений Кэндзи Койсо гостит в большой семье одноклассницы из глубинки, которая неожиданно представляет его родне как своего парня. Тем временем воинственный искусственный интеллект проникает в глобальную компьютерную сеть и угрожает угробить человечество. Теперь Кэндзи придется спасать мир, находясь в деревянном доме с проводной телефонной линией. Раннее аниме Мамору Хосоды, автора «Девочки, покорившей время», «Красавицы и дракона» и «Ученика чудовища». «Режиссер удачно пересобрал традиционное японское кино о семье (вроде того, что всю жизнь снимал Ясудзиро Одзу) в крупномасштабный анимационный блокбастер — увлекательный и глубокий, изящно балансирующий между историей взросления, фантастикой, сатирой, фильмом-предупреждением и летним аттракционом», — считает исследователь аниме Валерий Корнеев.

Подробнее о фильме:

Пытаясь избавиться от смертельного проклятия, принц Аситака попадает в загадочную страну, где люди под предводительством злой госпожи Эбоси ведут войну с лесными духами, демонами и гигантскими существами за право владеть древним лесом. Там он встречает отважную юную принцессу Мононоке, воспитанницу богини-волчицы, которая пытается спасти место от людей. В нашем рейтинге фильмов Хаяо Миядзаки автор Ефим Гугнин поставил «Принцессу Мононоке» на пятое место и назвал ее самой жестокой работой японского аниматора: «Режиссер и раньше не то чтобы стеснялся пускать на экране кровь, но в „Мононоке“ намеренно показывает ужас сломанного мира. Скажем, проклятие делает героя настолько сильным, что его стрелы срубают врагам головы и руки», — пишет кинокритик. В честь 40-летнего юбилея студии Ghibli анимацию покажут в новой 4К-реставрации.

Подробнее о режиссере:

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

14 августа в 19:00 в кинозале Инженерного корпуса Третьяковки (Москва)

Немой экспериментальный документальный фильм Дзиги Вертова, выпущенный на экраны в 1929 году. Советский режиссер верил, что будущее кинематографа за неигровым кино, и считал реальность гораздо увлекательнее любых фантастических выдумок. Картина представляет собой один день из жизни советского города 1920-х годов, изобретательно снятый на улицах Москвы, Киева и Одессы. Человек с киноаппаратом заглядывает на заводы, в трамваи, роддома и зоны отдыха, собирая живые моменты с помощью достижений советской операторской школы (острых ракурсов, комбинированных съемок, ручной камеры и съемки в движении). Покажут восстановленную версию ленты с оригинальной звуковой дорожкой, утвержденной самим Вертовым. После сеанса пройдет дискуссия о классике с Кириллом Горячком, автором книги «Жизнь врасплох. История создания „Человека с киноаппаратом“».

Подробнее о фильме:

Тру-крайм-уик-энд

15–17 августа в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

«Воспоминания об убийстве»

Кинотеатр «Синема Парк Мосфильм» организует уик-энд тру-крайма, в рамках которого пройдут показы, лекции и обсуждения триллеров о маньяках, расследованиях и загадочных преступлениях. Ведущие подкаста «Тут такое дело» Мария Сопкина и Дарья Сабурова обсудят экстремальный боевик Ким Джи-уна «Я видел дьявола», а киноблогер, автор проект «Эпизоды», креативный продюсер VK Сreative Александр Шебанов — триллер Пон Джун-хо «Воспоминания об убийстве». Киновед Вячеславом Шмыров разберет детектив Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин». Судмедэксперт и писатель Алексей Решетун расскажет про немецкого маньяка Фрица Хонку после сеанса «Золотой перчатки», а эксперт-криминалист, кандидат юридических наук Евгения Крюкова поговорит о шведском убийце Томасе Квике после показа «Идеального пациента».

Подробнее о фильмах:

16 августа в 13:00 в лектории Музея «Гараж» (Москва)

Garage Screen представляет серию показов и публичных событий, посвященных взаимоотношениям женщины и камеры. Центральным событием программы станет показ культовой феминистской картины Шанталь Акерман, которая повлияла на современное арт-кино и возглавила топ-100 лучших фильмов за всю историю кино, составленный журналом Sight and Sound в 2022-м. Жанна Дильман (Дельфин Сейриг) — брюссельская домохозяйка и мать-одиночка, подрабатывающая проституцией на дому.

«Неподвижная камера во фронтальной мизансцене неотступно следит за тем, как Жанна занимается домашними делами: застилает постель, готовит или моет посуду. Главное правило фильма — ничего не сокращать. Героиня будет чистить картошку или месить фарш столько времени, сколько это действие занимает в жизни. Простые бытовые жесты, которые в классическом монтаже принято вырезать за ненадобностью, здесь составляют самую суть киноповествования», — рассказывала о ленте Инна Кушнарёва. После показа состоится часовое обсуждение с кураторкой программы Алисой Насртдиновой, кинокритиком Гришей Еськовым и медиатором Музея «Гараж». На следующий день состоится дискуссия «Танец без танца: о фильме „Жанна Дильман“», которая «позволит осмыслить специфику темпорального и телесного, опираясь на опыт танцевальных практик».

Подробнее о фильме:

17 августа в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

Эталонная экранизация русской классики — романа Ивана Гончарова о барине-лежебоке (бенефис Олега Табакова), который попытался начать новую жизнь и потерпел поражение. Режиссер Никита Михалков не стал дословно переносить книгу на экран, а лишь развил отдельные темы и сюжеты. Кинокритик Василий Корецкий считает, что «Несколько дней» — одна из лучших работ Михалкова-режиссера и «фильм, совершенный во всех отношениях». «Обломов не просто барин-лентяй, не просто русский Гамлет на печи, но и типичный „лишний человек“ эпохи застоя, брат инженеров Зилова и Макарова по их исторически обусловленному несчастью; человек хороший, но хлипкий нравственно и вялый», — пишет Корецкий. Показ состоится в рамках ретроспективы «Олег Табаков — 90 лет». В рамках программы «Синема Парк Мосфильм» также покажет военную драму «Случай с Полыниным», комедийный вестерн «Человек с бульвара Капуцинов» и фарс «Ширли-мырли».

Подробнее о фильме:

Ретроспектива фильмов с Аленом Делоном

17–19 августа в 20:00 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

«Самурай»

«Ленфильм» проводит ретроспективу Алена Делона. «На ярком солнце» — первая экранизация романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли» с молодым Делоном в главной роли (среди поклонников триллера — Мартин Скорсезе и Акира Куросава). «Самурай» — криминальный триллер-неонуар великого Жан-Пьера Мельвиля про хладнокровного киллера, которого предали работодатели (фильм стал источником вдохновения для Рефна и Финчера). «Бассейн» — психологический триллер Жака Дере о страсти и ревности внутри любовного четырехугольника (кроме Делона, тут играют Роми Шнайдер, Морис Роне и Джейн Биркин).

Подробнее о фильме:

Всё еще в прокате

Криминальная драма об отце и сыне (Ник Офферман и подросший Джейкоб Тремблей из «Доктора Сна» и «Комнаты»), которые причисляют себя к антиправительственной группе экстремистов «Движение суверенных граждан». Их противостояние с шефом полиции (Деннис Куэйд) приводит к преследованию и трагическим событиям. В основу дебютного триллера Кристиана Суигала легла реальная история. Сценарист «Таксиста» Пол Шредер назвал кино «крутым», «оригинальным» и «актуальным», а кинокритики написали преимущественно положительные рецензии, особо отметив игру Оффермана. «Как сценарист Суигал излишне склонен к мелодраматическим ходам, но он демонстрирует режиссерскую уверенность, удивительную для дебютанта, взгляд строгий и внимательный», — отмечает Станислав Зельвенский в рецензии.

Подробнее о фильме:

Новый замкнутый хоррор Александра Ажа, автора «Зеркал», «Пираний 3D» и «У холмов есть глаза». Женщина живет с двумя сыновьями-близнецами в лесном домике, который якобы защищает их от зла. Мать требует от детей соблюдения строгих правил. Например, выходить из дома надо, обязательно обвязавшись веревкой, чтобы не терять связи с жилищем и не дать злу захватить свой разум. Еще нужно почаще произносить заклинание: «Благословенный старый дом, где мы спасение обретем. Мы не покинем твоих стен, внутри наш рай — снаружи тлен». Вскоре один из детей начинает сомневаться в материнском благоразумии. Главную роль сыграла обладательница «Оскара» Холли Берри, звезда хорроров «Готика»и «Женщина-кошка». Критики сравнивают фильм с «Птичьим коробом», «Бабадуком», «Тихим местом» и Шьямаланом.

Еще одна заявка на главный хоррор года и претендент на звание новой «Субстанции». Супруги в реальной жизни, Дэйв Франко и Элисон Бри играют семейную пару, приехавшую в уединенный загородный дом. Там герои сталкиваются с паранормальным явлением, которое меняет не только их жизни, но и тела. Картину показали на кинофестивале «Сандэнс», где критики встретили ее очень тепло — рейтинг фильма на Rotten Tomatoes достиг 100%.

Подробнее о фильме:

Купить билеты заранее

Девятая за восемь лет комедия французского абсурдиста Кантена Дюпьё и его третья совместная работа с актрисой Адель Экзаркопулос после «Жвал» и «Курение вызывает кашель». Скандальная звезда социальных сетей Магали Моро скрывается в глухой горной деревне после загадочного несчастного случая на съемках очередного шокирующего видео. Там девушке не дает покоя навязчивая журналистка, решившая ее шантажировать, чтобы выведать все секреты.

Подробнее о режиссере:

Психологический хоррор Гэнки Кавамуры по мотивам компьютерной игры The Exit 8. Главный герой (Кадзунари Ниномия из «Писем с Иводзимы») оказывается запертым в стерильных коридорах метро. Единственная возможность выбраться — найти выход № 8. Правила квеста просты: не пропускай ничего, что может показаться странным, а если увидел что-то необычное, побыстрее убирайся оттуда. Любая неудача переносит игрока в самое начало, и, быть может, из этого бесконечного коридора больше нет выхода. Премьера фильма прошла вне конкурса в Каннах, где ему устроили восьмиминутные овации. Права на прокат в США приобрела модная студия Neon.

Автор: Михаил Моркин