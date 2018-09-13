Как советский авангард изменил кино

Про что снимали фильмы первые советские режиссеры? Как авторы авангардных двадцатых осмысляли новое устройство общества и переизобретали историю? Какие возможности монтажа они открыли? И почему советский авангард — самое влиятельное течение в истории кино?

Мы продолжаем серию видеоэссе об истории отечественного кино и во втором выпуске рассказываем о рождении и гибели авангарда 1920—1930-х годов — времени смелых экспериментов и новаторских приемов, когда кино было молодо, а любое госзадание воспринималось как художественный вызов. Эйзенштейн и Кулешов, Довженко и Пудовкин, Дзига Вертов и Эсфирь Шуб — главные герои этого видео.

Первый выпуск (про дореволюционное кино) вы можете посмотреть здесь.

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