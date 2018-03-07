Как снимает Никита Михалков (и что не так с его последними фильмами)

Почему действие большинства фильмов Никиты Михалкова происходит в прошлом? Как он работает с актерами? Какие операторские приемы характерны для картин режиссера и как он цитирует Феллини, «Титаник» и «Спасти рядового Райана»? И почему его поздние фильмы почти невозможно смотреть всерьез?

В этом видеоэссе к 75-летию режиссера анализируем авторский стиль Никиты Михалкова и разбираемся, когда, а главное, почему все пошло не так.

Фильмы Никиты Михалкова, которые доступны в нашем онлайн-кинотеатре, можно посмотреть в специальной подборке.

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