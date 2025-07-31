«Одно целое»: боди-хоррор про липкие отношения

В российский прокат вышел хоррор «Одно целое», это один из главных жанровых хитов года, в котором Дэйв Франко и Элисон Бри, муж и жена в реальной жизни, сыграли семейную пару в кризисе. Удачная премьера на «Сандэнсе», модный прокатчик Neon и 98% на Rotten Tomatoes. Свои 2% дегтя в эту благостную картину добавляет Марат Шабаев.

Марат Шабаев Руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска

Школьная учительница Милли (Элисон Бри) и музыкант Тим (Дэйв Франко) вместе уже 10 лет, их союз переживает не лучшие времена. Парень недавно ушел с крупного лейбла, и его карьера застопорилась, вдобавок его мучают кошмары, связанные с травматическим событием из детства. Милли чувствует, что Тим к ней охладел физически и эмоционально, и пытается — неловко и безуспешно — сама сделать ему предложение. Выходом из кризиса им видится переезд из мегаполиса в уютную глухомань, где Милли получила выгодный рабочий оффер.

Построить рай в шалаше тоже не получается. Однажды пара отправляется на прогулку по ближайшим лесам и проваливается в сумеречную пещеру, путь к которой отмечен подозрительными колокольчиками с оккультным символом, а внутри расползаются толстые корявые корни. Попив воды из мутного водоема, Тим начинает медленно превращаться в козленочка. Он не может прожить без Милли ни секунды, по ночам громко чавкает ее волосами и снова начинает испытывать сексуальное влечение. Кроме того, выясняется, что раньше в этом доме жила другая пара, которая бесследно исчезла некоторое время назад. Тим понимает: те двое, кажется, тоже побывали в загадочной пещере.

Боди-хоррор в последние годы получил второе дыхание. Выросло новое поколение авторов, которые в детстве засматривались «Видеодромом» и «Обществом» и теперь используют жанровые конструкты как удобную метафору. Жюлия Дюкурно рифмует каннибализм и пубертат («Сырое»), Карло Мирабелла-Дэйвис заставляет фрустрированную беременную домохозяйку поглощать гвозди и заколки («Глотай»), а «Субстанция» Корали Фаржа критикует индустрию развлечений методами студии Troma. Австралийский режиссер Майкл Шэнкс в своем дебютном полном метре тоже сочетает современную инди-драму в духе А24 с комически-жуткими ретрообразами в духе Брайана Юзны. Причем первое удается режиссеру лучше, чем собственно боди-хоррор.

Отношения главных героев выглядят пугающе правдоподобными: Шэнкс в интервью рассказывал, что сценарий был вдохновлен личным кризисом, а актерские работы Франко и Бри, которые вместе уже дюжину лет, придают зрелищу еще большей аутентичности. Такие фильмы часто фокусируются на женских персонажах, поэтому здесь акценты поначалу удивляют: именно Тим оказывается условным слабым звеном. Он не умеет водить машину, страдает от панических атак, цепляется за очевидно несбыточную мечту стать рок-звездой, пока Милли твердо стоит на своих двоих. Вероятно, это самый интересный перформанс в карьере Дэйва Франко, который чаще выступает в амплуа смазливых парней и для многих все еще находится в тени старшего брата. Бри в сюжете отведена менее яркая роль. Заметно, что мужчины в депрессии Шэнксу как-то понятнее и ближе. Потное нервозное лицо Франко, конечно, не дотягивает до мимических ужимок Флоренс Пью, но сравнение с «Солнцестоянием» будет не слишком натянутым.

Элисон Бри и Дэйв Франко



Физиологические ужасы удались автору хуже психологических. Боди-хоррор тут стартует не сразу, но развивается стремительно, причем многие сцены кокетливо прячутся в полутьме или за границей кадра, чтобы скрыть не самую хорошую графику. Если гротеск «Субстанции» строился преимущественно на практических спецэффектах, то «Одно целое» тяготеет к цифровым. Из-за этого многие сцены получились скорее смешными, особенно пострадал финал, в котором фильм как будто резко сменил жанровый регистр. Короче говоря, аттракционная часть у Шэнкса работает через раз, хотя некоторые эпизоды в памяти все равно остаются. Например, болезненный слэпстик со слипшимися половыми органами (!) смотреть действительно некомфортно.

Визуальные эффекты не единственное слабое место фильма. Хотя сценарий в целом кажется удачным, из него выпирает второстепенная сюжетная линия, которую можно было легко вырезать без ущерба для содержания. Ближе к финалу оказывается, что тот самый бассейн из пещеры — место силы позабытого лавкрафтианского культа, ритуалы которого заботливо запечатлены кем-то на старые пленки. Что и зачем дает зрителю эта информация, не вполне понятно, потому что дальше этого сценарий Шэнкса не заглядывает. Зато этот сюжетный обрубок отвлекает внимание от душевных и физиологических терзаний главных героев и в итоге так никуда и не приводит.

Дэйв Франко

Конечно, «Одно целое», как и все модные хорроры последних лет, безбожно перехайплен (как всегда, спасибо мощному промо Neon). Но в целом это вполне смотрибельный (хотя и необязательный) хоррор-балаганчик. А мужчинам за тридцать просмотр и вовсе пойдет на пользу, напомнив нехитрые рецепты ментального и физического здоровья: вовремя получите водительские права, ходите на терапию и не забывайте о желаниях партнерок. А иначе у вас обязательно что-нибудь да слипнется.