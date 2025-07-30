Что смотреть в кино: агрессивная Рыжая Соня, романтичная Амели и боди-хоррор «Одно целое»

Рассказываем о новинках и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут хоррор «Одно целое», фэнтезийный боевик «Рыжая Соня», инди-драма «Хорошенькая», семейное кино «Мой папа — медведь», политический триллер «28 дней» из Италии, мелодрама «Письма о любви» из Ирландии и история взросления «По законам улиц» из Индии. В повторном прокате — французская классика 1960-х и 2000-х: «Банда аутсайдеров» и «Амели».

Покупайте билеты в кино на Кинопоиске Вернем до 50% баллами Плюса за покупку билетов с Яндекс Пэй. Акция до 31.12.25, условия.

Главные премьеры

Еще одна заявка на главный хоррор года и претендент на звание новой «Субстанции». Супруги в реальной жизни, Дэйв Франко и Элисон Бри играют семейную пару, приехавшую в уединенный загородный дом. Там герои сталкиваются с паранормальным явлением, которое меняет не только их жизни, но и тела. Картину показали на кинофестивале «Сандэнс», где критики встретили ее очень тепло — рейтинг фильма на Rotten Tomatoes достиг 100%.

Второй фильм про героиню из произведений писателя Роберта Говарда и затем комиксов Marvel. Первый вышел в 1985-м, а главные роли в нем сыграли Арнольд Шварценеггер и Бриджит Нильсен. Злой тиран-император Дрейган (Роберт Шиэн) желает уничтожить свой народ. Чтобы помешать ему и его невесте Анисии (Уоллис Дэй), Рыжая Соня (Матильда Лутс из «Выжившей») должна объединить группу необычных воинов. За режиссуру фэнтези отвечала М. Дж. Бассетт («Соломон Кейн», «Сайлент Хилл 2»).

Американский хит международных смотров о взрослении на фоне Гудзона и Катскильских гор — дебют Индии Дональдсон, дочери режиссера Роджера Дональдсона («Ограбление на Бейкер-стрит»). 17-летняя Сэм (Лили Коллиас) отправляется в пеший поход на горный хребет Катскилл вместе с отцом (Джеймс Легро) и его лучшим другом (Дэнни Маккарти). Разведенные и разочарованные в жизни мужчины постоянно вспоминают прошлое и жалуются на нереализованные амбиции, а в какой-то момент начинают активно ругаться. По словам критиков, это неторопливое и на первый взгляд лишенное интриги кино, главным событием которого становится не столкновение двух мужчин, а молчаливая реакция Сэм, разочаровавшейся в своем жалком, лишенном эмпатии отце.

Семейная комедия про непослушную и капризную 11-летнюю девочку Машу (Ева Смирнова), которую папа Миша (Борис Дергачёв) в воспитательных целях привозит на выходные в домик в лесу. Поездка затягивается, когда вместо отца из леса возвращается самый настоящий медведь. Теперь девочке предстоит не только выжить в дикой природе и спасти зверя от охотника (Роман Курцын), но и вернуть папу домой. Сценарий написал специалист по семейному кино Александр Бережной («Не одна дома 2», «На деревню дедушке»), а режиссером выступил Максим Максимов, автор «Капитана Крюка», где также снимались Смирнова и Курцын.

Итальянский триллер про агента итальянских секретных служб Николу Калипари (Клаудио Сантамария), который отправился в Ирак спасать журналистку газеты Manifesto Джулиану Сгрену (Соня Бергамаско), похищенную террористами во время войны в Ираке. 4 марта 2005 года американский патруль случайно убил Калипари на военном контрольно-пропускном пункте США в Багдаде. Фильм на основе реальных событий поставил Алессандро Тонда («Опасный пациент»).

Мелодрама по роману ирландского писателя Ниала Уильямса. В центре сюжета — возлюбленные Ник и Изабель, у которых не получается быть вместе, потому что девушку выдали замуж за нелюбимого мужчину. Однако судьба дает героям еще один шанс. Среди актеров второго плана — Пирс Броснан, Хелена Бонем Картер и Гэбриел Бирн.

Индийско-американский криминальный триллер 2020-го, в производстве которого участвовали Ридли Скотт и его компания Scott Free. Осиротевший подросток-карманник, орудующий на улицах Мумбаи, берется вырваться из криминального круга, когда его жертва кончает с собой из-за кражи денег на свадьбу дочери.

Перевыпуск

Культовый ромком Жан-Пьера Жёне про официантку-чудачку с богатой фантазией, в которую зрители влюблены уже четверть века. Вычурная стилистика красочного фильма настолько поразила киносообщество, что оператор Брюно Дельбоннель тут же стал суперзвездой и отправился работать с лучшими режиссерами мира — от Бёртона и Куарона до Сокурова и Андерсона. Впрочем, с годами критики разглядели в Амели героиню, совершенно не умеющую уважать чужие границы, а в самой романтической сказке Франции — нотки хоррора и драмы.

Подробнее о фильме:

Скучающие приятели-киноманы Артур и Франц (Сами Фре и Клод Брассёр) знакомятся на курсах английского с Одиль (Анна Карина). Вместе троица, погрузившаяся в водоворот дружбы, флирта и ревности, решает украсть крупную сумму денег из особняка тети девушки. Когда в дело вмешивается дядя Артура, легкая авантюра превращается в опасное предприятие. Драматичный нуар Жан-Люка Годара, который стал одним из знаковых фильмов французской новой волны. Сам режиссер описывал кино как смесь из «Алисы в Стране чудес» и Франца Кафки. Отсылки к «Банде аутсайдеров» можно обнаружить в «Мечтателях», «Маньяке» и «Криминальном чтиве». К слову, в честь оригинального названия ленты Bande à part Квентин Тарантино назвал свою кинокомпанию A Band Apart.

Подробнее о фильме:

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

2 августа в 18:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

Культовый неоновый боевик Николаса Виндинга Рефна с Райаном Гослингом в роли влюбленного и аутичного каскадера-гонщика. Не просто экшен, но изящное авторское кино, получившее приз за режиссуру в Каннах и намертво врезавшееся в историю кинематографа 2010-х годов. В Москве фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик Владислав Плетеневский. Возможно, на показе наконец-то станет понятно, умер ли главный герой в финале «Драйва». Как режиссер переосмыслил криминальные триллеры, при чем тут Андрей Тарковский и Дэвид Линч и почему водитель стал настолько знаковым персонажем? На эти вопросы мы отвечаем в нашем видеоэссе.

Подробнее о фильме:

3 августа в 17:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

3 августа в 17:00 в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс» (Санкт-Петербург)

3 августа в 17:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

Возможно, лучший фильм Алексея Балабанова, о котором вспоминают гораздо реже, чем о его гангстерских боевиках. Санкт-Петербург, конец XIX — начало XX века. Зловещий фотограф Иоган Кель (Сергей Маковецкий) и его подручный Виктор Иванович (Виктор Сухоруков), снимающие не только семейные портреты, но и порнографию с садомазохистским уклоном, уродуют жизни молодой девушки Лизы (Динара Друкарова) и сиамских близнецов Коли и Толи (Алексей Дё и Чингиз Цыдендамбаев). Премьера стилизованной под немое кино ретродрамы состоялась на Каннском кинофестивале в программе «Двухнедельник режиссеров». В Москве ленту обсудит искусствовед Данила Чернышов, в Санкт-Петербурге — оператор фильма Сергей Астахов, а в Краснодаре — киновед Кира Кац.

Подробнее об Алексее Балабанове:

6 августа в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

6 августа в 19:00 в кинотеатре «КАРО 10 Галерея» (Новосибирск)

6 августа в 19:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

1995 год. Мать будущего спасителя человечества Сара Коннор (Линда Хэмилтон) проводит дни в психиатрической лечебнице за попытку взорвать фабрику компьютеров, а ее сына Джона (Эдвард Ферлонг) растит приемная семья. Чтобы предотвратить ядерный апокалипсис, который устроит «Скайнет», Джон Коннор из 2099-го отправляет на подмогу перепрограммированного Т-800 (Арнольд Шварценеггер), а коварный ИИ — более совершенную модель Т-1000 (Роберт Патрик). Один из лучших сай-фай-боевиков и сиквелов в истории, снятый Джеймсом Кэмероном почти 35 лет назад. В Москве картину обсудят со зрителями философ Евгений Цуркан и кинопродюсер и прокатчик Владислав Пастернак, в Краснодаре — киновед Кира Кац. «Терминатор 2: Судный день» вернется в российский прокат 14 августа. Демонстрироваться будет театральная версия в 4К-реставрации 2021 года.

Подробнее о фильме:

6 августа в 19:30 в центре «Зотов» (Москва)

Одна из поздних работ классика документального кино Герца Франка («Старше на 10 минут»). В ней автор размышляет об ответственности режиссера перед героями своих лент на примере собственной фильмографии и обращает камеру на себя, запечатляя личную историю. Так, в картине режиссер заснял операцию на собственном сердце. «Это фильм-исповедь. Я посвятил его всем операторам, с кем посчастливилось работать, кто снимал сердцем и душой, у кого один глаз сухой, другой — мокрый. Каждый кадр из 400 вошедших в фильм — подлинный документ. Вместе они образуют художественную ткань с драматическим сюжетом, в котором есть философия, личное мироощущение и, разумеется, визуальная культура. К строгому образному ряду и приросло все остальное: слово, музыка, шумы, тишина, которая тоже имеет свой голос. В документальном кино меня всегда привлекали духовная жизнь человека, личность и вечные проблемы — любовь, рождение, смерть, судьба… И всегда мучили сомнения: имеем ли мы, документалисты, право обнажать чужую жизнь? Я сомневался и продолжал снимать», — рассказывал о «Флешбэке» Франк. Ленту представит и обсудит куратор Руслан Симаков.

Всё еще в прокате

Новое драмеди от студии А24 про профессора литературы Агнес (Ева Виктор, постановщица и сценаристка) из маленького студенческого городка, которая пытается излечиться от страшной психологической травмы, полученной во время учебы. В «Детке» также сыграли Наоми Аки («Микки 17»), Лукас Хеджес («Середина 90-х») и Джон Кэрролл Линч («Зодиак»). Яркий дебют показали в каннской программе «Двухнедельник режиссеров» и на «Сандэнсе», где жюри наградило его призом за сценарий. Одним из продюсеров выступил Барри Дженкинс, создатель «Лунного света». Издание IndieWire внесло драму в список 100 лучших фильмов 2020-х. «Виктор отказывается от традиционного изображения абьюза, ей неинтересно пугать зрителя страшными картинами насилия, поэтому она сосредотачивается на внутреннем мире героини. При этом режиссер делает это максимально деликатно и, как бы странно это ни прозвучало, весело, не забывая про юмор и абсурд, которые всегда присутствуют в реальной жизни», — писали мы о трагикомедии.

Подробнее о фильме:

11-летняя Момо Мияура вместе с матерью переезжает из Токио в городок на краю страны после смерти отца. Там она сталкивается с тремя гоблинами, которых не видит никто, кроме нее. Существа помогают Момо справиться с утратой и переменами в жизни. Популярное аниме 2011 года от создателей «Ковбоя Бибопа» — студии Production I.G и режиссера Хироюки Окиуры.

Купить билеты заранее

Первая экранизация романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли», где Рипли сыграл молодой Ален Делон (первая по-настоящему звездная роль актера), а Гринлифа — Морис Роне. Франко-итальянский криминальный триллер снял Рене Клеман. По сюжету аморальный красавец Том Рипли отправляется по заказу американского миллионера в Италию, чтобы вернуть домой в Сан-Франциско его сына — прожигателя жизни Филиппа Гринлифа. Вскоре Рипли проникается образом жизни Филиппа и решает его убить, чтобы занять его место. Среди поклонников фильма — Мартин Скорсезе и Акира Куросава. Правда, кинокритик Станислав Зельвенский считает, что Клеман зря упростил интригу романа и (к возмущению Хайсмит) поменял финал. «На ярком солнце» выйдет в повторный прокат 7 августа, но предпремьерные спецпоказы уже проходят.

Подробнее о фильме:

Шестой за два года полнометражный фильм писателя, драматурга, актера, математика и главного российского инди-режиссера Романа Михайлова — мокьюментари об изнанке съемочного процесса. По сюжету группа российских актеров (Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Мария Мацель и Илларион Маров играют самих себя) приезжает в Варанаси снимать седьмую ленту Михайлова «Жар-птица» (она вышла в российский прокат в марте).

Подробнее о фильме и Романе Михайлове:

Автор: Михаил Моркин