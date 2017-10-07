Почему «Драйв» с Райаном Гослингом — это изящный экшен

Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
Почему в «Драйве» так много преувеличений? Как фильм балансирует между нуаром и боевиком? В чем сила сдержанной игры Райана Гослинга? И как Николасу Виндингу Рефну удалось создать концептуальный экшен?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают «Драйв» и анализируют, как фильм сочетает в себе лучшие черты стандартного боевика и изящного авторского кино.
Рекомендуем посмотреть на Кинопоиске
«Главная роль» (2022)
Мы продолжаем рубрику, где советуем хорошие фильмы, которые выходят онлайн на Кинопоиске. В этом эпизоде ведущие рекомендуют абсурдистскую драмеди о процессе создания идеального фильма. В главных ролях — Пенелопа Крус и Антонио Бандерас. Участник конкурсной программы Венецианского кинофестиваля 2021 года.
Фильм «Главная роль» доступен на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.
А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов