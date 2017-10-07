Почему «Драйв» с Райаном Гослингом — это изящный экшен

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Крупным планом

ПодкастПочему «Драйв» с Райаном Гослингом — это изящный экшен

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Почему в «Драйве» так много преувеличений? Как фильм балансирует между нуаром и боевиком? В чем сила сдержанной игры Райана Гослинга? И как Николасу Виндингу Рефну удалось создать концептуальный экшен?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают «Драйв» и анализируют, как фильм сочетает в себе лучшие черты стандартного боевика и изящного авторского кино.

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«Главная роль» (2022)

Мы продолжаем рубрику, где советуем хорошие фильмы, которые выходят онлайн на Кинопоиске. В этом эпизоде ведущие рекомендуют абсурдистскую драмеди о процессе создания идеального фильма. В главных ролях — Пенелопа Крус и Антонио Бандерас. Участник конкурсной программы Венецианского кинофестиваля 2021 года.

Фильм «Главная роль» доступен на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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В главных ролях:Никита Ефремов, Денис Шведов, Никита Кологривый, Полина Максимова
Режиссер:Кирилл Плетнёв
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