Почему «Драйв» с Райаном Гослингом — это изящный экшен

Мы продолжаем рубрику, где советуем хорошие фильмы, которые выходят онлайн на Кинопоиске. В этом эпизоде ведущие рекомендуют абсурдистскую драмеди о процессе создания идеального фильма. В главных ролях — Пенелопа Крус и Антонио Бандерас. Участник конкурсной программы Венецианского кинофестиваля 2021 года.

Фильм «Главная роль» доступен на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.