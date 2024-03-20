Все «Рипли» от первого к худшему: Ален Делон, Деннис Хоппер и прочие американские друзья

Первая из Рипли-экранизаций по первому (на тот момент единственному) роману «Талантливый мистер Рипли». Картина, поставленная уверенной рукой Рене Клемана, интересна прежде всего как продукт своей эпохи, в чем-то удивительно легкомысленной, а где-то еще довольно консервативной. В том же году вышла «Сладкая жизнь» Феллини. На летнем римском бульваре заметающий следы Том Рипли легко мог бы столкнуться со скучающим Марчелло. Италия рубежа 1960-х — центр притяжения для обеспеченных бездельников со всего мира, в особенности из Штатов, но у dolce vita, как самые проницательные уже поняли, есть своя цена. Дики (переименованный здесь в Филиппа) Гринлиф платит ее первым, но нам его не жалко: в этой версии он на редкость отвратительный тип, который безобразно ведет себя и с Томом, и с Марж, а в самом начале фильма шутки ради покупает у слепого его трость. Изначально Гринлифа должен был играть не Морис Роне, а Ален Делон, но последний, с первых шагов в кино демонстрировавший отличное карьерное чутье, выторговал себе повышение: роль Рипли значительно упрочила его статус восходящей суперзвезды. Рипли из него так себе — неприметный юноша-хамелеон из романа Хайсмит, конечно, не мог выглядеть так ослепительно, как 25-летний Делон. Но какая разница, если в нем море отрицательного обаяния и камера его обожает. Лучшие моменты фильма — когда герой остается наедине с самим собой: старательно подделывает подпись, или ходит по рыбному рынку, или жадно ест запеченную курицу над трупом.