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Подкаст«Терминатор». Очень человечная франшиза со странным развитием

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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают все части франшизы Джеймса Кэмерона «Терминатор» и разбирают библейские мотивы в первых частях и формальные придумки — в последующих.

Всеволод Коршунов

Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»

«Терминатор» очень интересен как переложенное Евангелие и переосмысленный миф о Прометее. Хотя до этого я избегал фильма, потому что он казался мне чужеродным, буржуазным, продуктом империалистической массовой культуры, сейчас понятно, что это горькое кино про здесь и сейчас. Наша реальность мало чем отличается от того, что показано в «Терминаторах».

Даулет Жанайдаров

Редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»

Да, вот только в 1980-е годы казалось, что искусственный разум каким-то образом решит, что люди — вредоносные существа, которых надо уничтожить. А сейчас понятно, что ни одна нейросеть не сравнится с масштабами зла, которое могут причинить друг другу сами люди.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Какая часть «Терминатора» ваша любимая?

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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У нищего и гордого студента рождается безумная идея. Новое прочтение великого романа
В главных ролях:Иван Янковский, Любовь Аксёнова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Алёна Михайлова, Владислав Абашин, Юлия Снигирь
Режиссер:Владимир Мирзоев
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