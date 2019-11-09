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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают все части франшизы Джеймса Кэмерона «Терминатор» и разбирают библейские мотивы в первых частях и формальные придумки — в последующих.
Всеволод Коршунов
Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
«Терминатор» очень интересен как переложенное Евангелие и переосмысленный миф о Прометее. Хотя до этого я избегал фильма, потому что он казался мне чужеродным, буржуазным, продуктом империалистической массовой культуры, сейчас понятно, что это горькое кино про здесь и сейчас. Наша реальность мало чем отличается от того, что показано в «Терминаторах».
Даулет Жанайдаров
Редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Да, вот только в 1980-е годы казалось, что искусственный разум каким-то образом решит, что люди — вредоносные существа, которых надо уничтожить. А сейчас понятно, что ни одна нейросеть не сравнится с масштабами зла, которое могут причинить друг другу сами люди.
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Какая часть «Терминатора» ваша любимая?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов