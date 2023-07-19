«Жить бедно, мыслить возвышенно»: большой разговор с режиссером, писателем, математиком Романом Михайловым

Еще одну тайну раскрою. В 2018 году я понял, что моя академическая карьера закончена, я все уже сделал. И куда я пошел? Пошел в церковь служить. Стал алтарником. Прекрасно помню момент, когда нахожусь в алтаре, и как будто кто-то задает вопрос: «Ты готов здесь остаться навсегда?» То есть не будет ни спектаклей, ни прозы, только это. И у меня внутренний ответ был: «Да, да, да, да, да». Очень трудно объяснить этот опыт. Ощущение вечности, благодати, опыт чистого проживания общения с Богом. В церкви это есть. Там много недостатков, очень много. Сколько там бюрократии, иерархии, карьеризма, этого вообще выше крыши. Но есть тайна, которая там присутствует. Может быть, не благодаря, а вопреки. То есть благодаря божьей милости или благодаря этим фанатикам и бабулькам, которые в церковь приходят, их молитвам, а не благодаря попам в золотых одеяниях. Но это там есть, и практикующие православные часто это чувствуют. А все остальное просто принимают как данность. Вот ты пошел в школу или в поликлинику, там на тебя наорали — это же не значит, что русский человек плохой. Мы все задавлены, выкручены, нам тяжело. Но при этом благодать, она как была, так и остается с нами. И ощущение вечности. Ты понимаешь, что оно не пройдет. Вот, возможно, правильный ответ: во время службы ты чувствуешь нечто, что не пройдет.