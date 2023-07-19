Что смотреть дома: «Как приручить дракона», 1990-е Романа Михайлова и хоррор по Стивену Кингу

Иккинг и Беззубик возвращаются в игровом ремейке «Как приручить дракона», а кукла-робот — в хоррор-сиквеле «М3ГАН». Роман Михайлов вспоминает 1990-е, а инкассаторы решают ограбить сами себя. У Стивена Кинга новая экранизация, а у The Weeknd — очередной актерский выход. А еще спорт: РПЛ, UFC 318, ATP 250 и чемпионат по дрифту RDS GP. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Новое

Марк Эйдельштейн, Мария Мацель и все-все-все в автофикшене Романа Михайлова

Где смотреть: Кинопоиск, START, Okko, Premier, Wink, «Иви»

Режиссер-самородок Михайлов вслед за семью фильмами выпускает сериал в семи частях, основанный на собственном романе «Дождись лета и посмотри, что будет» (Премия Андрея Белого в 2021 году). Конец 1980-х — начало 1990-х, Руслан (Олег Чугунов), сын шулера (Кирилл Полухин), видит свадьбу прекрасной незнакомки (Мацель) и влюбляется до беспамятства. С тех пор она является ему во снах и трипах, а юноша, оказавшись в Санкт-Петербурге, отправляется на поиски полусказочной дамы сердца. В эпизодах — Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Фёдор Лавров, Лев Зулькарнаев. По словам критиков, Михайлову удалось создать «кино ручной выделки, которое не поддается четкому жанровому определению и образует свой микрокосм из Тарковского, линчкора и восточной эзотерики».

Смотрите этот сериал на START и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Подробнее о сериале:

Афера недели: «Инкассаторы», сериал

Комедия с Вячеславом Чепурченко и Кириллом Мелеховым о поиске легких денег

Где смотреть: Кинопоиск, Premier

Двое незадачливых инкассаторов узнают, что их шеф организует ограбление банка. Чтобы ему отомстить, герои решают обчистить сами себя. Главные роли в проекте исполнят Чепурченко и Мелехов. Также в работе задействованы Марат Башаров, Агата Муцениеце, Яна Гурьянова, Елена Бирюкова и Галина Бокашевская. Режиссером и креативным продюсером проекта выступает Руслан Данилевич («Юность», «Салют, начальник»), а авторами сценария — Евгений Шилкин и Павел Белый («Все сложно»).

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Поэтический ромком с призом в Каннах за режиссуру

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Premier — с 18 июля

Новый фильм одного из главных постановщиков Португалии — Мигела Гомиша, получившего в Каннах приз за режиссуру картины. Действие разворачивается в 1918 году в Янгоне, Мьянма. Британский госслужащий внезапно бросает невесту Молли в день свадьбы и едет в путешествие, предаваясь меланхолии и размышлениям о смысле жизни. Решительно настроенная на брак девушка отправляется вслед за женихом. Screen Daily обещает гипнотическую и изобретательную одиссею по Азии, напоминающую истории Сомерсета Моэма и Джозефа Конрада про путешествия.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Бенефис Джессики Лэнг в роли звезды Бродвея, борющейся с деменцией

Где смотреть: Кинопоиск

Телевизионная драма, вышедшая на HBO год назад. Готовясь к главной роли в «Вишневом саде», Лилиан Холл (Лэнг) начинает забывать реплики. Вскоре врачи диагностируют звезде Бродвея деменцию. Однако актриса не планирует сдаваться болезни. Дебютный сценарий Элизабет Селдес вдохновлен жизнью ее тети Мэриэн Холл Селдес, известной театральной артистки. Трепетную историю об актерстве и забвении снял Майкл Кристофер («Джиа», «Ночной портье»). Блеск Лэнг оттеняют Кэти Бейтс (помощница Холл), Пирс Броснан (сосед), Джесси Уильямс (режиссер) и Лили Рэйб (одинокая дочь).

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Музыкальная фантазия с Эйбелом Тесфайе и Дженной Ортегой

Где смотреть: Кинопоиск, Wink, Okko, «Иви»

Психологический триллер Трея Эдварда Шульца («Оно приходит ночью», «Волны»), снятый еще в 2023-м по мотивам шестого студийного альбома The Weeknd — «Hurry Up Tomorrow» (оригинальное название фильма). Сам Тесфайе выступил в качестве продюсера и соавтора сценария, а также сыграл главную роль — самого себя. Страдая от депрессии, бессонницы, потери голоса и расставания с девушкой, музыкант связывается с безумной фанаткой-пироманкой (Ортега). Менеджера певца играет Барри Кеоган. Как и в случае с «Кумиром», западная пресса ленту The Weeknd разгромила.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

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Уборщик с суперспособностями продолжает защищать Японию от монстров

Где вышло: Crunchyroll

Возвращение аниме-хита для фанатов больших чудищ из Страны восходящего солнца. Кайдзю регулярно атакуют Японию, специальные Силы самообороны дают им отпор, а затем в дело вступают уборщики, которые очищают город от исполинских останков. Один из них, Кафка Хибино, мечтает тоже защищать страну, но шанс у него появляется только в 32 года и благодаря загадочному паразиту. После контакта с ним герой начинает сам превращаться в кайдзю. Пускай и человеческого размера, зато обычных монстров уничтожает с одного удара. В новом сезоне Кафке уже не придется скрывать особый дар от коллег, но сложность миссий повысится, ведь чудовища тоже эволюционируют.

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Невероятные приключения англичанина в Аргентине на фоне исторических перемен

Где смотреть: Кинопоиск, Wink, Okko

Британско-испанская трагикомедия, основанная на реальных событиях. Циничный англичанин приезжает преподавать английский в школу-интернат для мальчиков в Аргентине накануне государственного переворота. Там он заводит дружбу с магелланским пингвином, которого спасает на пляже. Сценарий написал Джефф Поуп (номинант на «Оскар» за «Филомену»), а за режиссуру отвечал Питер Каттанео (номинант на «Оскар» за «Мужской стриптиз»). Главные роли достались Стиву Кугану, Бьёрну Густафссону и Джонатану Прайсу.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Жуткая кукла теперь защищает человечество от коллеги

Где вышло: Amazon Prime Video, iTunes

После вирусной популярности первой части история про злокозненную робокуклу была обречена на продолжение (тем более на фоне проблем студии Blumhouse). Создательница няни-монстра Джемма сталкивается с бунтом приемной дочери Кэди и необходимостью воскресить и проапгрейдить Меган, чтобы та спасла человечество от новейшей разработки военных по имени Амелия. К главным человеческим ролям вернулись Эллисон Уильямс («Девочки», «Прочь») и Вайолет Макгроу, добрую и злую кукол сыграли Эми Дональд и Иванна Сахно, а еще появится Джемейн Клемент. Продолжение комедийного хоррора критики посчитали еще более легкомысленным (всего 58% «свежести» на Rotten Tomatoes), а также пожурили за копирование микросхем «Терминатора 2».

Режиссер душевного мультфильма снял то же самое с живыми людьми

Где вышло: Amazon Prime Video, iTunes

Создатель огнедышащей франшизы Дин ДеБлуа решил самостоятельно снять игровой ремейк своего детища, пока другие люди занимались оживлением его «Лило и Стича». Сюжет остался прежним: викинги и драконы враждуют испокон веков, пока юный Иккинг, от которого вождь-отец Стоик требует большей маскулинности, не знакомится с раненым дракончиком Беззубиком. Оба проходят воздушные пируэты взросления и помогают своим народам вырасти над бессмысленной враждой. ДеБлуа почти покадрово переснимает мультфильм, добавляя лишь мелкие детали, которые делают уже классическую историю еще объемнее. В кадре — Мэйсон Темз, Нико Паркер, Джерард Батлер, Ник Фрост и Питер Серафинович.

Подробнее о фильме:

Кинг недели: «Институт», 1-й сезон

Опыты над детьми и другие странные дела от мастера ужасов

Где вышло: MGM+

Ни месяца без экранизации Стивена Кинга. На этот раз режиссер Джек Бендер, работавший над сериалами «Извне», «Остаться в живых» и «Мистер Мерседес», перенес на экран роман писателя 2019 года. Хоррор рассказывает о 12-летнем мальчике Люке Эллисе, которого похищают и привозят в Институт — таинственное закрытое учреждение, где исследуют детей со сверхспособностями. Главные роли сыграли Джо Фриман, Мэри-Луиз Паркер и Бен Барнс. Критики сравнивают «Институт» с «Пролетая над гнездом кукушки» и «Очень странными делами», но хвалят весьма сдержанно: у мини-сериала 71% «свежести» на Rotten Tomatoes.

Следствие недели: «Неукротимый», сериал

Эрик Бана и дело смертоносного заповедника

Где вышло: Netflix

Детективный триллер о работнике Йосемитского национального парка, который расследует жестокое убийство на территории калифорнийского заповедника. Над сериалом работал Марк Л. Смит, автор «Выжившего» и «Первозданной Америки». Главные роли исполнили Эрик Бана («Халк»), Розмари ДеУитт («Пацаны») и Сэм Нил («Парк Юрского периода»).

Что еще смотреть на Кинопоиске

Кино по пятницам: «Праведник»

«Список Шиндлера» Сергея Урсуляка

Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — масштабная ода человеческой жизни.

Сергей Урсуляк, известный многофигурными историческими кинополотнами вроде «Жизни и судьбы» с «Тихим Доном», взялся за историю «советского Оскара Шиндлера». Так прозвали политрука Николая Киселёва, сбежавшего в 1942 году из немецкого плена, возглавившего в Беларуси партизанский отряд и спасшего порядка 300 евреев, присоединившихся к бойцам, чтобы избежать концлагерей и смерти. В главной роли — Александр Яценко. Кроме него, в драме играют Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Сергей Маковецкий, Евгений Ткачук и Марк Эйдельштейн.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Нетленный процедурал покойного Юрия Мороза

Актер и режиссер Юрий Мороз скончался на 69-м году жизни, оставив после себя обилие ролей и проектов. Однако многие, вероятно, первым делом вспомнят экранизацию ироничного детективного цикла Александры Марининой, где главную роль сыграла Елена Яковлева, а в эпизодах блистали Сергей Никоненко, Сергей Гармаш, Дмитрий Нагиев, Андрей Ильин, Борис Невзоров, Андрей Панин, Алексей Горбунов и Марина Могилевская.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Самый известный фильм Ясудзиро Одзу

Воплощение мудрой созерцательности японского кино, которую пытались копировать европейские мэтры вроде Джима Джармуша («Патерсон») и Вима Вендерса («Идеальные дни»). В неторопливой манере Одзу рассказывает историю пожилой пары, которая приезжает в Токио проведать сына и дочь, но те слишком заняты карьерой и семьей. Ситуация, актуальная 70 лет спустя, описана с неподражаемым поэтизмом. Думайте.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Спорт

Российский футбол недели: возвращение РПЛ

Первый тур нового сезона

Тренд последних сезонов Российской Премьер-лиги — чемпионская интрига до последнего тура. Следить за ней лучше всего с самого первого. В пятницу, 18 июля, Валерий Карпин возглавит новый поход «Динамо» за золотом чемпионата. В субботу вечером «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо», в прошлом сезоне отнявшим у «красно-белых» немало очков. В воскресенье сначала «Краснодар» продемонстрирует готовность к защите первого титула в истории, а затем «Зенит» — готовность начать новую чемпионскую серию.

21 июля в заключительном матче первого тура чемпионата «Оренбург» примет ЦСКА. Все матчи первого тура РПЛ доступны в прямом эфире в разделе турнира на Кинопоиске.

Единоборства недели: UFC 318

Трилогия легенд

Иногда двух боев мало, поэтому рано утром 20 июля Макс Холлоуэй и Дастин Порье подерутся в третий раз. Холлоуэй ставит на кон символический пояс BMF. А у Порье есть шанс выбить бинго, одержав третью победу подряд в противостоянии. Во втором по значимости бое вечера нокаутер Роман Копылов встретится с Пауло Костой, чтобы попробовать одержать третью победу подряд.

Предварительный кард начнется в 01:00 по Москве, старт эфира на канале «Матч» — в 04:15 по Москве.

Дрифт недели: четвертый этап RDS GP

Середина сезона в чемпионате России

Московский этап одного из самых зрелищных мировых чемпионатов по дрифту во многом определит положение в турнирной таблице. Главные действующие лица выходных — пилоты Артём Шабанов и Антон Козлов, лидеры зачета. Вмешаться в яркую борьбу за пьедестал могут легендарные Аркадий Цареградцев и Георгий Чивчян. Квалификационные заезды на трассе ADM Raceway начнутся утром 19 июля, а 20 июля состоятся парные заезды.

Теннис недели: ATP 250

Финалы выходных

Субботу и воскресенье можно посвятить теннису практически целиком — в Швеции, Швейцарии и Мексике пройдут решающие матчи турниров серии ATP 250. Первые полуфинальные игры начнутся ранним утром 19 июля в Лос-Кабосе, затем эстафету примут европейские Гштад и Бостад. Александр Бублик, Андрей Рублёв, Франсиско Серундоло — в каждой локации игроки из первой сотни рейтинга сохраняют шансы сыграть в финале. Кому из них это в итоге удастся, можно узнать в прямом эфире и в записи в разделе ATP на Кинопоиске.

Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко

Фото: Simon Holmes / Getty Images, Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images, Сергей Булкин / ТАСС, Julian Finney / Getty Images