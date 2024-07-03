Новые законы: онлайн-кинотеатрам не надо получать прокатные удостоверения, но придется следить за традиционными ценностями

22 июля Госдума приняла законопроект, ограничивающий распространение фильмов и сериалов, которые дискредитируют «традиционные российские духовно-нравственные ценности» и (или) пропагандируют их отрицание. В первом чтении документ предусматривал также обязательное получение прокатных удостоверений для всей библиотеки онлайн-кинотеатров, но к финальному рассмотрению эту инициативу исключили из текста. Изменения вступят в силу 1 марта 2026 года. Медиа Кинопоиска разбирается, в каком виде принят закон, который затронет деятельность не только отечественных аудиовизуальных сервисов (АВС), но также социальные сети и всю индустрию в целом.

Что предлагали изначально

Российское законодательство требует получать ПУ для проката фильмов в кинотеатрах страны, а вот для показа в телеэфире или на международных кинофестивалях из утвержденного Минкультуры перечня этот документ не требуется. В конце 2024 года группа законотворцев, в числе которых председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, депутаты Дмитрий Певцов, Марина Ким, зампред комитета по информполитике Антон Горелкин, сенатор Андрей Клишас и другие, внесла проект закона, обязывающий видеосервисы получать удостоверения. Ответственным за инициативу был назначен комитет по информполитике. Фактически группа авторов проекта предлагала регулировать не только оригинальные произведения онлайн-кинотеатров, но и весь контент в каталогах. В случае принятия этих изменений отрасли пришлось бы как минимум вложить миллиарды рублей только в получение ПУ, а также столкнуться с проблемой формирования графика премьер, так как он мог стать привязанным к скорости принятия решения Минкультуры.

«Патерсон»

В рамках первого чтения 24 июня 2025-го инициатива была одобрена. Однако три профильных комитета Госдумы — по информационной политике, по защите семьи и по культуре — дали свои заключения. Комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства рекомендовал уточнить перечень и категории информации, которые пропагандируют отрицание и (или) дискредитируют «традиционные российские духовно-нравственные ценности», а комитет по культуре поддержал принятие проекта в изначальном виде. Комитет по информполитике обратил внимание на противоречие. По закону 2021 года онлайн-кинотеатры обязуются демонстрировать на своих площадках общедоступные телеканалы, однако для показа контента по эфирному, кабельному и спутниковому телевидению не требуется получение прокатного удостоверения на фильмы. Получается, если онлайн-кинотеатры обязали бы получать ПУ на весь распространяемый контент, это, по словам законодателей, могло бы «создать правовую неопределенность и конкуренцию норм».

На противоречия в инициативе также обратило внимание Правовое управление, которое в Госдуме проводит экспертизы проектов постановлений, заявлений и обращений на соответствие текущему законодательству, Конституции и т. д. Департамент указал, что в законе об информации, который в том числе регулирует распространение контента в онлайн-кинотеатрах, уже содержится требование к соблюдению законодательства РФ. Иными словами, во внесенном законопроекте не вводится каких-то новых запрещенных категорий для аудиовизуальных сервисов (об этом же говорили спикеры медиаотрасли), но мог бы появиться дублирующий и гораздо более сложный в реализации порядок соблюдения запретов.

После первого чтения Горелкин, один из соавторов инициативы, сообщил, что депутаты обсуждают возможность добровольного получения прокатного удостоверения для аудиовизуальных сервисов. По словам заместителя председателя комитета по информполитике, наличие такого документа, выданного Минкультом, «может служить неким иммунитетом от претензий других надзорных органов», а вот его отсутствие «должно повлечь более серьезную ответственность, если в контенте обнаружится что-то незаконное». Схожий механизм добровольного получения удостоверения изначально предлагали представители онлайн-кинотеатров. Законотворец оставил под вопросом, насколько такая система будет эффективнее обязательного получения ПУ, но подчеркнул, что «в ближайшее время окончательное решение будет выработано».

Как изменился закон

«Новый кинотеатр „Парадизо“»

22 июля Госдума окончательно приняла закон об ограничении распространения контента с дискредитацией «традиционных ценностей». Из итоговой версии инициативы исключили требование об обязательном получении онлайн-кинотеатрами прокатных удостоверений. Согласно утвержденным поправкам, аудиовизуальные сервисы должны в течение суток после получения требования Роскомнадзора прекратить распространение контента, которому Минкультуры отказало в выдаче ПУ из-за дискредитации традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Если у контента нет ПУ, его распространение может быть остановлено после выдачи заключения о наличии дискредитирующих материалов.

Как отметил Алексей Бырдин, глава Ассоциации «Интернет-видео» (объединяет крупнейшие онлайн-кинотеатры, включая «Иви», Okko, START и др.), поправки устранили для платформ необходимость получать бумажку на каждую единицу контента и оставили их в привычном режиме регулирования. «Однако нам придется удалять или редактировать отдельные единицы контента, если Минкульт в них обнаружит дискредитацию», — уточнил он. Ключевым здесь является то, что государство будет сначала предупреждать об обнаружении противоправного контента, и затем в течение суток платформа должна будет ограничить к нему доступ. Напомним, что более двух лет назад, когда обсуждался закон о запрете «пропаганды ЛГБТ», видеосервисы пытались добиться, чтобы чиновники сначала выписывали предупреждения о нарушениях и лишь через сутки оформляли штраф в случае неисполнения предписания.

После введения запрета на демонстрацию «нетрадиционных сексуальных отношений» среди детей министерство культуры довольно редко корректировало ранее выданные прокатные удостоверения контенту, который стал сомнительным по новому закону, или меняло возрастные ограничения (например, с 16+ на 18+). С того момента Роскомнадзор успел выписать десятки штрафов онлайн-кинотеатрам, так как возрастная маркировка в выданных ПУ устарела относительно нового законодательства — аудиовизуальные сервисы должны были менять ее самостоятельно. Теперь в рамках принятого закона Минкультуры может актуализировать или отозвать ранее выданное ПУ. Прежде такое право ведомства не было зафиксировано законодательно. При этом практика прекращения действия ранее выданных ПУ существовала и до этого. Ярким примером является отзыв прокатного удостоверения у якутской картины «Айта» в сентябре 2023 года. Тогда Роскомнадзор обнаружил в фильме «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России», после этого онлайн-кинотеатры убрали картину Степана Бурнашева из своих библиотек, а затем было принято решение Минкультуры об отзыве ПУ.

«Айта»

Кроме того, ведомство должно утвердить порядок дальнейшего взаимодействия с Роскомнадзором. По словам Бырдина, какие-то нюансы будут позже уточнены в подзаконных актах, но законом уже установлена четкая и логичная схема взаимодействия.

Минкультуры выпускает заключение о том, что в фильме обнаружена дискредитация, сообщает об этом в РКН, который направляет владельцу АВС или соцсети требование устранить нарушение.

«Я думаю, в проектировании данной нормы был учтен травматичный опыт штрафов по ЛГБТ, львиная доля которых пришлась на контент с неправильной с точки зрения РКН возрастной маркировкой, выданной Минкультом в прокатном удостоверении, — рассказал медиа Кинопоиска глава Ассоциации „Интернет-видео“. — Сейчас, кажется, расхождения позиций двух ведомств уже не будет».

Еще одно глобальное изменение в законе — его действие распространится также на социальные сети. Сейчас в реестр Роскомнадзора входит 15 площадок, в их числе «ВКонтакте», Rutube, «Одноклассники», YouTube, TikTok, Telegram и другие. Как указано в принятых поправках, социальные сети должны выявлять и ограничивать доступ к контенту, которому отказано в выдаче ПУ из-за наличия дискредитирующего «традиционные ценности» материала, либо если ПУ было отозвано, либо же было выдано соответствующее заключение Минкультуры. Ранее с такими предложениями выступали представители отрасли. При этом закон пока никак не затрагивает пиратские сервисы. Как отметил Алексей Бырдин, регламент не позволил депутатам слишком широко выйти за рамки концепции законопроекта, чтобы решить вопрос с блокировкой запрещенного контента у пиратов. «Но проблема актуальна. Предположу, что осенью появится отдельный законопроект на эту тему», — заключил эксперт.

Коллапс кинопроката

«Таксист»

Закон о запрете распространения контента, содержащего дискредитацию «традиционных российских духовно-нравственных ценностей», повлияет не только на онлайн-кинотеатры и соцсети, но и на кинопрокат. Согласно инициативе, удостоверение не будет выдаваться фильмам, в которых обнаружат дискредитацию «традиционных ценностей» и (или) пропаганду их отрицания. При этом понятие «традиционные ценности» в законе все еще не конкретизировано, а значит, неясно, на основании чего чиновники будут отказывать в выдаче прокатных удостоверений. При этом продюсеры уже давно повторяют: в России никто не снимает проекты, в которых содержание идет в резкое расхождение с представлениями о «традиционных ценностях». Тем не менее под «дискредитацией российских традиционных ценностей» может пониматься фактически что угодно, ведь конкретный перечень подобной информации не определен.

Судя по всему, инициатива заставила государственные ведомства пересмотреть подход к выдаче ПУ. В начале июля 2025 года Минкульт, которому грозила перспектива начать выдавать прокатки на сотни тысяч единиц контента онлайн-кинотеатров, замедлил выдачу разрешений для прокатного кино. Издание Cinemaplex обратило внимание на массовый перенос летних релизов независимых дистрибьюторов. По словам представителей индустрии, всего перенесено более десятка релизов, в числе которых «Взвести курки» (дистрибьютор Global Film), «Улыбка. Новый кошмар» («Кинологистика»), «Рецепт счастья», «Астрал. Заклятие мертвых», «Принцесса Мононоке» (компания RWV), «Пункт назначения: Высотка 613» (World Pictures) и другие.

«Рецепт счастья»

Как сообщили дистрибьюторы Global Film и «Кинологистика», причиной изменения даты выхода стала задержка в получении прокатного удостоверения. Однако фактически подход не изменился: глава «Кинологистики» Анатолий Сергеев подчеркнул, что процедура подразумевает получение штампа Госфильмофонда, куда сдается фильм для подтверждения технических характеристик. Процесс может занимать до 25 рабочих дней, а кинопрокатчики «в 90% случаев все делают в режиме тотального цейтнота». Поэтому Минкультуры «шло навстречу и позволяло подать фильм и документы, не дожидаясь штампа Госфильмофонда». Теперь же ведомство обращает внимание на наличие всех документов. По словам члена Ассоциации владельцев кинотеатров Романа Исаева, выдача удостоверений на ряд фильмов фактически приостановлена. Позднее Минкультуры и Госфильмофонд подтвердили, что процедура не изменилась и сроки рассмотрений остались прежними.

В открытом доступе отсутствует информация о количестве поданных заявлений. Однако, согласно количеству уже полученных прокатных удостоверений, темп действительно замедлился на фоне приведения практики выдачи ПУ к действующим нормам.

Число выданных прокатных удостоверений в июле на фильмы и сериалы, шт.

июль 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 77* 308 240 172 186 153 232

*Данные за неполный месяц, с 1 по 15 июля

Если количество заявлений за вторую половину месяца сохранится на прежнем уровне, очевидно, что прокатных удостоверений за июль будет выдано на уровне пандемийного 2020-го и скромнее, чем в 2022-м, когда в России прекратились официальные показы фильмов голливудских мейджоров.

Представители кинопрокатных компаний подчеркнули, что в перспективе возникает вопрос о возможности выпустить зарубежную картину в российский прокат одновременно с мировой премьерой. По словам главы «Атмосферы кино» Вадима Иванова, без задержек со стороны правообладателя, Минкультуры и Госфильмофонда получить прокатное удостоверение будет возможно за три недели, притом что пиратские релизы выходят в России уже через неделю после мировых премьер, от них не требуется сдачи экземпляра в Госфильмофонд и получения ПУ. Управляющий партнер компании «Наше кино» Максим Рогальский посетовал, что ранее сформированный график релизов до конца года нарушен. «Наше кино» рискует не получить ПУ на релизы конца августа, так как материалы по ним нужно «сдать уже сейчас». Пока остается вопрос, как быстро кинопрокатной индустрии удастся подстроиться под изменившийся подход министерства культуры.

Автор: Вита Иванова