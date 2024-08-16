Полвека меланхолии: Станислав Зельвенский прощается с Аленом Делоном

Со временем имидж Делона будет меняться, но природный магнетизм, тайна, которая есть в его глазах, никуда не денутся; именно в нее, а не в безупречные черты лица, однажды влюбилась камера. Недостаток техники в конечном счете играет Делону на руку: он заставляет зрителя додумывать, гадать о том, что же все-таки происходит у него в голове. Что точно всегда просвечивало в делоновском нарциссизме, так это меланхолия. Красота не только козырь, но и ноша; проблема, с которой мужчин общество учит справляться еще хуже, чем женщин. Что делать, когда у тебя такие скулы? И что случится, когда красота увянет? Молодой Делон — это головоломка, скрытая угроза, будь то бессердечный брокер в «Затмении», жестокий офицер в «Трех шагах в бреду» или загорелый социопат в «Бассейне».