Джина Роулендс: Лицо всех шедевров Кассаветиса

Вспоминаем все крупные планы великой актрисы, без которой не было бы ни шедевров Джона Кассаветиса, ни «Детектива Монка», ни «Ночи на земле» Джармуша. Джина Роулендс умерла 14 августа, на 94-м году жизни умерла. В большинстве некрологов ее представили как «актрису, сыгравшую в «Дневнике памяти»». Но в дневник памяти самой Роулендс куда больше, чем роль в одном фильме собственного сына: она была одной из величайших актрис XX века.
Родилась в 1930-м году в Висконсине, закончила колледж, уехала в Нью-Йорк, чтобы учиться в старейшей Академии драматического искусства. То есть, не там «где все». Тогда, в начале 1950-х, «все» учились в Actors Studio, где Ли Страсберг преподавал свой легендарный Метод (авторский парафраз системы Станиславского). Как говорила Роулендс впоследствии, ничего против Метода она не имела. В ее окружении почти все актеры были актерами Метода. С точки зрения Джины Роулендс, Метод был методом, а в профессии главным было любить.
Дальше была встреча с актером и начинающим режиссером (а заодно — язвительным и тонким критиком Метода) Джоном Кассаветисом. Одним из главных принципов режиссуры Кассаветиса было утверждение: «Для меня главное — это чувства».
Мисс Роулендс с удовольствием вспоминала, какое платье на ней было в тот день в Карнеги-холле (красное, какое же еще!), и улыбчивого молодого человека, нахально заявившего своему приятелю: «Я на ней женюсь!» И как она отказывала ему, потому что была серьезной девушкой, мечтавшей стать актрисой, подобно кумирам своей юности. Как Марлен Дитрих (она смотрела «Голубого ангела» 38 раз) и Бетт Дэвис (смотрела по несколько раз все, что удавалось найти, — а много лет спустя сыграла вместе с легендой Голливуда в «Незнакомцах»; ужасно боялась разочароваться, но очаровалась партнершей лишь сильнее).
В 1954 Джина вышла замуж за Джона Кассаветиса, но сохранила свою девичью фамилию для экрана. Она играла в театре (на Бродвее — в «Зуде седьмого года», к примеру), много снималась на телевидении — в многосерийных вестернах и криминальных драмах (в «Джонни Стаккато» — вместе с мужем), дебютировала в кино в «Высокой цене любви» (1958), стала известной благодаря роли давней зазнобы благородного ковбоя Кирка Дугласа в «Одинокие отважны» (1962). Она справилась бы в профессии и сама. Но великой ее сделали фильмы Кассаветиса.
Двадцать пять лет совместной жизни (Джон умер в 1989). Трое детей (двое из них потом снимут маму в своем кино, включая тот самый «Дневник памяти» Ника Кассаветиса). Семь совместных фильмов. Не просто «независимых», но объяснивших миру смысл и цель авторской независимости. Подлинности и обнаженности чувств «по Кассаветису» (а заодно монтажу, работе с актером и импровизации на площадке) с тех пор учатся во всех приличных киношколах.
Как режиссер, он работал самоотверженно: играл на телевидении и в кино, чтобы финансировать свои фильмы. Помимо этого, снимал их часто в собственном доме, используя родственников и детей в небольших ролях, а иногда, если средств на фильм не хватало, этот дом шел в залог кредита. Будучи перфекционистом, монтировал по полгода, не отвлекаясь на посторонние задачи, включая и семью. Джина говорила: «Я обожаю его как режиссера, но ненавижу как мужа». Силу ее «ненависти» можно ощутить в любом из их фильмов. «Интересуют только чувства», — говорил он. «Нужна любовь», — говорила она.
Кассаветис заставил Роулендс не только блистать на экране (кто в Голливуде тогда этого не умел?!), но по-настоящему сиять. Изнутри. «Тени» были сделаны почти без нее (мелькнула безымянной в сцене в баре) — ну так она в его фильмах и отвечала не за тени, а за свет. Режиссеру случалось идти на компромиссы, которые он, разумеется, ненавидел. Вот, скажем, Ребенок ждет» (1963), который продюсировал Стэнли Крамер, и результат должен был соответствовать студийному формату. В сюжете о госпитале для детей с ментальными и поведенческими отклонениями играли Берт Ланкастер и Джуди Гарланд, разворачивая на весь экран грандиозную мощь голливудского гуманизма. А потом на несколько минут появлялось то самое лицо: Джина Роулендс играла непутевую мамашу одного из мальчиков. На ее крупном плане дрожали и рассыпались страстные всполохи такого подлинного, немого и неизбывного страдания, надежды, беспомощности, растерянности, любви и еще чего-то, чему и имени нет, что мастерство прекрасных партнеров казалось отделенным от нее театральным занавесом. Это было уже не просто актерской игрой, но явлением чистейшей киногении.
Камера Кассаветиса была способна вглядываться в это лицо бесконечно. Необыкновенную витальную силу, женскую красоту и ясность в лице Джины Роулендс видели все, но он заставил разглядеть в этом лице яростную нежность, бездонное смятение в щедрой улыбке, глубину отчаяния в том, как она забавно морщит нос, и экзистенциальное бесстрашие в прямом взгляде широко посаженных глаз. Безудержное веселье златовласой героини в фильме «Лица» (1968), угасшее в одночасье от незаслуженного оскорбления. «Сердце у меня — не золотое!» — решительно и горько заявляла она, лишь в этом обнаруживая разрушительную силу самообмана.
Утонченная и надломленная Минни в «Минни и Московитц» (1971), разочаровавшаяся в романтических идеалах и обретшая что-то вроде счастья с абсолютно неподходящим, но простодушно-страстным усатым типом.
Нервная, потерянная героиня «Женщины под влиянием» (теперь его переводят как «Женщина не в себе»), бушующая от неспособности ни вместить, ни выразить свою всеобъемлющую любовь, спрятанная от мира любящим мужем и родней, просто потому что была обречена чувствовать этот мир во всей его обжигающей полноте.
Звезда театральной сцены Миртл Гордон во недооцененной «Премьере» (1977) — простая с виду история о стареющей женщине и актрисе, обернувшаяся одной из самых глубоких, бесстрашных и при этом жизнеутверждающих драм о кризисе идентичности. Не забыть, как буквально на бровях ползла по сложной траектории за кулисами пьяная в хлам артистка, чтобы, шатаясь, выйти на сцену и сыграть спектакль, гонораром за который будет заново обретенная судьба, внезапно обнаружившаяся человечность окружающих и импровизированная клоунада с Кассаветисом в финале. «Я раздавлена жестокостью этой чертовой пьесы», — говорила Миртл, имея в виду не только театр, но и жизнь.
В «Потоках любви» (1984), где Джон Кассаветис вновь был не только режиссером, но и ее партнером, ее любовь — которая не могла быть любовью без неразрешимого конфликта и трагического привкуса — уже реально лилась потоками.
Она играла в кино и у других. Безукоризненно профессионально, но лишь в четверть себя прежней. Настоящая Джина Роулендс вспыхивала на экране еще несколько раз: например, в «Другой женщине» (1988), где Вуди Аллен, объединившись с великим бергмановским оператором Свеном Нюквистом, не просто снял с почти несвойственной ему серьезностью драму об утрате и обретении себя (понятно, зачем ему понадобилась Роулендс), но и дал крупный план «в духе Бергмана». Прижатое к объективу камеры лицо пятидесяти-с-чем-то-летней героини, услышавшей за стеной горькую исповедь своего двойника, вдруг задрожало, словно от землетрясения, а в заблестевших от подавленных слез глазах, оператор дал увидеть точку беспощадно ясного света.
В «Ночи на земле» Джармуша Роулендс — гламурная и по-матерински добросердечная леди из Беверли-хиллз. Она соблазняла кастингом в кино потешную замурзанную таксистку Вайнону Райдер. Когда же строптивое дитя решительно отказалось, предпочтя фабрике грез собственную жизнь, леди просияла, прищурила глаза, наморщила нос и улыбнулась так широко, как на экране улыбалась она в прошлом.
А в альманахе «Париж, я люблю тебя» (2006) ее пожилая импозантная героиня встречала бывшего мужа перед официальным разводом и о чем-то с ним тепло говорила в бистро в Латинском квартале. Суть заключалась в том, что мужа играл Бен Газзара, давний друг и партнер Джины, а энергия воспоминаний, зримо дрожавшая между ними, никакого отношения к сюжету не имела, и главное слово — имя Джона — так и не было произнесено.
Может быть, к концу своей жизни Роулендс успела забыть обо всем этом: в день смерти матери Ник Кассаветис объявил о том, что последние пять лет она страдала болезнью Альцгеймера. Но забвение — не ее удел. Сейчас в киношколах начнутся лекции, и с экрана опять будет смотреть ее лицо, предостерегая от бесчеловечной жестокости и кинематографической беспамятности.
Автор: Лилия Шитенбург
Фото: Michael Montfort / Getty Images, Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images, Leo Fuchs / Getty Images, Leo Fuchs / Getty Images, Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images