Дональд Сазерленд — лучший злодей и детектив

Канадец, он попал в Голливуд кружным путем — через Лондон, куда в 1957 году в двадцать с небольшим отправился учиться в театральную академию. В 1960-е работал в Британии в театре и снимался в небольших ролях в кино и на телевидении (а также стал отцом сына Кифера). Поскольку некоторые фильмы довольно известные, можно отлавливать там начинающего артиста. Скажем, в «Замке живых мертвецов» с Кристофером Ли Сазерленд играет сразу три второстепенные роли, в том числе согбенную старую ведьму. А в чудном шпионском фарсе с Майклом Кейном «Мозг ценой в миллиард долларов» из серии про Гарри Палмера появляется на общем плане в белом халате и произносит фразу «В чем дело?». Пройдет несколько лет, и в другом шпионском фильме, «Орел приземлился», Кейн и Сазерленд будут уже на равных играть главные роли.