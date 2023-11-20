Дональд Сазерленд — лучший злодей и детектив

В фильмографии легендарного канадского актера, скончавшегося на 88-м году жизни, были работы и покруче диктатора Сноу. Их вспоминает Станислав Зельвенский.
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Станислав Зельвенский
Критик Кинопоиска
Великий артист почти без великих ролей, Сазерленд был иконой, но прежде всего он был профи. В течение шести десятилетий он исправно снимался в двух-трех картинах ежегодно. Не все они были исключительно хороши (хотя откровенной ерундой тоже были нечасто), и начиная с 1990-х Сазерленд выходил, как правило, на втором плане. Но он никогда не халтурил, не экономил на своей харизме и классической технике. Его участие автоматически означало, что в фильме что-то есть.
Высоченный, худой, носатый, с прозрачными печальными, насмешливыми глазами, тонким ртом и низким голосом, в относительно молодые годы он равно убедительно играл жертв и психопатов. А с возрастом переключился в основном на фигуры, облеченные властью и знанием: военные, политики, судьи, священники, патриархи семейств. Он мог появиться в кадре, чтобы сообщить, что Кеннеди убило ЦРУ («Джон. Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе») или что высадка американцев на Луну была заговором («Падение луны»), и героям ничего не оставалось, как в это поверить.
Канадец, он попал в Голливуд кружным путем — через Лондон, куда в 1957 году в двадцать с небольшим отправился учиться в театральную академию. В 1960-е работал в Британии в театре и снимался в небольших ролях в кино и на телевидении (а также стал отцом сына Кифера). Поскольку некоторые фильмы довольно известные, можно отлавливать там начинающего артиста. Скажем, в «Замке живых мертвецов» с Кристофером Ли Сазерленд играет сразу три второстепенные роли, в том числе согбенную старую ведьму. А в чудном шпионском фарсе с Майклом Кейном «Мозг ценой в миллиард долларов» из серии про Гарри Палмера появляется на общем плане в белом халате и произносит фразу «В чем дело?». Пройдет несколько лет, и в другом шпионском фильме, «Орел приземлился», Кейн и Сазерленд будут уже на равных играть главные роли.
Пока шла Вьетнамская война, фильмов про нее в Америке почти не было, но можно было снимать про другие войны, часто с прозрачным намеком. Сазерленд прославился как раз в таком кино в амплуа преимущественно комическом. Он стал одним из «Грязной дюжины» и «Героев Келли», сыграл в «Военно-полевом госпитале» хирурга Пирса, саркастичного анархиста — роль, сделавшую его звездой наступающих 1970-х.
Дальше был печальный сыщик Клют, приехавший из глубинки в порочный Нью-Йорк, в одноименном параноидальном детективе Алана Дж. Пакулы. Джейн Фонда, игравшая в «Клюте» кол-герл (и получившая за это «Оскар»), на год или два стала подругой Сазерленда и заразила его антивоенным активизмом.
Он сыграл в двух фильмах про Голливуд — растерянного режиссера в «Алексе в Стране чудес», комедии Пола Мазурски а-ля «Восемь с половиной» (вскоре настоящий Феллини возьмет Сазерленда на роль Казановы), и влюбленного бухгалтера в «Дне саранчи» Шлезингера (его персонаж по имени Гомер Симпсон не главный, но, пожалуй, самый запоминающийся герой экранизации, и именно вокруг него построена шокирующая развязка).
В двух фильмах Сазерленд играет отца, опустошенного смертью ребенка. Первый — хоррор «А теперь не смотри» Николаса Роуга — наверное, самый важный эпизод в карьере артиста. Его вопль с утонувшей дочерью на руках, его интимные сцены с героиней Джули Кристи, небывало откровенные по тем (да и по этим) временам, — материал для хрестоматий. Второй фильм, драма Роберта Редфорда «Обыкновенные люди» — куда менее броская, но тончайшая психологическая работа.
Из картин тех лет можно также выделить ремейк «Вторжения похитителей тел» (с еще одним знаменитым криком), триллер «Ушко иголки», где Сазерленд превосходно играет нацистского шпиона на шотландском островке, и, конечно, «Двадцатый век» Бертолуччи. В коммунистическом эпосе, где герой Де Ниро символизирует увядающую аристократию, а Депардье — витальный народ, Сазерленду досталась самая незавидная роль управляющего-фашиста. Здесь все патологическое, что есть в актере, выкручено до упора; не всякий смог бы как ни в чем не бывало сниматься в дурацких комедиях («Солянка по-кентуккийски», «Зверинец») через год после того, как головой убил в кадре кошку.
Период главных ролей довольно быстро закончился. И по характеру дарования, и, собственно, по возрасту Сазерленду нужно было взрослое кино, а уже с 1980-х его стали снимать все меньше. Тем не менее он играл с Аль Пачино в провальной «Революции» про рождение США и с Брандо в «Сухом белом сезоне» про апартеид, изводил Сталлоне в «Тюряге» и, наоборот, сам сидел за пироманию в «Обратной тяге», летал в космос с Клинтом Иствудом и выдавал замуж Киру Найтли. Постепенно Сазерленд превратился в величественного седобородого старца с пронзительным взглядом и именно в таком качестве однажды очутился, проскочив Хогвартс и Средиземье, диктатором Панема. Известно, что Сазерленд отнесся к роли Сноу с большим энтузиазмом в том числе из-за своих левых политических убеждений.
По нелепому стечению обстоятельств у актера не было не только «Оскара» (кроме почетного), но даже номинаций. Что ж, получить в 80 лет премию Teen Choice Award в категории «Лучший злодей» тоже совсем не плохо. Сазерленда будет не хватать. Образцовая карьера, прекрасная жизнь.
Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images