Колоссальный гедонист. Лишний Дон Жуан. Худрук и президент. Александр Ширвиндт

Эфрос твердо пообещал ему Дон Жуана. Особенного, мольеровского, который не столько соблазнитель, сколько богоборец, верующий «только в то, что дважды два — четыре». Ширвиндт ушел вслед за режиссером в театр на Малой Бронной, но той самой роли не случилось. У Эфроса были уже планы на другого актера. Зато он вернул долг своеобразным способом, дав Ширвиндту роль пусть и не главную и даже, кажется, не вошедшую в канон его самых популярных ролей, зато определяющую, объясняющую внутреннее устройство этого актера лучше и точнее, чем остальные. В шекспировской комедии «Как вам это понравится» Ширвиндт сыграл Жака-меланхолика. Пока аристократическая детвора носится по Арденнскому лесу в поисках любви, а герцоги и графы делят власть, одинокий Жак тихонько грустит на полянке. Зато каждое слово из его печальных размышлений знает любой человек театра, ну хотя бы несколько: «Весь мир — театр, // Мужчины, женщины, все люди в нем — актеры, // У них свои есть выходы, уходы, // И каждый не одну играет роль…» Эфрос разглядел в Ширвиндте эту отдельность, одиночество даже в кругу своих, печаль о несбывшемся.