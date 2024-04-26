Разобрались, почему в кинотеатрах стало так много рекламы

Представитель одной из кинокомпаний, получившей безвозвратную поддержку в прокате, рассказал нам, что по условиям выделенной субсидии к фильму должен прикрепиться трейлер одного из онлайн-сериалов, созданных при поддержке Института развития интернета. Согласно приказу Фонда кино № 125 от 18 декабря 2023 года, кинокомпания должна обеспечить показ установленного министерством культуры блока трейлеров продолжительностью не более трех минут. Например, продолжительность хардлока к фильму «Летучий корабль» составила 14 минут 9 секунд, из которых 3 минуты 36 секунд пришлось на ролики видеосервисов. Среди них были трейлеры проектов «Многодетство» о многодетной семье, которая строит дом мечты, и анимационного сериала «Невский» о приключениях супергероя Невского и его команды, а к картине «Мастер и Маргарита» пришили ролики драмы «ГДР» о кагэбэшниках, защищающих родину на изломе перестройки, и триллера «Клипот» о золотой молодежи, увлекшейся подрывной деятельностью. Как считает один из собеседников Кинопоиска, реклама проектов, созданных при поддержке ИРИ, вряд ли будет транслироваться постоянно, потому что Фонд кино в декабре разово выдал безвозвратные средства на поддержку, и пока неизвестно, планируется ли такая помощь повторно. Ранее ФК организовывал поддержку проката отечественных фильмов на возвратной основе: согласно приказу ФК № 6 от 29 января 2024 года, в рамках возвратной помощи объем выделяемых средств не может превышать 70% сметной стоимости проката проекта. Деньги выделяются на нужды, аналогичные в случае поддержки на безвозвратной основе, то есть на рекламу, тиражирование копий и т. д. На условиях стопроцентной возвратности поддержку в 2023 году получили фильмы «Холоп 2» (35 млн рублей вдобавок к 36 миллионам безвозвратных) и «Конец славы» (27 миллионов). В конце 2022 года финансирование в размере 50 млн рублей было выделено картине «Мира».