Картину полюбили прежде всего благодаря главному герою. Экранный Форрест Гамп — это простак с большим сердцем, талант с особенностями, а также с чистой душой и прекрасным детским взглядом на мир. Книжный персонаж совсем иной. Это огромный детина и, скорее, савант, то есть аутист с гениальностью в отдельных сферах вроде математики. При этом ему не чужды пороки: употребление веществ, беспорядочные половые связи и прочие формы аморального поведения. Для писателя Уинстона Грума Форрест был, скорее, сатирическим персонажем. Но сценарист Эрик Рот трансформировал образ, лишив Форреста острых и мрачных черт и сделав его почти идеалом человечности, примером искренности, добродушия и вместе с тем несгибаемости.

Этим ключевым изменением Эрик Рот не ограничился. Он также вырезал из фильма ряд событий книги вроде полета Форреста в космос или спасения утопающего Мао Цзэдуна. На экране они бы явно утяжелили и затянули повествование. Меняя фабулу и образы персонажей, Рот, по сути, оставил нетронутым только сквозной мотив прохождения Форреста Гампа через американскую историю. В итоге после всех изменений другой стала и общая интонация истории. Если книга — это довольно циничное высказывание с упором на сатирическую комедию, то фильм мелодраматичен и местами по-настоящему пронзителен. И это более мягкое настроение, очевидно, помогло картине завоевать широкую аудиторию.