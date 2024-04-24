«Олененок»: запойно смотрим жуткий сериал про сталкершу, основанный на реальных событиях

На Netflix новый хит — британский мини-сериал Ричарда Гэдда «Олененок» о неудачливом комике, неожиданно ставшем целью безумной сталкерши. Сериал мгновенно завирусился в социальных сетях и стал самым популярным проектом стриминга в этом месяце (мировой хит — 2,6 миллиона зрителей). В первые четыре дня интерес к шоу был умеренный, а вот с пятого по одиннадцатый день его смотрение увеличилось на 408%.

Ричард Гэдд

Пронзительная трагикомедия заинтересовала зрителей не только непредсказуемым развитием событий, но и тем, что основана на реальной истории создателя сериала. Рассказываем о проекте подробнее и без спойлеров.

О чем это

Донни (Ричард Гэдд) мечтает стать популярным комиком, но пока работает барменом в одном из пабов в Камдене и терпит поражение за поражением в попытках развлечь лондонскую аудиторию во время вечерних открытых микрофонов. Все меняется, когда однажды в паб заходит печальная незнакомка. Женщина занимает место за барной стойкой, но не делает заказ, объяснив это тем, что у нее нет денег. Донни доброжелательно предлагает налить чашку чая за его счет. Марта (Джессика Ганнинг) поднимает глаза, и в них Донни видит не только искреннюю благодарность, но и что-то еще.

Доброта бармена становится для женщины спасательным кругом. Вчерашний незнакомец мгновенно оборачивается лучшим другом, а затем возлюбленным. Вычислив электронную почту Донни, Марта начинает писать ему письма. Много писем. В одних она называет его «своим олененком» и признается в самых нежных чувствах, а в других агрессивно вторгается в личную жизнь адресата, требуя подробной отчетности о его делах. Каждое сообщение заканчивается стандартной и многим знакомой фразой «Отправлено с моего iPhone», но Донни замечает, что у женщины даже нет смартфона.

Джессика Ганнинг (справа)

Марта не пропускает ни одну из смен Донни, приходит к открытию, берет диетическую колу со льдом, к которой никогда не притрагивается, рассказывает невероятные истории из своей жизни и уходит поздно ночью, когда приходит время закрывать заведение. Чем занимается женщина, которая может себе позволить проводить дни и ночи в пабе? Донни провел собственное расследование и выяснил, что ни одна из историй Марты не является правдой. Она не работает в юридической фирме, не была знакома с известными личностями, о которых рассказывает, и уж тем более не занимается «одновременно несколькими интересными проектами». На самом деле, Марта — настоящая преступница, которая в прошлом уже отбывала срок за преследование бывшего босса.

С каждым новым письмом Марта становится все настойчивее: «Я купила корзинку для пикника», «Отпразднуем мой день рождения вместе?», «Когда ты меня поцелуешь?», «Олененок, почему ты все время молчишь?». Сообщения Марты доводят Донни до предела, но он не обращается в полицию. Почему? В тот момент, когда вы меньше всего этого ожидаете, сериал делает резкий поворот и уводит повествование в другую, абсолютно неожиданную сторону.

Кто это снял и что случилось на самом деле

В 2015 году будущая преследовательница (имя, возраст, внешний облик и даже манера речи были изменены) вошла в паб и встретилась с автором сериала Ричардом Гэддом. Ему тогда было 20 лет, «Марте» — за сорок. Молодой шотландский комик, в то время подрабатывающий барменом из-за отсутствия выступлений, действительно предложил незнакомке бесплатный напиток, после чего началась невероятная история преследования, подошедшая к концу только в 2017 году.

Прямо во время активного сталкинга, в 2016 году, Гэдд придумал выступление под названием Monkey See Monkey Do (сейчас недоступно онлайн), с помощью которого пытался справиться с травмирующим опытом прошлого. Завершив работу, комик отправился на Эдинбургский фестиваль искусств Fringe, где одержал победу в номинации «Лучшее комедийное шоу». Выступление Гэдда имело ошеломительный успех. Сразу после премьеры комик восемь недель проводил аншлаговые показы в лондонском Сохо, а затем прокатился с гастролями по Великобритании и Европе.

Ричард Гэдд

Все это время он продолжал получать письма от «Марты». За годы преследований Гэдд получил от нее 41 071 электронное письмо, 350 часов голосовой почты, 790 постов и сообщений в социальных сетях и 106 страниц писем. Только спустя много лет, когда преследовательница стала угрожать жизни и здоровью близких Гэдда, он наконец обратился в правоохранительные органы, хоть и не был до конца уверен, чего хочет добиться этим заявлением. Комик понимал, что у него нет желания посадить «Марту» за решетку. Он и сейчас считает, что женщина психически нездорова и нуждается в медицинской помощи, а не в тюремном заключении.

Ричард Гэдд не рассказывает, что случилось с настоящей «Мартой». В социальных сетях он попросил зрителей перестать искать преследовательницу: «Пожалуйста, перестаньте предполагать, кто бы это мог быть из реальных людей. Суть нашего шоу не в этом. С любовью, Ричард». Известно, что она не отбывает срок, но режиссер называет вопрос решенным и не боится, что «Марта» может посмотреть сериал и предпринять новые действия. Возможно, она проходит лечение, как того и хотел Гэдд.

Джессика Ганнинг

В 2019 году комик объединил шоу Monkey See Monkey Do с историей преследования и создал моноспектакль под названием «Олененок», который в скором времени заинтересовал представителей Netflix. Гэдд признавался, что, несмотря на многолетнее переосмысление травмирующих событий, именно телевизионная адаптация помогла ему справиться с монстрами из прошлого.

Что пишут критики

«Олененок» получил исключительно положительные отзывы критиков и крайне высокие оценки зрителей. В британском издании Independent сериал назвали «зрелым проектом, который вызывает скорее беспокойство, чем смех», в The Guardian — «самым пугающим сериалом года».

На портале But why tho? «Олененка» сравнили с такими сериалами, как «Я могу уничтожить тебя» (шоу тоже было основано на личном опыте сценаристки и актрисы, которая пережила сексуализированное насилие и решила разобраться в том, как это повлияло на ее жизнь) и «Дрянь», — работами, в которых центральное место занимает комедийный персонаж с болезненным прошлым, страдающий от саморазрушающего поведения. «Сериал представляет собой изнурительное, интимное и жестокое исследование человеческого состояния. С неоднозначным финалом, который отказывается давать нам простые ответы», — пишет Эллисон Джонсон.

Портал A Art Tv Review назвал «Олененка» «эмоционально резонансным путешествием, выходящим за рамки традиционной комедии», а Serie Totaal Magazine отметил, что «приятно иметь дело с сериалом, который идет в противоположную от своего описания сторону».

Вердикт

Ричард Гэдд

Снятый в удобном формате 30-минутных эпизодов, «Олененок» способен захватить внимание невероятной историей и шокировать неожиданным сюжетным поворотом. Это семисерийный сеанс терапии, который не только помогает автору пережить травматичные периоды жизни, но и дает зрителям возможность убедиться в необходимости искать в себе силы противостоять злу.

В одном из интервью Ричард Гэдд выразил недовольство тем, что в кино и на телевидении сталкинг часто романтизируют, потому что в действительности это крайне опасная психологическая болезнь, требующая серьезного к себе отношения. В подтверждение своих слов комик создал крайне жестокий и правдивый сериал, в котором не только показал негативные последствия сталкинга, но и продемонстрировал собственные ошибки. «Это реальная история моей жизни, — говорит Гэдд. — Я не хотел, чтобы она выглядела как история жертвы. У всех есть плохие стороны, и все иногда совершают ошибки».

Джессика Ганнинг

Теперь, после пяти лет работы над «Олененком», Гэдд наконец готов отпустить прошлое и заняться другими проектами. Известно, что комик приступил к написанию сценария еще одного мини-сериала, но на этот раз для BBC. Проект получил рабочее название «Львы». В нем Гэдд планирует пойти по стопам режиссера Шона Дуркина («Стальная хватка») и поставить под сомнение распространенные убеждения о том, каким должен быть настоящий мужчина.

Автор: Яна Телова