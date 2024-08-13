9 «хичкоковских блондинок»: в чем их феномен

Лаконичнее всего сюжет фильма описал сам автор: «Это рассказ о девушке, которая не знает, кто она такая. Она психопатка, клептоманка, у нее фобия секса, в конце концов она понимает отчего». Хичкок лично приезжал в Монако со сценарием и пытался уговорить Грейс Келли вернуться в Голливуд (об этом частично рассказывает биографическая лента «Принцесса Монако» с Николь Кидман), и принц Ренье дал предварительное согласие на съемки. Однако монегаски сильно возмутились, что их принцесса будет играть воровку да еще и участвовать в любовных сценах с Шоном Коннери. Вдобавок тогда обострились отношения между Францией и Монако, и политическое влияние Грейс стало более ощутимым, так что принцесса отказалась от роли. Коннери играл мужа главной героини, и после репетиции нескольких сцен с ним Типпи спросила Хичкока: «Марни настолько фригидна, что начинает вопить при одном только приближении к ней мужчины. Вы видите его? — она указала в сторону Коннери. — Ну и как я должна с этим справиться?» На это Хичкок язвительно ответил: «Это и называется актерское мастерство, милочка!» До замужества Марни крала деньги из сейфов компаний, в которых трудилась, а затем переезжала в другой штат. Для маскировки она меняла цвет волос. Впервые мы видим ее со спины — это изящная брюнетка в темно-сером костюме с желтой сумкой подмышкой. Цвет ридикюля буквально кричит, что в нем деньги. Потом краска смоется под душем и перед зрителем предстанет блондинка, которая чуть позже перекрасится в шатенку. Гардероб Марни элегантный, но консервативно сдержанный, что соответствует ее секретарским обязанностям. Хичкок и Хэд намеренно выбирал приглушенные тона, чтобы героиня могла слиться с толпой. Выйдя замуж, она начинает носить вещи более замысловатых силуэтов и насыщенных оттенков.