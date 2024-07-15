Миа Гот — новая королева хоррора, которую сравнивают со свинкой Пеппой и полюбил Скорсезе

В киноиндустрии, как и в моделинге, Миа оказалась случайно. В 18 лет она пришла на кастинг для второй части «Нимфоманки» — шокирующе откровенной драмы Ларса фон Триера. Постановщик попросил актрису снять с себя всю одежду, представить, что ее кошка умерла, а затем прочитать реплики. Несмотря на дискомфорт, Гот справилась: «К концу казалось, что моя кошка действительно умерла. Я думала о ней не как о животном, а как о члене семьи. И чувствовала себя опустошенной». Триер был впечатлен способностями юной британки и без раздумий отдал ей роль. В фильме она сыграла одинокую и ранимую Пи, которая после знакомства с Джо (Шарлотта Генсбур) очень быстро к ней привязывается.