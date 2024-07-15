Миа Гот — новая королева хоррора, которую сравнивают со свинкой Пеппой и полюбил Скорсезе

Эта девушка работала с Ларсом фон Триером и Лукой Гуаданьино, покорила Голливуд с первой попытки и побывала на многих фестивалях. В «Максин», заключительном фильме X-трилогии Тая Уэста, Миа Гот сыграла жестокую и ранимую психопатку-садистку. Рассказываем, что еще нужно знать о британке, которую называют главной королевой хоррора нашего времени.
Воспитывалась в творческой семье и строила карьеру модели
Миа Джипси Мелло да Сильва Гот родилась в Лондоне в 1993 году. У ее матери бразильское происхождение, у отца — канадское. Первые пять лет жизни Миа жила в Бразилии, где в ее воспитании, помимо молодых родителей (маме было всего 20), принимала участие бабушка Мария Глэдис — бразильская актриса, которая играла в театре и снималась в популярных телесериалах (например, в «Совершенной красоте»). «Она брала меня на съемочные площадки, — вспоминает Гот. — И там я впервые столкнулась с миром кино и поняла, чем хочу заниматься». Ее дедушка Ли Яффе снимал концептуальное кино, писал картины и продюсировал записи для пионера регги Джо Хиггса.
В 13 лет Миа заметил модельный скаут на музыкальном фестивале в Лондоне, а в 15 она подписала контракт с агентством Storm. Девушка снималась для каталогов универмагов и неплохо зарабатывала, однако попасть на съемки к люксовым брендам не удавалось. «Это была хорошая работа на каталоги магазина BHS. Мир моды стал гораздо более благосклонен ко мне только после того, как я стала актрисой», — рассказывает Миа в интервью Another Mag. Сейчас она убеждена, что отсутствие заезженных съемок помогло ее кинокарьере, ее неординарную внешность открыли режиссеры, а не модельные скауты.
Ее дебюту в кино помог Триер
В киноиндустрии, как и в моделинге, Миа оказалась случайно. В 18 лет она пришла на кастинг для второй части «Нимфоманки» — шокирующе откровенной драмы Ларса фон Триера. Постановщик попросил актрису снять с себя всю одежду, представить, что ее кошка умерла, а затем прочитать реплики. Несмотря на дискомфорт, Гот справилась: «К концу казалось, что моя кошка действительно умерла. Я думала о ней не как о животном, а как о члене семьи. И чувствовала себя опустошенной». Триер был впечатлен способностями юной британки и без раздумий отдал ей роль. В фильме она сыграла одинокую и ранимую Пи, которая после знакомства с Джо (Шарлотта Генсбур) очень быстро к ней привязывается.
Здесь же она встретила Шайа ЛаБафа, за которого впоследствии вышла замуж и родила от него ребенка. Даже спустя годы Гот называет свой дебют «лучшим знакомством с кинематографом»: «Ларс не имеет равных как режиссер, и я многому научилась, работая с ним и невероятно талантливыми актерами. Это одно из моих самых дорогих воспоминаний».
Ее называют лицом современного хоррора
Типаж девушки с детскими чертами лица полюбили артхаусные режиссеры, авторы психологических триллеров и хорроров. В «Лекарстве от здоровья» Гора Вербински актриса играет пациентку высокогорной психиатрической лечебницы, а в ремейке «Суспирии» Луки Гуаданьино исполняет роль ученицы танцевальной школы, которая больше напоминает ведьминскую секту.
Безусловной звездой ужасов Гот стала в 2022 году после участия в «X» Тая Уэста. В ретрослэшере о съемках порно на ферме Миа играет сразу двух персонажей — молодую девушку Максин, мечтающую о славе порноактрисы, и сумасшедшую кровожадную старушку по имени Пэрл. Мировая премьера «X» состоялась на фестивале SXSW, где картина получила лестные отзывы. Через пять месяцев вышла предыстория рокового ранчо, в создании которой Гот участвовала не только как актриса, но и как соавтор сценария. На премьере на Венецианском кинофестивале публика влюбилась в «Пэрл». Критики хвалили выдающуюся работу Миа, а фанаты резали ее 10-минутный кухонный монолог на ролики в TikTok. Мартин Скорсезе заявил, что не смог уснуть после картины: «Я был очарован, потом встревожен, а затем настолько выбит из колеи, что мне было трудно заснуть. Но я не мог перестать смотреть».
Миа Гот беспокоит то, что хоррорам по-прежнему не уделяют достаточно внимания жюри престижных премий. «Мне кажется, политика отбора фильмов не очень честная и не зависит только от качества проекта, — пожаловалась она в недавнем интервью для Rotten Tomatoes. — Перемены необходимы. Должен произойти сдвиг, если Академия хочет наладить взаимодействие с более широкой аудиторией. Думаю, что номинирование хорроров на „Оскар“ пошло бы премии на пользу».
Она готова идти на жертвы
И в «X», и в «Пэрл» Миа говорит с идеальным американским акцентом, хотя в жизни голос артистки звучит иначе. Настолько по-другому, что всплывший в сети ролик шестилетней давности с ее интервью буквально взорвал интернет. Пользователи, которые никогда не слышали британского произношения Гот, обсуждали ее голос и сравнивали актрису со свинкой Пеппой. «У Гот голос и манеры человека, который теряет сознание от присутствия крови, — написал один из фанатов в соцсетях. — А затем она появляется на экране и становится самой жуткой маленькой сволочью, что вы когда-либо видели. Вот это я понимаю актерская игра».
Она так серьезно подходят к ролям, что не только готова изменить произношение, но и может отказаться от гигиены! На съемках постапокалиптической драмы Стивена Финглтона «Специалист по выживанию» Миа Гот жила в палатке, соблюдала строгую диету и не мылась пять недель, чтобы выглядеть как человек, который находится на грани. В беседе с The Guardian актриса без смущения призналась: «Я знаю, что от меня ужасно воняет».
Какие фильмы с Миа Гот стоит посмотреть
Если карточка фильма черная, значит он доступен в вашей подписке на Кинопоиске
Смешная экранизация романа Джейн Остин с Аней Тейлор-Джой в главной роли.
Стильный ремейк культового хоррора Дарио Ардженто.
Феминистическое фэнтези про мир без мужчин.
Драматический хоррор о призраках прошлого в маленьком приморском городке.
Продолжение эротического путешествия Шарлотты Генсбур.
Короткий метр Луки Гуаданьино, вдохновленный коллекцией Valentino.
Основанная на реальных событиях драма об альпинистах, которые пытаются выжить на заснеженной вершине.
Этот текст впервые был опубликован в феврале 2023 года. Мы обновили его в связи с выходом в прокат фильма «Максин ХХХ»
Автор: Никита Демченко, Кира Голубева
Фото: Michel Dufour/WireImage / Getty Images