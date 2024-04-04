Ален Делон: самая неудобная звезда французского кино

18 августа на восемьдесят девятом году жизни скончался Ален Делон. Его называли последней суперзвездой золотого века французского кино, он был одним из главных секс-символов Франции шестидесятых-семидесятых годов. Последние десять лет Делон не снимался и постепенно уходил в сумрак деменции, пока вокруг кипела борьба родственников за будущее наследство.

Прощай, Самурай

О смерти великого актера утром в воскресенье сообщили его дети в совместном заявлении прессы, впервые за долгое время придя к согласию хоть в каком-то вопросе.

«Ален Фабьен, Анушка, Энтони и [его собака] Лубо глубоко опечалены известием о кончине отца. Он мирно ушел из жизни в своем доме в Души в окружении своих троих детей и других членов семьи», — сказано в заявлении.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсетях, что Делон своими актерскими работами «заставлял мир мечтать, а его незабываемое лицо потрясло наши жизни». «Меланхоличный, популярный, скрытный, он был не просто звездой, он был символом Франции», — добавил Макрон.

«Мы верили в то, что он бессмертен, — заявила министр культуры Франции Рашида Дати. — Его талант, его харизма, его аура с молодого возраста уготовили его для голливудской карьеры, но Делон выбрал Францию».

«Он был чрезвычайно скромным, сдержанным, замкнутым и даже застенчивым, — вспоминает бывший министр национального образования Жак Ланг, — он был настоящим гигантом среди актеров, пророком, принцем кино».

«Прощай, друг, — написал сценарист и режиссер Филипп Лабро, — Прекрасная фильмография. Невероятная и чарующая личность. Одной красоты недостаточно, чтобы объяснить исключительную эволюцию его таланта. Он был величайшей звездой. Настоящий самурай».

В 2019 году на Каннском кинофестивале

Долгое увядание суперзвезды

Последние годы жизни Делона были омрачены публичными скандалами, семейными драмами, личными трагедиями и проблемами со здоровьем. Еще в январе 2018 года Делон рассказал журналу Paris Match, что устал от современной жизни и уже подыскал себе часовню и гробницу неподалеку от своего поместья в Женеве. Актер почти перестал появляться на публике — последним мероприятием с его участием стал Каннский фестиваль 2019 года, где Делон получил почетную Золотую пальмовую ветвь за вклад в кинематограф.

В том же 2019 году Делон перенес инсульт, после которого и вовсе перестал покидать стены своего французского поместья — причем здание также приходило в упадок, там постоянно что-то ломалось и были проблемы с электричеством. Еще одним ударом стала смерть бывшей жены актера Натали Делон в 2021 году (неизлечимо больная раком поджелудочной железы, она прибегла к эвтаназии). Несмотря на развод, Ален продолжал поддерживать с Натали тесные отношения и после ее смерти стал готовиться к собственному добровольному уходу из жизни по медицинским показателям. Актер даже стал собирать документы для проведения процедуры эвтаназии в одной из швейцарских клиник, но так и не оформил бумаги до конца.

C женой Натали и сыном Энтони, 1965 год

В начале 2024 года семья Делонов оказалась в эпицентре очередного скандала — его сыновья, Энтони и Ален-Фабьен обвинили свою сестру Анушку во лжи и интригах — по их словам, она скрыла результаты тестов на когнитивные способности их отца и постоянно наговаривала ему всякие гадости про братьев. Анушка в долгу не осталась и заявила, что Ален Делон больше не в силах терпеть агрессивное поведение Энтони, который якобы на каждом шагу твердит, что отец «выжил из ума».

Одновременно Анушка обратилась в суд, и суд поместил пожилого актера под особый надзор, ограничив в ряде прав, в том числе в праве осуществлять сделки с недвижимостью — за них надлежало отвечать специально назначенному опекуну, личность которого судьей не разглашалась.

Согласно завещанию Делона, Анушка получит половину его имущества, вторую половину разделят между собой Энтони и Ален-Фабьен. Подобное соотношение не удивило публику — Делон всегда жаловал дочь больше, а вот сыновей воспитывал очень жестко, из-за чего у них не раз возникали проблемы и с наркотиками, и с законом.

Сложный путь наверх

Ален Делон родился неподалеку от Парижа 8 ноября 1935 года. Когда мальчику исполнилось четыре года, отец с матерью развелись, и маленький Ален попал в приемную семью. Отношения с приемными родителями сложились хорошо, но спустя несколько лет они погибли, и мальчик угодил в частный пансионат. Тут-то все и началось. Ален регулярно прогуливал уроки, дрался с другими детьми, плохо учился, его несколько раз исключали из школ.

«Когда вмешивается женщина» «Рокко и его братья»

Проблемы с дисциплиной продолжились и после, когда Делон в семнадцать лет записался в армию и отправился в Индокитай. Приказам морпех Делон подчинялся неохотно, не раз получал дисциплинарные взыскания и даже попал под трибунал по обвинению в краже джипа. Но в конечном итоге ему удалось избежать тюремного заключения, он демобилизовался и вернулся в Париж, где работал официантом в кафе и вращался в околокриминальных кругах Монмартра и Пигаль (к слову, дружбу с гангстерами он никогда и не скрывал), а затем благодаря неординарной внешности попал в кино: в 1957 году он получил свою дебютную роль в фильме «Когда вмешивается женщина». Через три года Делон снимается у Висконти в «Рокко и его братьях» — с этого момента начался его резкий взлет: помимо ролей в развлекательном жанровом кино («Черный тюльпан», «На ярком солнце» — Делон сыграл первого Джона Рипли в ряду экранизаций Хайсмит, — «Хищники») он регулярно работает в авангарде европейского арт-кино, у того же Висконти («Леопард»), Антониони («Затмение»), Дзурлини («Первая ночь покоя»).

В 1970-е годы Делон уже один из главных секс-символов французского кино, во многом благодаря криминальным драмам, таким как «Самурай», «Борсалино и компания», «Скорпион», «Красный круг»; его партнерами по экрану становились такие выдающиеся звезды как Жан Габен, Жан-Поль Бельмондо, Мирей Дарк, Джейн Фонда и Катрин Денев.

Слава Делона распространилась по всей Европе, его любили и по ту сторону Железного занавеса («Тегеран-43» был большим хитом в СССР), а после вышедшего в 1967 году «Самурая» актер стал настоящей звездой в Японии. Пожалуй, холодному очарованию его стального взгляда не поддались только Соединенные Штаты — в середине шестидесятых Делон предпринял несколько попыток пробиться в Голливуд, но снятые с его участием фильмы не имели особого успеха у зрителей.

«Самурай»

Делон продолжал активно сниматься в кино до начала нулевых, после чего практически вышел на пенсию. Его последней значимой ролью для киноманов стал загадочный и призрачный Он в «Новой волне» Годара (1990), а для широкой публики — Юлий Цезарь в кинокомиксе «Астерикс на Олимпийских играх» — актер немало поиронизировал над собственной фильмографией и фактически перетянул на себя все внимание зрителей; его фраза «Аве мне» ушла в народ.

После этого Делон снова фактически ушел из кино, а в 2017 году окончательно объявил об окончании карьеры.

Автор: Алексей Ионов

Фото: Legion-Media, Corbis / Corbis via Getty Images, Archive Photos / Getty Images

