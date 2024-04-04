Ален Делон: самая неудобная звезда французского кино

18 августа на восемьдесят девятом году жизни скончался Ален Делон. Его называли последней суперзвездой золотого века французского кино, он был одним из главных секс-символов Франции шестидесятых-семидесятых годов. Последние десять лет Делон не снимался и постепенно уходил в сумрак деменции, пока вокруг кипела борьба родственников за будущее наследство.
Прощай, Самурай
О смерти великого актера утром в воскресенье сообщили его дети в совместном заявлении прессы, впервые за долгое время придя к согласию хоть в каком-то вопросе.
«Ален Фабьен, Анушка, Энтони и [его собака] Лубо глубоко опечалены известием о кончине отца. Он мирно ушел из жизни в своем доме в Души в окружении своих троих детей и других членов семьи», — сказано в заявлении.
Президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсетях, что Делон своими актерскими работами «заставлял мир мечтать, а его незабываемое лицо потрясло наши жизни». «Меланхоличный, популярный, скрытный, он был не просто звездой, он был символом Франции», — добавил Макрон.
«Мы верили в то, что он бессмертен, — заявила министр культуры Франции Рашида Дати. — Его талант, его харизма, его аура с молодого возраста уготовили его для голливудской карьеры, но Делон выбрал Францию».
«Он был чрезвычайно скромным, сдержанным, замкнутым и даже застенчивым, — вспоминает бывший министр национального образования Жак Ланг, — он был настоящим гигантом среди актеров, пророком, принцем кино».
«Прощай, друг, — написал сценарист и режиссер Филипп Лабро, — Прекрасная фильмография. Невероятная и чарующая личность. Одной красоты недостаточно, чтобы объяснить исключительную эволюцию его таланта. Он был величайшей звездой. Настоящий самурай».
Долгое увядание суперзвезды
Последние годы жизни Делона были омрачены публичными скандалами, семейными драмами, личными трагедиями и проблемами со здоровьем. Еще в январе 2018 года Делон рассказал журналу Paris Match, что устал от современной жизни и уже подыскал себе часовню и гробницу неподалеку от своего поместья в Женеве. Актер почти перестал появляться на публике — последним мероприятием с его участием стал Каннский фестиваль 2019 года, где Делон получил почетную Золотую пальмовую ветвь за вклад в кинематограф.
В том же 2019 году Делон перенес инсульт, после которого и вовсе перестал покидать стены своего французского поместья — причем здание также приходило в упадок, там постоянно что-то ломалось и были проблемы с электричеством. Еще одним ударом стала смерть бывшей жены актера Натали Делон в 2021 году (неизлечимо больная раком поджелудочной железы, она прибегла к эвтаназии). Несмотря на развод, Ален продолжал поддерживать с Натали тесные отношения и после ее смерти стал готовиться к собственному добровольному уходу из жизни по медицинским показателям. Актер даже стал собирать документы для проведения процедуры эвтаназии в одной из швейцарских клиник, но так и не оформил бумаги до конца.
В начале 2024 года семья Делонов оказалась в эпицентре очередного скандала — его сыновья, Энтони и Ален-Фабьен обвинили свою сестру Анушку во лжи и интригах — по их словам, она скрыла результаты тестов на когнитивные способности их отца и постоянно наговаривала ему всякие гадости про братьев. Анушка в долгу не осталась и заявила, что Ален Делон больше не в силах терпеть агрессивное поведение Энтони, который якобы на каждом шагу твердит, что отец «выжил из ума».
Одновременно Анушка обратилась в суд, и суд поместил пожилого актера под особый надзор, ограничив в ряде прав, в том числе в праве осуществлять сделки с недвижимостью — за них надлежало отвечать специально назначенному опекуну, личность которого судьей не разглашалась.
Согласно завещанию Делона, Анушка получит половину его имущества, вторую половину разделят между собой Энтони и Ален-Фабьен. Подобное соотношение не удивило публику — Делон всегда жаловал дочь больше, а вот сыновей воспитывал очень жестко, из-за чего у них не раз возникали проблемы и с наркотиками, и с законом.
Сложный путь наверх
Ален Делон родился неподалеку от Парижа 8 ноября 1935 года. Когда мальчику исполнилось четыре года, отец с матерью развелись, и маленький Ален попал в приемную семью. Отношения с приемными родителями сложились хорошо, но спустя несколько лет они погибли, и мальчик угодил в частный пансионат. Тут-то все и началось. Ален регулярно прогуливал уроки, дрался с другими детьми, плохо учился, его несколько раз исключали из школ.
Проблемы с дисциплиной продолжились и после, когда Делон в семнадцать лет записался в армию и отправился в Индокитай. Приказам морпех Делон подчинялся неохотно, не раз получал дисциплинарные взыскания и даже попал под трибунал по обвинению в краже джипа. Но в конечном итоге ему удалось избежать тюремного заключения, он демобилизовался и вернулся в Париж, где работал официантом в кафе и вращался в околокриминальных кругах Монмартра и Пигаль (к слову, дружбу с гангстерами он никогда и не скрывал), а затем благодаря неординарной внешности попал в кино: в 1957 году он получил свою дебютную роль в фильме «Когда вмешивается женщина». Через три года Делон снимается у Висконти в «Рокко и его братьях» — с этого момента начался его резкий взлет: помимо ролей в развлекательном жанровом кино («Черный тюльпан», «На ярком солнце» — Делон сыграл первого Джона Рипли в ряду экранизаций Хайсмит, — «Хищники») он регулярно работает в авангарде европейского арт-кино, у того же Висконти («Леопард»), Антониони («Затмение»), Дзурлини («Первая ночь покоя»).
В 1970-е годы Делон уже один из главных секс-символов французского кино, во многом благодаря криминальным драмам, таким как «Самурай», «Борсалино и компания», «Скорпион», «Красный круг»; его партнерами по экрану становились такие выдающиеся звезды как Жан Габен, Жан-Поль Бельмондо, Мирей Дарк, Джейн Фонда и Катрин Денев.
Слава Делона распространилась по всей Европе, его любили и по ту сторону Железного занавеса («Тегеран-43» был большим хитом в СССР), а после вышедшего в 1967 году «Самурая» актер стал настоящей звездой в Японии. Пожалуй, холодному очарованию его стального взгляда не поддались только Соединенные Штаты — в середине шестидесятых Делон предпринял несколько попыток пробиться в Голливуд, но снятые с его участием фильмы не имели особого успеха у зрителей.
Делон продолжал активно сниматься в кино до начала нулевых, после чего практически вышел на пенсию. Его последней значимой ролью для киноманов стал загадочный и призрачный Он в «Новой волне» Годара (1990), а для широкой публики — Юлий Цезарь в кинокомиксе «Астерикс на Олимпийских играх» — актер немало поиронизировал над собственной фильмографией и фактически перетянул на себя все внимание зрителей; его фраза «Аве мне» ушла в народ.
После этого Делон снова фактически ушел из кино, а в 2017 году окончательно объявил об окончании карьеры.
Автор: Алексей Ионов
Фото: Legion-Media, Corbis / Corbis via Getty Images, Archive Photos / Getty Images