5 лучших фильмов фестиваля Voices: о чем они и когда выйдут в прокат

Загадочное мокьюментари Романа Михайлова, мистический школьный саспенс из Бельгии, новый утешительный Иван Соснин и другие открытия фестиваля в Вологде.



Voices — один из важных региональных кинофестивалей. Он проводится в Вологде с 2010 года. Из-за организационных проблем на рубеже 2010 — 2020-х фестиваль несколько лет не проводился, но в 2022-м был полноценно реанимирован. С самого его основания им занимается директор Максим Горбов, с 2022 года — куратор кинопрограмм, кинокритик Сергей Дешин. В конкурсе Voices в этом году было пять фильмов, а всего на фестивале показали около 40 картин.

Доброе кино про сигналы из космоса

Конкурс: призы в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер»

Лёша (Максим Стоянов) вырос в небольшой деревне на Урале, где все считают его особенным, чудаком. Слабослышащий парень с детства жаждет связаться с инопланетянами: рисует лопатой круги на снегу, собирает приемник, чтобы поймать сигнал из космоса. Лёша отгораживается от мира стеной мусора, из которого строит высокую башню-флигель. В один прекрасный день сигнал принят молчаливой девочкой (Алёна Мирошникова), которая начинает общаться с Лёшей телепатически, транслируя свои мысли в его слуховой аппарат.

«Пришелец» — второй полный метр Ивана Соснина, известного добрым (но ироничным и неглупым) кино о семейных проблемах («Далекие близкие», «Интервью»). История Лёши — это тоже в каком-то смысле семейная драма: герой ищет родственную душу, готовую принять его таким, какой он есть, со всеми чудачествами. Стилистически это что-то вроде русской версии «Планеты Ка-Пэкс», где Стоянов — Кевин Спейси с поправкой на нордическое спокойствие. Лёше не очень уютно среди косных односельчан, которые смотрят на чудака с подозрением и уже берутся за вилы. Пришелец даже интересуется, не желает ли его контактер релоцироваться в другую галактику, где, по словам инопланетянина, уже проживает мать Лёши, пропавшая несколько лет назад.

Любовный треугольник и дрессированный питбуль

Конкурс: приз за лучшую роль (Рафаэль Кенар)

В одной французской деревеньке жили-были Дог (Антони Бажон) и Миралес (Рафаэль Кенар), друзья не разлей вода. Один все молчал да думал о своем, а второй не лез за словом в карман и всегда лез на рожон. Один имел хорошую профессию повара, но не спешил жариться у плиты, а другой болтался-болтался, да и решил завербоваться в армию. За что и получил обидную кличку «цепного пса режима». Но идеальный броманс разрушила не армия: в деревню прибыла красавица Эльза (Галатея Беллуджи) и похитила сердце Дога.

«Цепной пес» — режиссерский дебют актера Жан-Батиста Дюрана. Эта разговорная драма, построенная во многом на актерской химии и трюках дрессированной собаки (пес тут есть и настоящий — второй, четвероногий друг Миралеса, огромный питбуль), наделала шуму во Франции, получив пять номинаций на премию «Сезар» (и победив в двух — «Самый многообещающий актер» и «Лучший дебют»). Собачка в касте — беспроигрышный рецепт успеха у зрителей (см. китайский хит «Черный пес»), но как фестивальное кино «Цепной пес» немного простоват и предсказуем. Тем не менее нельзя не проникнуться историей настоящей дружбы, рассказанной Жан-Батистом Дюраном с теплой и доброжелательной интонацией.

Мистический саспенс про бельгийскую школу

Спецпоказ

Сегодня Холли не пошла в школу. Но не потому, что ее совсем затравили одноклассники, обзывающие нелюдимую девочку ведьмой. Холли предчувствует что-то ужасное и даже звонит в службу спасения (конечно, никто ее не послушает). И действительно, в школе случается смертоносный пожар. История со звонком в 911 становится публичной, Холли начинают считать ясновидящей. И вот уже учительница, которая никак не может забеременеть, прикладывает руку Холли к своему животу, не забывая при этом читать нотации. А семьи сгоревших одноклассников приглашают ее домой «поговорить». Вчерашний изгой, Холли вдруг становится авторитетом, способным влиять на решения людей (и берущим с них деньги).

Атмосфера фильма довольно криповая. Постоянные наезды камеры, тревожная фоновая музыка и томные взгляды главной героини — все это убеждает нас, что сейчас что-то такое произойдет, что еще немного, и нам раскроют тайну пожара или объяснят природу экстраординарных способностей Холли. Но нет, к финалу ни одна из загадок не будет разгадана, а сама Холли переживет и взлет, и падение; все заработанное на тревоге и горе исчезнет так же легко, как и пришло.

Это уже второй фильм Фин Трох в программе Voices. Несколько лет назад ее драма про несовершеннолетнего правонарушителя «Дом» победила на фестивале.

Фильм выйдет в российский прокат 19 сентября.

Любовь на дне чайного стакана

Фильм открытия

Айя говорит «нет» жениху (тот изменил ей за несколько часов до свадебной церемонии) и уезжает из родной Мавритании в Китай, в Гуанчжоу, где живет большая африканская диаспора, обосновавшаяся в квартале, похожем на гигантский вещевой рынок. Здесь можно недорого снять квартиру и купить что угодно — от чемоданов и суши до ручных вентиляторов и чая. В чайную лавку и устраивается работать героиня. Владелец бизнеса, импозантный Кай, еще и устраивает настоящие чайные церемонии. Этим искусством надеется овладеть Айя; со временем между учителем и ученицей возникает взаимное притяжение.

Большая часть фильма посвящена бесконечному завариванию чая в подсобке, все в целом очень напоминает «Рецепт любви», в котором Бинош безостановочно стряпает обеды на десятерых. Впрочем, в отличие от фильма Чан Ань Хунга, тут никто не умирает. Айя продолжает надеяться на счастье, Кай мечтает наладить отношения с сыном, а режиссер деликатно отводит от влюбленных глаза и показывает их отражением в уличных витринах, зеркалах, чашках с чаем. Бесполезный факт: в 1980-е Абдеррахман Сиссако учился во ВГИКе в мастерской Марлена Хуциева.

Фильм выйдет в российский прокат 3 октября.

Мокьюментари об изнанке съемочного процесса

Спецпоказ

Группа российских актеров (Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Мария Мацель и Илларион Маров) приезжает в Варанаси снимать новый фильма Романа Михайлова («Жар-птица»). Послушав байки режиссера, который тут якобы с 1992-го отдыхает, все страшно просветляются, а Эйдельштейн еще и влюбляется в блондинку Свету, встреченную у ларька с чупа-чупсом. Любовь немного нарушает график съемок, зато провоцирует всех на пространные беседы и беззлобное выяснение отношений. На заднем плане маются рэппер Хаски, которому Рома пообещал снять «офигенский клип», и суровые индийцы (наверняка продюсеры «Жар-птицы» или звезды математики), изображающие народ.

«Надо снимать фильмы о любви» — мокьюментари, которое, кажется, родилось спонтанно прямо на туманных улицах Варанаси. Актеры играют карикатуры на самих себя, Михайлов изображает то ли недосып, то ли интоксикацию, сюжет постоянно ускользает. Но ночные грязные переулки выглядят живописно, шутки спонтанны, а главное, кино четко соответствует заявленному режиссерскому методу — создавать в центре фильма неясную недосказанность, вокруг которой будет работать фантазия зрителя.

Автор: Тимур Алиев