15 сериалов фестиваля «Пилот». Триумф Льва Зулькарнаева и год семейного кино

Супруги Рома (Александр Робак) и Люба (Анна Михалкова) благодаря подарку дочери к 30-летию свадьбы оказываются в пятизвездочном турецком отеле. Все бы ничего, если бы не категорическое желание уставших друг от друга супругов развестись. Поэтому время (за исключением созвонов с беременной дочкой, помешанной на семейном благополучии родителей) Люба и Рома проводят порознь: у него появляется собутыльник Витя (Степан Девонин), у нее — молодой ухажер-турок Эмин (Алим Хоконов). После ночи на пляжном лежаке Рома возвращается в номер и обнаруживает Любу и Эмина в постели. Только вот Эмин мертв, а Люба ничего не помнит.

Сюжет обещает бодрый комедийный детектив о супругах, избавляющихся от трупа: чем вам не «Секреты семейной жизни», только на поколение старше и в курортной локации? На деле мы наблюдаем вялые, но утомительные (а что самое худшее — не комедийные вообще) перебранки, полный спектр проявлений кризиса среднего возраста и невозможность (или тупое нежелание) построить диалог. Только в последние пять минут (до них еще надо досмотреть!) эта унылая обстановка разряжается анекдотичной ситуацией с подвешенным на весь сезон клиффхэнгером в виде трупа. Но это не единственный недостаток сериала: «Убойный отпуск» в целом грешит клишированием героев и превращением их в функции. Беременная дочь тревожится ради гэга о тревожных беременных, а пляжный собутыльник Ромы существует в вакууме их посиделок, чтобы поддерживать диалог фразами из анекдотов. В этом нет ничего плохого, местами комедийность в задуманном авторами виде отлично срабатывает. Но выбранный тон пока что сужает, а не расширяет аудиторию.