15 сериалов фестиваля «Пилот». Триумф Льва Зулькарнаева и год семейного кино

В Иванове завершился шестой фестиваль сериалов «Пилот». Стриминги и телеканалы показывали пилотные эпизоды своих новинок. Кинопоиск рассказывает о каждом из 15 конкурсных сериалов. За судьбой какого шоу следить — решайте сами.
В этом году также прошла внеконкурсная программа, где показали сериал Кинопоиска «Прометей» с Любовью Аксеновой, Дмитрием Чеботарёвым и Филиппом Янковским. На деловой программе представили доклад директора по взаимодействию с индустрией Яндекса Ксении Болецкой, также свои грядущие проекты анонсировали ТНТ, Premier, ИРИ (Институт развития интернета), а Kion рассказал про свое документальное направление. Подробности деловой программы мы опубликуем позже в отдельном материале.
Сериала закрытия в этом году не было, а открыла «Пилот» историческая драма «Плевако», где известного российского адвоката сыграл Сергей Безруков. На церемонии открытия также вручили спецпризы: Александре Ремизовой («Игры», «Король и Шут») — как лучшему шоураннеру, Ивану Янковскому («Слово пацана. Кровь на асфальте») — как лучшему актеру по итогам 2023 года.
Рассказываем о всех 15 проектах-участниках конкурса, а также объявляем, кому достались награды. Самый ожидаемый игровой сериал — «Гаражники» Михаила Местецкого, а самый ожидаемый документальный сериал — «Киборг» (Premier). Напомним, в жюри этого года вошли режиссеры Клим Шипенко, Юрий Быков, Владимир Котт и Петр Буслов. А отбирали проекты для программы сценаристы Андрей Золотарев («Слово пацана», «Сто лет тому вперед») и Сергей Минаев («Золотое дно»).
«Убойный отпуск»
Комедия с нервной усмешкой
Где смотреть: Kion — с 1 июля
Приз: Лучший сериал. Выбор зрителей
Супруги Рома (Александр Робак) и Люба (Анна Михалкова) благодаря подарку дочери к 30-летию свадьбы оказываются в пятизвездочном турецком отеле. Все бы ничего, если бы не категорическое желание уставших друг от друга супругов развестись. Поэтому время (за исключением созвонов с беременной дочкой, помешанной на семейном благополучии родителей) Люба и Рома проводят порознь: у него появляется собутыльник Витя (Степан Девонин), у нее — молодой ухажер-турок Эмин (Алим Хоконов). После ночи на пляжном лежаке Рома возвращается в номер и обнаруживает Любу и Эмина в постели. Только вот Эмин мертв, а Люба ничего не помнит.
Сюжет обещает бодрый комедийный детектив о супругах, избавляющихся от трупа: чем вам не «Секреты семейной жизни», только на поколение старше и в курортной локации? На деле мы наблюдаем вялые, но утомительные (а что самое худшее — не комедийные вообще) перебранки, полный спектр проявлений кризиса среднего возраста и невозможность (или тупое нежелание) построить диалог. Только в последние пять минут (до них еще надо досмотреть!) эта унылая обстановка разряжается анекдотичной ситуацией с подвешенным на весь сезон клиффхэнгером в виде трупа. Но это не единственный недостаток сериала: «Убойный отпуск» в целом грешит клишированием героев и превращением их в функции. Беременная дочь тревожится ради гэга о тревожных беременных, а пляжный собутыльник Ромы существует в вакууме их посиделок, чтобы поддерживать диалог фразами из анекдотов. В этом нет ничего плохого, местами комедийность в задуманном авторами виде отлично срабатывает. Но выбранный тон пока что сужает, а не расширяет аудиторию.
Игорь Мишин
Продюсер
Конечно, мы сталкивались с шутками по поводу экранной семейной пары Робак-Михалкова, которая из проекта в проект переходит. Я бы хотел отметить, что «Убойный отпуск» укладывается в наше позиционирование в том, что почти все сериалы про отношения внутри семьи, вне зависимости от жанра — будь это триллер, драмеди или курортная комедия. Беречь отношения в ближнем круге, в семье — большая задача нас всех, про это и наш сериал.
«Любопытная Варвара»
У нас есть Уэс Андерсон дома
Где смотреть: Wink — дата неизвестна
Приз: Лучший сериал. Выбор жюри
10-летняя Варвара Смородина (Полина Айнутдинова) — вундеркинд, много читает и интересуется криминалистикой. Варя мечтает стать гениальным сыщиком, как когда-то ее дедушка (Виктор Бычков). Когда Варя вместе с сестрой приезжает к дедушке и бабушке на лето в солнечный поселок Верховой, ей подворачивается одно загадочное дело за другим. Мимо пройти никак нельзя; вместе с добродушным мальчиком Васей (Сергей Фёдоров) 10-летняя детективша распутывает необычные происшествия.
Цветокор сериала отчаянно напоминает визуальную стилистику фильмов Уэса Андерсона, а сюжетно — франшизу Okko «Манюня»; во всяком случае, Wink явно целится в ту же самую аудиторию. Так, «Любопытная Варвара» превращается в очередной российский вториджинал, пусть и по-своему обаятельный на первый взгляд. Впрочем, детский детектив — по-прежнему редкий зверь в наших контент-краях; того и гляди, российская вариация «Скуби-Ду» для самых маленьких может и выстрелить. Но исключительно для своей ЦА; если вам больше 12-ти, «Любопытная Варвара», вероятно, покажется чересчур наивной историей.
Карен Оганесян
Шоураннер
Сериал снят по мотивам книг Георгия Ланского про девочку-детектива Варвару Смородину. Мы подумали, что раз наша героиня любит читать книжки, она наверняка знакома с историями про Эркюля Пуаро и Шерлока Холмса. Поэтому может в чем-то подражать известным сыщикам и своему дедушке, который был классным следователем и вышел на пенсию. Нам было важно сделать не проходную вещь, показать поучительные истории для детей и взрослых. А наш режиссер Юрий Коробейников, вдохновившись фильмами Уэса Андерсона, придумал детский наивный и красочный мир.
«Взрослые»
О чем говорят девчонки
Где смотреть: Okko — дата неизвестна
Приз: Спецприз жюри Екатерине Тодоровской
Стася Милославская («Лада Голд»), Маша Мацель («Черное облако») и Анастасия Талызина («Воздух») — три подруги детства с дачных времен. Теперь им по 25 и, кажется, никто из них не знает, чего хочет от жизни и куда она, эта самая жизнь, движется. Девушки делятся друг с другом переживаниями и болью — начиная от проблем с общением и заканчивая отсутствием интимного опыта. Но каждая из них в глубине души хочет счастья и гармонии.
Режиссерский дебют старшей дочери Валерия Тодоровского — вариация на тему «Секса в большом городе» для зумеров. Для самой Екатерины история, кажется, личная: как это часто бывает, дебют — рефлексия историй собственной жизни. Диалоги свежи и прозрачны (редкость для современных сериалов, героини на экране изъясняются понятным тебе языком, перевод на общечеловеческий не требуется). По пилоту точно ясно одно — быть взрослой тяжело. Мысль глубокая и оригинальная.
«Противостояние»
В эфире «Настоящий детектив» в СССР
Где смотреть: Первый канал — дата неизвестна
Приз: Лучший режиссер пилота (Тимур Алпатов)
Полковник Костенко (Владимир Вдовиченков) прибывает из Москвы расследовать необыкновенное убийство в Магадане. Позже оказывается, что почерк убийцы подозрительно напоминает похожий случай, который расследовали в 1945 году в Германии. Во флэшбэке военного времени показывают, как (пока безымянный) солдат убивает матроса, который возвращается с фронта, крадет его документы и едет «домой» в Советский Союз.
Классический первоканальный проект — с могучим кастом (помимо Вдовиченкова есть и Алексей Гуськов, и Ангелина Поплавская, и Денис Нурулин), неутихающей ни на минуту музыкой, исторической аутентичностью и размахом. Сравнения с одноименным мини-сериалом Семена Арановича пока не в пользу современной экранизации: Вдовиченков и Гуськов и близко не Олег Басилашвили и Андрей Болтнев. Впрочем, в пилоте актеры едва ли раскрылись, разве что заявили о себе. Учитывая телевизионный успех «Мосгаза» и «Бизона», новая ставка Первого канала на мрачный ретро-вайб работает. Ностальгия по советскому прошлому неизменно привлекает аудиторию.
Алексей Мельников
Исполнительный продюсер
«Противостояние» — роман Юлиана Семенова 1979 года. Это детектив, но не обычный с погонями и перестрелками, а противостояние умов опытного следователя и кровожадного убийцы. Три года назад у Константина Львовича Эрнста появилась идея заново экранизировать роман, и скоро весь сезон выйдет на Первом канале.
«жЫЫЫзнь»
Политическая сатира о великой державе
Где смотреть: ТНТ, Premier — дата неизвестна
Приз: Лучший сценарий (Эмиль Никогосян)
События разворачиваются 33 тысячи лет назад. Древнее племя живет на пасмурном берегу реки, отбивается от хищников и еле сводит концы с концами. Их новым вождем становится персонаж Михаила Галустяна (без имени, его так и называют «Вождь»). Однажды Кривой, костровод из его племени (Петр Скворцов), решает бросить все и переплыть реку. На другом, солнечном берегу, живет счастливое племя Придурков — красивые, статные, сытые и довольные жизнью мужчины и женщины с внешностью стриптизера Сергея Глушко во главе с жесткой вождихой (Светлана Ходченкова). Вождь и шаман (Борис Дергачев) решают, что информацию о побеге нужно скрыть: вдруг все решат устремиться к лучшей жизнью, кем тогда будет править Вождь?
Шоу — робкая попытка ТНТ поговорить о жизни в России в условиях текущей изоляции. Провести параллели нетрудно, тем более что создатели указывают на них, ничего не стесняясь. Вождь всеми правдами и неправдами убеждает племя, что оно самое лучшее, и никуда уплывать не нужно. Ну и что, что нет пропитания, угрожают хищники, проблемы с питьевой водой и пещерными условиями? Давайте посмотрим, какие мы люди-то хорошие: поддерживаем друг друга, терпим и улыбаемся. А соседям с другого берега можем пятую точку показать, отплясывая у костра. Юмор далеко непритязательный, равно как и актерская игра. Ну а что еще нужно будущей аудитории ТНТ? Галустян, представляя проект, упомянул, что в планах есть и второй сезон сериала, и даже полнометражный фильм.
Михаил Галустян
Актер
Я с большим удовольствием согласился принять участие в съемках пилота, а впоследствии и во всем сериале. 19 эпизодов наснимали, у ТНТ грандиозные планы оказались на этот проект. Еще хотят второй сезон и полный метр, поэтому мы рисуем открыть целую вселенную проекта «жЫЫЫзнь».
«Она такая классная»
Инклюзивное роуд-муви с человеческим лицом
Где смотреть: Kion — дата неизвестна
Приз: лучший актер сериала — Лев Зулькарнаев
Артем (Денис Прытков) — 27-летний безответственный инфантил: работы нет, денег тоже, девушка — только что бросила. Надеясь ее вернуть и доказать, что он способен на зрелые поступки, Артем решает присматривать за 18-летним Леней (Лев Зулькарнаев) с РАС. Особенности молодого человека поначалу не вызывают проблем, но чем дальше, тем сложнее: Леня влюбляется в порноактрису и жаждет отправиться в Петербург на ее поиски, потому что «она такая классная». По пути в их минивэн подсаживается пара дворовых приятелей Артема, которые, кажется, убили внезапно объявившегося спустя 12 лет отца одного из парней. Такой странной компанией они покидают город, а заодно — состояние юношеской эмоциональной незрелости.
Перед нами — вариация «Человека дождя» по-русски: герои отправляются в путешествие, которое явно изменит их жизни. «Она такая классная» не выпячивает диагноз Лени, но делает его видимым, что крайне важно для общества, в котором сохраняются предрассудки в отношении людей с особенностями.
Дуэт Прыткова и Зулькарнаева блестящий: настоящая актерская синергия. Легкость и юмор присутствует, а вот динамика местами страдает. Режиссером сериала должен был стать Александр Домогаров мл. («Пальма»), но незадолго до фестиваля он снял фамилию с титров.
Лев Зулькарнаев
Актер
В сериале я сыграл человека с аутизмом. Готовясь к роли, я ездил в фонды, волонтерил и заметил как люди, когда мы выходили на прогулку с подопечными фонда, реагировали на какие-то их проявления, которые им казались странными. Я думаю, что наш сериал в его легкой форме поможет зрителю так же легко настроить свое восприятие и отношение к этим самым ребятам.
Кирилл Дышловой
Сценарист
Сериал я задумал еще в 2019 году, а съемки прошли в 2023-м, у нас долгий путь был. Все началось с того, что лет пять назад я пересекся с парнем [с аутизмом], примерно того же возраста, что и Леня. Я сидел в кафе, а он рядом занимался индивидуально с учительницей истории. Меня просто поразило, как он разговаривает, что говорит, как себя ведет. Учительница ему про Александра Македонского, а он рассказывал с матом о том, что его брат говорит. Это было очень смешно.
Конечно, я тогда мало что знал об аутизме, но мне показалось, что это потрясающий герой. И я стал больше погружаться в эту тему, на этапе написания сценария нам очень помогала Анна Малова, директор Краснодарского фонда «Открытая среда». Хотелось создать образ, который отличался бы от того, как людей с аутизмом у нас показывали до этого.
«Эль Русо»
Город — он и в Аргентине злая сила
Где смотреть: Premier — осень 2024
Приз: Лучшая актриса сериала — Светлана Иванова
Из аргентинского поселения староверов выезжает Марья (Светлана Иванова) с маленьким сыном, чтобы навестить родителей в соседнем городе. Мать с сыном спешат и осторожничают — чтобы не сближаться с миром и его грехами. В уборной вокзала по роковой случайности маленький сын Марьи оказывается единственным свидетелем жестокого убийства и чудом спасается от преступников. А единственный полицейский, говорящий по-русски (Семен Серзин), отказывается отпускать мать с ребёнком, потому что без его показаний убийство не раскрыть.
Самый визуально свежий сериал из программы, «Эль Русо» совмещает любование этническими диковинками в виде расписных ситцев и стиральных досок и документальную фиксацию городского быта от мусорных мешков до злачных заведений. Такой контраст сложно не перенести на героев Светланы Ивановой и Семена Серзина. Тревожная староверка и аргентинский полицейский, который не брезгует насилием, как ни странно, создают на экране убедительную химию, как два взаимопроникающих мира, невозможных друг без друга. Вероятно, именно наблюдение за этими противоположностями и создает самое важное напряжение сериала, который, хоть и вмещает триллер, детектив и процедурал, все равно выносит на первое место сближение людей вопреки всему.
Сергей Мокрицкий
Режиссер
Съемки прошли в Аргентине, начали мы весной — в октябре а закончили летом — в декабре. На третий день с оператором Юрием Никогосовым мы поняли, что солнце там идет не слева направо, а справа налево. Потом я сообразил, что местные актеры не подходят ко мне и ничего у меня не спрашивают, потому что у них так принято (чтобы не показать, что не вовлечены в проект и в нем ничего не понимают). Мы все были удивлены подвигом нашего актерского состава: Семен Серзин заговорил на испанском, да так, что мы его не переозвучивали. Его испанский звучит довольно точно и правильно, так сказал коуч. А Светлана Иванова выучила староверские наречия.
«Чистые»
Публичный дом матушки России
Где смотреть: Wink — с 24 июня
Приз: Лучший актерский ансамбль
События разворачиваются в Петербурге 1903 года. Безжалостная Матушка (Виктория Исакова) владеет подпольным домом терпимости. Под ее началом тринадцать девушек оказывают внимание мужчинам в разных локациях города. Для каждой из них Матушка придумала легенду: одна играет вдову в трауре, другая изображает девочку-подростка, третья роняет платок на вокзале и улыбается мужчинам, которые его подняли. Все они — не секс-работницы, а чистые, эдакие русские гейши на службе у госпожи. Но некоторые мечтают о свободе, разрабатывая план побега.
«Чистые» — новый проект Николая Хомерики, одного из знаковых режиссеров, громко прозвучавших в 2000-е. Выглядит как «Содержанки» в начале XX века, только с жирной аллюзией на современность, о которой напрямую говорить сегодня затруднительно. Матушка в исполнении Исаковой управляет огнем и мечом: немного пряника и много кнута. Словно правитель в своем доме-государстве, ее главное оружие — власть страха и возвеличивание собственной персоны («Что же будет, когда я умру?»). Сериал изобилует обнаженкой и неприкрытой жестокостью (за нее отвечает Никита Кологривый, который и здесь кусает женщин), наблюдать за некоторыми сценами очень тяжело.
«Дайте шоу!»
Аттракцион невиданной мерзости от Милоша Биковича
Где смотреть: Иви — осень 2024
Павел Гончаров (Олег Савостюк) — стажер в скандальном ток-шоу «Правда» (нечто вроде передачи Андрея Малахова). Его шеф-редактор (Кристина Бабушкина) избавляется от стажеров, которые не могут найти горячий сюжет. Жизнь у Павла не сахар: парень живет без денег в съемной комнате и ворует еду из хозяйского холодильника. Горе-журналист сталкивается с популярным певцом Кириллом Артемьевым (Милош Бикович) и узнает, что его директор (Виктория Толстоганова) купила подопечному премию «Золотой граммофон», накануне вручения которой певца «откапали» от передоза. Узнав от стажера о том, что премия его — купленная, взбешенный Артемьев сбегает в караоке-бар, где выступает Вера (Анастасия Красовская) — бывшая девушка Павла. Певец решает подкатить к ней, ведь все от него без ума. Во всяком случае, Артемьев так думает.
Проект INEY Production вытаскивает наружу темную сторону скандальных телешоу и поднимает тему «культуры отмены». Пилот бодрый, а для представителей медиа еще и узнаваемый. Шеф-редактор телеканала орет на подчиненных и швыряется всем, что попало под руку (на телике это норма), звезды ведут себя как короли жизни, а стажеры, работающие без зарплаты, находятся на дне пищевой цепочки. Других событий (прокапывание пьяного Биковича, покупка музыкальных премий, тусовки в караоке etc.) даже с перебором, и все это затянет в свою воронку внимание неискушенного зрителя. Ловко расставлены сценарные крючки, из-за которых хочется посмотреть, как будут развиваться события. Есть и напряжение, и даже некоторая тревожность (осторожно, присутствует сцена изнасилования). Подноготная российского шоу-бизнеса для любителей узнать детали из жизни звезд как на ладони: цинизм, вседозволенность и вайб «мне ничего за это не будет».
«Демис и Марина»
Несмешные анекдоты на экране
Где смотреть: ТНТ — дата неизвестна
Комики Comedy Club Демис Карибидис и Марина Кравец играют сами себя. Их герои оказываются в самых непредсказуемых ситуациях, из которых выпутываются с помощью нетривиального подхода и особенного чувства юмора. Киллер, например, целится в свою жертву и попутно доказывает жене по телефону, что совершенно точно купил все необходимые к ужину продукты. Другой скетч посвящен динамщице, которая ходит на свидания и водит своих избранников через весь континент, пока они не постареют. В следующей миниатюре Кравец изображает собачку и лает под окнами ребенка, который мечтает о питомце на день рождения.
Комедианты затрагивают порой крайне спорные темы. Например, обращаясь к мечтам Иосифа Сталина, Карибидис гримируется под вождя мирового пролетариата и… читает рэп о том, как хочет модные кроссовки. Проект вообще тяжело назвать сериалом, скорее набором миниатюр того же Comedy Club, которые вышли из-под контроля и якобы просятся на экран. В общем, замах на рубль, а удар — даже не на копейку, а на обертку из-под невкусной конфеты.
«Ландыши»
Ромео и Джульетта по-вологодски
Где смотреть: Wink — дата неизвестна
Певица и дочь миллиардера из Великобритании Катя (или Кэт, как она привыкла себя называть, ее играет Ника Здорик) летит из Туманного Альбиона в Россию. На борту частного джета ее жених изменяет ей со стюардессой, и недолго думая, при первой же остановке на дозаправку в зимней Вологде Кэт сбегает, в чем была — коктейльном платье, розовой шубке и сапогах на шпильках. Взбешенная девушка угоняет такси и чуть было не врезается в автомобиль, за рулем которого — простой русский парень Леха (Сергей Городничий). Через некоторое время эти двое снова встретятся, но уже в местном караоке, где Леха предложить ей сыграть свадьбу, а перед этим споет о любви.
Максимально предсказуемая история, в которой каждая реплика, действие и взгляд считываются в один миг. История богатой Джульетты и бедного Ромео тривиальна донельзя. Создатели будто забыли, что сейчас 2024-й, а не начало нулевых, когда такие сюжеты — несчастная любовь двух персон из разных миров — были в моде. В местных Монтекки и Капулетти поверить тяжело, как и во все остальное: от потасовки в местном караоке до бандитов, будто сбежавших со съемочной площадки ремейка «Жмурок».
Юрий Сапронов
Продюсер
Мы снимали зимой в Вологде при средней температуре -27°, недалеко от Иваново. Мне понравилось там, эти края вообще место силы России. Еще вчера я прочитал статью на Кинопоиске, где кастинг-директора и агенты говорили о нехватке звезд, так вот я думаю что Ника Здорик, которая играет главную героиню, после «Ландышей» станет настоящей звездой. Пока она восходящая звезда, но скоро, надеюсь, стартанет в стратосферу.
«Теория большой лжи»
Ложь всему голова и хвост
Где смотреть: Нет площадки — дата неизвестна
Все кругом врут, но особенно — члены семьи Говоруновых. С помощью лжи, неправды, вранья и недоговариваний (в самых разных вариациях) они решают свои проблемы, продвигаются по карьерной лестнице и находят приключений на пятую точку. Как это у них получается? Кажется, они и сами не знают. Но ясно одно: каждая ложь рано или поздно вскроется, и последует наказание.
Продюсерский проект Марюса Вайсберга («Прабабушка легкого поведения») — еще одна комедия про деструктивную семью, погрязшую в многослойной лжи (такой конструкции «позавидовал» бы и Кристофер Нолан). Вроде бы напряжение имеется, но — не докручено. Каст старается (и Павел Майков, и Денис Власенко, и особенно Марк Эйдельштейн в образе обольстительного подростка), но — не цепляет. Сеттинг предполагает развитие плеяды различных проблем и эффект узнавания, но ни того, ни другого не происходит. Тот случай, когда неплохая идея тонет в унылой, блеклой реализации.
«Трудная»
Мир «Новеньких» расширяется
Где смотреть: Start — дата неизвестна
Героиня сериала «Новенькие» Влада (Кира Медведева) выходит из тюрьмы. Девушка по-прежнему переживает тяжелые флэшбэки, но пытается наладить жизнь: устраивается в бар на работу и параллельно ходит в вечернюю школу. Путь к свету преграждают незавершенные в прошлом дела и старые знакомые. Одного из них убивают, и тень подозрения падает именно на Владу. Девушке приходится бороться за право на второй шанс и лучшую жизнь.
Зацепиться за атмосферу «Трудной» тяжело, если вы не в контексте основного сериала, невозможно. Спин-офф явно заряжен и ориентирован на преданную фан-базу «Новеньких», которая следила и за Максимом (Глеб Калюжный), и за Владой. Победительница «Новых Пацанок» Медведева старательно отыгрывает переживания героини, оказываясь с хмурым выражением лица на редких крупных планах. Но на одной актрисе далеко не уедешь. Пилот оставляет какую-никакую детективную завязку, так что может что и выгорит в дальнейшем.
Оксана Барковская
Режиссер
Все проекты, которые я создаю, основаны только на реальных событиях. У нас нет ни одной истории, которая была бы придумана. И в «Трудной» это история нашей актрисы Киры Медведевой, частично еще истории Максима Табарчука, Анастасии Сёминой и других актеров, которые решили примкнуть к моей кинотерапии. Эпизоды, связанные с их детством, больную., были написаны и досняты. Мне важно, чтобы актеры не просто показывали, как можно менять мир и меняться самим. Мне важно, что они сами выходили со съемочной площадки с ощущением, что они новые люди.
«Хрущевский синдром: пора взрослеть»
Традиционные ценности из Реутова
Где смотреть: Okko — дата неизвестна
Максиму (Алексей Лукин) — 23, и он крайне нерешительный молодой человек. За него всегда и все решали родители, но в определенный момент от этого устали. Да и мамочка не может родить второго ребенка, не выпустив из «гнезда» первого. Решено: Максим отправляется в Реутов в квартиру, которая досталась ему по наследству от бабушки. Там он по задумке родителей будет учиться быть взрослым и осознавать ответственность (хотя бы за свою собственную жизнь, в конце концов).
Очередная история о подростках Садового кольца, которые не хотят становится взрослыми — проект члена Общественной палаты Ямура Гильмутдинова (он здесь продюсер) по сценарию его сына, Талгата Гильмутдинова. Здесь совершенно неправдоподобный образ подмосковного Реутова, который авторы наделили пригород Москвы чертами «российской глубинки»: здесь дома, не подключенные к Интернету, пенсионеры копошатся в мусорных баках в поисках бутылок, на улицах грязно и у подъездов не работают домофоны. Актерские работы одна хуже другой (кое-как вытягивает атмосферу Марина Федункив, но этого мало). Сериал, в котором взрослое поколение ненавидит молодое и делает это неприкрыто. «Молодежь должна терпеть любые невзгоды, ведь деды терпели», — как бы намекает проект.
«Черная бухгалтерия»
Бухгалтерия на острие криминала
Где смотреть: ТНТ — дата неизвестна
Главбух Татьяна (Марина Федункив), ее дочь-бунтарка Света (Кристина Кучеренко) и паникерша Анжела (Лариса Баранова) работают в бухгалтерии одной компании. Ее коммерческий директор (Григорий Скряпкин) повязан сомнительными делами с криминалитетом, главарь которого (Игорь Грабузов) опасен до дрожи в коленках. По воле случая в руках у трех бухгалтерш оказывается сумка с грязными деньгами. Недолго думая, дамочки садятся в розовое авто и отправляются подальше от Владивостока.
Если есть формат «комедия ТНТ», то «Черная бухгалтерия» отвечает ему целиком и полностью. Впрочем, на фоне остальной программы проект выглядит хотя бы смотрибельным: актеры отжигают, диалоги блистают, даже шутки (за исключением тех, что ниже пояса) вызывают не нервный, а вполне здоровый смех. Темп бодрый, скучать не приходится, хоть проект и не претендует на уникальность, оригинальность и залихватские сюжетные повороты.
Автор: Тимур Алиев, Бэтси Исакова, Лиза Кузнецова