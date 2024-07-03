5 лучших фильмов фестиваля «Зеркало»: о чем они, откуда и когда выйдут в наш прокат

В Иванове завершился фестиваль «Зеркало». Тимур Алиев выбрал самые интересные фильмы из конкурса, уже засветившиеся в программах Канн и Берлина.



«Зеркало» — один из знаковых международных кинофестивалей России. В прежние годы в Иваново и Плёc (там проходили все пресс-мероприятия и жили гости и члены жюри) приезжали Тео Ангелопулос, Ким Дон-хо, Рэйф Файнс, Клаус Эдер, Амат Эскаланте и другие. После 2022 года «Зеркалу» удалось сохранить международный статус, но количество иностранных гостей, конечно, сократилось.

В 2024-м сменились официальное название смотра и его команда (вместо международного кинофестиваля «Зеркало» им. Андрея Тарковского появился фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского»). Новым программным директором сделали киноведа Сергея Лаврентьева, культовую фигуру среди синефилов, интересующихся историей советского кино; в 2007-м Лаврентьев уже занимал этот пост на «Зеркале».

С 2024 года смотр организуется Red Carpet Studio Антона Калинкина. Компания захватывает все большую долю фестивального ландшафта России. Помимо «Зеркала», она делает «Пилот» (тоже в Иванове), «Короче» в Калининграде, Realist в Ярославле, «Читку 2.0» в Москве, а также проводит ежегодную Национальную премию в области веб-контента.

Гран-при фестиваля

Если друг оказался пес

Новый фильм Гуань Ху, победивший в каннском «Особом взгляде», совершенно не похож на прославивший режиссера патриотический блокбастер «Восемь сотен». Это камерная драма про аутсайдеров. Действие «Черного пса» происходит в глубокой и ветхой провинции, которую так любят режиссеры китайских социальных драм, но фильм также не похож на чернуху вроде детектива «Черный уголь, тонкий лед» или недавно вышедший в российский прокат «Только течет река». Камера тут медленно движется вдоль песчаных барханов, обветшалых зданий и подержанных автомобилей, красиво панорамируя городской упадок. На фоне величественных ландшафтов главный герой, экс-заключенный Лан, отбывший восемь лет за убийство, кажется особенно маленьким человеком.

Лан возвращается в небольшой городок на краю пустыни Гоби (работы нет, престарелый отец глухо пьет, у местных бандитов к герою масса претензий) и от отчаяния нанимается в живодерную бригаду. Накануне Олимпийских игр в Пекине местные власти решили навести порядок и избавиться от бродячих собак, наводнивших город (ни одно животное во время съемок не пострадало).

На первом же выезде парень знакомится с обаятельным черным псом, который, судя по радиосводкам, является разносчиком бешенства. Вскоре между человеком и собакой возникает крепкая и нерушимая дружба. Она-то и становится бездонным источником мимимишности. Центральный сюжет составляют этапы сближения молчаливого, хмурого Лана и тощего пса, который постоянно рычит и скалится.

Фильм выйдет в российский прокат 25 июля.

Новые приключения Юппер на Дальнем Востоке

Популярная французская писательница Сидони Персеваль (Изабель Юппер) отправляется в тур по Японии — продвигать свою книгу. Компанию ей составляют призрак мужа (Аугуст Диль), погибшего в автокатастрофе (покойный является рандомно в самые неожиданные моменты, например в лифте или такси), и японский издатель (этот не может оставить заморскую гостью ни на минуту). Неудивительно, что тур становится началом их романа.

В перерывах между встречами с читателями и интервью издатель водит француженку по узким улочкам и бульварам, хотя вообще-то Сидони любит гулять в одиночестве. Юмор этой незамысловатой сентиментальной комедии строится главным образом на культурных и языковых различиях (в фильме говорят на французском, английском и японском). Главной шуткой оказывается имя издателя — Кэндзо Мидзогути (Сидони путает его с режиссером Кэндзи Мидзогути).

Диля на экране совсем немного. Как и положено современному покойнику, его герой появляется в выглаженном, немного даже деревянном костюме; свет на него падает так, будто актера снимали в другой локации и просто вклеили в наш мир. Юппер с привычной отстраненной невозмутимостью изображает француженку в Азии: немного скорбит, немного флиртует, немного раздевается (в ленте есть и сцены категории 18+).

Фильм выйдет в российский прокат 12 сентября.

Камерная драма про суданскую гражданскую

Полнометражный дебют Мохамеда Кордофани, в прошлом авиационного инженера из Бахрейна. На Аравийский полуостров Кордофани бежал из раздираемого гражданской войной Судана. Его фильм посвящен именно этим трагическим событиям. Дело происходит в 2011-м, накануне разделения страны на Северный и Южный Судан (живущие на богатом цветными металлами Юге племена нилотов, исповедующие христианство и анимизм, восстали против политической гегемонии Севера, населенного мусульманами — потомками арабов).

Арабка Мона случайно сбивает подростка-нилота и уезжает с места ДТП. В последующей суете с погоней отца сбитого (парень отделался легким испугом) убивает муж Моны. Пытаясь унять чувство вины, Мона разыскивает семью погибшего и приглашает вдову Джулию пожить в своем доме, дает ей работу, но правду о смерти супруга скрывает. Дружба женщин из разных социальных страт, построенная на лжи, с первых же минут движется к катастрофической развязке.

Дневник Бриджит Джонс в хосписе

Иво — медсестра, которая занимается паллиативной помощью на дому. Каждый день девушка посещает и шикарные особняки, и маленькие квартирки в высотках. Среди ее пациентов — ворчливые старики-одиночки и семейные пары. Фильм — хроника рабочей недели Иво, живущей по формуле «один день — один пациент», и одновременно тяжелая экзистенциальная драма. Героиня, в руках которой жизнь и смерть других людей (Иво не просто так боится полиции), никак не может разобраться с собой. Итог — история унылой Бриджит Джонс, снятая в стилистике отмороженного реализма «берлинской школы». Примерно треть действия происходит в салоне машины Иво, где девушка то плачет, то громко слушает музыку, то поправляет макияж, то спит. Премьера фильма состоялась в программе Encounters на Берлинале.

Портрет девушки на фоне «культурной революции»

История китайской «культурной революции» глазами Кун Сю, простой работницы текстильной фабрики. В 1967-м Кун Сю 18 лет, она первая ученица в классе. Но окончить школу ей не дают — промышленности нужна рабочая сила. Первый брак (с рабочим) оказывается репродуктивным адом: двое детей, несколько абортов. Следующий муж — военный, он уходит на войну с Вьетнамом и возвращается озлобленным человеком с инвалидностью. Третий мужчина в жизни Кун Сю — интеллигентный технарь, но он будет отшит и увлечется сестрой героини.

Действие перепрыгивает через годы: 1965-й, 1967-й, 1972-й, 1975-й. Вот Кун Сю искренне верит в идеи маоизма и отдает все силы повышению производительности труда. В 1970-е у нее появляется уже частная жизнь: первые литературные опыты, попытки опубликовать один из своих рассказов. Вот конец 70-х, Мао умер, университеты снова открылись, можно свободно читать «буржуазного» Руссо на рыночной площади и не прятать книжку братьев Гримм, подаренную в детстве отцом.

Автор: Тимур Алиев