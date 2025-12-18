«Оскар-2026»: все номинанты

Киноакадемия объявила номинантов 98-й премии «Оскар». Церемония вручения пройдет 15 марта (в ночь с 15 на 16 марта по московскому времени). Вести событие во второй раз подряд будет телеведущий и комик Конан О’Брайен.

Лидером по количеству номинаций стал вампирский хоррор «Грешники» (16). В этом году на «Оскаре» появится номинация за лучший кастинг, которая будет вручаться кастинг-директорам.



Лучший короткометражный документальный фильм All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: «Were and are Gone»

The Devil is Busy

Perfectly a Strangeness

Лучший игровой короткометражный фильм Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Лучший короткометажный анимационный фильм «Три сестры»

«Бабочка»

«Вечнозеленый»

«Девушка, которая плакала жемчугом»

«Пенсионный план»