«Оскар-2026»: все номинанты

Киноакадемия объявила номинантов 98-й премии «Оскар». Церемония вручения пройдет 15 марта (в ночь с 15 на 16 марта по московскому времени). Вести событие во второй раз подряд будет телеведущий и комик Конан О’Брайен.
Лидером по количеству номинаций стал вампирский хоррор «Грешники» (16). В этом году на «Оскаре» появится номинация за лучший кастинг, которая будет вручаться кастинг-директорам.
Лучший фильм
Лучший режиссер
- Хлоя Чжао («Гамнет»)
- Джош Сэфди («Марти Великолепный»)
- Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
- Райан Куглер («Грешники»)
- Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)
Лучшая мужская роль
- Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»)
- Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»)
- Итан Хоук («Голубая луна»)
- Вагнер Моура («Секретный агент»)
- Майкл Б. Джордан («Грешники»)
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучшая операторская работа
- Дан Лаустсен («Франкенштейн»)
- Дариус Хонджи («Марти Великолепный»)
- Майкл Бауман («Битва за битвой»)
- Отем Дюральд («Грешники»)
- Адольфо Велозо («Сны поездов»)
Лучший оригинальный сценарий
Лучший адаптированный сценарий
Лучший международный фильм
Лучший анимационный фильм
Лучший дизайн костюмов
Лучший макияж и прически
Лучшая работа художника-постановщика
Лучшие визуальные эффекты
Лучшая песня
- «Dear Me» (Diane Warren: Relentless)
- «Golden» («Кей-поп-охотницы на демонов»)
- «I Lied to You» («Грешники»)
- «Sweet Dreams of Joy» (Viva Verdi)
- «Train Dreams» («Сны поездов»)
Лучший документальный фильм
Лучший короткометражный документальный фильм
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: «Were and are Gone»
- The Devil is Busy
- Perfectly a Strangeness
Лучший игровой короткометражный фильм
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Лучший короткометажный анимационный фильм
- «Три сестры»
- «Бабочка»
- «Вечнозеленый»
- «Девушка, которая плакала жемчугом»
- «Пенсионный план»
