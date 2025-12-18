«Оскар-2026»: все номинанты

Кинопоиск
Киноакадемия объявила номинантов 98-й премии «Оскар». Церемония вручения пройдет 15 марта (в ночь с 15 на 16 марта по московскому времени). Вести событие во второй раз подряд будет телеведущий и комик Конан О’Брайен.

Лидером по количеству номинаций стал вампирский хоррор «Грешники» (16). В этом году на «Оскаре» появится номинация за лучший кастинг, которая будет вручаться кастинг-директорам.

Лучший фильм

Подробнее о номинантах

Лучший режиссер

Подробнее о номинантах

Лучшая мужская роль

Подробнее о номинантах

Лучшая женская роль

Подробнее о номинантах

Лучшая мужская роль второго плана

Подробнее о номинантах

Лучшая женская роль второго плана

Подробнее о номинантах

Лучшая операторская работа

Подробнее о номинантах

Лучший оригинальный сценарий

Подробнее о номинантах

Лучший адаптированный сценарий

Подробнее о номинантах

Лучший кастинг

Подробнее о номинантах

Лучший международный фильм

Подробнее о номинантах

Лучший анимационный фильм

Подробнее о номинантах

Лучший дизайн костюмов

Подробнее о номинантах

Лучший макияж и прически

Подробнее о номинантах

Лучшая работа художника-постановщика

Подробнее о номинантах

Лучший монтаж

Подробнее о номинантах

Лучший звук

Подробнее о номинантах

Лучшие визуальные эффекты

Подробнее о номинантах

Лучшая песня

Лучший саундтрек

Лучший документальный фильм

Лучший короткометражный документальный фильм

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: «Were and are Gone»
  • The Devil is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Лучший игровой короткометражный фильм

  • Butcher's Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen's Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Лучший короткометажный анимационный фильм

  • «Три сестры»
  • «Бабочка»
  • «Вечнозеленый»
  • «Девушка, которая плакала жемчугом»
  • «Пенсионный план»

