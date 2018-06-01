Памяти Жан-Люка Годара

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Крупным планом

ПодкастПамяти Жан-Люка Годара

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Как в фильмах Годара умещается столько примет времени? Почему картины режиссера в то же время остаются актуальными до сих пор? И в чем заключается революция, которую совершил Годар в искусстве? 

В свежем выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают творчество Жан-Люка Годара и рассуждают о том, как автор смог создать принципиально новое направление в мировом кино и сохранить бунтарский дух.

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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

Фото: REPORTERS ASSOCIES / Gamma-Rapho via Getty Images

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