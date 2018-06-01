Памяти Жан-Люка Годара

Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
Как в фильмах Годара умещается столько примет времени? Почему картины режиссера в то же время остаются актуальными до сих пор? И в чем заключается революция, которую совершил Годар в искусстве?
В свежем выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают творчество Жан-Люка Годара и рассуждают о том, как автор смог создать принципиально новое направление в мировом кино и сохранить бунтарский дух.
А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов
Фото: REPORTERS ASSOCIES / Gamma-Rapho via Getty Images